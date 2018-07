Puerto Rico Hoy – Julio 2, 2018

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del lunes, 2 de julio de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que el lunes se espera que una onda tropical pase al sur de Puerto Rico, lo que aumentará ligeramente la humedad disponible.

Este aumento en humedad pudiera causar un aumento en la actividad de aguaceros a través del área local para el lunes. El oeste de Puerto Rico tiene una probabilidad de aguaceros y tronadas aisladas en la tarde debido a la combinación del aumento en la humedad y los efectos locales.

Se espera bruma de nuevo para el lunes a medida que el polvo del Sahara continúe sobre el área local. Se espera tiempo estable con bruma y poca, si alguna, lluvia de martes hasta el resto de la semana laboral.

A través de las aguas costeras, el oleaje fluctúa entre dos y cuatro pies con vientos del este a alrededor de 15 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.

Se observó un cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado con bruma durante las horas de la madrugada a través de Puerto Rico, sin detectar lluvia sobre áreas terrestres.

Las temperaturas mínimas de la madrugada estuvieron generalmente en los medios a altos 70 grados a través de las elevaciones bajas y entre los altos 60 grados y bajos 70 grados a través de las elevaciones altas. Los vientos locales estuvieron generalmente leves y variables.

Cierran tramo PR-1 a San Juan por accidente con herido de bala

SAN JUAN – Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan un caso de un herido de bala involucrado en un accidente vehicular reportado a las 2:40 de la madrugada del lunes en la carretera PR-1 kilómetro 18.6 en dirección de Caguas a Río Piedras.

Durante la investigación, la carretera en dirección de Caguas a Río Piedras a la altura del kilómetro 18.6, permanecerá cerrada, según indicaron las autoridades.

Se recomienda tomar rutas alternas.

La Policía continúa con la investigación de este caso.

Resolución para consultar empleados públicos si desean continuar con cuota a sindicatos

EL CAPITOLIO – El portavoz de la Mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, informó el lunes que radicó una resolución para ordenar a los jefes de las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico que tengan que consultar a sus empleados si desean continuar con la aportación económica de cuota voluntaria a las uniones o si por el contrario desean detener el pago a estas.

El legislador explicó que hace unos días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio a conocer la determinación del caso Janus v. American Federation of State, County and Municipal Employees, Council, 585 US ____ (2018), que concluye que los empleados del sector público no pueden ser obligados a pagar cuotas de las uniones de las que no son miembros.

“Esto da pie a la resolución que estamos radicando. Con esta resolución los jefes de agencia tendrán la encomienda de consultar a sus empleados. Sabemos de muchos empleados públicos, que a pesar de no sentirse representados y renunciar a la afiliación de su unidad apropiada, han tenido que aportar un ‘pago por servicio’ según establece la Ley Número 96-2001”, explicó Rodríguez Aguiló en declaraciones escritas.

El cargo por servicio al representante sindical exclusivo puede llegar a un máximo de 50 por ciento de la cuota regular que pagan los afiliados, según explicó Rodríguez Aguiló.

“Una vez aprobada la Resolución, las agencias tendrán un periodo de 10 días para realizar la consulta a sus empleados. Culminado este proceso, dejarán de descontar inmediatamente las cuotas a los funcionarios que hayan manifestado su deseo de no continuar pagando las cuotas de la unión, asociación o federación”, agregó.

El representante precisó además que las agencias están llamadas a notificar a la Asamblea Legislativa, a través de su Secretaría, el cumplimiento con lo requerido en la resolución.

Legislatura aprueba no fianza para la luz ni el agua al momento de conexión

EL CAPITOLIO – Próximo en convertirse en ley está un proyecto que dispone que los pagos de depósitos o fianza en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para la conexión y activación del servicio sea prorrateado del monto requerido y no se pague la fianza requerida al momento.

“El proyecto está próximo en ser firmado por el gobernador Ricardo Rosselló y beneficia a los ciudadanos al momento de que las agencias gubernamentales les imponen a sus clientes la obligación de satisfacer un pago de depósito o fianza como requisito para la conexión y activación del servicio de energía eléctrica y agua potable, tanto residencial como comercial”, dijo en declaraciones escritas, el representante novoprogresista, Joel Franqui Atiles, autor de la medida.

Explicó que el cargo por depósito o fianza para un servicio, en el que no existe historial de consumo, puede ascender a 90 dólares por kVA, según la carga indicada en la Certificación de Instalación Eléctrica multiplicado por tres. Además, la Autoridad establece un importe mínimo a cobrar de 300 dólares.

Por otro lado, la AAA exige al solicitante un depósito o fianza para garantizar el pago por el uso de este servicio. Actualmente, la Autoridad se reserva el derecho de revisar el monto del depósito, la fianza o de cualquier otra garantía que haya aceptado a cualquier cliente. Además, la base para determinar el monto del depósito o fianza es cuatro veces el promedio de facturación mensual del cliente o clientes con actividades similares.

Asimismo, el legislador detalló que la medida 928 establecerá que el cliente tendrá un mínimo de 12 meses para hacer el pago de activación de servicios esenciales. Los reglamentos de suministro de servicios esenciales que contengan una fianza de pago o depósito deberán permitir el pago prorrateado del monto requerido hasta un máximo de cuatro meses, incluyendo el costo de la instalación de equipos necesarios para suministrar el servicio. Si el cliente no realiza los pagos prorrateados de la fianza o depósito en los términos establecidos, su servicio podrá ser suspendido, y se le requerirá el pago total pendiente de pago de la fianza o depósito previo a la reconexión del servicio.

Del mismo modo el cómputo de fianza por servicio no podrá exceder el equivalente a un pago de servicio de tres meses del promedio de la facturación mensual.

“El costo inicial para solicitar el servicio no debe ser un impedimento ni una carga onerosa para que a los ciudadanos se les provea dicho servicio. En particular, a los ciudadanos vulnerables que no tiene acceso inmediato al pago total de la fianza o depósito”, finalizó Franqui Atiles.

Mujer víctima de “carjacking” en Juncos

JUNCOS (CyberNews) – La Policía investiga un caso de un robo de auto (“carjacking”) ocurrido a eso de las 12:00 de la madrugada del lunes en la carretera 30 frente la Cooperativa Valencoop en Juncos.

Según el informe preliminar, la víctima alegó que dos individuos, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Mitsubishi Mirage color rojo del 2018 con el terminal de la tablilla 481.

Posteriormente, los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño.

Agentes adscritos a la División de Robo del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hizo a cargo de la investigación.

Se niega a dar detalles joven baleado en Vista Hermosa

SAN JUAN – Cerca de las 9:33 de la noche del domingo se reportó un herido de bala frente al edificio 61 del residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, Carlos Martínez González de 18 años caminaba por el lugar, cuando le realizaron varios disparos que lo alcanzaron en el abdomen y en la pantorrilla derecha.

Las autoridades detallaron que el individuo fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición estable.

Martínez González se negó a brindar más información de lo ocurrido, según indicó la Policía.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan se hicieron cargo de la investigación.

ASSMCA continúa con las caravanas playeras para llevar mensaje sobre consumo moderado de alcohol

DORADO – Juegos, concursos y mucha diversión fue el ambiente que reinó el domingo en el Balneario de Dorado tras la visita de las Caravanas Playeras de La X y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

“Por segundo año consecutivo, nos hemos unido a las Caravanas Playeras de la emisora radial La X como parte de una campaña educativa que realizamos en la temporada de verano. A través de esta iniciativa, continuamos reforzando el mensaje de moderación de alcohol, a tono con el compromiso del gobernador Ricardo Rosselló, al mismo tiempo en que concienciamos a la ciudadanía sobre la importancia de ser responsable y pasar la llave, si decide ingerir bebidas embriagantes. De esta manera, reducimos las posibilidades de que la persona ponga en riesgo su vida y la de otros”, explicó la administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes.

De acuerdo con la funcionaria, la iniciativa de Las Caravanas Playeras consiste en recorrer varios balnearios en compañía de los animadores de la estación de radio y otros colaboradores para llevar el mensaje al pueblo a través de dinámicas interactivas que incluyen juegos, música, concursos, regalos y otras atracciones.

“De hecho, durante nuestra participación una de las dinámicas que utilizamos para captar la atención de la gente son las famosas Gafas de Visión Fatal de Alcohol, la cual complementamos con otros equipos y juegos, incluyendo zonas de obstáculos. Esta herramienta de prevención, posee una tecnología de lentes especiales que le permitirán al usuario experimentar los síntomas como si estuviera bajo la influencia del alcohol, provocando reacciones diversas en esta población. Es en ese instante, en el que nuestros recursos comienzan el proceso de orientación sobre la peligrosidad de ingerir bebidas embriagantes”, indicó la señora Roig.

Finalmente, Roig Fuertes reafirmó su compromiso y el del gobernador, Ricardo Rosselló, en seguir desarrollando estrategias innovadoras y a tono con los tiempos que invite a nuestra gente a reflexionar sobre el dolor y la tragedia que podría ocasionar en las familias el consumo desmedido de alcohol. “Es momento de darnos cuenta que no es cuestión de juego, es cuestión de vida. El beber alcohol sin control causa intoxicación, violencia, peleas u homicidios y hasta, muertes por accidentes de tránsito. También, podría provocar que las personas en estado de embriaguez sostengan relaciones sexuales no deseadas y sin protección, causando embarazos o propiciando el contagio de enfermedades de transmisión sexual”.