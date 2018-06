Puerto Rico Hoy – Junio 30, 2018

El huracán María mató en Puerto Rico a unas 4.600 personas y no a 64, según un estudio independiente

El informe, publicado en la revista científica ‘New England Journal of Medicine’, cree que la cifra oficial de fallecidos es una infravaloración de la verdadera mortalidad

El número de muertes relacionado con los caóticos efectos del paso del huracán Maríapor Puerto Rico en septiembre es de más de 4.600, 70 veces más que los 64 reconocidos oficialmente, según un estudio de la escuela de Salud Pública de Harvard y las universidades puertorriqueñas Carlos Albizu y Ponce. “Nuestros resultados indican que la cifra oficial es una sustancial infravaloración de la verdadera mortalidadtras el huracán María”, indica la investigación publicada este martes en la revista científica New England Journal of Medicine. El 1 de junio comienza la nueva temporada de huracanes en el océano Atlántico y la isla, afectada todavía por graves problemas en los servicios de agua corriente y electricidad, sobre todo en amplias zonas rurales del país, sigue tratando de rehacerse de María y recibiendo informes demoledores sobre los tremendos daños que dejó.

El estudio de Harvard indica un aumento de 62% en la tasa de mortalidad en 2017 entre el 20 de septiembre –día del impacto de María– y el 31 de diciembre, en comparación con el mismo periodo en 2016, lo que se traduce en los cálculos de la investigación en 4.645 muertes más con un índice disparado de 14,3 muertes por cada 100.000 habitantes. Los investigadores no han podido comparar sus estimaciones con el balance más reciente del Gobierno puertorriqueño porque según afirman no se les dio acceso a la información. El Ejecutivo encabezado por gobernador Ricardo Roselló dejó de publicar sus datos sobre las muertes causadas por María en diciembre de 2017. Para el estudio se visitaron entre enero y febrero de 2018 3.299 viviendas en Puerto Rico. “En promedio, los hogares permanecieron 84 días sin electricidad, 64 días sin agua y 41 días sin cobertura para celulares”, se detalla. Los investigadores señalan que la cifra proporcionada por su estudio es incluso “conservadora”.

“Estos datos confirman lo que muchos sospechaban. Que el costo humano de la catástrofe fue muy elevado y que la cantidad oficial estaba muy por debajo”, dice a EL PAÍS Jorge Duany, especialista en Puerto Rico e investigador de la Florida International University. Él mismo sufrió la pérdida de una familiar de 60 años de edad después del huracán y, lamenta, “pensamos que pudo haberse salvado en condiciones normales y si no se hubiese demorado el tratamiento médico”.

La mayor parte de las muertes no se debió directamente al impacto del huracán sino al colapso de servicios e infraestructuras en el que María dejó a este país de 3,3 millones de habitantes, con multitud de carreteras destruidas y hospitales cerrados o funcionando bajo mínimos por la destrucción de la red eléctrica. En la investigación se resalta que los problemas afectaron especialmente a ancianos y a personas con enfermedades crónicas. “Aproximadamente un tercio de las muertes posteriores al huracán fueron reportadas por familiares como causadas por un acceso tardío o impedido a la atención médica”, especifica el informe, que evidencia una vez más la falta de diligencia del Gobierno de Puerto Rico a la hora de proporcionar datos realistas sobre los efectos mortales del huracán y lo corta que se quedó la asistencia de Estados Unidos –del que la isla es Estado Libre Asociado– en las semanas posteriores al huracán de categoría cinco, que destrozó la isla con vientos sostenidos de casi 250 kilómetros por hora y fuertes inundaciones acabando con dos terceras partes de la red eléctrica y generando daños de cerca de 100.000 millones de dólares –la tercera tormenta más costosa en EE UU desde 1900–.

El estudio de Harvard subraya “la falta de atención del Gobierno de EE UU a la frágil infraestructura de Puerto Rico”. Hace dos semanas la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, crítica con el gobierno insular y con el federal, afirmaba que Puerto Rico no está preparado para soportar un nuevo huracán en 2018 –aseguró que solo en la capital hay medio millón de techos sin reparar y que en todo el país no hay suficientes abastos de agua y diésel para generadores eléctricos en caso de apagones– y responsabilizó a las autoridades federales de EE UU de falta de compromiso tras la tragedia desencadenada por el huracán: “Puedes matar a personas con un arma, o las puedes matar con negligencia”, dijo. “Y estábamos muriendo y seguimos muriendo”.

En la memoria de los puertorriqueños todavía está fresca la imagen del presidente Donald Trump en su visita a la isla tras el huracán lanzando rollos de papel de cocina a los afectados, lo que la población tomó como una grosera falta de consideración, y sus palabras celebrando el reducido número de fallecimientos que ofrecía entonces el Gobierno local. Trump dijo en aquel momento que Puerto Rico debía estar “orgulloso” de no haber sufrido tantas muerte “como en una catástrofe real como Katrina”, refiriéndose al huracán de 2005 que provocó 1.833 defunciones en EE UU.

Después de que en diciembre datos del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y del periódico The New York Times situasen el número de muertos por María en torno a los mil, el Gobierno de la isla encargó un estudio independiente a la George Washington University que aún no ha sido publicado.

Rivera Schatz amenaza con demandar a JCF por pugna sobre Presupuesto

EL CAPITOLIO – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los senadores de todas las delegaciones defendieron el viernes el derecho que tienen para aprobar el presupuesto de gastos del País, y expresaron su total rechazo a las determinaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Asimismo, el líder senatorial no descartó enfrentar a la JCF en los tribunales.

“Las facultades del pueblo de Puerto Rico para gobernarse mediante un gobierno electo no son el resultado ni de la Ley Federal 600, la Constitución y mucho menos de la ley federal mal llamada PROMESA. Esos poderes y facultades del gobierno están reconocidos por el Congreso, el presidente de Estados Unidos y los tribunales desde hace 118 años… La Ley PROMESA no se aprobó para imponer caprichos injustificados ni para castigar instituciones democráticas centenarias. Tampoco se aprobó PROMESA para que su Junta despojara a los ciudadanos americanos de Puerto Rico de protecciones y derechos legislados ni para desatar represalias tomando como rehenes a los trabajadores públicos, a los trabajadores privados”, manifestó Rivera Schatz, quien emitió votos explicativos en las medidas de Presupuesto.

“Al día de hoy, nadie de la JSF, ni los secretarios del Trabajo, Estado, Hacienda ni el licenciado Christian Sobrino, ni el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han presentado dato alguno que justifique en términos económicos que la derogación de ley 80 va a producir resultados positivos en nuestra economía”, añadió Rivera Schatz.

Sus expresiones se dieron momentos antes de que el Senado aprobara el Presupuesto de gastos ascendente a $8,709,000 millones, que será presentado ante la JCF. Este presupuesto es menor por $40 millones del monto que solicitó la Junta.

Tanto la Resolución Conjunta de la Cámara 353, 354, 355 y la 366 recibieron el voto a favor de la Mayoría Parlamentaria y el voto en contra de la Minoría del Partido Popular Democrático, del senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez y del senador independiente, José Vargas Vidot.

El presidente senatorial le dijo al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en torno a la pretensión de querer derogar la Ley 80, sobre despido injustificado, que “no podemos legislar para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Derogar la Ley 80 no está en la plataforma de mi partido. Todas las propuestas de la Junta van en contra de los principios del Plan para Puerto Rico”.

“A los miembros del Ejecutivo hagan su trabajo como entiendan, confío que siempre tendrán a Puerto Rico por encima de todo. Nosotros en el Senado también lo haremos con nuestros criterios, principios y valores. Si quieren dialogar en el sentido correcto de diálogo y explorar alternativas, con muchísimo gusto. Nosotros nunca le pediríamos al Gobernador que claudique sus poderes. Grite el que quiera gritar, que a mí me convence la razón”, comentó Rivera Schatz.

En su alocución el senador popular, Aníbal José Torres Torres, dijo que “las amenazas de la Junta son indignas y responden a intereses particulares que muchos imaginamos”. Sin embargo, destacó que va a cumplir “con mi obligación constitucional”.

A su vez, el senador Dalmau Ramírez dijo que “en el día de hoy la Junta de Control Fiscal le ha reiterado al País que ha certificado, como un acto de revanchismo contra aquellos que se resistieron a que se le diera paso a medidas penalizantes contra la clase trabajadora del sector privado del país, un presupuesto abusivo, y degradante. Sin haber dado ninguna explicación lógica y racional, ni tampoco ninguna métrica económica, la Junta ata la negativa a sucumbir ante su chantaje de eliminar la Ley 80, al tema de justificar su acto revanchista de arrebatarle el derecho al bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad a los trabajadores del sector privado. Acción que la Junta hubiese tomado de todos modos, porque ya habían anticipado que aun eliminando la Ley 80 ellos estarían reconsiderando la determinación de eliminar estas conquistas laborales en un futuro cercano. Para que la barbaridad propuesta por la Junta no se consuma, nosotros, los representantes del pueblo, no podemos ceder ante sus pretensiones de menoscabar derechos, de imponer medidas abusivas, de ir en contra de los más necesitados, de los pensionados, de los estudiantes, de los trabajadores”.

“La Junta ha desatado su ira contra el pueblo de Puerto Rico y su pretensión de imponer un presupuesto que reduce asignaciones importantes en áreas socialmente sensitivas y neurálgicas como salud, educación -particularmente educación especial- y desarrollo económico deben causar la indignación del pueblo de Puerto Rico y el más contundente rechazo, repudio y combate de nuestra parte”, sostuvo Dalmau Ramírez.

En lo que respecta al Presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, dijo que el Senado al igual que la Cámara de Representantes hizo su trabajo. “Nos mantenemos firmes en que este presupuesto afecta para nada el que no se haya derogado la Ley 80”, advirtió.

Durante su presentación, Padilla Alvelo reconoció que el proceso de evaluación del presupuesto fue “atropellado a causa de las exigencias de la Junta”. Informó que se le restituyó la partida a los Negociados que están dentro del Departamento de Seguridad Pública, como lo son la Autoridad para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas, Instituto de Ciencias Forenses y la Policía.

Senado confirma nombramiento del Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses

Por otra parte, el Senado confirmó al doctor Edwin Crespo Torres, como Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses. La votación contó con el voto en contra de los senadores, Torres, del PPD; Dalmau Ramírez, del PIP; y Vargas Vidot.

Asesinan a hombre en Ponce