Puerto Rico Hoy – Julio 26, 2018

Ferrer convoca a exgobernadores del PPD una mesa para discutir ideas y propuestas concretas

CAGUAS El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Rios, hizo un llamado invitó el miércoles a los exgobernadores populares a una discusión de ideas y propuestas concretas.

“Los convoco a la mesa de ideas y propuestas concretas. Estaré citando próximamente a los presidentes y gobernadores de nuestro partido para tener este diálogo en la sede del Partido Popular”, manifestó Ferrer en su mensaje durante los actos de conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado en Caguas.

“Yo no puedo pararme aquí frente a ustedes e ignorar que el Estado Libre Asociado está siendo cuestionado. Que la esencia de su fundación, el auto gobierno, el derecho a gobernarnos está bajo asedio. Por eso, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, con el que quiera estar junto a mí, voy a denunciar que la Junta de Control Fiscal es contraria a nuestros derechos, es contraria a nuestra Constitución. ¡Es contraria a la palabra que el pueblo norteamericano empeñó con nuestro pueblo! Por eso, reitero el emplazamiento al Gobernador: impugne la ley, defienda el derecho de los puertorriqueños a votar y a escoger. Defienda la institución de la gobernación. No tenga miedo. No claudique. Si usted no lo hace, nosotros los populares, en enero del 2021, lo haremos”, indicó Ferrer

Al mismo tiempo Ferrer hizo un llamado a que le acompañen a derrotar al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).