Puerto Rico Hoy – Julio 28, 2018

Tribunal desestima demanda de uniones obreras contra el gobierno por proceso de desafiliación SAN JUAN – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, reaccionó complacido el viernes, sobre la desestimación de la petición de “injunction” emitida por uniones obreras, contra el Gobierno para paralizar el proceso de desafiliación.

“Me complace la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declara no ha lugar la petición de ‘injunction’ de las uniones para paralizar el proceso de desafiliación”, dijo Saavedra Gutiérrez en declaraciones escritas.

La jueza Lauracelis Roques Arroyo afirmó en su resolución que el proceso que estableció la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para que los empleados públicos puedan desafiliarse de su unión, es válido.

“Más allá de una victoria procesal esta decisión representa una victoria para la clase trabajadora. Confirma que el Gobierno está haciendo valer unos derechos constitucionales de los empleados y que era nuestro deber establecer un procedimiento con los formularios que le permitan al empleado ejercer sus derechos”, acotó.

Mencionó que la resolución del Tribunal reconoce que el empleado público debe notificar a la agencia correspondiente su deseo a desafiliarse y que la creación y el manejo de los formularios por el Gobierno no representa una intervención indebida entre las uniones y sus miembros. Además, confirma que el Gobierno está facultado para uniformar el proceso.

La jueza enfatizó en que “el interés público se vería adversamente afectado por una orden judicial que impida al Gobierno de Puerto Rico orientar a sus agencias”.

Comisionada residente informa sobre designación millonaria para Ciencias Forenses



YABUCOA – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón habló el viernes sobre el otorgamiento de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), destinados al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) y la defeciencia de patólogos en la Isla.

“FEMA le autorizó dos millones de dólares para manejar la situación de los patólogos en Ciencias Forenses, a petición del gobernador”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Explicó que el dinero se utilizará para una evaluación en el Negociado de Ciencias Forenses para realizar todo el estudio necesario.

“FEMA nos informó hoy que asignó dos millones de dólares. Eso puede incluir que activen la parte del ejército que es la parte de los patólogos”, dijo González Colón.

Explicó que próximamente FEMA hará el anuncio.

Sus expresiones se dieron posterior a una visita que sostuvo la comisionada residente con los congresistas demócratas, Congresista Nancy Pelosi, Congresista Luis Gutiérrez (D-IL) , Congresista Nydia Velázquez (D-NY), Congresista Shelia Jackson-Lee (D-TX), Congresista Jim McGovern (D-MA), Congresista Greg Meeks (D-NY), Congresista Betty McCollum (D-MN), Congresista Terri Sewell (D-AL), Congresista Michelle Lujan Grisham (D-NM), Congresista Raul Ruiz (D-CA), Congresista Robin Kelly (D-IL), Congresista Stacey Plaskett (D-VI), Congresista Dwight Evans (D-PA), Congresista Val Demings (D-FL), Congresista Adriano Espaillat (D-NY) sobre preparaciones en la temporada de huracanes.

González Colón destacó lo importante que son estas visitas de miembros del Congreso para que pueden ser testigos de las necesidades y llevarse el insumo directo de los residentes en la isla. Como resultado de la visita, la comisionada informó que se trabajó junto a FEMA para que las más de 28,000 solicitudes denegadas por la agencia se puedan revisar.

“Si su solicitud fue denegada, acuda a los centros de ayuda de FEMA o llame a nuestra oficina para que le podamos ayudar con la revisión de su solicitud. No hay excusas porque usted no tenga un título de propiedad para que usted no reciba una ayuda por parte de FEMA”, exhortó la comisionada, quien agradeció a todos los congresistas que vinieron su interés con la pronta recuperación de Puerto Rico.

Otro tema discutido, fue la necesidad de que se agilice el proceso de reembolso de fondos a municipios y el gobierno por gastos incurridos a raíz de los huracanes Irma y María.

La delegación incluye además de González Colón y Pelosi a Adriano Espaillat (D-NY), Nydia Velázquez (D-NY), Shelia Jackson-Lee (D-TX), Jim McGovern (D-MA), Greg Meeks (D-NY), Betty McCollum (D-MN), Terri Sewell (D-AL), Michelle Lujan Grisham (D-NM), Robin Kelly (D-IL), Stacey Plaskett (D-VI), Dwight Evans (D-PA), Nanette Barragán (D-CA), Luis Gutierrez (D-IL), y Val Demings (D-FL).

Los congresistas comenzaron la jornada con dos reuniones que incluyeron a representantes de organizaciones sin fines de lucro y trabajadores. Luego fueron al Joint Recovery Office de FEMA donde los congresista dialogaron con personal de sus distritos que están destacados en Puerto Rico para los trabajos de recuperación y sostuvieron una reunión con directos sobre los avances en cada una de las etapas de recuperación.

Visitaron el Municipio de Adjuntas donde fueron recibidos por el alcaldes Jaime Barlucea y el representante del distrito Abid Quiñones. Allí fueron al Centro de Recuperación de FEMA donde la delegación pudo atestiguar los trabajos que realizan las agencias federales para ayudar a la población con la recuperación. En Casa Pueblo, dialogaron con líderes de la comunidad quienes les relataron su retos y preocupaciones en medio de la temporada de huracanes.

En Yabucoa, fueron recibidos por la vicealcaldesa Wanda Castro, que acompañó a los congresistas a recibir un informe por parte de la Cruz Roja, acerca de los trabajos que realizaron para ayudar a los residentes de la isla. Informaron que vinieron voluntarios de otros capítulos además de los Estados Unidos, de México, Finlandia, España, entre otros; distribuyeron generadores para pacientes entre ellos casi 600 veteranos; se pagaron servicios funerarios; educaron y ofrecieron ayudas en temas relacionados con la salud física y mental, entre otros.

Luego de atender los medios, fueron a Humacao al proyecto de sistema de energía modular que se puede trasladar y montar en cualquier lugar en menos de 24 horas.

La delegación llegó anoche a Puerto Rico y fue recibida en la Fortaleza por el gobernados Ricardo Rosselló con quien discutió con González Colón, Pelosi y Velazquez varios aspectos de la visita y con el resto de la delegación y miembros de su Gabinete el progreso de recuperación de Puerto Rico.