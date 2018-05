Puerto Rico Hoy jueves 3 de abril, 2018

Acribillan sujeto en Caguas CAGUAS – Un individuo fue asesinado a eso de las 4:47 de la tarde del miércoles en la calle Principal del Barrio La Changa de Caguas, informó la Policía. Las autoridades detallaron que se recibió una llamada al Cuartel del Distrito de Caguas alertando sobre detonaciones. Al llegar las unidades al lugar encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado, tirado frente a una residencia abandonada. La víctima presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El occiso fue descrito como de tez trigueña, pelo teñido de azul y estatura media. Vestía pantalón mahón azul, camisilla blanca y sandalias blancas, indicó la Uniformada. La agente Vicente adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas en unión a la fiscal María T. Caballero se hicieron cargo de la investigación. Baleado en Vega Alta

VEGA ALTA – Un hombre fue herido de bala a eso de las 11:30 de la noche del miércoles en el Barrio Breñas en Vega Alta, informaron las autoridades.

El herido fue identificado como José Aguayo de 42 años, según reza el parte policiaco.

El sujeto alegó que caminaba con dos bicicletas en ambas manos por la calle Gardenia cuando un desconocido le disparó y fue alcanzado en varias ocasiones.

Aguayo recibió los impactos de bala en el área del hombro y el pulmón, por lo que fue llevado al hospital de Dorado. Luego fue referido al Centro Médico de Río Piedras. Al momento, se encuentra en condición estable.

El agente Villalobos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga los hechos.

Lista final reduce a 266 las escuelas que serán cerradas

SAN JUAN – Luego de evaluar planteamientos adicionales de las comunidades, del programa Montessori, maestros, alcaldes y legisladores, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, publicó el jueves la lista final de escuelas para culminar el proceso de matrícula de cara al inicio del nuevo año escolar 2018-19.

Según la funcionaria, el número final de escuelas que tendrá mudanzas a otras escuelas serán 266 en lugar del número anunciado originalmente de 283.

“Según los cálculos realizados para el Plan Fiscal, en Puerto Rico serían necesarias 805 escuelas lo que conllevaría el cierre de 305 escuelas. No obstante, luego de evaluar las particularidades y las necesidades de cada comunidad, el Departamento de Educación ha determinado la mudanza de 266 escuelas para el próximo año escolar. Es decir, de las 1,110 escuelas, fueron consolidadas 266 escuelas y no las 305 originalmente proyectadas”, dijo Keleher en declaraciones escritas.

Sobre las nuevas escuelas que se mudarán, Keleher explicó que en la Escuela José Campeche se harán reparaciones adicionales para recibir enero de 2019 a los estudiantes de la escuela Ángel Milán Huertas en Bayamón. Este cambio no ocurrirá en agosto para permitir realizar cambios sustanciales a la escuela receptora en coordinación con el Municipio de Bayamón para ofrecer mejores servicios a los estudiantes.

Indicó que la Escuela Ramiro Colón Colón de Ponce se mudará a la escuela Ismael Maldonado Lúgaro.

Las escuelas que se anunciaron para mudanza y permanecerán abiertas tras revisión son la Pedro P. Casablanca de Bayamón, la Abraham Lincoln de Ponce, la Antonio Valero Bernabé de Fajardo, la María Libertad Gómez de Utuado y Jobos en Loíza. Esta última escuela se mantendrá abierta hasta el año escolar 2019-2020 para permitir reevaluar las condiciones particulares del municipio y establecer el mejor diseño posible

También permanecerán abiertas la Tomás Vera Ayala de Moca y la Segunda Unidad Manuel Ortiz de Yabucoa.

De acuerdo con Keleher, la Escuela Especializada en Béisbol, Manuel C. Maceira de Comerío permanecerá operacional de forma especial. Esta escuela se mantendrá abierta para ofrecer el currículo especializado de este programa deportivo. Al mismo tiempo, los estudiantes de esta escuela tomarán todas sus clases académicas regulares en la escuela receptora Juana Colón.

Por otro lado, la titular del DE detalló que el programa tendrá un horario intercalado, según el grado del estudiante, en el cual se impartirán los cursos académicos regulares en la Juana Colón y en la tarde los cursos relacionados al programa deportivo. La estructura de la Cruz Maceira permanecerá disponible para los propósitos antes mencionados y se procurará la ampliación del ofrecimiento en esta área, para aumentar matrícula y realizar estos ofrecimientos a la altura de lo que merecen.

“Con ello, mejoraremos el currículo deportivo y el académico y aumentaremos la matrícula incluyendo niñas al programa deportivo que hoy no se benefician del programa especializado. El programa de béisbol será un programa piloto el cual se podrá replicar a través de todo el Sistema. El mismo consistirá en integrar a los estudiantes de ambos géneros, así como estudiantes del programa de educación especial, con la comunidad escolar para que así se beneficien de los dos sistemas: programa de béisbol y corriente regular académica”, dijo Keleher.

La secretaria explicó que el programa deportivo será uno completo que incorporará otros cursos adicionales a los deportivos, tales como cursos de destrezas de vida y cursos relacionados al aspecto administrativo del deporte de béisbol. Entre estos estarán los siguientes: nutrición, administración de empresas, finanzas, comunicaciones, preparación para ser dirigentes, psicología deportiva, resolución de conflictos, manejo de operaciones de estadios, mantenimiento de estadios, primeros auxilios, terapia física, artes gráficas

Precisó que para propósitos de acreditación, el programa estará alineado y diseñado según los estándares de rigurosidad que exige la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Un aspecto importante del programa será la orientación universitaria, así como la coordinación de actividades donde los estudiantes estén expuestos a cazatalentos de universidades que provean becas educativas de béisbol. La facultad estará compuesta por profesionales altamente especializados en las respectivas materias. De igual manera, el programa facilitará la integración de los estudiantes con mentores que sean atletas profesionales del béisbol o ejecutivos retirados y que puedan compartir sus experiencias con el estudiantado.

De otra parte, Keleher informó que las escuelas de la corriente Montessori que se mantienen abiertas tras conversación con los líderes del programa son la Antonio Paoli de Vega Alta, la Bernarda Robles de Hevia de Naranjito, la Guillermo Riefkhol de Patillas, la Jaime C. Rodríguez de Yabucoa, la Inocencio Cintrón de Barranquitas, la Juanita Rivera Albert de Vieques, la Eduardo J. Saldaña de San Juan y la República de Perú que permanecerá abierta por un año como parte de un proceso de transición, para agosto de 2019, a la escuela receptora, Ramón Power y Giralt.

Agregó que a la nueva lista de las escuelas operacionales se añade una que fue cerrada en el 2016 (Emilio Scharon de Mayagüez) y que ahora será reabierta para recibir tres escuelas que serán mudadas a ese plantel.

Entretanto, indicó que el procedimiento de matrícula para el próximo semestre se extendió hasta el miércoles 9 de mayo. “Es importante que los padres accedan al sistema para matricular a sus hijos o vayan a su escuela a realizar este proceso. De no hacerlo, el Departamento de Educación le asignará la escuela al estudiante para el próximo año escolar de forma que podamos hacer una adecuada asignación de maestros y recursos a cada plantel escolar”, señaló la secretaria.

Reportan octogenaria como desaparecida en Ponce

PONCE – La Policía informó el jueves que una octogenaria fue reportada como desaparecida en el área del barrio San Antón, en Ponce.

Según el informe policiaco, la mujer es Flor Del Carmen Gutiérrez Villot de 88 años.

Las autoridades detallaron que la anciana fue vista por última vez a eso de las 6:30 de la tarde del miércoles en el área del barrio San Antón. Vestía una blusa color rosa y pantalón color negro. Además, se informó que la mujer padece de condiciones médicas.

Gutiérrez Villot es buscada por las autoridades y por su hija Sandra Gutiérrez.

Si algún ciudadano, tiene información que pueda ayudar, puede comunicarse de manera confidencial al Cuartel General al 787-343-2020 o al 787-284-4040 en la Comandancia Área de Ponce.

Aun sin revelar identidad de 9 tripulantes que fallecieron en accidente aéreo en Georgia

SAN JUAN – La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) confirmó el deceso de los nueve tripulantes que viajaban en el avión WC-130 Hérciles, adscrito al Ala de Transporte Aéreo 156 de la Guardia Nacional Aérea en la Base Muñiz de Carolina que se estrelló la mañana del miércoles en Savannah, Georgia.

“Nueve tripulantes fallecieron en el accidente, pero hasta que sus familias y allegados sean notificados no podemos dar sus nombres. Nuestras oraciones, pensamientos y condolencias a las familias y los seres queridos de nuestros aviadores”, dijo el Ayudante General de Puerto Rico, General de Brigada Isabelo Rivera en declaraciones escritas.

Indicó que la GNPR se muestra solidaria no solo con los familiares de la tripulación sino también con el personal de trabajo en la Base Aérea Muñiz.

“Nuestra prioridad ahora son las familias y seres queridos de la tripulación. Estamos activando todos los protocolos de apoyo familiar para que las familias afectadas puedan recibir toda la asistencia y recursos de la Guardia Nacional en este momento difícil”, agregó.

Rivera relató que a eso de las 11:30 de la mañana, la GNPR recibió un aviso de que uno de nuestros aviones WC-130 Hércules se estrelló cerca del Aeropuerto Hilton Head en Savannah, Georgia. La nave se dirigía hacia el Grupo de Regeneración y Mantenimiento Aeroespacial en Tucson, Arizona cuando ocurrió el accidente.

“Sabemos que el accidente ocurrió momentos después de iniciar el despegue”, indicó.

Sobre las interrogantes que se levantan a causa del accidente Rivera indicó que “habrá una investigación, que ya ha comenzado, y que será llevada a cabo por el Negociado de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No podemos hablar responsablemente de las posibles causas del accidente en este momento porque debemos dar espacio a la investigación antes de poder informar”.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares lamentó el trágico accidente. “…Mis pensamientos y los de Beatriz están con las familias de los tripulantes. Recibirán nuestro apoyo y el de la Guardia Nacional de Puerto Rico en este proceso”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Por su parte, el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, expresó su consternación y comunicó a sus familiares la inmediata colaboración de su oficina para ayudarles a solventar esta tragedia. Dialogó con el general Rivera sobre la disponibilidad de la Procuraduría de asistir a los familiares en este difícil proceso. Además, de servir de enlace eficaz para las ayudas disponibles que mantiene el gobierno estatal y el Departamento de Asuntos del Veterano federal, para militares que perecen en servicio activo.

La senadora Itzamar Peña Ramírez lamentó el fallecimiento de los miembros de la GNPR. “Como esposa de un miembro de la Guardia Nacional reconozco la entrega, dedicación y desprendimiento de cada uno de sus miembros en el desempeño de sus funciones. Mi esposo y toda nuestra familia, elevamos una oración al Todopoderoso para que brinde fortaleza y sosiego a los familiares de los militares en este momento tan difícil”, expresó Peña Ramírez en declaraciones escritas.

Reportan dos asesinatos en Río Grande

RÍO GRANDE – La Policía investiga dos asesinatos ocurridos por separado en Río Grande la noche del miércoles.

De acuerdo con las autoridades, uno de ellos ocurrió a las 9:51 de la noche en la calle Brasil en el barrio Dolores en Río Grande, informaron las autoridades. Según la información preliminar, una llamada al cuartel de Río Grande alertó de un herido de bala. Al llegar la Policía al lugar localizó el cuerpo de Jorge Villalongo Reyes de 43 años, residente del mencionado municipio.

El occiso presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según confirmaron las autoridades.

El agente Prado de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo en unión a la fiscal Lenabel Alvarado se hicieron cargo de la investigación.

Más temprano, a eso de las 8:12 de la noche se reportó otro asesinato en la carretera PR-958 en el kilómetro 7.8 en el barrio Malpica en el mencionado pueblo.

El parte policiaco detalla que un herido de bala fue transportado al Hospital UPR de Carolina, donde el doctor Esteban Lugo certificó la muerte. El occiso fue identificado como Juan Pérez Bonano de 24 años y residente de Río Grande. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.

El agente Quiñones de la mencionada División del CIC de Fajardo en unión a la fiscal Alvarado se hicieron cargo de la investigación.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 2 de mayo de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 2 de mayo fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 88

Pega 3 —————- 523

Pega 4 —————- 5731

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 46

Pega 3 —————- 464

Pega 4 —————- 6989

Loto ——————- 7-8-15-16-18-12

Multiplicador —— 4

Revancha ———– 24-31-36-37-39-13

Powerball ———– 05-14-31-40-50-06

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores.Diario de Puerto Rico no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Policía agredido en la cabeza con martillo recientemente perdió a su hija, reveló gobernador

LAS PIEDRAS – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dio a conocer el miércoles que el agente José Pedragón Soto, quien fuera agredido en la cabeza supuestamente con un martillo recientemente perdió a su hija de dos años.

“Yo tuve la oportunidad anoche de visitarlo. Yo sé que no viene al caso, pero es un compañero que puso su vida en riesgo y hace poco tiempo perdió a su hija. Si eso no es un hombre digno, que está trabajando por Puerto Rico a pesar del dolor que esta sufriendo en su propio hogar, yo no sé qué es”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pedragón Soto, adscrito a la División de Tránsito San Juan fue uno de los 15 policías que según las autoridades resultaron heridos tras los incidentes violentos del primero de mayo en la Milla de Oro en Hato Rey.

Por este incidente, a las 2:15 de la tarde del miércoles se arrestó a Roció del Mar Rodríguez Báez de 19 años y residente de Carolina.

Se informó que el agente se encuentra condición estable.