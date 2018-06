Puerto Rico Hoy – Junio 3, 2018

Asesinato en Barrio Obrero

SANTURCE – Un asesinato se reportó a las 2:15 de la madrugada del domingo, frente a un negocio, en la avenida Borinquén en Barrio Obrero.

Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 se le dio cuenta a la policía de un herido de bala. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de Boubling Colas de 35 años y residente de San Juan.

Presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y la fiscal Zulma Delgado investigan.

Asesinato en Dorado

DORADO – A eso de las 2:19 de la madrugada del domingo, se reportó un asesinato en la calle Azucena de la urbanización Jardines de Dorado en el municipio de Dorado.

Según la información preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona muerta. Al llegar la Policía al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado, encontraron el cadáver de Miguel A. Rivera Molina de 24 años, residente de Dorado. Fue transportado por un familiar a la institución hospitalaria.

Rivera Molina presentaba heridas de balas en varias partes del cuerpo. En el lugar de los hechos a éste se ocupó una pistola marca Glock, modelo 22, calibre punto 40.

La División de Homicidios de Vega Baja junto al fiscal Carlos Rodríguez Rodríguez investigan.

Resumen del Tiempo 3 de junio

El cielo estuvo mayormente despejado sin actividad de aguaceros luego de que los aguaceros de la tarde se movieron hacia el oeste y fuera del área de pronóstico. El viento estuvo del este sureste por debajo de 10 mph pero dominado por la briza terrestre. Las temperaturas fluctuaron desde los altos 70s en áreas bajas a los bajos a medios 60s en áreas más altas.

Aire más seco, arrastrando algo de particulado de polvo de Sahara, continuara hoy. Exposición intensa de solo bajo un flujo de vientos del sureste resultara en temperaturas cerca de los bajos 90s en algunas áreas de baja elevación. Se esperan temperaturas en los 70s en áreas más altas de la isla. Algunos aguaceros podrían desarrollarse en la tarde a través del noroeste de Puerto Rico.

De otra manera, no se esperan lluvias hoy. Se esperan temperaturas similares esta noche fluctuando entre los bajos 60s a cerca de 80 grados. Este patrón continuara hasta gran parte del martes. Se espera el paso de una onda tropical el miércoles con una probabilidad de lluvia mayor.

A través de las aguas regionales y locales, los navegantes pueden esperar oleaje alrededor de 3 a 6 pies con vientos de 10 a 20 nudos.

Existe un riesgo moderado de corrientes marinas esta noche a través de la mayoría de las playas locales del norte de Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques.

DRNA y empleados del municipio de Fajardo remueven sargazo de Las Croabas

FAJARDO – Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegó hasta Las Croabas, en Fajardo, para limpiar el sargazo que hasta esa zona ha llegado, informó la secretaria de esa agencia, la licenciada Tania Vázquez Rivera.

“Aunque es catalogado como un evento natural, el sargazo altera la estética de las costas y en su etapa de descomposición provoca olores objetables. En colaboración con el Municipio de Fajardo y la comunidad, hemos comenzado la limpieza de la zona donde ha llegado una cantidad razonable de este material. Nuestro personal regional ha logrado remover gran parte y continuamos buscando alternativas para sacar lo más que podamos, aunque por la cantidad y espesor no es tan sencillo; aun así seguimos trabajando con ayuda del Municipio y su alcalde, Aníbal Meléndez”, dijo la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera

Los trabajos, que también incluyeron al personal del Municipio de Fajardo y la comunidad, se extendieron a lo largo de la bahía del sector que recibe a decenas de cientos de personas en este verano. El DRNA anticipó hace unas semanas la alta posibilidad de arribo de sargazo a las costa de la Isla, pues estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la Universidad de South Florida así lo han pronosticado.

“Como saben, el sargazo continuará llegando a nuestras costas, por lo que es importante que la ciudadanía lo sepa y conozca qué hacer. No solo llega a Puerto Rico, sino a otras islas del Caribe y no hay de qué preocuparse, ya que es un procedimiento normal de la naturaleza. Nuestra exhortación es que si los bañistas ven una playa llena de sargazo, traten de acudir a otra; igualmente, los nautas deben evitar las concentraciones del material para que su embarcación no se enrede”, agregó la funcionaria.

La también presidenta de la Junta de Calidad Ambiental recordó a los municipios que la limpieza del material conlleva un protocolo, por lo que sugirió a los ayuntamientos a comunicarse con las oficinas regionales del DRNA. “Es importante destacar que la maquinaria pesada no es apta para playas con reportes de nidos de tortugas marinas; le recordamos que estamos en la temporada alta de anidaje de estas especies. Asimismo, muchas veces se necesita el endoso del Cuerpo de Ingenieros para remover el material”, subrayó sobre el particular.

Reconocen a doña Myrna, defensora de los derechos de los pacientes del cáncer

EL CAPITOLIO – El representante, José Aponte Hernández, participó de un homenaje a doña Myrna Torres por su extraordinaria labor voluntaria a favor de los pacientes con cáncer que reciben tratamiento en el Hospital Oncológico, Doctor Isaac González Martínez.

“Doña Myrna es un ejemplo para todos los que de alguna manera interactúan con ella día a día; ya que con el espíritu de lucha que la caracteriza, se enfrenta con valentía a la vida y procura el bienestar de todos los que están a su alrededor. Ella ha trabajado ofreciendo apoyo y orientación a pacientes y familiares. Doña Myrna trata de que la lucha contra la enfermedad sea un poco más llevadera para ella y para sus compañeros de lucha. Gracias a su liderazgo, muchos voluntarios se han unido a esta lucha. Esto le merece el cariño y respeto de todos los que la conocemos”, comentó Aponte Hernández.

Aponte Hernández, entregó una Moción de Reconocimiento en un homenaje en el cual también participó el compositor y músico puertorriqueño Ángel ‘Cuco’ Peña.

En el año 2007 doña Myrna llega como paciente al Hospital Oncológico por un diagnóstico de cáncer de seno. Una vez se percata de algunas necesidades que tienen las personas que van a recibir tratamiento contra el cáncer en dicho Hospital, se integra a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer para, de alguna manera, poner su granito de arena en promover la misión de la Liga que es proveer servicios individuales de salud para el paciente con cáncer, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante la prevención integral, atención médica, educación y programas de investigación científica.

Para lograr atender las necesidades directas de los pacientes del Hospital, doña Myrna funda y preside el Comité de Pacientes y Amigos del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez desde el 2011. Lideró, junto al equipo de voluntarios del Comité, campañas de recaudación de fondos como Ángeles al Rescate del Hospital, Más Agresivos que el Cáncer, Bohemia Romántica y Sabrosa, entre otros.

Doña Myrna también se destacó como presidenta del Comité de Amigos de la Banda Estatal de Puerto Rico, ahora Banda de Conciertos de Puerto Rico. Bajo su presidencia se dedicó a promover los trabajos de la Banda a través de toda la Isla y fuera de Puerto Rico, fomentando así nuestra cultura a través de la música.

Mujer muere en accidente de auto en Ponce- Preliminar

PONCE – Una mujer falleció en un accidente de tránsito, a eso de las 2:23 de la madrugada del domingo, en la carretera 123, frente a las Instalaciones de Ponce CEMEX, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre un accidente de auto con 2 vehículos de motor y una persona pillada. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una mujer sin vida.

Agentes adscritos a Patrullas Carreteras Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.