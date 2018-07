Puerto Rico Hoy – Julio 11, 2018

Farmacias de Comunidad piden gobernador firme proyecto de ley para vacunar adolescentes SAN JUAN – La Asociación de Farmacias de Comunidad hizo un llamado el miércoles, al Gobernador para que firme el proyecto Proyecto del Senado 40 ante su consideración que enmienda la Ley de Farmacia para permitir a los farmacéuticos certificados a vacunar jóvenes entre las edades de 12 y 17 años. Actualmente, los farmacéuticos vacunan personas mayores de 18 años solamente y hay escasez de lugares de vacunación para esta población. “Esta es una medida que permitiría ampliar los servicios de vacunación a esta población que ahora mismo tiene limitaciones para inmunizarse ya que solo un 6% de los pediatras del país vacunan en sus oficinas médicas. Ahora mismo la gran mayoría de pacientes está recurriendo a centros de vacunación para cumplir con el calendario de vacunas escolar,” expresó Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación en declaraciones escritas. La ejecutiva hizo mención al testimonio vertido por la doctora Yasmín Pedrogo, presidenta del capítulo local de la Academia Americana de Pediatría, durante la vista pública de la Comisión de Salud cameral en febrero pasado para evaluar otro proyecto sobre inmunización. En dicha ocasión la doctora Pedrogo advirtió, que “una baja en el pago de los planes médicos a los proveedores por la vacunación es lo que ha provocado que solo un 6 por ciento de los pediatras estén vacunando en sus oficinas privadas”. Ayala añadió que con el éxodo masivo de médicos y pediatras del país y el cierre de consultorios donde se vacunaba, la población juvenil tiene menos alternativas de vacunación. “Lo que se pretende es que éstos jóvenes se puedan inmunizar en las farmacias de comunidad. Esto no implica que esa inmunización sustituya una visita al pediatra para realizarse un examen físico. Durante el pasado brote de influenza en el país, las farmacias de comunidad probaron ser vitales para ayudar a inmunizar a la población porque los pacientes confían en su farmacia de comunidad y cuando esa farmacia vacuna, el porciento de vacunación aumenta. Hay farmacias de comunidad en todo el país y están abiertas los siete días de la semana y en la noche, facilitándole la inmunización a los padres. Además, cuentan con el inventario de vacunas disponible,” indicó Ayala. Los farmacéuticos cuentan con protocolos establecidos para identificar cualquier situación comprometedora de salud en los pacientes. A su vez, las farmacias de comunidad son los únicos profesionales de la salud que actualmente mantienen los datos actualizados de inmunización en el Registro de Inmunización de Puerto Rico del Departamento de Salud (DS). Una auditoría operacional de la Oficina de la Contralora de 2015 de la División de Vacunación de Salud para evaluar la Accesibilidad de los Menores a los Servicios de Vacunación encontró que “El Sistema de Vacunación es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los niños y adolescentes que son beneficiarios públicos pero no es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los pacientes privados menores de 18 años. El paciente privado se ve afectado por la insuficiente participación de los pediatras en proveer los servicios de vacunación. A diciembre de 2014, 17 municipios (22 por ciento) no contaban con proveedores para atender pacientes privados. Estos son: Ceiba, Ciales, Culebra, Florida, Guánica, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Maunabo, Morovis, Peñuelas, Rincón, Salinas, Santa Isabel, Vieques y Villalba”, decía la auditoría operacional. Después de María, el DS emitió una Orden Administrativa temporera para facultar a las farmacias de comunidad a vacunar menores de 7 hasta 17 años de edad. Sin embargo, la medida no fue muy efectiva ya que, aunque las farmacias tenían la autorización no estaban contratadas por los planes médicos ni por Salud para vacunar menores. Ayala señaló que ya en Estados Unidos la mayoría de los estados permiten vacunar menores. “Veintisiete estados en los Estados Unidos autorizan a los farmacéuticos a administrar vacunas a toda persona, sin límite de edad mientras que otros veinte estados autorizan a vacunar a personas mayores desde los 4 años de edad hasta los 14 años. Solo Puerto Rico se encuentra junto a ocho estados que sólo autorizan a los farmacéuticos a vacunar a personas mayores de 18 años. Si queremos mejorar los niveles de vacunación, la única manera es mediante un proyecto de ley. Está en las manos del gobernador hacerlo realidad,” concluyó diciendo. En el país hay sobre de cincuenta farmacias certificadas con servicios de inmunización, así como decenas de otras en proceso de certificarse para colaborar, junto al DS, con los índices de vacunación requeridos por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las farmacias vacunan contra influenza, neumococo, culebrilla, varicela, hepatitis, tétano y Virus del Papiloma Humano, entre otras, las cuales son cubiertas por la mayoría de los planes médicos. En Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes de comunidad que le brindan servicios a miles de pacientes en toda la Isla. Revolucionaria solución para tratar condición cardiaca en pacientes de más de 75 años

SAN JUAN – Existe un tratamiento mínimamente invasivo para tratar la Estenosis Aórtica, una de las condiciones más diagnosticadas en esta población y que se manifiesta más severamente en pacientes de 75 años o más.

Se trata del CoreValve Evolut Pro, diseñado por Medtronic, que es la última evolución de este dispositivo valvular transcateter, con un sellado de válvula en el sitio de implante.

“Este nuevo método representa un avance significativo, ya que permite tratar a pacientes con Estenosis Aórtica severa sintomática que no pueden recibir el tratamiento quirúrgico convencional o cirugía de corazón abierto. La mayoría de los pacientes regresan a su hogar a los dos a tres días de la intervención”, explicó en declaraciones escritas el doctor Juan Gaspar, director del Programa de Adiestramiento y Educación Médica Cardiovascular de Medtronic para América Latina.

Esta opción médica fue aprobada por la Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés) para pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio con una probabilidad de éxito alta. Además es reconocido en el estudio de US Pivotal Trial High Risk como un implante superior a la terapia quirúrgica clásica y muy efectivo para tratar esta condición.

“En la intervención quirúrgica con el CoreValve Evolut Pro el paciente no requiere anestesia general en forma habitual, presenta alivio inmediato de los síntomas y puede volver a una vida normal rápidamente, libre de la condición; mejorando su movilidad y calidad de vida”, añadió el especialista.

Indicó que para asegurar el éxito de la intervención, es recomendable que estos pacientes sean atendidos por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, integrado por su médico primario, cardiólogos, especialistas en radiología, cirujanos cardiacos y cardiólogos intervencionistas. Ellos determinarán, en cada caso, el tratamiento más idóneo para cada persona.

Según el galeno, en Puerto Rico existen tres Hospitales que ofrecen esta intervención mínimamente invasiva para la Estenosis Aórtica: el Hospital Metro-Pavía Santurce, el Centro Cardiovascular de PR y el Caribe y el Hospital Menonita en Cayey.

Para el año 2050, habrá dos mil millones de personas con 70 años o más, el doble que en la actualidad, según datos de las Naciones Unidas.

En Puerto Rico, uno de cada cuatro tiene 60 años o más. Hay una población longeva que aumentó— entre los años 2010 a 2016— de 21 a 25 por ciento.

Con los adultos mayores predominando la población de la isla y los retos de salud que trae consigo la edad, se espera que la prevalencia y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares — que actualmente son la primera causa de muerte — sigan aumentando en el país.

La aorta es la principal arteria que lleva sangre fuera del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. En la Estenosis Aórtica, la válvula aórtica tiene una restricción severa de la apertura, lo cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón. Esta condición, ligada al envejecimiento, se presenta mayormente como consecuencia de la degeneración y la calcificación del tejido valvular.

La Estenosis Aórtica se manifiesta más severamente en pacientes de 75 años o más y, tres de cada cuatro presentan síntomas graves que van desde dolor de pecho, angina, mareos, hasta falla cardiaca. Cuando aparecen las señales, se debe actuar rápido. De no hacerlo, la expectativa de vida de los pacientes se reduce de forma drástica a corto y mediano plazo.

Representante radica medida para investigar consolidación oficinas en la CFSE

EL CAPITOLIO- El representante, Ángel Peña Ramírez, radicó una medida que busca investigar la propuesta consolidación de la Oficina Regional de San Juan de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) con las Oficinas Regionales de Bayamón y Carolina.

“La Resolución de la Cámara 996 también persigue las razones para dicha consolidación, cual es el plan propuesto para atender a los lesionados que allí se atienden y los planes de relocalización del personal que labora en dicha oficina”, dijo Peña Ramírez en declaraciones escritas.

De acuerdo con el legislador, actualmente, la CFSE cuenta con nueve Oficina Regionales, seis Dispensarios Intermedios y tres Dispensarios Locales distribuidos a través de toda la Isla.

“Recientemente fue anunciado que la CFSE tomó la determinación de consolidar la oficina regional de San Juan. Justificaron dicha determinación basado en varios factores, siendo el principal de ellos la difícil situación económica de la agencia. Según mencionó el administrador de la CFSE en la prensa, se determinó consolidar las operaciones de la región de San Juan principalmente en dos regiones: Carolina y Bayamón. Mencionó además que dicho plan de consolidación no conllevará el despido de los empleados que actualmente trabajan en la oficina regional de San Juan de la CFSE. Añadió que anteriormente la CFSE ha consolidado operaciones en tres ocasiones, Coamo, Utuado y Yauco”, comentó Peña Ramírez en la Exposición de Motivos de la medida.

El representante sostuvo además, que el administrador de la CFSE explicó que cuando entró a la agencia en enero de 2017 encontró dos estudios de la pasada administración en donde se recomendaba la consolidación de las instalaciones para ahorrar dinero. Justificó dicha acción basado en que la corporación tuvo ingresos para enero del pasado año de 540 millones de dólares y gastos de 830 millones, o sea un déficit operacional de 300 millones de dólares anuales.

Agregó que en el mismo corte de prensa, indicó el administrador, que otro factor que influyó en la determinación de consolidación es la disminución en pacientes que atiende la oficina regional de San Juan en un 25 por ciento, la cual atribuye en gran parte a la baja poblacional.

Por su parte, las uniones y organizaciones bonafides que representan a los empleados de la CFSE han levantado serias preocupaciones ante el cierre de dicho centro de trabajo, según dijo el legislador.

Causa contra sospechoso de matar sujeto hallado en estacionamiento Outlets de Canóvanas

CAROLINA – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y la fiscal de distrito de Carolina, Phoebe Isales, informaron que la noche del martes se le radicaron cargos a un individuo imputado por el asesinato de un joven cuyo cuerpo fue encontrado el lunes pasado en el estacionamiento del centro comercial The Outlet Mall 66, en Canóvanas.

Se informó que la fiscal Carmen Medina sometió cargos contra Jean Carlos Febres Santiago por violaciones a los artículos 93 y 249 del Código Penal de asesinato en primer grado y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y dos violaciones a la Ley de Armas.

La jueza Ediltrudis Betancourt Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto en ausencia por todos los cargos, imponiéndole una fianza de 250,000 dólares.

La titular del DJ detalló que según la pesquisa, a eso de las 9:10 de la mañana del lunes pasado, oficiales de seguridad del mencionado centro comercial encontraron el cuerpo baleado de un hombre dentro de un Mazda que estaba en el estacionamiento.

El occiso fue identificado como Félix Ramón Fuentes Santiago. La investigación de la fiscal junto con agentes de la División de Homicidios de Carolina dio con la persona sospechosa de cometer este asesinato.

“Debo reconocer la encomiable labor de la Fiscalía y de la División de Homicidios del Negociado de la Policía de Carolina por esclarecer este caso rápidamente. Ahora procederemos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias en el tribunal”, señaló Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Buscan en Cámara aclarar dudas sobre Reforma Contributiva que bajaría IVU a alimentos

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el miércoles que esta semana se aprobará la Reforma Contributiva en la sesión extraordinaria para que la reducción del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a los alimentos procesados se materialice para el próximo mes de agosto.

Asimismo, adelantó que habrá una reunión con el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado ante algunas dudas de los representantes mayoritarios.

“Así que nos proponemos hoy continuar trabajando y tenemos sesión mañana para ver si logramos aprobar lo que es la Reforma Contributiva”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

Informes periodísticos indican que se está manejando un proyecto sustitutivo de la Reforma Contributiva, pues los representantes de mayoría favorecen solo algunos aspectos de la propuesta. “No. no…”, dijo Méndez cuando se le comentó sobre una versión sustitutiva de la pieza.

“Vamos a reunirnos con el secretario de Hacienda para ver de qué manera podemos atender ese proyecto porque hay varias inquietudes de varios compañeros. El gobernador tiene un interés apremiante que es bajar el IVU en los alimentos procesados. Queremos cumplir con el compromiso del gobernador (de que entre en vigor en agosto)”, sostuvo el líder cameral.

Sin embargo, se desconocen las disposiciones de la medida con las que los representantes tienen reservas.

“Hay otros asuntos de la reforma que están levantando ciertas dudas de algunos de los compañeros y queremos buscarle una solución para cumplir con el compromiso del gobernador y de esta administración que es precisamente bajar el IVU en los alimentos procesados y buscar otras alternativas más de alivio a los contribuyentes”, agregó Méndez.

No obstante, dijo que la medida sería aprobada esta misma semana antes que culmine la sesión extraordinaria el próximo 22 de julio, pues varios representantes ya tienen viajes programados.

Méndez indicó que en la sesión del martes, se aprobaron los proyectos 1032 y 1034 para que las agencias establezcan planes de pago con los municipios y para aumentar los beneficios del desempleo, respectivamente.

Con las horas contadas Walter Higgins, tercero en la AEE

SAN JUAN – Las horas de Walter Higgins, tercero como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) están contadas, según trascendió el miércoles.

Según informó una estación radial (WKAQ), la Junta de Gobierno de la AEE sostendrá una reunión la tarde del miércoles en la que se discutirá la salida del funcionario, por supuestas razones personales.

La información que trascendió apunta a que hoy mismo la Junta de la AEE nombrará a su sustituto. No obstante, ningún funcionario del gobierno, ni de la AEE ha podido confirmar la información.

La designación de Higgins, tercero como director de la AEE se dio a conocer el 20 de marzo pasado. El presidente de la Junta de Gobierno, Ernesto Sgroi, confirmó la designación. El designado además ocuparía el puesto de nueva creación en la corporación pública de principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares admitió desconocer sobre la determinación del ente rector de la corporación pública.

Una controversia se desató por el nombramiento de Higgins, tercero, quien asumió el cargo desde el 25 de marzo, pues su salario anual es de 450 mil dólares más bonificaciones. Posteriormente, creó controversia la contratación de su amigo Víctor H. Peña Vargas para ofrecerle servicios de asesoría a un costo de 22,500 mil dólares mensuales, para un total de 315 mil dólares anuales.

También levantó cuestionantes el poco conocimiento de Higgins, tercero sobre el sistema eléctrico de la isla y su notable ausencia en el país, aun cuando miles de abonados de la AEE estaban sin luz como consecuencia del huracán María.

Previo a la nominación de Higgins, tercero, la AEE estuvo en manos de Justo González como director interino como sustituto del exdirector, Ricardo Ramos, quien salió de la corporación en medio de controversias luego del huracán. Posteriormente, González fue subdirector ejecutivo bajo la gerencia de Higgins, tercero y se retiró recientemente.

Al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez le sorprendieron los informes sobre la supuesta salida de Higgins, tercero.

“Sí. Definitivamente que sí, que es una sorpresa. Eso no se veía venir. No había señales que nos indicaran que él iba a salir de la Autoridad. Me causa sorpresa. Las últimas ocasiones que había interactuado con él, lo veía bien entusiasmado trabajando en la Autoridad y en la reformulación de lo que va a ser la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Méndez en entrevista en la mencionada emisora.

Motociclista muere al impactar auto en el paseo en Río Piedras