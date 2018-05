Puerto Rico Hoy lunes 30 de abril, 2018

Gobernador dice que procurará que los servicios se ofrezcan a pesar de protestas del primero de mayo LA FORTALEZA- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que proveer los servicios en el gobierno durante las protestas del primero de mayo será prioridad. “Nosotros queremos hacer dos cosas: primero, asegurar que la funcionalidad del gobierno continúe. Y número dos, la seguridad de nuestros empleados públicos. En algunos casos, algunos de los empleados van a reportarse en otras áreas para que puedan seguir dando el servicio y no tengan mayor obstáculo con las manifestaciones”, dijo el gobernador en conferencia de prensa. A juicio del gobernador, la preocupación mayor es la protesta que se va a realizar en el área del Centro Médico de Rio Piedras. Una manifestación de esa índole puede afectar el servicio de salud que se le da al pueblo de Puerto Rico. Puede limitar lo que son las clínicas y solamente dejar abierto lo que son las cuestiones de emergencia”, añadió. El primer ejecutivo extendió una invitación a los líderes obreros que organizan las actividades de protesta que se reúnan con la Policía de manera que se pueda garantizar que estos servicios continúen. Asimismo, la reunión con la Uniformada procura que los organizadores de las distintas actividades eviten que personas ajenas realicen actos violentos como los ocurridos en la actividad del año pasado. A diferencia del evento pasado, se aprobó una ley que prohíbe expresamente tener el rostro cubierto durante manifestaciones, estatuto que las autoridades velarán por su fiel cumplimiento. Una fuerza policiaca reducida enfrenta el aumento en la criminalidad en Puerto Rico Escrito por Centro Periodismo Investigativo (CPI)Visto: 1

SAN JUAN – Un joven camina de un lado a otro en la intersección de Nemesio Canales, uno de los complejos de vivienda pública en San Juan. De repente, levanta su cabeza y un fuerte silbido se hace eco a través de la cuadra, por encima del sonido del cantar de los gallos.

Empleados Torre Municipal San Juan y centro de cuido no trabajarán el primero de mayo

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el lunes que los empleados de la Torre Municipal y el Centro de Cuido Ronald Reagan ubicados en la Avenida Chardón no trabajarán el próximo primero de mayo, ante la convocatoria a las manifestaciones para el primero de mayo.

Una de esas actividades estará realizándose en la cercanía de la Avenida Chardón, según la alcaldesa.

“El primero de mayo se esperan manifestaciones para reclamar los derechos que han sido afectados y que se van a ver afectados en el futuro inmediato. Por tal razón, la Torre Municipal y el Centro de Cuido Ronald Reagan permanecerán cerrados. Los empleados tomarán el día sin cargo a ninguna licencia””, destacó la primera ejecutiva de San Juan en declaraciones escritas.

Indicó que el resto de los empleados municipales deberán presentarse a laborar en su horario regular en sus áreas de trabajo.

Agregó que “empleados públicos y de la empresa privada han anunciado su participación lo que anticipa una gran concentración de personas en una diversidad de actividades. Este curso de acción también ha sido tomado por otras compañías de San Juan”.

No obstante, la alcaldesa afirmó que como en otras ocasiones, empleados de otras dependencias que no brinden servicios esenciales y que interesen participar de cualquiera de las manifestaciones del primero de mayo, podrán hacerlo luego de coordinar con su supervisor para asegurar que las tareas y servicios no se interrumpan.

“El tiempo tomado se les cargará a su licencia regular o al tiempo compensatorio acumulado”, dijo.

Asimismo, explicó que empleados de aquellas dependencias consideradas como servicios esenciales, tales como la Policía Municipal, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, el Hospital Municipal y los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, las escuelas municipales y los centros del Programa Head Start y Early Head Start, Casa Cuna y el servicio de trolleys permanecerán abiertos y funcionando en horario regular. Los estacionamientos municipales trabajarán en horario regular.

“El primero de mayo diré presente caminando con el pueblo desde el Puente Dos Hermanos hasta el Capitolio, como lo he hecho todos los años desde que asumí una posición como servidora pública. Como es mi costumbre, cuando participo en manifestaciones, tomaré tiempo de vacaciones y mi participación será de manera pacífica, no violenta y solidaria con las luchas que hay dar para sacar adelante el país”, concluyó Cruz Soto.

Cámara de Representantes investiga situación de carreteras en el este EL CAPITOLIO – La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este, presidida por el representante Ángel Peña Ramírez, realizará el lunes, una vista ocular sobre el estado de situación de varias importantes vías de rodaje en el municipio de Juncos, particularmente la carretera estatal PR-185. “Estaremos en Juncos para investigar el estado de varias vías de rodaje utilizadas por nuestra gente”, comentó Peña Ramírez en declaraciones escritas. Según informó el también Presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Cámara baja, están citados a deponer el Director para la Región de Humacao de la Autoridad de Carreteras y los ingenieros Miguel Díaz y Antonio Rodríguez de la empresa privada RBC Construcción. El representante de los municipios de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo, indicó que la inspección se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 87, la cual ordena a la mencionada Comisión realizar un amplio y continuo análisis sobre todo asunto relacionado con los programas gubernamentales que inciden sobre los municipios de Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Maunabo, Patillas, San Lorenzo y Yabucoa, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera propuestas que propendan al desarrollo integral de esos municipios, con el propósito de atender sus necesidades de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente, recreación, transportación y protección pública, entre otros fines. La vista ocular se encuentra pautada para comenzar a las 10 de la mañana en el kilómetro 18.5 de la PR-185 en Juncos.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 30 de abril de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que se pronostica que una vaguada débil se desarrollará y llegue a las islas para el martes, lo que causará que la segunda mitad de la semana esté bien húmedo y haya un aumento en la probabilidad de aguaceros a través de las islas.

Mientras, para el lunes se pronostican condiciones de tiempo mayormente buenas. Algunos leves aguaceros pasajeros se anticipan que afecten la región local en ocasiones durante las horas de la mañana.

Para esta tarde, existe la probabilidad de algunos aguaceros inducidos localmente y por el calor diurno, mayormente sobre sectores del centro e interior oeste de Puerto Rico. Actividad limitada de aguaceros se anticipan en el resto del área y cielo mayormente soleado y condiciones de tiempo de temporada prevalecerán.

Los navegantes pueden esperar oleaje entre tres y seis pies a través de la mayor parte de las aguas. Los vientos continuarán del este entre 10 y 20 nudos.

Los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución a través de las aguas del Atlántico. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas en Puerto Rico, excepto el oeste de Puerto Rico, donde el riesgo es bajo.

Cielo despejado a parcialmente nublado prevaleció a través de Puerto Rico durante la noche. Algunos aguaceros se movieron sobre la mitad este de Puerto Rico. Estos aguaceros fueron breves y dejaron muy poca acumulación de lluvia.

Las temperaturas mínimas generalmente fluctuaron desde los medios a altos 60 grados en las áreas montañosas y en los medios 70 grados a través de las áreas costeras. El viento estuvo mayormente del este sureste a menos de 10 mph.

POLICIVAS

Balean a dos en estacionamiento Manejo Emergencias de Naguabo

NAGUABO – Dos heridos de bala fueron reportados a eso de las 7:23 de la noche del domingo en el estacionamiento de la Oficina de Manejo de Emergencia Municipal, ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera de la zona urbana en Naguabo, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, los perjudicados fueron identificados como José Soto Delgado de 42 años y Fernando Fuerte Robinson de 33 años, ambos residentes de Naguabo.

Los heridos presentaban varias heridas de balas en diferentes partes de sus cuerpos y fueron transportados hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local y luego fueron referidos al Centro Médico de Río Piedras. Se desconoce la condición de salud de cada uno.

El agente Sánchez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúa con la investigación.

Discusión termina con muerte violenta y un herido de arma blanca

BAYAMÓN – Una muerte violenta se registró cerca de las 9:00 de la noche del domingo en la Calle Ferrer y Guardia de la Barriada Vista Alegre en Bayamón, informaron las autoridades.

De acuerdo con el parte policiaco, el occiso fue identificado como Marcelino Calderón Soto de 43 años.

Según la información preliminar, mientras se hacían trabajos de mecánica en una residencia, se produjo una discusión entre Calderón Soto y otro individuo, en el que el occiso resultó con varias heridas de arma blanca. Éste fue llevado al Hospital Hermanos Meléndez, donde falleció.

Las autoridades detallaron que en estos hechos, resultó herido el otro hombre involucrado en la discusión, identificado como Orlando Ramos Cruz, quien resultó con una posible fractura craneal. Se investiga si fue agredido por otras personas que estaban presentes en el lugar.

Al momento se desconoce el motivo de la discusión y la condición del herido, según detallaron las autoridades.

El caso es investigado por el agente Colón de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y por el fiscal José Sagardía De Jesús.