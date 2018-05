Puerto Rico Hoy – Mayo 10, 2018

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que para el jueves, cielo soleado a parcialmente nublado se anticipa. Aguaceros inducidos localmente se anticipan esta tarde mayormente sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Condiciones similares se anticipan el viernes con un aumento leve en la actividad de aguaceros para el sábado.

Una alta presión en la superficie a través del Atlántico central continuará promoviendo vientos alisios de moderados a localmente vigorosos sobre las islas.

A través de las aguas regionales, los navegantes pudieran esperar oleaje entre cuatro a seis pies y vientos del este de hasta 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequenas deberán ejercer precaución.

Un riesgo moderado de corrientes marinas continua para la mayoría de las playas en Puerto Rico, Vieques y Culebra, excepto a través de las playas del oeste de las islas.

Cielo mayormente despejado prevaleció durante la noche sobre las islas. Aguaceros leves pasajeros fueron notados sobre las aguas con algunos moviéndose sobre áreas aisladas del este de Puerto Rico. Las temperaturas mínimas estuvieron en los bajos a medios 70 grados a través de las áreas más bajas y en los bajos 60 grados a través de las áreas más altas. El viento prevaleció del este entre cinco a 15 millas por hora.

YAUCO – La Policía informó que dos sujetos fueron heridos de bala en hechos reportados a eso de las 8:22 de la noche del jueves en el Residencial Yauco Housing de Yauco.

La información ofrecida por el personal del Centro de Mando, indica que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones cerca del edificio 9. Al llegar agentes adscritos al Distrito de Yauco, indicaron que fueron encontrados los dos sujetos baleados.

Los heridos fueron identificados por las autoridades como, Carlos E. Caraballo Rodríguez de 19 años, vecino del Residencial Santa Catalina de Yauco y Harold Cordero Moris de 28 años y residente en el lugar del incidente.

Caraballo Rodríguez fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas al Hospital de Yauco, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien diagnosticó que presentaba, múltiples heridas de proyectil de bala. Posiblemente sería referido al de Centro Médico, en condición era grave.

Por otro lado, las autoridades detallaron que Cordero Moris fue transportado al hospital en un vehículo privado, donde fue atendido y diagnosticado con heridas de bala, en el área de espalda baja. Su condición era estable.

Al momento, se desconoce el móvil de los hechos.

Los agentes, José García de la División de Homicidios y Doel Santos de Servicios Técnicos, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.

MAYAGÜEZ – Una muerte violenta se reportó a las 2:00 de la madrugada del jueves entre la calle Doctor Vadi y el estacionamiento que queda frente al edificio 4 del residencial Franklin Roosevelt en Mayagüez, informaron las autoridades.

Según los datos preliminares, agentes de la Policía llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en el área de la cabeza.

La Uniformada precisó que el occiso no ha sido identificado. No obstante, aparenta entre 25 y 30 años, es de tez blanca, pelo negro, cinco pies con siete pulgadas de estatura, cerca de 150 libras y vestía una camisa negra manga larga, mahón largo y calzado deportivo blanco.

El agente Rafael Mercado de la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez en unión a la fiscal José Arrocho investigaron la escena.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA. También puden acceder Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

SAN JUAN – Agentes adscritos a la División de Tránsito de San Juan investigan un accidente de carácter fatal ocurrido cerca de las 2:00 de la madrugada del jueves en el carretera PR-18 a la altura de Plaza Las Américas en San Juan, en el que falleció una persona de cerca de 70 años.

El jefe de la División de Tránsito de la Policía, Jorge Hernández Peña detalló que la colisión se produjo en dirección de Caguas a San Juan, justo en la intersección para tomar la PR-22 o continuar hacia el túnel de Minillas. Los cuatro carriles tuvieron que ser cerrados a pesar que serían reabiertos próximamente.

“Ya nosotros prácticamente estamos culminando la escena. Hay una persona muerta, mayor de edad. Los familiares al momento no han podido ser identificados porque la persona que conducía el vehículo, quedó en un ‘shock’ y no reacciona y se llevó a Centro Médico en esa condición”, dijo Hernández Peña en entrevista radial (WKAQ).

Relató que una guagua Land Rover impactó por detrás a una Kia color gris en la que viajaban la infortunada. Entonces, ambos vehículos se volcaron.

“Muere a consecuencia del impacto del vehículo. Prácticamente esa guagua quedó comprimida y a pesar que usaban los cinturones no le ayudó en esa situación”, contó.

La guagua Kia era conducida por la mujer que quedó en shock, según explicó el director de Tránsito. El infortunado no ha podido ser identificado.

Hernández Peña detalló que el causante del accidente fue identificado como Carlos Santana, quien también resultó herido. A éste se le realizaría la prueba de alcohol a través de la sangre. Un investigar llegaría al Centro Médico para continuar la investigación.

Sobre el manejo del tránsito en la zona, Hernández Peña explicó que los conductores pueden tomar la marginal que da acceso hacia la Avenida Rossevelt. “Con la cooperación de Metropistas, grúas de Caguas, grúas de Carolina, ya estamos prácticamente levantando el segundo vehículo de la vía pública. Vamos a barrer un poco y un solvente que le estamos tirando al aceite para entonces abrir los cuatro carriles del expreso”, señaló.

Detalló que uno de los vehículos fue colocado a la orilla de la carretera en espera de que una grúa haga el remolque. Otra grúa ya trabaja para llevarse el otro auto de la escena.

“Mientras la grúa llega de Caguas, nosotros vamos a abrir ese expreso para ir vaciando el tránsito porque es la hora pico”, dijo.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 9 de mayo fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 86

Pega 3 —————- 093

Pega 4 —————- 0541

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 10

Pega 3 —————- 789

Pega 4 —————- 1472

Loto ——————- 7-13-20-31-32-8

Multiplicador —— 3

Revancha ———– 15-17-18-22-39-12

Powerball ———– 11-16-38-50-69-19

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. Diario de Puerto Rico no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

“Entiendo que la forma de trabajar en beneficio de los niños y niñas de Puerto Rico es colaborando y tratando de entender y aceptar todas las circunstancias que nos limitan a contar con otras opciones que pudieran ser mejores para muchos. Es lamentable que tengamos que recurrir a estos mecanismos, que nunca serán mi primera opción, para lograr abrir una escuela y así los niños no continúen perdiendo tiempo lectivo, elemento tan importante siempre y, sobre todo, luego del paso de los dos huracanes que nos azotaron el año pasado”, dijo Keleher en declaraciones escritas.

Un campamento de padres, establecido frente a los portones de la escuela, impide el acceso como protesta pues esa escuela figura entre las 266 en listado de cierre para el próximo semestre escolar.

El Tribunal emitió una Orden de entredicho preliminar, en la cual le ordenó a la parte demandada, los padres y demás personas, a que cesen y desistan inmediatamente obstruir el acceso a dicho plantel.

Conforme a la Orden emitida, la escuela tiene que abrir sus puertas el jueves, 10 de mayo. Además, el Tribunal señaló la vista de interdicto preliminar y permanente para el lunes, 14 de mayo.

La titular del DE dijo que aunque lograron abrir la escuela, al final, los niños terminaron perjudicados por perder clases. “Por esto, insto al diálogo, al respeto, al entendimiento y a la razón siempre”, dijo.

Cámara investiga a las aseguradoras de ofrecen cubiertas en el seguro de responsabilidad obligatorio

EL CAPITOLIO – La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez, comenzó el miércoles, vistas públicas con el fin de investigar los procesos de adquisición del seguro de responsabilidad obligatorio para los vehículos de motor.

Las Resoluciones de la Cámara 29 y 54, de la autoría de Lebrón Rodríguez, también buscan examinar la libre selección que tiene el consumidor al escoger a su aseguradora que ofrezca dicha cubierta de su preferencia; los procesos administrativos, cargos y otros asuntos de impacto al consumidor.

Iván Solares, asesor legal de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), señaló en declaraciones escritas que “el monto inalterado de la prima del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) puede ser reducido en beneficio del consumidor, aún con el aumento del tope mínimo del SRO a cuatro mil 500 dólares”.

Asimismo, recomendó que sería favorable para los consumidores que se desarrolle un sistema electrónico alterno del Formulario de Selección de SRO existente. “También opinamos que sería beneficioso para todas las partes involucradas en el SRO, particularmente al consumidor, que se aclare la “Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio para vehículos de Motor”, sin margen a ambigüedades, la jurisdicción de la OCS de fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley por las entidades autorizadas y para multarlas o sancionarlas por incurrir en prácticas prohibidas en el Código de Seguros de Puerto Rico”.

La licenciada Miriam Stefan del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), informó que con relación a la prima del SRO se recibe un ingreso equivalente al uno por ciento que se utiliza para las diversas gestiones que realiza la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) relacionadas al seguro obligatorio, tales como: el almacenamiento y distribución de los formularios, envío de la notificación anual para la renovación del marbete y el seguro, y el mantenimiento del sistema DAVID Plus de toda la data pertinente al estatus del dueño registral de los vehículos asegurador, entre otros.

Nereyda Carrero, directora ejecutiva de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) expuso que gran parte del problema que pudieran afrontar los consumidores de pólizas tradicionales de responsabilidad, que no tienen el Certificado de Cumplimiento disponible al momento de efectuar la renovación de su marbete, puede subsanarse si se implanta un mecanismo de Certificación de Cumplimiento electrónico.

Con relación a las primas no reclamadas por los asegurados tradicionales, aclaró que la ASC transfiere ese dinero al Departamento de Hacienda (DH). “La ASC no se queda con primas del SRO que no le corresponden. ASC conserva las primas por un plazo máximo de dos años. Luego, las primas en cuestión, incluyendo los intereses, son transferidas al Fondo General”, explicó Carrero.

Por las aseguradoras Point Guard Insurance Company y Universal Group, Inc. compareció el licenciado Luis Torres Marrero, quien expuso que la Ley del SRO ya provee un sistema completo y adecuado mediante el cual se asegura la participación del consumidor de su libre selección del proveedor del seguro obligatorio. Agregó, que la Ley provee “para un cargo por servicio, justo, fijo y uniforme. Es decir, el consumidor se ha visto beneficiado por lo impuesto en la Ley, ya que se le ha salvaguardado su derecho a la libre selección…”.

Mientras la aseguradora Integrand Company, donde el gerente de Mercadeo, Santiago Rosado exhibió que la Carta Normativa CN-2016-212-AL promulgada por la entonces Comisionada de Seguros, Ángela Wayne, no tiene fecha de emisión, pero fue recibida por las aseguradoras el 3 de enero de 2017 y que trata de implantar unas limitaciones y otros aspectos que no resultan compatibles con las disposiciones de la Ley de SRO.

Al culminar la audiencia, la presidenta de la Comisión requirió documentos adicionales a la OCS para tener un panorama más claro en cuánto a la cantidad de querellas recibidas de las 11 aseguradoras que ofrecen servicios en la Isla.