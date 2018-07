Puerto Rico Hoy – Julio 1, 2018

Presidente del PPD insiste en retar en los tribunales a la JCF

SAN JUAN La determinación de la Junta de Control Fiscal (JCF) de aprobar su propio presupuesto, debe ser retada en los Tribunales para que sea el foro judicial quien de una vez y por todas reafirme el derecho de los puertorriqueños a gobernarse y tomar nuestras propias decisiones, precisó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer.

“Hace un año atrás advertí que el Gobernador debe tomar acción en los Tribunales. Hoy vemos como la JSF se adjudica el poder de imponernos un presupuesto. Tampoco puede ser la excusa del Gobernador para no asumir la responsabilidad que el país le delegó democráticamente en las urnas. En efecto, en las últimas semanas hemos visto como el Gobernador ha claudicado ante la Junta, para luego responsabilizarlos de sus desaciertos”, indicó Ferrer Ríos.

El líder popular expresó que cuando el Gobernador señaló hace unos días que la Junta es quien tiene la última palabra, no es otra cosa que tratar de evadir su responsabilidad, y dar la impresión de que son otros los que están tomando las decisiones nefastas que tanto daño le hacen al país. Aseguró que todas esas medidas para quitarle derechos a los trabajadores del sector privado han sido presentadas y negociadas por el propio Rosselló.

“Señor gobernador: asuma su responsabilidad y deje de repartir culpas. Usted fue electo para defender al país por encima de todo, y hasta el día de hoy ha hecho todo lo contrario. La última palabra la tiene usted porque es el Gobierno quien implementa. Sea valiente y no siga claudicando”, subrayó Ferrer

Alcaldesa de San Juan paga vacaciones acumuladas en exceso

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pagó el viernes el exceso de vacaciones acumuladas a 56 empleados.

“Tal y como me he comprometido con los empleados del Municipio de San Juan, hemos ido cumpliendo con los pagos correspondientes a los distintos beneficios según han ido llegando los recursos. De esa manera, hemos podido hacer el pago de exceso de vacaciones acumuladas correspondientes al año fiscal 2016-2017 que termina hoy”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

“Los empleados beneficiados en este pago pertenecen a una diversidad de departamentos municipales”, añadió.

Sostuvo que “por otro lado, el Banco Gubernamental de Fomento nos debe 115.6 millones de dólares entre el exceso del CAE, en intereses ganados en nuestras cuentas que no nos han pagado y facturas sometidas para proyectos de construcción que el BGF no pago y tuvimos que pagar nosotros para terminar la obra. Además, el Banco Gubernamental tiene préstamos de 84.4 millones de dólares que hemos pagado y pre pagado y no nos han desembolsado”.

Desarrollarán una nueva política pública hacia la juventud