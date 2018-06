Puerto Rico Hoy – Junio 23, 2018

Roban en empresa de Toa Baja

TOA BAJA (CyberNews)- Un robo fue reportado esta madrugada en la empresa Landscape Contractor & Designers, localizada en la PR-165 en Toa Baja.

Según la Uniformada, Obidio Cruz, alegó que dos individuos enmascarados y con armas de fuego, lo amenazaron y amordazaron, logrando apropiarse de equipo industrial para jardinería, que se encontraba en inventario, además de una guagua Ford, modelo E-250, rotulada con las iniciales de LCD, y tablilla 892-629. El valor de los equipos hurtados no fue estimado.

El caso fue referido a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Cámara de Representantes insiste en sustituir Ley 80 con Fondo Especial

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes insistió el viernes en la creación de un fondo para atender reclamaciones por despido injustificado, en aras de conciliar diferencias sobre la propuesta derogación de la Ley 80.

La idea sería enmendar la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo”, para establecer un Fondo Especial que cubra estas reclamaciones.

La medida radicada por el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; y el representante, Antonio Tony” Soto, les facilitará a los patronos del sector privado un mecanismo adecuado y sin cargos adicionales, que les permita cubrir reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80, y para otros fines relacionados. Según explica la exposición de motivos del proyecto, el dinero que será dirigido a ese fondo surgirá de las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

“Es meritorio recordar que todo patrono en Puerto Rico, hoy, paga una prima a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, con el propósito de atender los trabajadores lesionados, mientras se les libera de responsabilidad. En principio, este esquema nos ofrece una oportunidad. Nos explicamos; la ley que crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado permite que esta pueda usar hasta un 22% de los ingresos provenientes de las primas cobradas, para ser usados en gastos administrativos. De esa partida, y sin poner en riesgo los recursos de los lesionados y sin aumentar la prima a los patronos, podemos separar un siete punto cinco por ciento para establecer un Fondo Especial dirigido a atender las reclamaciones generadas al amparo de la Ley Núm. 80”, expresa la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 1661.

Sin embargo, no especificaron el tope que recibiría cada empleado despedido injustificadamente bajo la nueva propuesta.

El Proyecto anterior, que fue derrotado ayer por el Senado, creaba el “Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral”, que se nutriría de 100 millones de dólares de la asignación multianual para desarrollo económico. Bajo esta medida los empleados recibirían hasta $9,500.

Meléndez destacó que el objetivo de la Junta de Control Fiscal para solicitar la derogación de la protección que otorga la Ley 80, es liberar a los patronos del sector privado del pago del remedio que esta otorga a los trabajadores.

No obstante, apuntó que es evidente que “la continua insistencia de la Junta de eliminar la Ley 80 no ha logrado el respaldo necesario para ser aprobada por la Legislatura, la cual no va a renunciar a sus facultades constitucionales de defender a los trabajadores, tanto del sector público como los del sector privado. Personalmente he evaluado las propuestas establecidas y no he podido encontrar ni un solo punto que me convenza de que la derogación de la Ley 80 impulse la creación de nuevos empleos o la posibilidad de algún repunte económico”.

El legislador añadió que la creación de este Fondo Especial ayudará a que la Ley 80 se mantenga en vigor y le provea a los patronos del sector privado una alternativa razonable para atender cualquier reclamación producto de la misma.

“Si el razonamiento de la Junta para solicitar la derogación de la Ley 80 es reducir los costos para los patronos, y, por lo tanto, reducir el costo para hacer negocios en Puerto Rico, entendemos pues, que esta medida adelanta adecuada y razonablemente los objetivos promovidos por la Junta, sin lacerar los derechos de los trabajadores”, puntualizó Meléndez.

Cierran dos vías en Naguabo por inundaciones

NAGUABO – Las autoridades informaron el sábado sobre inundaciones en la PR-31 y PR-191, cerca del embalse de Naguabo.

Las mencionadas vías permanecerán cerrada temporalmente, ya que el Río Blanco se encuentra fuera de su cauce.

Rutas alternas son la PR-53 y la PR-924.

Se exhorta a los ciudadanos a transitar con precaución y a no cruzar carreteras inundadas.

Fallecen dos personas en accidente de tránsito en Salinas

SALINAS – Dos personas fallecieron el viernes en la PR-52 en Salinas.

Según la Policía, un hombre, que no ha sido identificado, manejaba un vehículo Hyundai, modelo Accent, color blanco del año 2017, en dirección de sur a norte por la PR-52, a alta velocidad y al llegar al kilómetro 70 realizó un viraje indebido a la izquierda, perdiendo el control del volante, yendo a impactar la valla de seguridad de la isleta del centro.

Esto le causó heridas de gravedad tanto al conductor como a su pareja, falleciendo ambos en el lugar.

Los ocupantes del vehículo no han sido identificados, pero de acuerdo a su apariencia personal pueden ser turistas, ya que el vehículo también figura como rentado.

El agente Rogelio Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Salinas, en unión a la fiscal Yohaira Rodríguez, investigó la escena. La Fiscal ordenó ocupar el vehículo de motor para fines de peritaje y expidió las boletas para el levantamiento de los cadáveres para su traslado a Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Mujer fallece tras ser arrollada en Luquillo



LUQUILLO )- Una mujer falleció el viernes en la noche luego de ser arrollada por su esposo en el barrio Pitahaya en Luquillo.

De acuerdo a las autoridades, Estanislao Rosa Ríos, de 81 años, alegó se disponía a estacionar el vehículo Toyota, modelo Tercel, color verde del año 1999, de frente en la marquesina de su residencia, cuando arrolló a su esposa, identificada como Crucita Osorio Osorio, de 71 años.

La mujer falleció en el acto.

Agentes adscritos a Patrullas de Carreteras del Área Fajardo, investigaron los hechos junto a la fiscal Lenabel Alvarado, quien ordenó el traslado del cadáver para el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para la correspondiente investigación.