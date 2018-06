Puerto Rico Hoy – Junio 21, 2018

Nuevo intento hoy para lograr acuerdo sobre derogación Ley 80 EL CAPITOLIO – La delegación de mayoría del Senado de Puerto Rico llevará a cabo otro caucus el jueves en busca de lograr un acuerdo e uniformar el lenguaje de la legislación que propone la derogación de la Ley 80 de Despidos Injustificados para cumplir un acuerdo entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) que aseguraría otros beneficios de los trabajadores. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario confirmó en una entrevista radial (WKAQ) que la reunión será a la 1:00 de la tarde en el Alto Cuerpo y que en la misma discutirán la propuesta del senador, Miguel Romero. “Varios senadores se expresaron a favor en el caucus (pasado), otros solicitaron tiempo para analizarla… Sí. Nosotros la evaluamos y la vemos con buenos ojos. Lo dijo el gobernador. Hemos estado trabajando incluso con el senador Romero”, dijo Rosario. El secretario de Asuntos Públicos estará en el caucus, mientras que el gobernador, Ricardo Rosselló, está fuera del país. Según se ha informado, la idea de Romero es para enmendar y ampliar las disposiciones de la Ley 100 de discrimen en el empleo. Explicó que, con esa medida, se podrá derogar la Ley 80, mantener el pago de Bono de Navidad, licencias por enfermedades y vacaciones y protección sobre el despido sin justa causa. Rosario reiteró que el gobierno avala la propuesta de Romero en consulta con la JCF. “Sí. La idea es que no cambien los propósitos al final del día, no entendemos que la Junta tenga problemas, pero ciertamente hay que tocar base. En ese sentido lo que estamos mirando es si el Senado está dispuesto a considerar eso y tiene los votos para que una vez tengamos ese paso adelantado, consultarlo con la Cámara y presentarle a la Junta el cambio al acuerdo que llegó el gobernador para incluir esa enmienda de Miguel Romero ha traído sobre la mesa”, agregó. Detalló que el próximo paso sería la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal, así como trabajar con el resto de las reformas, entre las que está la Reforma Contributiva. El martes pasado, en un primer caucus, el gobernador se reunió con los senadores, ante la negativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz de no concurrir con las enmiendas que la Cámara introdujo al Proyecto del Senado 1011 que viabiliza la derogación prospectiva de la Ley 80. Solamente los senadores, Abel Nazario y Margarita Nolasco adelantaron que favorecerán la pieza legislativa. La Cámara insertó algunas enmiendas, entre las que está la creación de la “Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral”. Alcaldesa anuncia plan integrado para la Noche de San Juan SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el jueves el Plan Integral para la celebración de la Noche de San Juan que mantendrán activos alrededor de 601 empleados municipales desde el sábado hasta la madrugada del domingo en tareas de seguridad, limpieza y manejo de emergencias. “Como todos los años, hemos establecido un plan integrado para la Noche de San Juan, por lo que tendrá 121 policías municipales, 69 empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, 336 empleados de las Brigadas de Operaciones y Ornato con el equipo necesario para atender cualquier incidencia. Completan el grupo empleados de la Oficina de Permisos, la Oficina de de Cumplimiento y Planificación Ambiental, el Departamento de Desarrollo Social Comunitario y del Departamento de Recreación y Deportes”, destacó la primera ejecutiva de San Juan en declaraciones escritas. Exhortó a todos los visitantes del Escambrón y de la Playa del Último Trolley a cooperar con los empleados; a mantener control en el uso de bebidas alcohólicas; y mantener en estricta supervisión a los niños. “La playa no es un lugar para llevarlos esta noche”, dijo. 121 policías municipales en vigilancia preventiva desde el sábado hasta que culminen las festividades en la madrugada del domingo. La vigilancia incluye unidades de Tránsito, Canina y Marítima, policía a pie y en unidades todo terreno, motoras, bicicletas y patrullas. Además, se incluirá la Torre de Vigilancia para actividades multitudinarias.

72 empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias con 6 ambulancias, 3 camiones de rescate, 2 polaris y 2 unidades móviles.

336 empleados de Operaciones y Ornato divididos en tres turnos. Se instalarán 500 zafacones de cartón en el área de las playas. Se utilizarán 2 guaguas de volteo, 2 camiones de reciclaje, 2 camiones de herramientas, un Mad Vac, 2 carros de golf, 35 torres de iluminación, 3 camiones compactos, 3 camiones gancheros, 5 guaguas pick up, 2 vanes de carga y 2 Kubota.

Se instalarán 21 baños portátiles que incluyen facilidades para personas de necesidades especiales en el Balneario del Escambrón y en el Parque Barbosa.

Se mantendrán 4 inspectores de la Oficina de Permisos dando rondas en el área de las playas.

El Departamento de Recreación y Deportes mantendrá 21 empleados encargados de operar el Balneario El Escambrón y el Parque Barbosa, esto incluye 5 salvavidas.

La Oficina de Cumplimiento y Planificación Ambiental tendrá 6 empleados que le estarán brindando apoyo al Grupo 7 Quillas en la protección de los 16 nidos de tortugas localizados en el área de Ocean Park y Condado y 8 dunas reforestadas.

2 trabajadores sociales en el Parque Barbosa y 2 en la Playa del Escambrón y un supervisor por si surge la necesidad de intervenir con menores intoxicados o sin atención, situaciones de violencia o peligro y para asistir a personas sin hogar.

9 personas de la Oficina de Desarrollo Integral de la Mujer

6 personas de Comunicaciones para confeccionar y distribuir alimentos.

1 plomero para atender las tuberías

20 empleados de Empresas Municipales para dar apoyo a los empleados de Obras Públicas y Ornato. “Como siempre, en algún momento de la noche estaré por las áreas para asegurarme que todo estará transcurriendo según lo planeado”, concluyó Cruz Soto. Representantes populares se unen a pedido de Ferrer al Congreso sobre muertes por María SAN JUAN – Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Lydia Méndez Silva y Jesús Manuel Ortiz se unieron a los esfuerzos del presidente de su partido, Héctor Ferrer, para solicitarle al Congreso Federal una investigación en torno a la cifra exacta de personas que perdieron la vida tras el paso del huracán María. Éstos enviaron comunicación escrita a los líderes congresionales Mitch McConnell y Paul Ryan para que se indague todo respecto a la respuesta del gobierno estatal y las agencias federales antes y después de este huracán. “Ante la llegada de la temporada de huracanes, y luego del desastre que experimentamos tras el paso de María por la Isla, se hace meritorio descartar toda posibilidad que sugiera alguna negligencia por parte de funcionarios de este gobierno. Estamos hablando de vidas que se perdieron durante y después de este evento, un asunto que merece ser atendido con seriedad para evitar que algo tan lamentable vuelva a ocurrir. Por eso concurrimos con el presidente del PPD en que la mejor forma de contar con una información más precisa es la realización de una abarcadora investigación por parte del Congreso”, dijo Hernández Montañez en declaraciones escritas. Agregó que al igual que Ferrer Ríos, la delegación del PPD en la Cámara envió una carta a McConnell y Ryan en claro apoyo a esta gestión e interesados en que se dé un proceso transparente que revele si, en efecto, hubo negligencia por parte de las autoridades estatales, si se procedió a responder inadecuadamente o si la logística utilizada haya sido un factor para que ocurrieran estas muertes. “A tales efectos, le pedimos a los líderes congresionales que apoyen los proyectos de ley que crearon una comisión independiente al estilo 11 de septiembre que investigue la respuesta del gobierno al huracán María. Dichos proyectos, H.R. 6103 en la Cámara y S. 3076 en el Senado, fueron presentados por la Congresista Nydia Velázquez (D-NY) y la Senadora Elizabeth Warren (D-MA)”, subrayó. Por su parte, Méndez se expresó indignada por el mal manejo que las autoridades locales han mostrado ante esta situación, al punto que a nueve meses del paso del huracán María, aún se desconoce cuántas personas murieron, y si la falta de accesos a servicios de salud, la interrupción de tratamientos médicos o la ausencia de energía eléctrica tuvieron un efecto directo en la causa de estos decesos. “Al día de hoy, no han podido ponerse de acuerdo en la divulgación de las cifras reales de muertes tras este evento atmosférico, y ni siquiera, han podido desmentir estudios como el realizado por la Universidad de Harvard. Nuestro pueblo merece saber la verdad y no podemos permitir que algo tan aterrador vuelva a pasar”, añadió la legisladora. Entretanto, Ortiz dijo que “este gobierno le ha fallado al pueblo. Les falló en los aspectos relacionados a la salud, en la poca diligencia para reestablecer el servicio de energía eléctrica, en la pobre seguridad pública y en su cuestionable respuesta a la emergencia suscitada por el huracán María. Las constantes contradicciones y la falta de transparencia le sigue restando credibilidad al país, al punto de que muchas de las ayudas federales no han sido totalmente desembolsadas”. Los representantes populares dejaron saber que darán seguimiento a esta solicitud de investigación, además de continuar con los esfuerzos ya emprendidos por su delegación a los fines de que no se discrimine a Puerto Rico en la participación de los fondos federales que deberían aplicarle a la isla, al igual que sucede en las demás jurisdicciones. Feria de pasaportes en Fajardo SAN JUAN – El secretario de Estado, Luis Rivera Marín anunció el jueves la Feria de Pasaportes a celebrarse este próximo sábado, 23 de junio en Fajardo y destacó que en el evento, también se ofrecerá orientación sobre los beneficios de la Tarjeta Pasaporte (Passport Card) como método de identificación en viajes domésticos. “Esto es parte de los esfuerzos para que las familias que van a viajar no tengan inconvenientes al momento de presentarse al aeropuerto o puerto de embarque”, dijo Rivera Marín en declaraciones escritas. Indicó que el evento de este próximo sábado permitirá a los ciudadanos completar su solicitud para el libro de pasaportes y la Passport Card, y dejarla juramentada para el trámite correspondiente durante un día que regularmente no es laborable. De igual manera, el secretario de Estado recalcó que la Passport Card, no sustituye el pasaporte para viajes fuera de Estados Unidos, pero que sí sirve como identificación para viajar dentro de territorio Americano. “El mayor atractivo de la Feria de Pasaportes de Fajardo este próximo sábado, es que más allá de ofrecerle orientación a los ciudadanos, éstos podrán completar la solicitud y dejarla juramentada para el trámite correspondiente. El gobernador Ricardo Rosselló está muy atento al hecho de que esta es una época en que miles de familias puertorriqueñas viajan y es nuestro interés que puedan disfrutar de los planes que quizás hicieron hace meses, para que no se les vaya a desvanecer la ilusión en cuestión de minutos”, expresó el secretario. La feria se llevará a cabo en los altos de la Biblioteca Ricardo S. Belaval, calle Garrido Morales, esquina Josefina Guerrero, en Fajardo en horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. Asimismo, indicó que el Departamento de Estado organizó esta Feria de Pasaportes por la cantidad de llamadas y visitas de personas que solicitan este servicio a última hora al percatarse de que no cumplen con los requisitos de viaje. El funcionario puntualizó que, durante las últimas semanas se han recibido muchas llamadas de personas que llegan al aeropuerto y al darse cuenta que tienen el pasaporte expirado, o que vence antes de los meses reglamentarios para entrar a algún país, se han quedado varados. “Esto requiere de mayor orientación, los viajeros deben tomar en consideración el tiempo que toma solicitar o renovar los pasaportes, de manera que lo tengan a tiempo para su viaje”, dijo. Gobernador participa de cumbre de inversión en Washington

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajó la tarde del miércoles a Washington, DC, para participar del Select USA Investment Summit que se lleva a cabo del 20 al 22 de junio.

La cumbre tiene como enfoque promover la inversión extranjera directa (IED) en los Estados Unidos.

Según explicó el mandatario en declaraciones escritas, Select USA reúne a empresas de todo el mundo, así como a organizaciones de desarrollo económico de todos los rincones de la nación y otras partes que trabajan para facilitar la inversión empresarial en los Estados Unidos.

Cada cumbre se centra en un tema relacionado con el entorno de inversión de los Estados Unidos, las tendencias de la industria y nuevas oportunidades.

Además, el primer ejecutivo viajará a Nueva York junto a la primera dama Beatriz Rosselló para participar el jueves 21 de junio de la Gala Anual Ay Le Lo Lai Dance of Hope del Hope For Families and Children Foundation y el Puerto Rican Family Institute.

Durante la gala, la primera dama recibirá la dedicatoria del evento por su labor tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

El secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, fungirá como gobernador interino hasta el regreso del primer mandatario el sábado 23 de junio.

Empleado muere por descarga eléctrica en Peñuelas

PEÑUELAS – La Policía informó que a eso de las 7:00 de la noche del miércoles fue reportado un incidente con una persona muerta en la entrada de Eco Eléctrica, ubicada en la carretera PR-337 final en Peñuelas.

De acuerdo con el informe de novedades, el infortunado es José L. Torres Vélez de 54 años y quien era residente del barrio Barina, en Yauco.

Según las autoridades, Torres Vélez realizaba labores en un generador de una subestación, ubicada en el lugar antes mencionado, cuando recibió una descarga. El perjudicado, laboraba para la Compañía Peerles Oil and Chemicall. Paramédicos de Emergencias Médicas, llegaron al lugar y certificaron ausencia de signos vitales.

La investigación fue realizada por el agente Cottman Rosario de la División de Homicidios Ponce, en unión a la fiscal Jean Mari Rivera González, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Negociado de Ciencias Forenses. La escena fue trabajada, por el agente Roberto Leandry de Servicios Técnicos.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 20 de junio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 20 de junio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 81

Pega 3 —————- 624

Pega 4 —————- 8910

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 14

Pega 3 —————- 157

Pega 4 —————- 1758

Loto ——————- 1-4-11-33-35-4

Multiplicador —— 3

Revancha ———– 10-25-26-34-40-5

Powerball ———– 04-14-23-27-56-13

Powerplay ———- 2X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

AAA efectuará trabajos programados en la planta de filtros Cedro Arriba de Naranjito

TOA ALTA – Brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizarán trabajos de dragado en la represa Cedro I de la planta de filtros Cedro Arriba de Naranjito mañana jueves, 21 de junio a partir de las 8:00 de la mañana, informó Denis Vázquez Rosado, director de área de Toa Alta.

“Mientras se completan los trabajos, la panta de filtración estará operando a baja capacidad. Se espera que de no ocurrir mayores inconvenientes, el servicio sea restablecido el viernes, 22 de junio en horas de la tarde”, mencionó el funcionario.

Mientras se realizan los trabajos, los sectores que pudieran experimentar bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Naranjito son: Maná, el Banco, Congelados Criollos, Carr. 152, los Dentista, Cedro Arriba, Los Ferrer y Carr. 811.

Se recomienda que una vez se restablezca el servicio, hervir el agua por tres minutos antes del consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.