Puerto Rico Hoy – Mayo 11, 2018

Ponce (2-1) fue a Arecibo y venció a los Capitanes 91-86, siendo su mejor anotador el importado Mike Young con 27 puntos.

Ambos equipos contaron con unos avances inmensos durante el partido. Arecibo empezó el juego con un dominio del marcador gracias a su eficiencia a larga distancia. Johwen Villegas fue la figura clave en ese primer parcial anotando 14 de los primeros 18 puntos de los locales. El primer parcial fue de los Capitanes 33-19 y el equipo tiró de 10-6 en triples, cuatro viniendo de la mano de Villegas.

La reacción de los Leones vino en el segundo parcial comenzando con un avance de 10-0 liderados por Ángel Daniel Vassallo para pegarse en el marcador. Ponce eventualmente tomó el comando 37-35 quedando 2:28 del parcial con canasto de Young dentro de un avance de 18-2. La primera mitad terminó empate a 41.

En el tercer parcial Ponce siguió su ataque agresivo en ofensiva y rindió empezando con un 11-0. Los visitantes controlaron el marcador en ese tercer parcial, pero en los diez minutos finales tendrían que batallar contra los locales que no se rindieron.

Los reservas trajeron de vuelta a los Capitanes, especialmente Christian Pizarro y el novato Willie Rodríguez. Gracias a esa energía de los reservas el resto del equipo empezó a defender con más intensidad y nuevamente se calentó la mano de Villegas para eventualmente tomar el comando a mediados del parcial. El marcador se quedó pegado y quedando un minuto Arecibo gozaba de la ventaja 83-82 con canasto de Villegas.

Ya en ese minuto final Mike Young tomó el control del juego y selló la victoria desde el tiro libre.

Los Capitanes contaron con 27 puntos de Huertas, tirando de 12-7 en triples y 17 puntos de David Huertas. Ahora el equipo tiene marca de 1-2.

En Aguada, los Cariduros ganan su primer partido de la temporada al vencer a los Santeros 81-80. Fajardo puso su marca en 1-1 y Aguada juega para 0-3.

Triples seguidos de Carlos Arroyo y Miguel Alí Berdiel le dió la victoria a los Cariduros. El tiro de Berdiel fue justo antes de finalizar el tiempo reglamentario, siendo asistido por Arroyo.

Arroyo terminó con 20 puntos y 9 asistencias, mientras que Berdiel sumó 18 desde el banco. Fajardo anotó 32 puntos en los últimos diez minutos para regresar a juego y estar en posición de anotar en los momentos finales.

Aguada contó con 23 puntos y 16 rebotes de Chris Gastón. Un tiro libre de Gastón quedando siete segundos le dió la oportunidad a los Cariduros de empatar o ganar el juego al final.

Jornada del viernes, 11 de mayo a las 8:00 de la noche:

Piratas de Quebradillas @ Atléticos de San Germán

Caciques de Humacao @ Vaqueros de Bayamón (Mario “Quijote” Morales, Guaynabo)

Llega el campeón mundial ‘Manny’ Rodríguez a Puerto Rico

CAROLINA – El nuevo campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo del peso gallo, Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez de Vega Baja, finalmente tocó suelo boricua la tarde del jueves luego de coronarse campeón mundial el pasado sábado en Inglaterra tras vencer por amplia decisión unánime al excampeón mundial y local, Paul Butler.

“Estaba loco por llegar y ver a mi familia porque después de la pelea yo no sabía que tenía que quedarme para participar de una conferencia de prensa en Londres, pero son cosas que uno tiene que hacer. Es parte del trabajo”, dijo un emocionado Rodríguez.

El púgil fue recibido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por sus familiares, amistades, fanáticos, la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés y el director ejecutivo de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Gerardo Mora.

“El apoyo en las redes sociales ha sido increíble, de verdad que agradecido con todos por sus mensajes y buenos deseos. Yo llevaba mucho tiempo preparándome para una pelea de título mundial y el trabajo y el sacrificio valieron la pena. Ahora descansar por un mes, mas o menos y volver a entrenar a mediados de junio o antes”, expresó Rodríguez.

Sobre el aclamado torneo ‘World Boxing Super Series’, del que Rodríguez participó de la conferencia de prensa, éste explicó que, “se supone que mi primera pelea sea en septiembre y que defienda el título, pero no es oficial mi participación del torneo porque no he firmado y estaré en estos días reunido con mi equipo de trabajo para evaluar el contrato y definir los próximos pasos de mi carrera”.

Por su parte, la secretaria del DRD le dio la bienvenida al nuevo campeón puertorriqueño, que de paso se convierte en el cuarto monarca boricua en coronarse desde el año pasado. “Como secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, le felicito por este logro y le reconozco, además, por ser un gran ejemplo de superación para la juventud. Luego de su lamentable accidente en el 2010, Manny no se rindió y logró su objetivo de convertirse en campeón mundial. Le deseamos el mejor de los éxitos”, sostuvo.