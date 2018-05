Puerto Rico Hoy – Mayo 20, 2018

Las Jueyeras inician temporada con doble victoria MAUNABO – Las Jueyeras de Maunabo vencieron en dos partidos a las Samaritas de San Lorenzo, en el inicio de la Temporada 2018 del Sóftbol Superior Nacional Femenino. Maunabo, que jugó como local en el Parque de Korea de la Ciudad Jueyera, contó con el brazo de Nashally Rivera. La joven ponchó a cinco bateadoras, permitió dos hits y una carrera limpia en cinco entradas y un tercio. De otra parte, las Valencianas de Juncos superaron 4-3, en entradas extras, y 4-2 a las Bravas de Cidra para iniciar su participación en la Temporada 2018 con dos victorias. Los partidos entre San Juan vs Barceloneta y Ponce vs Comerío fueron suspendidos por las condiciones del tiempo. En la semana se anunciarán las fechas de reasignación. La acción de la Temporada 2018 continuará este próximo sábado, 26 de mayo con seis dobles jornadas. Los desafíos serán: Arroyo en San Lorenzo (Parque Ciudad Masso), Jueyeras en Juncos (Parque Antonia Morales de Trujillo Alto), Wild Crabs en Cidra (Parque Rupe Hernández), San Juan en Arecibo (Parque Reparto Márquez), Ponce en Barceloneta (Parque Raúl Escudero) y Guayanilla en Comerío (Parque del Barrio Palomas). Todos los partidos serán a la 1:30 de la tarde y la entrada es libre de costo. Comité de Apropiaciones de la Cámara federal se compromete con restauración del Caño Martín Peña WASHINGTON DC – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el domingo que “logró un compromiso expreso con la restauración ambiental del Caño Martín Peña en San Juan, por parte de la comisión encargada de asignar los fondos federales, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes federal”. Según González Colón, en su informe sobre las recomendaciones de los usos de diferentes partidas de fondos para agencias o entes relacionados con el desarrollo de la energía y el agua, el Comité de Apropiaciones indicó que “el Comité mantiene su interés en el proyecto de restauración ambiental del Caño Martín Peña en San Juan, Puerto Rico, y toma nota de la degradación ambiental y persistentes inundaciones que perjudican a las comunidades aledañas al canal, como lo evidenciaron los huracanes Irma y María. Se exhorta al Cuerpo de Ingenieros a incluir los fondos apropiados para este proyecto en futuras solicitudes de presupuesto. El Cuerpo de Ingenieros debe informar a los comités de apropiaciones de ambas cámaras del Congreso no más tarde de 90 días después de la promulgación de esta ley sobre el estado de este proyecto”. La comisionada residente ha abogado en diferentes instancias por fondos y las herramientas necesarias para que se pueda dar la restauración del Caño Martín Peña y poder impulsar la economía y la calidad de vida en las ocho comunidades aledañas al Caño. Crean otro movimiento político en Puerto Rico SAN JUAN – Un grupo de puertorriqueños anunció el domingo la creación del Movimiento de Acción Puertorriqueña, MAP, con el cual pretenden presentar una visión de futuro a través de la descolonización, la soberanía, la democracia y una economía productiva. “MAP es la respuesta a la política tradicional y colonial puertorriqueña que ya no sirve para atender las necesidades de Puerto Rico. El MAP es un movimiento que promueve una reflexión crítica sobre las condiciones actuales del País y presenta una visión de su futuro fuera del ámbito colonial. Puerto Rico debe reformularse de cara al mañana, y el MAP está aquí para comenzar esa tarea”, expresó uno de sus portavoces, el profesor universitario Efraín Vázquez-Vera. Por su parte, el escritor puertorriqueño Juan López Bauzá destacó que “el MAP busca propiciar un propiciar un cambio en la mentalidad de la gente, de los líderes políticos y de los líderes de opinión, dejando atrás el resentimiento, el miedo, la desconfianza, la frustración, la desesperanza, la rabia, la hostilidad y la desinformación, y enfocándonos en nuestras posibilidades reales de desarrollo y prosperidad.” Otra de los portavoces del MAP, la abogada Joanne Rodríguez Veve, explicó que se le estará presentando al País un documento titulado, la Regeneración Puertorriqueña, el cual recoge los principios en los que se debe basar el futuro de Puerto Rico. “Invitamos a todos los puertorriqueños a leerlo, estudiarlo, debatirlo y compartirlo. Es imprescindible que comprendamos las posibilidades de cambio que tenemos, que nos permitirán trascender el debate político tradicional y colonial para juntos encontrar soluciones razonables a nuestros dilemas actuales”, comentó Rodríguez Veve. Por último, los portavoces del MAP presentaron un video en inglés dirigido al pueblo norteamericano y al mundo titulado, An Invitation from Puerto Rico, en el que se hace una exhortación al apoyo y solidaridad con un proceso de negociación para descolonizar y democratizar a Puerto Rico. Según explicaron, se trata del primer video de una serie de videos que el Movimiento difundirá por las redes sociales en las próximas semanas. Asimismo, hacen un llamado a visitar la página de internet del Movimiento, www.elmappr.com, y a seguirlos en sus redes sociales para conocer de cerca el movimiento y las próximas actividades del MAP. “Johnny” Méndez pretende entregar títulos de propiedad a ocupantes de terrenos del huracán Hugo EL CAPITOLIO -El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a representante por el Distrito 7 de Bayamón, Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, anunciaron el domingo la radicación de una medida otorgaría títulos de propiedad a los ocupantes de terrenos en el 1989, como consecuencia del paso del huracán Hugo por la Isla. “Nuestra política pública desde la Cámara de Representantes ha sido y será la de ayudar a nuestra gente de manera directa y que los resultados de esa asistencia sean palpables en el menor tiempo posible. Cónsonos con esa línea, nos unimos a esta iniciativa, junto al compañero ‘Junior’ Pérez, para hacerle justicia a los cientos de puertorriqueños que todavía viven en estas casas levantadas para mitigar los estragos del huracán Hugo y que todavía no cuentan con su título de propiedad”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas. El Proyecto de la Cámara 1606 ordena al secretario de la Vivienda a conceder título de propiedad por el precio nominal de un dólar sobre solares y viviendas creados en virtud del mencionado programa. El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat explicó en declaraciones previas que cada título de propiedad cuesta entre 500 a 700 dólares. “Ya ha pasado 29 años, y hoy en día, son muchas las familias que nunca han recibido su título de propiedad, por tal razón actualmente muchos de los que ocupan esas propiedades son los hijos o familiares de los herederos originales. Debido al abandono, en muchas residencias hoy día se encuentran personas no autorizadas ocupándolas. En varios proyectos de vivienda, existe en la actualidad diversas situaciones que imposibilitan el que se les entregue los títulos a las familias, ya que las fincas no constan inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Departamento de la Vivienda o no existen los planos correspondientes”, añadió. Mencionó que la medida se establece que todos los ocupantes que no son herederos y no son parte del grupo original de beneficiarios podrán obtener el título de la propiedad del solar, al valor actual, siempre que cumplan con varios requisitos, incluyendo el residir en dicha vivienda por los últimos cinco años. La pieza legislativa también faculta al Secretario del Departamento de la Vivienda a reposeer aquellas estructuras cuyos beneficiarios hayan violado las restricciones impuestas en el endoso de titularidad o certificación o cuando la unidad de vivienda se encuentra en estado de abandono, y a promulgar reglamentación para seleccionar nuevas personas con falta de vivienda. También autoriza a resolver sobre el problema de titularidad de la propiedad que están sin resolver. El proyecto, además, crea un programa de orientación a todos los beneficiarios de proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo antes de que se les otorgue el título de propiedad, en el cual se les informará sobre los derechos, responsabilidad y obligación que adquieren como dueños de la parcela otorgada. El 18 de septiembre de 1989 Puerto Rico recibió el impacto del huracán Hugo. Como consecuencia de evento, cientos de ciudadanos comenzaron a ocupar terrenos, como por ejemplo, en el municipio de Canóvanas, en lo que lo que se conoce como Villa Hugo uno y dos. En el lugar hay alrededor de dos mil residencias, que requieren la construcción de un dique para evitar inundaciones, que según los estimados del Gobierno cuesta 38 millones de dólares. Cámara atenderá situación de Autoexpreso y semáforos en Vista Pública el lunes

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión cameral de Transportación e Infraestructura, José Luis Rivera Guerra, informó que se citó el lunes , a las empresas GILA y Metropistas; así como al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a una vista pública como seguimiento a la investigación que se lleva sobre las multas de AutoExpreso.

Según el representante, la investigación, que se ordena en la Resolución 67, ha revelado varias deficiencias y errores del sistema AutoExpreso que han provocado multas injustas a los ciudadanos.

“El gobierno puede evaluar las entidades a las que se les delegó el manejo del cobro de los peajes y tomar acción al respecto, pero las multas erróneas e ilegales según aceptado públicamente, TIENEN QUE ELIMINARSE. Si quieren que cobren el peaje, NO las multas equivocadas. El ciudadano consumidor responsable no puede pagar los errores de otro. El remedio a brindarse al ciudadano tiene que ser accesible y expedito”, Rivera Guerra en declaraciones escritas.

Dijo que, además, estarán convocando reunión de trabajo para completar la discusión y atender las necesidades de los consumidores que reciben multas erróneas constantemente.

“No podemos continuar con un mecanismo heredado ineficiente, que más parece diseñado para robar que para brindar un servicio al ciudadano”, expresó Rivera Guerra.

Añadió que en la audiencia del lunes, también se dará seguimiento al estatus de la reparación de los semáforos en las carreteras.

Asesinato en Carolina

CAROLINA – Un asesinato se reportó en la mañana del domingo, en la calle Cosmo de la Urbanización la Marina en Carolina.

Según informó la Policía, una llamada al cuartel alertó sobre un hombre tirado en el pavimento. Al llegar las unidades de la policía, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala. El sujeto tiene entre 25 a 30 años, es blanco y vestía camiseta con pantalón corto negro.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.

Doble asesinato en Loíza

LOIZA – Un doble asesinato se reportó en la noche del sábado, en la carretera PR-187 de Piñones en Loíza.

Según información provista por la Policía, una llamada alertó a las autoridades, acerca de detonaciones en el lugar. Al llegar, localizaron dos cuerpos en la calle de entre 25 y 30 años con múltiples heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El primero fue descrito como de piel blanca, cinco pies, once pulgadas de estatura, 160 libras. Pelo negro, múltiples tatuajes. Vestía mahón largo azul sin camisa y tenis negros.

El segundo sujeto fue descrito como de piel negra, cinco pies, seis pulgadas de estatura, 160 libras. Pelo corto negro, múltiples tatuajes. Vestía mahón azul corto, camisa roja y tenis negros.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA o a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.

Por intentar mover una vaca que estaba en la carretera, hombre muere atropellado en Naguabo

NAGUABO (CyberNews)- Un hombre murió atropellado a eso de las 7:15 de la noche del sábado, en la carretera PR-31, en Naguabo, informó la Policía.

Según el reporte, Flor Velázquez Rivera, de 68 años y residente de Naguabo, intentaba remover de la referida vía de rodaje una vaca, cuando fue impactado por el conductor Luis Rangel Quintero de 29 años, quien conducía el vehículo Mazda modelo 3, año 2013.

Velázquez Rivera resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Al conductor del vehículo se le realizó prueba de alcohol con resultado negativo.

El agente José Pérez, adscrito a la División Patrullas de Carretera de Humacao junto al Fiscal Zuriel Figueroa, investigan.

Aviso: Cambios en el tránsito, por trabajos en puente de la PR-52 en municipio de Juana Díaz

Juana Díaz– El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informa, que por trabajos en el proyecto de reemplazo de la superestructura del puente #1208 en el Expreso Luis A. Ferré (PR-52), km.85.90 en el municipio de Juan Díaz, se efectuarán los siguientes cambios en el patrón del tránsito.

El lunes, 21 de mayo iniciará un “crossover” temporero en dirección de Norte a Sur, donde se realizará la relocalización de carriles utilizando el paseo para mantener los carriles en dirección de Santa Isabel hacia Ponce.

El lunes, 28 de mayo en dirección de Sur a Norte, Ponce hacia Santa Isabelse realizará una reducción de carriles, de dos a uno por trabajos de reemplazo de vigas y losas del puente.

Como rutas alternas los conductores podrán utilizar de Ponce hacia Santa Isabel las carreteras PR-14 y la PR-1.

Es importante que, para su seguridad y orientación, los conductores y el público en general estén atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán en las áreas de trabajo. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los proyectos en las carreteras del país en las redes sociales facebook/dtop y twitter@DTOP.

Porque se cayó otro semáforo, cancelan contrato a compañía encargada de repararlos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, ordenó el domingo la cancelación inmediata del contrato que había suscrito con la compañía AM Electric para la reparación de semáforos.

La decisión se tomó, según el secretario, luego de que un segundo semáforo se cayera el pasado viernes, en la carretera PR-111 en San Sebastián.

“En primer lugar, resulta inaceptable que un semáforo, y mucho menos un segundo, se desprenda de su toma, poniendo en riesgo la vida y propiedad de nuestra gente. Los trabajos de reparación de semáforos tienen que realizarse bajo los más estrictos estándares de seguridad que, dicho sea de paso, van por encima de la urgencia para que se reparen con prontitud. No voy a tolerar que ningún contratista, por más prisa que pueda tener para completar los trabajos de reparación de semáforos, ponga la seguridad en un segundo plano,” manifestó Contreras Aponte en declaraciones escritas.

“El semáforo que se cayó ayer en la PR-111 de San Sebastián, es uno de los componentes de la intersección con la PR-445 que, según he sido informado, fue trabajada tan reciente como el pasado viernes por la compañía AM Electric. Ya sea que el trabajo de reparación fuese deficiente, provocando que se cayera lo que nosotros conocemos como la cara del semáforo, o que esta estaba a punto de caerse y no tomaron las medidas correctivas cuando fueron el pasado viernes a trabajar en el área, la realidad es que todo apunta a que esta compañía falló, poniendo así en riesgo a las miles de personas que transitan diariamente por esta intersección. Por tal razón, he ordenado la cancelación inmediata de su contrato para la reparación de semáforos,” añadió.

El también director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ordenó una revisión sobre la integridad de las estructuras, que de caerse pueden provocar un accidente.

“Teniendo en cuenta que se cayó el segundo semáforo en menos de una semana, he ordenado que se haga una segunda revisión a través de todo Puerto Rico. Mientras, le advierto tanto a nuestras brigadas como a los contratistas que realizan los trabajos de reparación de semáforos, que no toleraré ningún error que pueda poner en peligro a los miles de ciudadanos que utilizan nuestras carreteras. Aquel que ponga la prisa por encima de la seguridad, tendrá que responder por su negligencia”, sostuvo.

El primer semáforo cayó el pasado martes en la carretera PR- 693 en Dorado. El objeto cayó encima de un vehículo que conducía una mujer que viajaba junto a un menor de 5 meses de nacido.

Subriel Matías derrota al mexicano Adrián Estrella

CATAÑO – El fajardeño Subriel Matías ( 10-0, 10 KO ), venció por nocaut técnico en el quinto asalto, al mexicano Adrián Estrella ( 28-2, 24 KO ) en combate celebrado el sábado en el parque Pedro ‘Perucho’ Cepeda de Cataño.

“Tengo mucho que mejorar. Los primeros asaltos los perdí, me dominó, pero sabíamos que la victoria era nuestra porque yo voy de menos a más y ya entrando el tercer asalto, estaba mejor. Sabía que lo iba a cachar. Sé que pude haber dado más en la victoria, pero ganamos y estoy contento. Quiero darle las gracias a Adrián Estrella por la oportunidad de enfrentarme a él”, dijo Matías al finalizar el combate.

En el peso super wélter, el catañés Derrieck Cuevas ( 17-0-1, 14KO ) derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al mexicano Jesús Álvarez ( 15-5, 11 KO ) en duelo a 8 asaltos.

El arecibeño Nestor Bravo ( 13-0, 8 KO ) derrotó por nocaut técnico en el primer asalto al colombiano Jean Sotelo ( 26-16-2, 16 KO ) en combate a 8 asaltos de los pesos ligeros,

Jonathan ‘Bum Bum’ López ( 3-0, 3 KO ) de Humacao venció por nocaut técnico en el primer asalto a Frankie Santiago ( 1-2 ) de Dorado. Santiago visitó la lona en tres ocasiones, en duelo de cuatro asaltos para los pesos gallos

En las 110 libras y a seis asaltos, Óscar Marrero ( 3-1, 2 KO ) venció por decisión unánime a Alexis Díaz ( 1-18-1 ) de Trujillo Alto. Los tres jueces anotaron 60-54.

Alberto Amaro ( 7-6, 3 KO ) derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto a Heriberto Salamán ( 0-4 ) de Carolina. Mientras que Michael Adorno ( 3-0, 3 KO ) venció por nocaut técnico en el tercer asalto a José Luis Cortés ( 0-2 ) de Aguadilla.

Finalmente, en duelo de debutantes en el peso pluma Luis Enrique Rivera ( 1-0, 1 KO ) de Cataño noqueó en el primer asalto a Joshua Mercado ( 0-1 ) de Dorado.

Caciques y Piratas ganan para estar en el tope de la liga

Humacao y Piratas de Quebradillas ganaron en la jornada del sábado, sobre Aguada y Ponce, respectivamente. Humacao fue a Aguada y ganó su primer partido en la carretera con marcador de 81-78. Con esta victoria Humacao se mantiene en el tope de la liga con marca de 4-2.

En Quebradillas, los Piratas ganaron su cuarto juego corrido al vencer a los Leones de Ponce 83-77.

Ponce tuvo a Mike Young con 18 puntos, Peter John Ramos y Gaby Belardo anotaron 16 cada uno. El equipo no tuvo a Ángel Daniel Vassallo en cancha por una dolencia en la rodilla. Ahora los Leones tienen marca de 4-4.

Los Piratas tomaron el comando en los últimos minutos del primer parcial completando un avance de 15-2 para tener la ventaja 23-16 quedando 1:33. El primer parcial acabó 25-19 y los locales no perdieron la ventaja por el resto de juego.