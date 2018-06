Puerto Rico Hoy – Junio 26, 2018

Cuerpo Cameral extiende los incentivos de la Industria Fílmica EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes, avaló el Proyecto de la Cámara 1663, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, que reforma la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”. El informe detalla que “es imperativo extender la vigencia de dicha Ley en aras de evitar la incertidumbre e inestabilidad de esta industria durante el proceso de evaluación y aprobación del Código de Incentivos, herramienta que optimizará la competitividad económica de Puerto Rico”. De otra parte, con el fin de fijar nuevos parámetros a las garantías de los generadores eléctricos que se venden en la Isla, la Cámara de Representantes, dio paso al Proyecto de la Cámara 1297, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, que crea la “Ley de Cumplimiento de Garantía de Generadores Eléctricos”. La legislación busca establecer garantías mínimas en los generadores eléctricos que se imponen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico. El Presidente de la Comisión de Gobierno argumentó que, “la medida aquí considerada, provee herramientas útiles y necesarias para atender la problemática que ha surgido con la venta de generadores eléctricos tras el paso de los huracanes Irma y María. Este Proyecto de Ley va a la médula que ha afectado al pueblo puertorriqueño”. Con el objetivo de permitir la pronta recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, el Pleno apoyó el Proyecto de la Cámara 1498, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que añade un inciso a la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, con el objetivo de eximir del pago de arbitrios de construcción y decretar una amnistía en la necesidad de obtener permisos a todo dueño de propiedad inmueble residencial que hubiese sufrido daños en un 50 por ciento o más en su residencia principal tras el paso de los huracanes Irma y María; y el Proyecto de la Cámara 1660, del representante Antonio “Tony” Soto Torres, que añade nuevo inciso a la “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”, con el propósito de establecer que aquellas entidades sin fines de lucro que reciban una asignación especial a través de una resolución conjunta que obligue al Fondo General para aquellas entidades que la Asamblea Legislativa así lo determine. Seguido, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1525, de la representante Jaqueline Rodríguez Hernández, cuyo fin es facilitar la implementación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA); y el Proyecto de la Cámara 1583, de la autoría del representante José “Che” Pérez Cordero, que designa la Ruta Gastronómica y Panorámica de la carreteras estatales PR-419, PR-411 y PR-412, de los municipios de Aguada, Añasco y Rincón, con el nombre “Sabor del Campo”. De la autoría del presidente Senatorial, Thomas Rivera Schatz, se aprobó el Proyecto del Senado 523 que enmienda el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para aclarar la exención de contribución sobre entidades sin fines de lucros disponible para las asociaciones de propietarios para la administración de propiedad residencial y condominios; y el Proyecto del Senado 758, que enmienda la “Ley de Patentes Municipales”, con miras a exigir a la persona, empresa o institución sujeta al pago de patente municipal, que al momento de radicar la declaración de volumen de negocios presente certificación de no deuda del CRIM por todos los conceptos o su equivalente y la certificación del CRIM de radicación de planilla mueble o su equivalente. También de su autoría, se aprobó el Proyecto del Senado 816, que enmienda la “Ley de Vehículo y Tránsito de Puerto Rico”, para darle la opción a todo ciudadano que así lo solicite, a que su licencia de conducir expedida por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ya sea al momento de su expedición o renovación, cumpla con las disposiciones establecidas mediante el “REAL ID Act of 2005”; y la Resolución Conjunta de la Senado 241 para designar el Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico en el municipio de Camuy con el nombre de Víctor Onofre Mora. De igual forma, se dio paso al Proyecto del Senado 701 que enmienda la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” con el propósito proveer igualdad a los maestros del Gobierno de Puerto Rico; y el Proyecto del Senado 936 que añade nuevo inciso a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de incluir la condición de esclerosis múltiple como parte de las condiciones permanentes para la expedición de rótulos removibles que autorizan a estacionar en las áreas designadas para personas con impedimentos. Se avaló el Proyecto del Senado 496 que crea la “Ley para la protección y bienestar de la subvenciones de los menores bajo el amparo del Gobierno de Puerto Rico” en busca de establecer como política pública e imponer responsabilidad al Departamento de la Familia en el menores de las subvenciones de los menores protegidos por el Estado; y la Resolución Conjunto del Senado 245 para reasignar fondos para la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. La Junta de Control Fiscal llegó hasta Boston en busca de los gigantes de la industria de las baterías Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo @elivanmartinez SAN JUAN – El coordinador de revitalización de infraestructura bajo la ley federal PROMESA, Noel Zamot, trató de llegar al corazón de un grupo de inversionistas cuando les pidió que abrieran las carteras y se atrevieran a invertir en el sistema eléctrico de Puerto Rico, que destrozó el huracán María. Esta historia esta completa en este enlace: https://bit.ly/2KbfvFm . Herido de bala llega conduciendo a sala de emergencias en Hatillo

HATILLO – Un herido de bala se reportó cerca de las 8:00 de la noche del lunes en el barrio Pueblo, urbanización Mar Azul en Hatillo, informaron las autoridades.

Según informó el agente Manuel López Vidot, del Distrito de Hatillo, el herido fue identificado como, Juan Barreto Hernández, de 23 años, vecino del mencionado municipio.

El parte policiaco detalla que el perjudicado llegó en su vehículo un Kia Wave de 2014 a la sala de emergencias del Hospital Pavía en Arecibo.

Barreto Hernández, fue atendido por el doctor Vega, quien diagnosticó una herida de bala en la cadera derecha. Fue referido al Centro Médico de Río Piedras, en condición estable.

Se le dio conocimiento al agente Orlando De Jesús Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quien se hizo cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o acceder la aplicación de teléfonos inteligentes BASTA YA. También puede ser a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgv .

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 25 de junio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 25 de junio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 10

Pega 3 —————- 481

Pega 4 —————- 7408

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 36

Pega 3 —————- 819

Pega 4 —————- 1179

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

El jueves se aprueba versión final del presupuesto, anticipa presidente cameral

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez dijo que el jueves aprobarán los proyectos de presupuesto.

El viernes el Senado le hizo unas enmiendas a los proyectos aprobados en la Cámara.

“Básicamente estamos 100 por ciento de acuerdo con las enmiendas. Lo que pasa es que queríamos ganar tiempo para evaluarlo concienzudamente. Y a la misma vez estar dentro del marco de cumplimiento con la Junta. Nosotros vamos a regresar el (jueves) 28. Es posible que el mismo jueves se designe un Comité de Conferencias y aprobarlo ese mismo día, porque no hay disputas en las partidas presupuestarias”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1662, que pretende eliminar la Ley 80 de 1976 sobre indemnización por despido sin justa causa y crear con el dinero que los patronos pagan a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado un fondo para pagar por los despidos de empleados, el presidente cameral sostuvo que no tiene prisa en evaluar esa medida.

“Eso se podría mirar en el futuro. Pero a la misma vez, tengo que ver como eso impacta las arcas del Fondo del Seguro del Estado y yo no voy a aprobar ningún tipo de legislación, sin que se haga un estudio actuarial de la condición económica del Fondo del Seguro del Estado. No vamos a aprobar legislación que no mida el impacto fiscal y por eso, no tenemos prisa en aprobar una medida como esa”, sostuvo el presidente de la Cámara.

Sobre la convocatoria a una Sesión Extraordinaria, Méndez Núñez mencionó que están en el proceso de corroborar disponibilidad de representantes para atender (si ese es el caso), el Código de Incentivos y la Reforma Contributiva.

La Junta se reunirá en la Sala Sinfónica de Bellas Artes

SAN JUAN – La Junta de Control Fiscal (JCF), confirmó el lunes, que celebrará una reunión pública el próximo viernes, 29 de junio de 2018.

Se informó mediante un parte de prensa que durante la reunión, se evaluará y certificará los presupuestos para el año fiscal 2019 del Gobierno de Puerto Rico y ciertas instrumentalidades

La sesión será la Décimo Cuarta reunión pública que la Junta realiza desde su creación y se llevará a cabo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, comenzando a las 8:30 de la mañana.

La reunión será transmitida en directo a través de la página de internet de la Junta y el audio estará disponible en inglés y español.