Puerto Rico Hoy – Junio 15, 2018

“No va a haber derogación de la Ley 80 y no va a haber nada”, afirma TRS

SAN JUAN – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz adelantó el viernes que el Senado no concurrirá con la versión de la derogación de la Ley 80 aprobada la noche del jueves en la Cámara de Representantes.

“El Senado no puede concurrir con esa medida. La medida adolece de grandes deficiencias jurídicas y grandes contradicciones, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la Junta de Control Fiscal se precipitó a sacar un comunicado diciendo que la avalaba porque en el área de la vigencia de la ley, se establece que la Junta tiene que asegurarse que haya 500 millones de dólares… por los próximos cinco años porque de lo contrario se revertiría la derogación y volvería a entrar en vigencia la Ley 80”, dijo Rivera Schatz en entrevista radial (WKAQ).

“Jurídicamente eso no es posible. Además, la Junta estaría renunciando a facultados que están en la ley federal y ninguna legislatura colonial o estatal puede imponerle condiciones a un ente federal”, agregó.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves con enmiendas el Proyecto del Senado 1011 en torno a la Ley 80, e incorporó una nueva enmienda que crearía la “Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral”.

En síntesis, se enmendó la medida para evitar dos tipos de clasificaciones de empleados. De igual manera, contiene establecer la creación de dicho fondo, así como las aportaciones que lo nutrirán, además de disponer de su administración y usos, al mismo tiempo dispondrá la fecha de vigencia del mismo. También, instituirá las obligaciones de patronos y sanciones penales.

La medida protege el bono de navidad de los empleados públicos y privados, mantiene inalterados los días de vacaciones y enfermedad con los que cuenta un empleado del sector privado y la permanencia de todos aquellos derechos laborales establecidos en la Constitución de Puerto Rico y aquellas leyes estatales y federales aplicables.

“El martes lo recibiremos y no vamos a concurrir con eso y a menos que entren en razón, se acabó. No va a haber derogación de la Ley 80 y no va a haber nada… Quedaría la Ley 80 vigente, en pleno vigor para todo el mundo, todo el tiempo”, reiteró Rivera Schatz.

