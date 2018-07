Puerto Rico Hoy – Julio 18, 2018

Keleher es manipuladora, maquiavélica y llena de maldad, según presidenta de la AMPR

SAN JUAN ) – La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, sostuvo el martes que a pesar de la directriz del Gobierno a los empleados públicos a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus, se ha reportado un aumento en la cantidad de maestros que ha pedido mantenerse afiliados a la organización que preside.

“Nosotros vamos a pedirle a los maestros que confirmen su afiliación. De hecho, después que vino la decisión, lo que han hecho los maestros es pedir ingresar porque están asustados. Aquí el que se quede solo, no tiene a quien acudir”, dijo Díaz en conferencia de prensa.

Según Díaz, cuando la AMPR logró convertirse en representante exclusivo de los maestros, hubo 3,600 maestros que pidieron desafiliarse. Había 24,400 que eran parte del sindicato. Una vez se dio la determinación del caso Janus, 483 maestros pidieron revocar su desafiliación para pertenecer al representante exclusivo.

La presidenta de la Asociación de Maestros calificó como “maquiavélica”a la secretaria de Educación Julia Keleher, esto en referencia a la decisión del Tribunal Supremo que valido, en votación mayoritaria no partidista, el cierre de escuelas.

“El Tribunal Supremo no tomó en cuenta las expresiones de la secretaria. Que hasta hace unos días estuvo diciendo que el máximo de estudiantes que iban a quedar aquí era de 280 mil. Pero ayer puso a otra funcionaria a decir que había 306 mil estudiantes. Eso se llama manipulación de los datos, eso se llama ser maquiavélico, eso se llama tener maldad”, dijo Díaz en conferencia de prensa.

“Aquí ha habido secretarios malos, hasta corruptos, pero nunca había visto a nadie tan maquiavélico como la secretaria de Educación que tenemos en estos momentos”, añadió.

Díaz, quien en un principio apoyó a Keleher, alegó que su relación con la secretaria se deterioró a consecuencia de la aprobación de la Ley 85 de Reforma Educativa.

“En un momento lo que yo le pedía hacer me lo complacía, pero de un momento para acá dijo: yo soy la autoridad y nadie va a mandar más que yo aquí. Ahí fue que me fui a los Tribunales. Cuando intenté retomar el diálogo me dijo: Si ustedes van a seguir en los tribunales, yo no puedo dialogar más con ustedes”, declaró.

La presidenta de la AMPR les dio un mensaje a los maestros.

“Y les digo a los maestros, prepárense para más, que ya está bueno de estar eñangota’os”, sentenció.

Díaz anunció que además de solicitar una reconsideración en el Tribunal Supremo sobre el caso del cierre de escuelas, continuarán con su cabildeo en el Senado. Se supone que la Ley 85 de Reforma Educativa exige al Departamento de Educación someter todos los reglamentos a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo. Uno de los reglamentos que se tiene que someter a la consideración de los legisladores es el que va a regir las Escuelas Alianza o ‘chárter’.