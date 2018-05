Puerto Rico Hoy – Mayo 27, 2018

Menor de 10 años conduce Jaguar en Barranquitas y choca 10 carros

BARRANQUITAS – Un menor de 10 años condujo un auto y chocó varios autos en la carretera PR- 152, a eso de las 10 de la mañana en Barranquitas informó la Policía.

Según las autoridades, el menor de 10 años logró acceso a un auto marca Jaguar que se encontraba frente a una iglesia, condujo por varios minutos y chocó alrededor de 10 vehículos de motor a su paso.

El menor resultó ileso y se encuentra en el cuartel de Barranquitas, en espera que sus familiares lleguen hasta el lugar.

La Policía mencionó en el reporte, que no ha podido comunicarse con el cuartel de Barranquitas ni con la comandancia de Aibonito, porque supuestamente hay problema con las líneas de teléfonos.

Asamblea Legislativa celebra homenaje a los caídos en Georgia y Yemen

EL CAPITOLIO – La Asamblea Legislativa celebró hoy el Día de la Recordación con un homenaje póstumo a los nueve miembros de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico caídos en Savannah, Georgia a bordo del Hércules C-130 y al Sargento Emil Rivera López, caído mientras realizaba una operación de entrenamiento en Yemen.

El presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez expresó que “este año, el Día de la Recordación en Puerto Rico se enmarca en una solemnidad no experimentada en varias generaciones. Hoy honramos a estos nueves soldados, héroes todos, que lamentablemente perdieron la vida en ese terrible accidente aéreo. Nuestras oraciones están con sus familiares y amigos. Hoy hacemos un llamado a todos los puertorriqueños para que tomen un minuto de su tiempo y reflexionen sobre el enorme sacrifico que hacen día a día, nuestros hombres y mujeres que con gran valor visten el uniforme de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Ellos se exponen a grandes riesgos por defender nuestros valores, nuestra forma democrática de gobierno y eso es imperativo recordar y conmemorar”.

De igual modo, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz se dirigió a los presentes desde la Plaza de la Recordación en el Paseo Covadonga donde sostuvo que “hoy no recordamos, ni honramos a víctimas. Estoy seguro de que ninguno de ellos se sentiría víctima y tampoco quisiera que así les clasificáramos. Hoy recordamos, celebramos y honramos a héroes; porque quien vive sirviendo a su pueblo y aporta su vida en el cumplimiento de su deber, es un héroe que merece vivir para siempre como tal en la memoria de todos nosotros. Es así como debemos honrarlos. Es así como sus hijos, esposas, padres y hermanos también los recordarán y los honrarán”.

Por otra parte, Méndez Núñez aprovechó la ocasión para volver a reclamar al Congreso la igualdad de derechos para los veteranos puertorriqueños. “Nuestros veteranos son héroes de la nación, sin embargo, no tienen ni la mitad de los beneficios que tienen sus compañeros que residen en los estados. Es tiempo de terminar con esa injusticia. El momento ha llegado para que el Congreso actué a favor de los miles de soldados puertorriqueños que han servido con gran distinción en cada uno de los teatros de combate de los Estados Unidos, así como para los miles que actualmente lo hacen. El mejor tributo para ese desprendimiento y valor es la igualdad”.

El pasado 2 de mayo mientras viajaban hasta Arizona ocurrió el accidente que cobró la vida del Sargento Maestre Senior Víctor Colón, Sargento Maestre Eric Circuns, Sargento Maestre Jean Audiffred Rivera, Segundo Teniente David Albandoz, Comandante Carlos Pérez Serra, Aviador Senior Roberto Espada, Sargento Maestre Mario Braña, Sargento Maestre Senior Jan A. Paravisini Ruiz y el Comandante José R. Román Rosado.

Asimismo, el accidente del helicóptero Black Hawk que se estrelló frente a las costas de Yemen el pasado 25 de agosto provocó la repentina muerte del Sargento Emil Rivera López, de 31 años.

Los apodados Bucaneros eran parte de la flota del Ala de Transporte Aéreo 156 de la Guardia Nacional Aérea y la Unidad Escuadrón de Cazas 198, los cuales participaron en los esfuerzos de recuperación después del embate de los huracanes Irma y María.

El escuadrón usó el avión para rescatar a los estadounidenses de las Islas Vírgenes Británicas después del huracán Irma, y más tarde suministró comida y agua a los puertorriqueños desesperados por ayuda después del huracán María.

Por su parte, el sargento caído en Yemen era miembro del Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación, una unidad conocida como los Acechadores Nocturnos especializada en misiones de vuelos nocturnos bajo difíciles condiciones, que a menudo se encarga de transportar fuerzas especiales a ejecutar sus misiones.

“Nosotros en la Asamblea Legislativa nos unimos a los compromisos expresados por el gobernador Ricardo Rosselló y el Ayudante General Isabelo Rivera Negrón para juntos honrar a estos diez héroes ayudando y protegiendo a sus familias, principalmente a sus hijos. Haremos todo lo posible para que las oportunidades y las aspiraciones de esos hijos se desarrollen plenamente a pesar de ausencia física de sus padres”, concluyó el presidente del Senado.

Tanto, el Coronel de la Guardia Nacional Aérea Raymond Rivera Figueroa como familiares del Sargento Emil Rivera López fueron los encargados de recibir el acto.

En la actividad estuvo presente el Procurador del Veterano Agustín Montañez, el Ayudante General de la Guardia Nacional General Isabelo Rivera, el presidente de la Comisión Senatorial de Asuntos del Veterano José Luis Dalmau y el Secretario de Estado Luis

Rivera Marín.

Aviso: AAA notifica intermitencia de servicio en sectores de Arecibo y Hatillo

Arecibo – La estación de bombas tanque Dos Millones de Arecibo se encuentra fuera de operación por alta turbidez en el pozo Mataderos 8, informó Samuel Rosario Vega, director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“El pozo Mataderos 8 es una de las fuentes de abasto para el tanque Dos Millones de Arecibo. Personal de la AAA trabaja en la limpieza para restablecer el servicio a la mayor brevedad”, detalló el funcionario.

Como consecuencia, los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable son: Hato Arriba, Hato Abajo, Hato Viejo, El Tres, Dominguito, el Green, Ocean View, Villa los Santos, University Gardens, Victor Rojas, Vista Azul, Parcelas Navas, las Canelas y Radioville. Mientras, que del municipio de Hatillo se verán afectados los siguientes sectores: parte del Casco Urbano, Palma Gorda, Buena Vista, Pajuil, Cuchí 1 y 2, Carrizales y Campo Alegre.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

CY hace compromiso con comunidad LGBTT SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se comprometió el domingo a identificar un edificio para que sirva de base para el primer centro comunitario LGBTT en Puerto Rico.

“Se discutió un acuerdo colaborativo con el Municipio Autónomo de San Juan para conseguir un local rescatado en la Ciudad para que sirva de base para el primer centro comunitario para la población de envejecientes LGBTT en Puerto Rico”, dijo la alcaldesa luego de reunirse con representantes de la comunidad LGBTT y de la organización sin fines de lucro Waves Ahead que da apoyo a las comunidades marginadas, pobres y vulnerables, en especial la comunidad de envejecientes LGBTT.

Por otro lado, la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció la instalación de nuevas unidades de aire acondicionado en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Manuel Díaz García donde ubica el Programa SIDA de San Juan, con una inversión de fondos ordinarios 98,100 dólares

“Continuaremos trabajando por proveerle a nuestros pacientes de VIH/SIDA mejores servicios en unas instalaciones dignas que procuren una mejor calidad de vida para cada uno de ellos, que les permita el disfrute pleno de sus vidas “, expresó.

Advertencia de inundaciones para varios municipios del área metropolitana de SJ SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la zona metropolitana de San Juan.

La advertencia es hasta las 3:45 de la tarde.

Incluye a los municipios de Trujillo Alto, San Juan, Carolina, Guaynabo, Bayamon y Cataño.

Según el SNM, las Fuertes lluvias que detecta el radar Doppler provocaron inundaciones urbanas y pequeños riachuelos.

Nombran en propiedad a los interinos de los Negociados de la Policía y NMEAD LA FORTALEZA -El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó el domingo a Henry Escalera como comisionado del Negociado de la Policía y a Carlos Acevedo como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Tanto Escalera como Acevedo laboran como interinos en estos cargos y ahora sus nombramientos pasarán al Senado para su consejo y consentimiento.

“Agradezco la disponibilidad de Henry Escalera y Carlos Acevedo para ocupar en propiedad tan importantes puestos. Ambos han demostrado su capacidad para dirigir los negociados durante este periodo de interinato. No tengo duda que con el liderato de Héctor Pesquera en el Departamento de Seguridad Pública continuarán trabajando por el bienestar y la seguridad de nuestro Pueblo”, sostuvo el primer ejecutivo.

Según el gobernador, las estadísticas del Negociado de la Policía demuestran que al día de hoy se ha registrado la misma cantidad de asesinatos que el año pasado y dos menos comparado con 2016. Además, hay 21 por ciento menos de delitos contra la persona y la propiedad comparado con 2017.

Escalera tiene una larga trayectoria en la Policía de Puerto Rico y ha laborado en toda la cadena de mando de la Uniformada.

Se graduó en 1984 de la Academia de la Policía y comenzó su carrera en el Precinto 182 de Hato Rey Este. Fue ascendido a sargento en 1996. Luego fue designado comandante de zona de Bayamón en 2010, director general de Operaciones de Campo de la Región de Bayamón en 2012, y jefe de Operaciones de Campo de la Región de Bayamón en 2013.

En 2017 fue nombrado superintendente asociado de la Policía de Puerto Rico y luego , con la creación del Departamento de Seguridad Pública, se convirtió en el comisionado interino del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Mientras, Acevedo ha coordinado junto a Pesquera los preparativos de cara a la nueva temporada de huracanes que comienza el 1 de junio.

Ocupó la subdirección ejecutiva de la entonces Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres desde 1993 al 2000 y desde 2017 hasta ser designado como director interino de la agencia y luego del negociado.

Durante el periodo de 2001 a 2016, Acevedo dirigió la Agencia de Manejo de Emergencias de San Juan.

Acevedo cuenta con múltiples certificaciones dl Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desarrolló además el primer Departamento de Bomberos de una ciudad en cumplimiento con la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés).

Ambas designaciones fueron notificadas por el gobernador en una reunión en el Salón del Trono del Palacio Santa Catalina en compañía del secretario de Seguridad Pública.

Comunidad de sordos alega discrimen de FEMA en PR

GUAYNABO – María del Carmen Cruz, portavoz del Movimiento Autónomo de Sordos (M.A.S.) criticó el domingo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), por la supuesta cancelación del servicio de intérpretes de lenguaje de señas en sus centros de servicios para poder ayudar a los sordos alrededor de toda la isla.

“Tienen que respetar nuestra cultura, que es propia. Es la cultura de los sordos puertorriqueños y nosotros tenemos nuestro propio idioma que no es estándar. El lenguaje de señas no es un idioma universal. Cada país y cada región tiene su lenguaje y eso se tiene que respetar”, dijo Cruz.

Supuestamente, FEMA canceló el viernes los contratos con los intérpretes de lenguaje de señas y quiere obligar a que los sordos que lleguen a los centros de servicios utilicen una tableta o Ipad conectada a un sistema en vídeo (conocido como VRI) en donde pueden comunicarse con intérpretes en los Estados Unidos.

“El problema con eso es que la inmensa mayoría de los sordos en Puerto Rico no entienden el lenguaje de señas en inglés ni el American Sign Language (ASL). De hecho, en la isla hay comunidades enteras con familias de sordos en campos aislados en sitios como Orocovis, Comerío, Moca y otros pueblos en donde ni siquiera entienden lenguaje de señas puertorriqueño”, sotuvo.

“En FEMA usan el lenguaje de señas americano y el inglés de los Estados Unidos, pero el lenguaje de señas de Puerto Rico es diferente. La comunidad sorda tampoco usa el VRI en Puerto Rico. Somos boricuas, yo soy puertorriqueña y mi idioma es el lenguaje de señas puertorriqueño. Aquí no usamos el ASL. No estoy de acuerdo con usar el lenguaje de señas americano porque eso no se usa aquí”, sentenció.

Arrestan a uno de los 10 más buscados del área de Caguas

SAN JUAN — El comisionado interino de la Policía, Henry Escalera informó el domingo el arresto de uno de los diez sujetos más buscados del área policíaca de Caguas.

“Continuamos sin bajar la guardia con el plan anti crimen que hemos implementado en todas las Áreas Policíacas. A medida que pasa el tiempo vemos los resultados y seguiremos firmes en hacerle frente a la criminalidad. La incidencia criminal en la Isla es dinámica, pero en el Negociado, igualmente, continuaremos ajustando los planes de trabajo para continuar la lucha contra quienes desestabilizan nuestras comunidades”, dijo Escalera.

Según el oficial, el Negociado de Patrullas de Carreteras intervino con un vehículo que fue identificado en un escalamiento momentos antes. Los oficiales en la carretera PR- 455, del barrio Quebrada en Camuy detuvieron el auto identificado y arrestaron a tres individuos de los cuales uno fue identificado como Giovanny Solís Carrasco, quien figuraba como uno de los diez más buscados del área de Caguas y que supuestamente tiene vínculos con una organización criminal del área.

Junto a Solís Carrasco, también se arrestó a Héctor Fontánez Caraballo y a Alexander Arocho Pérez.

En la intervención se ocuparon 3,273 dólares en efectivo y el vehículo Hyundai modelo Elantra de color gris.

Luego, en una orden de allanamiento, en la residencia de Solís Carrasco en Moca se ocuparon dos armas de fuego, droga (heroína, marihuana y cocaína) y parafernalia.

Este caso continúa bajo investigación del Negociado de la Policía.