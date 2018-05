Puerto Rico Hoy – Mayo 18, 2018

En peligro fondos federales para la Defensoría de las Personas con Impedimentos EL CAPITOLIO – El doctor David Figueroa, presidente de la Coalición Amplia para la Diversidad Funcional, denunció el viernes, que a través de los años, las monitorías realizadas por las autoridades federales a la ahora Defensoría de Personas con Impedimentos, han tenido como resultado la pérdida de fondos que se utilizan en los distintos programas adscritos a esta agencia. En vista pública de la Comisión de Turismo y Bienestar Social, presidida por el representante Néstor Alonso, el deponente señaló en declaraciones escritas que a través de 33 años el funcionamiento de esta oficina ha sido “negligente y muy vago convirtiéndose en otra barrera más que tenemos que vencer para lograr que se nos respeten nuestros derechos según lo establecido en la ley”. Debido a este patrón desde el 2015 la gerencia de la Administration on Intellectual and Developmental Disabilities le había indicado al entonces procurador Iván Díaz Carrasquillo, que se cancelarían fondos de esta agencia debido a múltiples hallazgos como el hecho de que han solicitados reembolsos de gastos, pero no han presentado los documentos necesarios justificar los mismos. Informó que los fondos fueron suspendidos este año debido a que la Defensoría no ha podido demostrar que tiene suficiente independencia, recursos humanos, peritaje para ejercer la autoridad necesaria para la sana administración de la propuesta de fondos federales, y que carece de remedios legales, administrativos, así como otros remedios apropiados como representación legal individual, que garanticen la protección de los derechos de las personas con impedimentos. “Para el próximo año fiscal pueden volver a suspender los fondos federales, si no corrigen lo señalado en la monitoría, que es lo mismo que le estamos diciendo. Estamos hablando de dos millones de dólares para que dar el servicio legal individual que no ofrecen. Tienen una división legal que en 33 años solo ha llevado un caso a los tribunales a nivel federal”, dijo Figueroa. A preguntas del presidente de la Comisión, el deponente recomendó que la ley que crea la Defensoría sea derogada y en su lugar se establezca legislación para crear una estructura que no tenga tanta burocracia y complejidad y cuya directiva sea elegida por los que se benefician de los servicios que se vayan a ofrecer. El representante aseguró ante estas denuncias, conocer de estas deficiencias “de muchas administraciones, sin importar del color que sea para con las personas con impedimentos, por lo que mi compromiso con esta población es férreo para que seamos un sector de igualdad y equidad para contribuir a este esfuerzo de que podamos disfrutar de los mismos derechos que tiene todos los ciudadanos”. Anunció de otra parte, que se propone citar por segunda ocasión al presidente del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Jorge Jiménez, quien estaba citado y no presentó una excusa por escrito. Señaló, que de ausentarse nuevamente no descarta presentar una citación so pena de desacato. DRNA asegura se mantiene activo con plan de limpieza pre huracanes SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera aseguró el viernes que esa agencia lleva a cabo en estos momentos múltiples esfuerzos de limpieza en cuerpos de agua de distintos municipios, trabajos que han movilizado al personal técnico, regional y especializado de la agencia. “Los trabajos que se retomaron inmediatamente después del paso del huracán María incluyen limpiezas en desembocaduras y cauces de ríos, así como limpiezas en villas pesqueras y rampas de clubes náuticos”, dijo la secretaria en declaraciones escritas. El trabajo de limpieza, sin embargo, se ve obstruido y retrasado cuando personas inescrupulosas arrojan estufas, neveras, enseres domésticos de todo tipo y tamaño, planchas de zinc y otros metales, así como basura y otros objetos pesados en los cuerpos de agua. Detalló que el plan del DRNA incorpora la limpieza de varios sumideros en Arecibo y Camuy, así como lugares a los que no se les dio mantenimiento durante años, agregó por su parte el director de Operaciones Regionales del DRNA, Israel Alicea Soto. Este identificó, entre otros, caños y canales que no se limpiaban desde hace siete años en el municipio de Toa Baja. “Hemos establecido un plan a nivel de toda la isla en el que le hemos dado continuidad a ciertos trabajos y también hemos atendido las peticiones de los alcaldes. Por ejemplo, el personal técnico y regional ha trabajado varias limpiezas en el río Yauco, entre ese municipio y Guayanilla; en el sector La Playa, en Ponce; en el río Camuy; en el sector Los Naranjos de Vega Baja, entre otros pueblos donde seguimos las labores de acondicionamiento”, precisó la también presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA). La titular de Recursos Naturales y Ambientales aclaró también que aunque los caños y las quebradas no están dentro de la jurisdicción de la agencia, mientras el DRNA tenga los recursos disponibles colaborará con las solicitudes de los alcaldes. La máquina conocida como La Pantanera, que ha estado ocupada estos meses en Cataño y Toa Baja, se moverá pronto a otros pueblos para continuar su labor. Las dimensiones gigantes de esta máquina no permiten su movilización de manera caprichosa, sino que está regulada su movilización a ciertas horas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. “También estamos impactando sectores que fueron seriamente perjudicados por el huracán María, como Punta Santiago, y las parcelas en Humacao, donde seguimos limpiando los accesos a la zona, el balneario y el área recreativa, y como parte de los esfuerzos que desarrollamos junto a la primera dama, Beatriz Rosselló. El trabajo de limpieza de los cuerpos de agua es uno de los compromisos programáticos del DRNA para proteger los recursos naturales, y a su vez dar seguridad a la población”, agregó la titular de las agencias ambientales del gobierno. Asimismo se ha atendido la limpieza de accesos terrestres a lugares como las represas Portugués y Cerrillo, en Ponce, y la restauración de talud derrumbados, la colocación de vallas de turbidez, limpieza de carreteras como la de Carolina a Loíza, que recogió seis pies de arena, y limpieza del Río Naguabo y caños, en Naguabo, y otros pueblos. El DRNA igualmente ha removido a través de toda la isla árboles caídos y otros escombros. “Como en otras ocasiones, solicitamos la colaboración de los ciudadanos y les pedimos que no tiren escombros ni desperdicios en la calle, los ríos y otros cuerpos de agua, ni obstruyan los sumideros, ya que estas son las principales causas de las inundaciones que tanto daño causan”, manifestó. Orden de protección vencida rodea caso de asesinato y suicidio ocurrido frente a hijos de pareja BAYAMÓN – Las autoridades investigan un caso de Ley 54 reportado a las 7:55 de la mañana del viernes en el que un sujeto asesinó a su expareja y luego se quitó la vida en presencia de sus hijos menores de edad en hechos ocurridos frente al Condominio Las Floresta en Bayamón. Según la información preliminar, el hombre, identificado como José Vega Nieves de 41 años y residente en Toa Alta, llegó a la residencia de la víctima identificada como Zuliani Calderón Nieves de 38 años. Las autoridades indicaron además, que luego de vaciarle las gomas de su auto, la mujer decidió transitar en el carro hasta la entrada del condominio, cuando fue interceptada por Vega Nieves en su Hyundai Accent color gris. Éste le rompió el cristal de la puerta del conductor y le disparó en varias ocasiones. La mujer murió en el acto y Vega Nieves luego se privó de la vida con un disparo en la cabeza. De otra parte, la Policía precisó que el cadáver de la mujer se encontraba en el interior de un Toyota Yaris color vino y en el interior estaban sus hijos, dos menores de 13 y 10 años, quienes resultaron ilesos. La Policía que la pareja se encontraba separada. No tenían expedientes previos de Ley 54, pero sí había una orden de protección hacia el ofensor que estaba vencida desde diciembre del 2017. El agente Nicolás Maldonado de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón de Bayamón investigó la escena en compañía de la fiscal Arlene Patiño. Roban $5 mil en escalamiento a residencia en Barranquitas SAN JUAN – La Policía investiga dos casos de robo ocurridos en las pasadas horas en Barranquitas y Luquillo. Según las autoridades, el caso de Barranquitas ocurrió cerca de las 2:20 de la madrugada del viernes específicamente en una residencia que ubicada en la carretera PR-772 kilómetro 7.7 interior en el Barrio Cañabón Sector Los Apontes Luis Aponte Berríos alegó a las autoridades que desconocidos forzaron la puerta frontal de la vivienda y se robaron 5,000 dólares en efectivo y un vehículo Mercedes Benz, serie 230, color negro de puertas del 2007. Este caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) División de Propiedad y a la División de Vehículo Hurtados para que continúen con la investigación. El otro robo fue reportado a las 2:00 de la madrugada en el garaje Puma que ubica en el barrio Fortuna en Luquillo, según precisó la Policía. Según la querellante, al establecimiento entraron cuatro individuos portando armas de fuego y bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Los ladrones se robaron una cantidad indeterminada de dinero en efectivo de la caja fuerte y de la caja registradora, así como cigarrillos. Luego despojaron a un cliente que se encontraba en el lugar de 120 dólares en efectivo y una Jeep Grand Cherokee de 2002 color verde. Los perjudicados resultaron ilesos y los individuos abandonaron el lugar en el vehículo hurtado, seguidos por otro vehículo. Se desconoce el rumbo que tomaron. Posteriormente, el vehículo hurtado mediante robo fue recuperado en la carretera PR-193, frente al balneario La Monserrate en Luquillo en buenas condiciones. Agentes adscritos al CIC del Área de Fajardo continúan con la pesquisa. Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov . Tardará varios días normalización del agua a pesar de reparación de generador en planta de Corozal TOA ALTA – El director ejecutivo, José A. Rivera Ortiz de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), informó que el generador de emergencia ubicado en la represa de la planta de filtros Negros de Corozal se reparó la noche del jueves. “Al completarse la reparación, el generador de emergencia ubicado en el tanque intermedio presentó desperfectos mecánicos”, indicó el funcionario. Rivera explicó que el tanque intermedio y la planta de filtración tienen servicio eléctrico, sin embargo el bajo voltaje no permite la operación. Por tal razón operan con generadores de emergencia. Sostuvo que una vez completados los trabajos, el sistema comenzará a operar y el proceso de recuperación demorará de dos a tres días. Mientras se completan los trabajos, los sectores del municipio de Corozal que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción de agua potable son: Negros, Palos Blancos, Palmarito, Cuchillas, Limón, Maná. Asimismo, del municipio de Naranjito se verán afectados los sectores Lomas Valles y Cuchillas. De igual forma, parte del sector Experimentar y Cienegueta del municipio de Vega Alta. Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano. Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr. Investigan posible asesinato y suicidio en Bayamón BAYAMÓN – Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron localizados la mañana del viernes frente al Condominio La Floresta, localizado en la carretera PR-831 en Bayamón, informaron las autoridades. Según la información preliminar, los cuerpos están baleados y en la escena hay dos vehículos encendidos y un arma de fuego. La Policía no descarta que se trate de un asesinato y suicidio. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón acudirán al lugar para investigar.

Regreso de William Villafañe al gobierno depende de su familia y del gobernador

SAN JUAN – El exsecretario de la gobernación, William Villafañe dijo el viernes que está disponible para retomar ese cargo, si así el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares lo decide y si su familia está de acuerdo.

Esto luego que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunciara su determinación de no investigarlo por la controversia de la conversación de WhatsApp en la que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz consultó un asunto electoral en las pasadas elecciones.

“Eso en primer lugar es una decisión del gobernador y de mi familia, incluso antes que la mía. Yo siempre he estado disponible para servir a mi pueblo. La experiencia que he pasado lo que hace es fortalecerme y de cara al futuro, dentro o fuera del gobierno, estaré ahí para aportar algo positivo a mi patria disponible… Yo lo consideraría, pero ciertamente es algo que implica lo que mi familia piense antes de lo que yo piense, porque a fin de cuentas fueron los más que sufrieron en este proceso”, dijo Villafañe en entrevista radial (WKAQ).

A pesar que Villafañe no será investigado, la OPFEI determinó que se realice una investigación a fondo en el caso de Ramos Sáenz por entender que pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral del Siglo 21, así como de la Ley de Ética Gubernamental. Para ello se designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario como FEI y a la licencia Iris Meléndez Vega como fiscal delegada, quienes tendrán 90 días para realizar la pesquisa. Además, la OPFEI analizará la evidencia relacionada a otros funcionarios implicados en el chat.

Villafañe anunció su renucnia a su cargo el mismo día que el Departamento de Justicia (DJ) hizo los referidos a la OPFEI. El secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín asumió la secretaría de la gobernación interinamente.

“Yo me he reenofcado en mi vida durante las pasadas dos semanas en adentrarme en el sector privado. Por otro lado, he disfrutado más tiempo con mi familia. Ha sido una oportunidad que no estaba ahí por los pasados 16 meses y he gozado de ella. Siempre he sido un trabajador público devoto. Entiendo que es como una especie de sacerdocio. Me encanta. Pero nunca he necesitado posiciones para hacerlo”, dijo.

Entretanto, aseguró sentirse reivindicado y tranquilo, ante la determinación de la OPFEI.

“Me siento muy liberado en términos emocionales en este proceso. Aunque yo estuve muy tranquilo, la verdad es que cuando compartía con seres queridos y familiares que estiman mucho a uno, le sacan hasta lágrimas a uno. No puedo negar el dolor que uno tiene que pasar en ese proceso. Mi familia estuvo bien afectada durante este proceso pero se sienten bien aliviados desde el momento que se hizo el referido de la expresión que yo había hecho porque hubo un desbordamiento de personas que me conocen que expresarlo la solidaridad y la confianza de que iba a salir bien”, dijo el exsecretario de la gobernación.

Aceptó que en ocasiones “fue bien difícil aguantar las lágrimas”.

“Uno cuando entra al servicio público está sometido al crisol del criterio de los demás y eso es importante para poder continuar brindando el servicio. Eso es una de las razones por las que entendí que lo prudente era salirme del medio y permitir que el gobierno permitiera trabajando y obrando sin el obstáculo que iba a representar mi situación y eso es parte del desprendimiento que hace falta. En términos de la reivindicación ante los demás, definitivamente esto era necesario para poder quedar claro ante aquellos que sufrieron el que le sembraran dudas. En términos de mi conciencia, en términos personales, siempre, siempre estuve muy tranquilo”, afirmó.

AEE asegura se se acerca a la meta del 99% a pesar que aun hay miles sin luz

SAN JUAN – El subdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González alegó el viernes que están a punto de alcanzar la meta del 99 por ciento de clientes energizados, a pesar que aun hay múltiples comunidades que siguen sin luz a casi ocho meses del paso del huracán María.

El funcionario indicó en declaraciones escritas que 98.90 por ciento de un total de 1.47 millones de clientes cuenta con electricidad en toda la isla y que de éstos, el 1.10 por ciento que equivale a 16,188 clientes aún están sin servicio eléctrico.

Previamente, González ha indicado que la meta de la corporación es lograr el 99 por ciento de energización para el 31 de mayo.

González dijo que se acordó con el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo y líderes comunitarios que se asignará más personal y equipo para fortalecer los trabajos que se realizan en dicho municipio, cuya infraestructura eléctrica fue devastada por el huracán María.

“En ese sentido, hay siete brigadas de Cobra en el barrio Mambiche, 16 en el barrio Tejas, mientras que el barrio Buena Vista se energizó el miércoles en la noche. También en dicho municipio continúan laborando 11 recursos en Candelero Abajo. Estos trabajadores se concentran en reparar el sistema de distribución e instalación de postes y transformadores”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, González dijo que ante la posible salida del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), la AEE pondrá en marcha un plan para sustituir las brigadas de Power Secure por brigadas de la corporación pública para continuar los trabajos de energización, en especial, en las regiones de Arecibo y Caguas.

Esto, a pesar que el jueves la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) anunció la extensión de la misión del Cuerpo de Ingenieros para la restauración de energía de emergencia. Esta extensión permitirá el contrato de arrendamiento, la generación y el mantenimiento de los tres generadores hasta que la AEE complete su generación.

Además, ésta ayuda incluye continuar con el apoyo a más de 700 generadores que están en uso en todo Puerto Rico y que incluye la ampliación de la capacidad logística y gestión de materiales de USACE hasta la AEE puede gestionar con eficacia el volumen de los materiales de restauración de emergencia.

La misión del USACE terminaba el viernes, 18 de mayo.

De cuidado hombre baleado en Fajardo

LUQUILLO – Un individuo resultó herido de bala en hechos ocurridos cerca de las 12:30 de la madrugada del viernes en la urbanización Brisas del Mar en Luquillo, informó la Policía.

Según el parte policiaco, una llamada del Sistema 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar las autoridades, encontraron a Michael J. Carreras García, de 30 años y residente en el citado municipio.

La Policía precisó que el perjudicado presentaba varias heridas de bala en el área del rostro y ambos brazos. Fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Balean joven mujer en Salinas

SALINAS – Un herido de bala se reportó a eso de las 12:20 de la madrugada del viernes en el Barrio Playa, calle Ángel Maldonado en Salinas, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, María del C. González alegó que escuchó unas detonaciones y al salir fuera de su residencia a verificar, encontró herida a Yismarie Vans Simonetti de 25 años y residente del mencionado pueblo.

Las autoridades detallaron que Vans Simonetti fue transportada al hospital SurMed de Salinas, donde el médico de turno le diagnosticó una herida de bala en el brazo izquierdo y laceración en el costado. Ésta fue transportada al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

Agentes adscritos a la División Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se hicieron cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o descargar la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA. También pueden acceder la cuenta de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del viernes, 18 de mayo de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que aunque una vaguada entre los niveles medios a altos se acercará a las islas locales el viernes y durante el fin de semana, no se anticipan cambios significativos en el pronóstico.

Se continúa esperando un patrón de tiempo de temporada con aguaceros arrastrados ocasionalmente por los vientos alisios, al igual que el desarrollo de aguaceros y tronadas a través de sectores del oeste de Puerto Rico en la tarde. El potencial de tronadas aumentará durante el fin de semana.

Se esperan condiciones marítimas peligrosas a través de la mayoría de las aguas locales con oleaje de cinco a siete pies. Se espera oleaje más alto a través de las aguas mar afuera del Atlántico con oleaje de seis a ocho pies y oleaje ocasional de hasta 10 pies.

Por tal razón, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto hoy y durante el fin de semana. También existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico.

Cielo despejado a parcialmente nublado prevaleció a través del área de pronóstico durante la noche y temprano en la mañana con algunos aguaceros pasajeros observados a través de las aguas costeras y el este de Puerto Rico. Sin embargo, las acumulaciones de lluvias asociadas con estos aguaceros fueron mínimas.

Las temperaturas estuvieron en los medios 70 grados en áreas bajas bajo vientos entre 10 y 15 millas por hora.

AAA anuncia trabajos programados en la planta de filtros Morovis Sur

MANATÍ – Brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizarán trabajos de dragado en la represa de la planta de filtros Morovis Sur el próximo martes, 22 de mayo de 2018, a partir de las 8:00 de la mañana, lo que podría afectar el servicio en algunos sectores.

Luis Bruno Figueroa, director de área de Manatí, informó en declaraciones escritas que “para realizar los trabajos de mantenimiento, la planta de filtración estará fuera de operación. Se espera que los trabajos sean concluidos en horas de la tarde del mismo martes”.

Bruno indicó que de no surgir mayores inconvenientes, el servicio se restablecerá el miércoles, 23 de mayo en tempranas horas de la mañana.

El funcionario precisó que mientras se realizan los trabajos, los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Morovis son: Unibón, Morovis Sur, Jobos, Cuchillas, Barahona, Río Grande, Pimiento, Palmas del Sur y La Línea.

Se recomienda que una vez se restablezca el servicio, hervir el agua por tres minutos antes del consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Asesinato en residencial de Bayamón

BAYAMÓN – Una muerte violenta se reportó a las 2:35 de la madrugada del viernes en la entrada del Residencial Jardines de Caparra en Bayamón, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de un herido de bala y al llegar la Policía al lugar, localizaron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado.

El occiso presenta múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según indicaron las autoridades.

Agentes de la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón en unión al fiscal Peter Cordero investigan en la escena.

Ocupan municiones en escena donde hallaron cadáver en guagua incendiada

TRUJILLO ALTO – La Policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en un vehículo en llamas reportados cerca de las 12:16 de la tarde del jueves en la parte posterior del Motel Riverside en la carretera PR-8860 en Trujillo Alto.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un vehículo en llamas. Al llegar el personal del Cuerpo de Bomberos, lograron extinguir el fuego.

Los agentes verificaron la guagua Dodge Durango color blanco 2002 tablilla EMK-638 que estaba en llamas y localizaron el cuerpo de un hombre en la parte posterior. El occiso no fue identificado, según indicaron las autoridades.

Mientras tanto, la Policía confirmó que en la escena se ocupó una bala calibre nueve milímetros y dos casquillos del mismo calibre.

El agente Pedro Medina adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina junto a la fiscal Vanessa Birriel investigaron la escena.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del jueves, 17 de mayo de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del jueves, 17 de mayo fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 07

Pega 3 —————- 924

Pega 4 —————- 2490

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 40

Pega 3 —————- 339

Pega 4 —————- 6153

