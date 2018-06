Puerto Rico Hoy – Junio 5, 2018

Interceptan mujer y le roban su carro en el este

NAGUABO – La Policía reportó un “carjacking” ocurrido cerca de las 10:25 de la noche del lunes en el kilómetro 71 de la carretera PR- 3 de Naguabo.

Según el parte policiaco, María Martínez alegó que varios individuos portando armas de fuego a bordo de un auto, la interceptaron y mediante amenaza la despojaron de un Toyota Camry, color vino de 2007.

Las autoridades indicaron que en el auto estaba el teléfono celular de la mujer, su cartera con documentos y dinero en efectivo.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúan con la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Agreden mujer con silla de playa

GUÁNICA – Las autoridades informaron que a eso de las 9:47 de la noche del lunes se reportó una agresión grave cerca de los condominios La Torre en el sector El Hoyo en Playa Santa en Guánica.

De acuerdo con el informe policiaco alegó que Ivonne Edison se encontraba en el lugar compartiendo con amistades y que un joven la agredió con una silla de playa en la parte posterior de la cabeza.

La Uniformada detalló que la perjudicada sufrió dos heridas y también una lesión leve en la mano izquierda. La mujer fue atendida por personal de Emergencias Médicas Estatal y transportada al hospital de Yauco, donde el médico de turno diagnosticó dos heridas en la parte posterior de la cabeza, que requirió tres puntos de sutura.

El caso fue referido para investigación.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 4 de junio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 4 de junio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 01

Pega 3 —————- 076

Pega 4 —————- 2870

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 74

Pega 3 —————- 759

Pega 4 —————- 4870

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Gobierno de Puerto Rico quiere ver si el Tribunal Supremo se autorevoca en cuanto a la constitucionalidad de los vales educativos

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vazquez Garced, anunció el lunes la determinación de presentar una Moción de Desestimación, un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal Supremo en el caso Asociación de Maestros versus Departamento de Educación, que se dilucida en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En esta demanda, la Asociación de Maestros pretende impugnar la validez de la Ley 85- 2017, mejor conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, específicamente las secciones sobre las Escuelas Públicas Alianza y el Programa de Libre Selección de Escuelas.

“El grado de interés público en el caso de autos y la necesidad de que haya una certeza sobre el Estado de Derecho actual jugó un papel determinante en la decisión de acudir en forma directa a nuestro Más Alto Foro en recurso de Certificación.

Aunque sostenemos que la Asociación de Maestros no tiene legitimación activa para presentar este recurso, ellos basan su argumentación en una sentencia de 1994 del Tribunal Supremo, la cual sostenemos que es totalmente distinguible al Programa de Libre Selección creado bajo la Ley 85-2017 y que responde a una situación socioeconómica y legal muy distinta a la que hoy hay en Puerto Rico.

Sin embargo, al caso plantear una cuestión constitucional, específicamente el alcance del Articulo 2, Sección 5 de nuestra Constitución, entendemos que el Tribunal Supremo es el Foro adecuado para atender esta controversia y que se pueda tener certeza de cara al próximo año escolar,” indicó la secretaria de Justicia, en declaraciones escritas.

“La Ley 85-2017 fue redactada de forma tal que se protegieran no solo los derechos constitucionales de nuestros estudiantes sino también los derechos de los maestros que son parte de nuestro sistema público de enseñanza. Lejos de poner en peligro el sistema público de enseñanza, la Ley 85-2017 crea un sistema público más robusto, enfocado en los estudiantes, que les brinda más oportunidades de desarrollo y ofertas educativas”, sostuvo por su parte, la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

La Asociación de Maestros, en su demanda, utiliza el precedente que sentó el pleito radicado en el 1994 contra los Vales Educativos, que el Tribunal Supremo en ese entonces declaró inconstitucional.

El licenciado Rafael Nadal, abogado de la AMPR, expresó en el mes de abril que “dudo que el Tribunal Supremo se vaya a auto revocar”.

No importa si derogar la Ley 80 es prospectiva o no, para el gobernador lo importante es cumplir con el acuerdo con la JCF

BAYAMON- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el lunes en que el acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la derogación de la Ley 80 de 1976 sobre indemnización por despido sin justa causa no contempla que sea de forma prospectiva.

“Si lo que se hace es una versión diferente a lo acordado, todo lo demás en el acuerdo no va. Si el propósito de la medida era lograr el acuerdo, esa medida no cumple con el acuerdo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Al preguntarle al gobernador sobre la insistencia de que la Ley 80 sea derogada en su totalidad, cuando en otras leyes, como la Ley de Reforma Laboral y la Ley de Reforma Educativa, la aprobación de las mismas fue con carácter prospectivo.

“La insistencia no es que sea prospectiva o no. Es que cumpla con el acuerdo”, sostuvo el gobernador.

De otra parte, los presidentes legislativos reaccionaron a una comunicación de la Junta de Control Fiscal al representante Jorge Navarro Suárez, referente a si se podía o no aprobar de forma prospectiva la derogación de la Ley 80.

“Ni este legislador, ni la Cámara de Representantes responde a presiones de la Junta. Yo creo que esa comunicación le falta el respeto a los legisladores de Puerto Rico. Que tenemos la capacidad de evaluar cada una de las medidas que envía el señor gobernador e incluso hacer preguntas y cuestionamientos. Si la quería hacernos algún señalamiento, debió haber ido a la Vista Pública conforme fueron citados. Y ahí presentarnos toda la evidencia que dicen tener para sustentar ese acuerdo”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez.

“Los primeros que le dimos la oportunidad a la Junta de que comparecieran y explicaran fue el Senado. Le radicamos el proyecto por petición y no comparecieron. No han producido un solo documento que evidencia que habrá crecimiento económico. No es la primera vez que la Junta se opone a un presupuesto, lo hicieron en el vigente y prevaleció la versión del Gobierno. Así que en el Senado no cambia la posición por lo que diga la Junta. Y que la Junta pretenda poner tantas cosas importantes en riesgo por el capricho de la Ley 80, para mí es inaceptable”, expresó por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko envió el lunes una carta de respuesta al representante Jorge Navarro en donde dejó claro su intención de someter el plan fiscal de la JCF si no se deroga la Ley 80 como lo fue acordado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Para contestar su pregunta directamente, como mínimo, la Junta revertiría al Plan Fiscal según certificado por la Junta el pasado 19 de abril de 2018, (el “Plan Fiscal de abril 19”), y sometería un presupuesto al Gobernador y a la Legislatura que sea consistente con ese Plan Fiscal. En específico, si el Gobierno de Puerto Rico no cumple a cabalidad con el entendimiento alcanzado con la Junta en relación a la derogación de la Ley 80, la Junta enmendará el Plan Fiscal y el presupuesto para:

 Eliminar la asignación anual para el Bono de Navidad para empleados públicos

 Eliminar la asignación anual de $25 millones para becas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico

 Eliminar la asignación anual de $50 millones para iniciativas de desarrollo económico en los municipios

 Eliminar el fondo multianual de $345 millones para varias iniciativas de desarrollo económico y para la implementación de reformas, según solicitado por el Gobierno de Puerto Rico

 Mantener la eliminación del Bono de Navidad para empleados del sector público y del sector privado, además de la reducción de días de enfermedad y de vacaciones para empleados del sector privado, como lo requiere la reforma laboral delineada en el Plan Fiscal de abril 19 para facilitar la inversión y la creación de empleos en Puerto Rico

 Mantener los recortes a los presupuestos de la Legislatura y la Judicatura, según delineados en el Plan Fiscal de abril 19”, contestó Jaresko en la misiva.

“No obstante, la reducción en fondos para los municipios, para la Universidad de Puerto Rico y para desarrollo económico, así como la eliminación del Bono de Navidad, sería solamente el próximo paso inmediato. Esto es así porque Puerto Rico actualmente se está beneficiando de un respiro de tener que pagar su servicio de la deuda debido a la moratoria automática del Título III de PROMESA y la expectativa de que reestructuraremos nuestras deudas oportunamente. Sin embargo, la moratoria automática es temporera, no permanente, por lo que Puerto Rico debe demostrar que está tomando las acciones necesarias para lograr que una reestructuración sostenible de deuda sea posible, mientras se beneficia de la moratoria. El paso más importante en esta coyuntura es derogar la Ley 80, para que Puerto Rico pueda disfrutar de una economía en crecimiento con una base contributiva más fuerte en beneficio de todas las personas, negocios y acreedores de la Isla. Fracasar en esto nos conducirá hacia una situación insostenible – una economía en continuo descenso, una base contributiva reduciéndose, y una falta de dirección realista en lograr la reestructuración de deuda para dejar atrás el Título III. Favor de referirse al “Exhibit 21” del Plan Fiscal certificado el 30 de mayo de 2018 para ver el impacto macroeconómico de no adoptar la reforma laboral”, añádió.

“El entendimiento al que se llegó con la Junta con relación a la derogación de la Ley 80 para todos los empleados, actuales y futuros, ayudará a la Junta y al Gobierno de Puerto Rico a implementar efectivamente el Plan Fiscal sin tener que gastar tiempo y recursos en una costosa litigación acerca de la implementación y ejecución de ciertas iniciativas fiscales y económicas requeridas por PROMESA”, concluyó.

Agente dispara su arma de reglamento en el Parque de las Ciencias de Bayamón

BAYAMÓN – Un incidente de descarga crítica de un arma se reportó en el Parque de las Ciencias en Bayamón, informó el lunes, la Policía.

Según el parte policial, un agente identificado Alberto Ramos Rosario, adscrito a la oficina de Seguridad y Protección de área policiaca de Bayamón, supuestamente tuvo una descarga crítica con su arma de reglamento la cual fue disparada en el área del baño.

En el incidente no se reportaron heridos.

El sargento Fermín González investiga los hechos.

