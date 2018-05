Puerto Rico Hoy – Mayo 21, 2018

Rosselló Nevares ofrecerá mensaje de presupuesto el martes LA FORTALEZA – El personal de la Fortaleza anunció que el gobernador, Ricardo Rosselló presentará su Mensaje de Presupuesto 2018 el martes 22 de mayo a las 5:15 de la tarde. “Como de costumbre, el mensaje se ofrecerá desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes. El mensaje será transmitido por WIPR canal 6, WIPR radio 940AM y a través de la red social Facebook Ricardo Rosselló”, se informó en declaraciones escritas. El mensaje se produce en momentos en que el gobierno gesta acuerdos con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el plan fiscal. El presidente del ente federal, José Carrión, tercero anunció el lunes que enmendará el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico y dijo que la Reforma Laboral debe aprobarse antes que finalice el año fiscal, a pesar que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz ya expresó su oposición. “Las revisiones son el resultado del compromiso del gobernador y la Legislatura de aprobar la reforma laboral antes de que finalice este año fiscal para reducir considerablemente los riesgos de implementación del Plan Fiscal y evitar litigios costosos”, sostuvo Carrión en declaraciones escritas. Por su parte, el primer ejecutivo adelantó que la Legislatura presentará un proyecto para derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 –Ley sobre despidos injustificados– en o antes del 27 de junio y será efectivo en o antes del 1 de enero de 2019. Con este cambio se asegura que no se afecten a cientos de miles de trabajadores con la eliminación del Bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones. DTOP informa desvío de tránsito por relocalización de tubería PR-176 SAN JUAN – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunciaron el cierre temporero de la carretera estatal PR-176, a la altura del kilómetro 8.7, debido a trabajos de relocalización de tubería en dicho tramo de carretera. Los trabajos iniciarán el próximo martes, 22 hasta el martes 29 de mayo, en horarios desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Según se informó en declaraciones escritas, los conductores que se dirijan desde la PR-1 (intersección del McDonald) de Caguas hacia San Juan, podrán tomar la carretera PR-176 (esquina Lechonera El Pino) y luego la carretera PR-843 donde podrán continuar hacia su destino. Asimismo, los conductores que vayan desde San Juan en dirección a Trujillo Alto, podrán desviarse por la carretera PR-843 y acceder más adelante la carretera PR-175 donde podrán continuar a su destino. Es importante que, para su seguridad y orientación, los conductores y el público en general estén atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán en las áreas de trabajo. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los proyectos en las carreteras del país en las redes sociales facebook/dtop y twitter@DTOP. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 21 de mayo de 2018. SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que Se espera que prevalezca un patrón de tiempo típico de la temporada durante los próximos días con algunos aguaceros aislados en los vientos alisios. La humedad en los niveles bajos aumentará el miércoles, lo que resultará en aumento en la actividad de aguaceros a través del área. Las temperaturas máximas durante el día de hoy estarán en los medios a altos 80 grados en las áreas más bajas y de los bajos a medios 70 grados en las áreas más elevadas. Los vientos prevalecientes estarán de 10 a 20 millas por hora. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido al oleaje hasta seis pies a través de la mayoría de las aguas locales. Los vientos estarán del este entre 10 y 20 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste de Puerto Rico hoy y a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico. El cielo prevaleció parcialmente nublado a través del área de pronóstico durante la noche y temprano esta mañana. Se observaron aguaceros dispersos sobre las aguas locales y sectores del este, norte e interior de Puerto Rico. Las temperaturas durante la noche se mantuvieron en los altos 60 grados a bajos 70 grados en las áreas más bajas y de los bajos a medios 60 grados en las áreas más elevadas con vientos del este entre cinco y 15 millas por hora. Investigan balacera a un carro en Juana Díaz JUANA DÍAZ – La Policía informó que una agresión agravada se reportó cerca de la 1:30 de la madrugada del lunes en la calle 7 de la extensión Llorens Torres en Juana Díaz. Según la investigación, Miguel Aponte alegó que un desconocido realizó varios disparos desde un vehículo en movimiento y que a consecuencia de los disparos, un Toyota Echo del 2005 fue alcanzado. En la escena había varios casquillos de proyectil de bala. La investigación continúa. FBI arresta agentes de la Policía por corrupción SAN JUAN – Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) diligencian siete órdenes desde la madrugada del lunes para arrestar a varios agentes de la Policía por cargos de corrupción. “Estamos ejecutando siete órdenes de arresto contra unos policías por cargos de corrupción”, confirmó el portavoz del FBI en la isla, Carlos Osorio en entrevista radial (WKAQ). Detalló que los arrestos se llevan a cabo en varios pueblos como Aguas Buenas, Vega Baja, Caguas, Camuy y Bayamón. “Te voy a dar un ejemplo. Confiscaban dinero, drogas o armas a algún individuo y en vez de entregarlos, solamente entregaban parte y lo demás lo vendían o hacían cualquier otra cosa con eso”, relató Osorio. La mayoría de los agentes son arrestados por esta modalidad, mientras que algunos fueron detenidos por violación de derechos civiles. Cerca de las 6:00 de la mañana faltaban dos agentes por arrestar, según dijo Osorio. La Fiscalía Federal emitirá un comunicado de prensa para ampliar los detalles. Los detenidos serán llevados al Edificio Federal en Hato Rey. La mayoría de los puertorriqueños refugiados a Chicago no se beneficiaron del programa de hoteles de FEMA Por Martha Bayne y Kari Lydersen | Centro de Periodismo Investigativo y The Chicago Reporter CHICAGO – En las semanas y meses después de los Huracanes Irma y María cientos de puertorriqueños que huían de la devastación llegaron a Chicago, hogar de más de 100,000 boricuas, la comunidad más grande en el Medio Oeste estadounidense. Los refugiados llegaron a un centro de acogida establecido en un edificio de Humboldt Park por activistas puertorriqueños, funcionarios de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro. Historia disponible en: https://bit.ly/2x1yTym . Octogenaria de cuidado al ser atropellada por conductor borracho en Moca MOCA – El Negociado Patrullas de Carreteras de Aguadilla, investiga un accidente grave con peatón, ocurrido a las 6:00 de la tarde del domingo en la Calle II de las Pacerlas Lassalle de Moca. De acuerdo con el informe policiaco, los hechos ocurren mientras el conductor de un Toyota Tercer color blanco del 1991, identificado como Héctor Rodríguez Sotomayor, de 67 años, residente del barrio Cuchillas de esa población, manejaba de sur a norte, bajo los efectos de bebidas embriagantes, carente de licencia de conducir y no se percató de la presencia de Felicita Hernández Ramos, de 84 años y vecina del Barrio Pueblo de ese municipio. La Policía indicó que la anciana sufrió heridas de gravedad y que fue transportada al Hospital San Carlos de Moca y de allí referida al Centro Médico de Río Piedras. El agente, José Velázquez, supervisado por la sargento, Yolanda Acevedo, consultó los hechos con la fiscal, Belinda Brignoni. Se tomaron fotos y medidas de la escena y se ocupó el auto involucrado. Al conductor se le hizo la prueba de aliento, a la que arrojó 0.134 por ciento de alcohol en su organismo. El caso fue citado para una fecha posterior, mientras continúa el debido proceso investigativo. Gobernador pide confianza y dice logra acuerdo con JCF para no eliminar Bono de Navidad LA FORTALEZA – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares anunció la noche del domingo que logró un acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF), que entre otras cosas permitió que el organismo desistiera de eliminar el Bono de Navidad para los trabajadores del sector público y privado y de reducir los días de vacaciones y enfermedad para los empleados del sector privado. “Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi administración está comprometida. Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante. Les pido su confianza. Ahora, junto a un agresivo plan de desarrollo económico y creación de empleos, vamos a sacar a Puerto Rico de esta etapa tan dura que hemos vivido”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas. “Este Nuevo Plan Fiscal no es perfecto, pero ofrece resultados concretos en beneficios para nuestra gente, y nos permite entrar a las próximas fases con más certeza y menos conflicto. Estoy convencido de que este es el camino a seguir y le pido al pueblo que caminemos juntos esta ruta de progreso que nos espera”, sentenció el primer ejecutivo. Este acuerdo se logró luego que se estableciera un diálogo permanente, propiciado por el gobernador. El acuerdo, que incluyó al liderato legislativo, asegurará además la puesta en vigor de un Nuevo Modelo Contributivo que reducirá las tasas contributivas a los trabajadores, establecerá un crédito por trabajo, reducirá al mismo tiempo el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de los alimentos preparados y eliminará el impuesto Business to Business (B2B). Rosselló Nevares indicó que acordaron que se establecerá un fondo de ayuda municipal de 50 millones de dólares anuales y un fondo para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de 25 millones de dólares anuales para becas. Los municipios además tendrán garantizado el fondo de 78 millones de dólares aprobado para este año. También, el gobierno podrá asignar hasta 40 millones de dólares anuales adicionales para becas para estudiantes de la UPR utilizando pruebas de necesidad. “Estos fondos adicionales que se asignen a la UPR bajo esta subsección reducen dólar por dólar la cantidad que el Gobierno gasta en implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico –que actualmente totalizan 345 millones de dólares– o pueden surgir de los ahorros de reducciones (rightsizing) de la Judicatura que en la actualidad totalizan 80 millones”, dijo el gobernador. Agregó que al mismo tiempo, se da paso a reinversiones específicas en el área de educación para salarios del magisterio y libros de texto nuevos para el estudiantado. El gobierno podrá además invertir hasta un total de 345 millones de dólares en la implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico como: la reforma digital (CIO/PRITS), compras (Office of CFO), facilidad para hacer negocios (DDEC), CRRO, P3, y proyectos de infraestructura. Asimismo, se dejarán sin efecto los recortes al presupuesto de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la comisionada residente y la Legislatura al tomar en cuenta la importancia que tienen estos entes en el momento histórico que vive Puerto Rico. Mientras, los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad, indicó el mandatario. “Se establece que, para incentivar el aumento de la fuerza laboral, los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que estén en condición apta y entre las edades de 18 a 59 años deberán estar sujetos a un requisito de empleo que será efectivo cuando el individuo reciba los beneficios por tres meses”, sostuvo Rosselló Nevares. Explicó que el requisito de empleo podrá satisfacerse con 80 horas mensuales de trabajo con paga, trabajo voluntario y/o entrenamiento o educación cualificada. La única excepción al requisito de empleo será para aquellos que no alcancen la edad de 18 años, que excedan la edad de 60, que tengan dependientes menores de 18 años o aquellos que sean certificados por un médico como no aptos para empleo. Por último, el primer ejecutivo adelantó que la Legislatura presentará un proyecto para derogar la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 –Ley sobre despidos injustificados– en o antes del 27 de junio de 2018 y será efectivo en o antes del 1 de enero de 2019. Este tipo de estatuto no está vigente en 49 estados de los Estados Unidos y solo el estado de Montana tiene una ley similar que es menos restrictiva que la local en Puerto Rico. Con este cambio se asegura que no se afecten a cientos de miles de trabajadores con la eliminación del Bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones. El Plan Fiscal modificado asegura que no se afecte ninguna otra ley o reglamento que proteja al trabajador. “Nuestro compromiso es seguir siendo fiscalmente responsables, pero protegiendo a nuestra población más vulnerable como nuestros pensionados. Antes se pagaban las pensiones de los sistemas de retiro y ahora las tenemos que pagar del Fondo General. El acuerdo permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100 por ciento de las pensiones y asegurar su pago completo seguirá siendo nuestra política pública. En poco más de un año, hemos reducido cerca de 22 por ciento de los gastos operacionales del gobierno para poder asumir esta y otras responsabilidades”, sostuvo el primer mandatario. Rosselló Nevares agregó que espera que con el presupuesto presentado y el Nuevo Plan Fiscal se acabe la incertidumbre y se eviten litigios costosos para el pueblo y la recuperación económica de la isla. Peatones víctimas de mortales “hit and run” en Carolina y Fajardo SAN JUAN – La Policía informó que dos peatones murieron al ser impactados por conductores que huyeron de la escena en Carolina y Fajardo en las pasadas horas. De acuerdo con las autoridades, uno de los casos fatales ocurrió a eso de las 11:17 de la noche del domingo en la carretera PR-3 kilómetro 8.7, frente al Hospital de la UPR en Carolina. Según se informó, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía de una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes, localizaron el cuerpo de Carlos Delgado Torres de 57 años, que había sido impactado por un conductor que abandonó la escena. En este caso, no se activó la alerta Mayra Elías ya que se desconoce la descripción del vehículo involucrado en el accidente, según detallaron las autoridades. El agente Alex Olmeda adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina en unión a la fiscal Roselyn Carrión investigaron la escena. De otro lado, a eso de las 7:44 de la noche del domingo se reportó otro caso “hit and run” en la calle Unión cerca de Burger King en Fajardo. Un vehículo transitaba por la mencionada vía, cuando impactó a Mercedes Ramos Avilés, de 69 años y residente en el referido municipio. La mujer fue transportada al Hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde el doctor Steven Abreu, certificó la muerte. El conductor del vehículo abandonó la escena y se desconoce dato alguno, por lo que el protocolo de Alerta Mayra Elías no fue activado. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC), junto al fiscal Luis Castro, se encargaron de la correspondiente investigación. Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial si posee información que nos ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov . Herido de bala en Caguas CAGUAS – Un herido bala se reportó a la 1:05 de la madrugada del lunes en el área del parque de la urbanización Turabo Gardens, tercera sección en Caguas, informaron las autoridades. Según el parte policiaco, José Molina de 33 años alegó que estaba en su Honda Accord de 2017, cuando un desconocido le hizo varios disparos por la puerta del chofer y le causó varias heridas de bala en las piernas. Molina condujo su vehículo hasta el Hospital HIMA de Caguas, donde el doctor Torres indicó que su condición era estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la investigación. A punto exgobernadora Sila Calderón de perder edificio de su Fundación en Río Piedras

SAN JUAN – La exgobernadora Sila María Calderón, anunció el domingo la intención del Banco de Desarrollo Económico (BDE) de poner a la venta el préstamo que su Fundación tiene con la mencionada entidad, con el cual se paga el edificio que ubica en Rio Piedras.

“Nuestra obligación de 2.6 millones de dólares con el BDE está colateralizada por nuestra sede en Río Piedras. En la escritura de préstamo se dedicaron para su pago los fondos provenientes de la Ley 290 del año 2000. Pagamos fielmente nuestras obligaciones mensuales con dicho banco, aun cuando se nos dejaron de enviar los fondos que nos corresponden por ley. Eventualmente, tuvimos que descontinuar los pagos”, dijo Calderón.

“Por más de un año mantuvimos una oferta de 800 mil dolares al BDE y le cedimos nuestros derechos sobre los fondos de la Ley 290 para saldar nuestro préstamo hasta la cantidad de 1.2 millones de dólares, que fue la contraoferta que nos hiciera esta institución. Nuestro ofrecimiento no fue aceptado. No contamos con los recursos para efectuar este pago. Desde el año pasado estamos trabajando semanas de cuatro días, con el consecuente recorte de sueldos y costos. Además, hemos tenido que reducir cinco plazas regulares de trabajo. No damos para más. Ni yo puedo continuar callada sobre este tema que afecta a cientos de personas en el país”, añadió la exgobernadora.

“¿Cómo es posible”, prosiguió Calderón, “que por esta diferencia de 400 mil dólares el gobierno de Puerto Rico lleve a venta nuestro préstamo y nuestra sede cuando el propio gobierno nos debe más que los pagos atrasados que tenemos con el BDE? ¿Cómo es posible que el Banco de Desarrollo Económico permita la ejecución del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón que se dedica precisamente a colaborar con el gobierno de Puerto Rico en el desarrollo económico y social de nuestra Isla?”

“Nuestros programas en empresarismo, los trabajos de apoderamiento y los servicios a las comunidades de escasos recursos han impactado a miles de personas en 76 municipios. Al día de hoy se han creado alrededor de 500 pequeñas empresas como resultados de nuestros cursos y más de 1,000 empleos. Desde sus comienzos, la Fundación ha impactado a más de 40,200 puertorriqueños y puertorriqueñas.”

Según la exgobernadora, la labor que rinde su fundación, que es una entidad sin fines de lucro, conllevaría para el gobierno de Puerto Rico un costo de 10 millones,580 mil,522 dólares anuales. Este cálculo se estimó a base del más reciente estudio preparado por la firma Estudios Técnicos sobre el sector sin fines de lucro.

“Hemos recurrido al sistema judicial para evitar lo antes expuesto. Recientemente le solicité al gobernador Ricardo Rosselló que se remueva a la Fundación Sila María Calderón del paquete de préstamos que se pondrá a la venta esta semana. Entiendo que existen asuntos que puedan concebirse como estrictamente legales, pero que por su naturaleza, son realmente de carácter moral”, terminó diciendo la exgobernadora Calderón.

El próximo jueves, 24 de mayo, se llevará a cabo esta venta en pública subasta. Si se diera la misma, la sede la Fundación Sila María Calderón en Santa Rita, sería ejecutada por el comprador del préstamo.