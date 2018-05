Puerto Rico Hoy viernes 4 de mayo, 2018

Contralora refiere a OEG y a Retiro alegado pago de $20 mil en exceso a pensionado en Manatí

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso reveló la auditoría M-18-23 que señala, entre otros hallazgos, que el municipio de Manatí pagó más de 20 mil dólares en exceso a un pensionado, situación que fue referida a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

La auditoría además indica que un total 2.3 millones de dólares en demandas están pendientes de resolución por los tribunales y 627,323 dólares sin recobrar.

“La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Manatí relacionadas con los recursos humanos, los contratos de servicios, la propiedad y las demandas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados”, indicó la contralora en declaraciones escritas.

Indicó que el informe revela que se pagaron 23,940 dólares en exceso a un pensionado a quien se le otorgaron seis contratos de servicios cuyas funciones reunían las mismas características de supervisión de un puesto regular. Además, se realizaron nombramientos en puestos no contemplados en los planes de clasificación y retribución, y se otorgaron diferenciales de sueldos por 140,672 dólares a 12 empleados sin evidencia de las justificaciones extraordinarias de esos sueldos.

Entretanto, dijo que la auditoría de seis hallazgos señala múltiples situaciones contrarias a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos como los interinatos prolongados de hasta 56 meses no remitidos a la confirmación de la Legislatura Municipal, reglamentos de personal no actualizados y personal clasificado como transitorio hasta 35 meses. Una situación similar ya se había comentado en el Informe M-15-10 del 2014.

“Al 30 de junio de 2016, Manatí adeudaba 849 mil 624 dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de los cuales casi la mitad del importe era parte de un convenio de pago que el Municipio no cumplía. Nuestros auditores identificaron que no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad de los años 2014 al 2016, no se rotuló propiedad del Atenas Community Health Center que se adquirió por 101 mil 643 dólares y no se localizaron tres tractores, ni se nos presentó evidencia de su decomiso”, agregó la funcionaria.

Agregó que el informe de cinco comentarios especiales menciona que se concedió una compensación a un empleado que recibía una pensión del Sistema de Retiro. “Esta situación se remitió a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental y al administrador de los Sistemas de Retiro el 31 de julio de 2017, para que se tomen las acciones correspondientes”, sostuvo.

De otra parte, Valdivieso detalló que la Unidad de Auditoría Interna del Municipio, detectó una posible apropiación de 3,043 dólares por parte de un oficinista del Estacionamiento Municipal Puerta del Este. Sin embargo, el Municipio no hizo gestiones de cobro al empleado destituido; sino al contrario le pagó su nómina de septiembre a noviembre del 2015 (1,032 dólares) y el bono de Navidad (769 dólares).

La auditoría reseña que el Municipio transó por 120,000 dólares una demanda de una embarazada que había ocupado un puesto transitorio por 21 meses hasta su vencimiento. Además, Manatí tenía 14 demandas civiles por 2.3 millones dólares pendientes de resolución por los Tribunales y no había recobrado los 627,323 dólares recomendados en los Informes de Auditoría M-12-29 del 2012 y M-15-10 del 2015.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

