Puerto Rico Hoy – Julio 31, 2018

Renuncia representante del PNP (adelanto)

EL CAPITOLIO – El representante novoprogresista por el Distrito 17 de Moca y Aguadilla, José Luis Rivera Guerra renunció a su cargo, según trascendió el martes.

Informes periodísticos indican que el legislador renunció el lunes por razones personales.

Rivera Guerra estuvo involucrado en un incidente de agresión durante una manifestación en el Capitolio a principios del año pasado. En un cuatrienio anterior, salió de la Legislatura por una controversia con las utilidades de una casa en Aguadilla.

No empece, Rivera Guerra aspiró en 2016 y fue reelecto.

Más adelante habrá más detalles.

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del martes, 31 de julio de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que bajo la influencia de una alta presión y humedad limitada en los niveles bajos, se espera que condiciones de tiempo mayormente buenas prevalezcan durante los próximos días.

Sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas a través del oeste de Puerto Rico cada tarde, pero particularmente el miércoles mientras un área de nubosidad y humedad se mueva a través de las islas locales.

Se espera un poco de bruma y se pronostica un potencial mayor para el desarrollo de aguaceros y tronadas a finales de semana.

A través de las aguas locales, vientos del este de 15 a 20 nudos y oleaje de cuatro a seis pies prevalecerán a través de las aguas locales. Los operadores de embarcaciones pequeñas deberan ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas del norte y sureste de Puerto Rico, al igual que Vieques y Culebra.

El cielo prevaleció parcialmente nublado a través del área de pronóstico durante la noche y temprano en la mañana con aguaceros pasajeros detectados a través de las aguas circundantes, al igual que sobre áreas costeras del noreste de Puerto Rico.

Las temperaturas estuvieron en los altos 70 a bajos 80 grados en áreas bajas bajo un flujo de vientos cerca de 10 millas por hora.

Hallan gallos muertos en Barceloneta

BARCELONETA – La Policía reportó el hallazgo de 17 gallos muertos a eso de las 1:48 de la tarde del lunes en las Parcelas Imbery calle del Monte #22 de Barceloneta.

Según el parte policiaco, el policía municipal Muñoz acudió al lugar, donde Wilson Rubet González, alegó que al verificar los animales se percató que tenía 17 gallos muertos y que presentaban una herida punzante

La investigación la continúa el agente Joel Vidot, Coordinador de la Ley 154, Ley para el bienestar de los animales en el área de Arecibo.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce de la comisión de un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Balean hombre en Puerto Nuevo

SAN JUAN – La Policía informó que se reportó un herido de bala a la 5:16 de la tarde del lunes en el estacionamiento del restaurante Ocean City en la avenida De Diego en Puerto Nuevo.

Según la información preliminar, Erick Díaz de 29 años y residente de San Juan alegó que se encontraba en su vehículo y que unos individuos desde otro vehículo le realizaron varios disparos.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. Al momento se desconoce su condición.

En la escena se ocuparon casquillos de bala calibre .40 y .223, según detallaron las autoridades.

El agente Josué Pellot del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo de la investigación.

Acusan sujeto que le dio paliza a mujer en Vieques a pesar que ésta ella no tiene interés de seguir con el caso

FAJARDO – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y la fiscal de distrito de la Fiscalía de Fajardo, Aracelis Pérez, notificaron la acusación de un individuo que agredió a su esposa en un incidente ocurrido el sábado en la playa Red Beach de Vieques, en el que tuvo que intervenir el senador independentista, Juan Dalmau.

Esto, a pesar que la víctima notificó que no tenía interés de seguir con el caso.

“A pesar de que el caso no fue consultado con la Fiscalía al momento del incidente, hoy se presentó la prueba al fiscal y se determinó radicar el delito por maltrato. Se informó que la perjudicada en este caso no tiene interés, pero es el deber del Estado y de los fiscales utilizar todos los medios de investigación disponibles para lograr el procesamiento de los casos, aún cuando la víctima se retracte o no quiera seguir con el caso”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Detalló que el Protocolo de Intervención con Víctimas o Sobrevivientes de Violencia Doméstica estipula que el fiscal no archivará los casos de violencia doméstica por falta de interés de la víctima, y establece que será investigado tomando en consideración que la perjudicada no está disponible o se retracte durante alguna de las etapas del procedimiento judicial. Se establece que estos casos serán atendidos dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido la consulta del agente a cargo.

La funcionaria detalló que el imputado, identificado como Reymundo Vélez Torres, residente de Arecibo, enfrenta un cargo por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 por violencia doméstica. El caso se consultó con el fiscal Luis Castro Rosso, quien radicó la acusación.

El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró causa para arresto por el delito imputado y le impuso una fianza de 10,000 dólares. La vista preliminar fue señalada para el 9 de agosto.

Dalmau denunció el incidente y cuestionó el manejo del mismo por parte de las autoridades, pues recibió información de que el sujeto regresó a Fajardo a pocas horas del incidente. El lunes ni la Policía ni la Procuraduría de la Mujer conocían detalles sobre el caso ni sobre los involucrados.

Cárcel para individuo que mató perro a machetazos en Hatillo

ARECIBO – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y el fiscal de distrito de la Fiscalía de Arecibo, Wilson González, informaron la radicación de cargos contra un individuo que agredió a un perro con un machete y le causó la muerte en hechos ocurridos el viernes pasado en la carretera PR-488 del barrio Buena Vista, en Hatillo.

“Son muy tristes estos incidentes de gran crueldad hacia los animales. Mayor aún el abandonar al animal hasta su muerte. No vamos a permitir esta conducta que, además de reprochable, representa la insensibilidad del agresor que puede ser traducida a las personas que le rodean. Deberá asumir su responsabilidad hasta las últimas consecuencias, y gracias a todos los que respondieron al llamado de cooperación”, expresó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Explicó que según se desprende de la investigación, Miguel A. Rodríguez Morales, residente de Hatillo, agredió a un can en varias ocasiones con un machete y le causó la muerte.

La fiscal Marien Vélez Alcaide le radicó cargos por infracción al Artículo 7 de la Ley 154 (maltrato agravado de animales) y violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas por uso del arma blanca. La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra Rodríguez Morales y le impuso una fianza de 100,000 dólares que no pudo prestar. La vista preliminar fue pautada para el 13 de agosto.

Arrestan sospechoso de asesinatos en intervención en la que una agente resultó lesionada de cuidado

SAN JUAN – Agentes del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) junto con agentes federales arrestaron la noche del lunes a uno de los sujetos de interés del plan anticrimen por ser sospechoso de varios asesinatos, informó el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera.

De acuerdo con las autoridades, el detenido fue identificado como Carlos Colón Cruz, mejor conocido como Carlos Rotor.

Según el comisionado, el arresto fue en la carretera PR-174, frente a La Parada del Camionero en Bayamón y lo realizaron agentes federales y estatales asignados al “task force” del U.S. Marshalls en conjunto con el personal de la División de Arrestos y Extradiciones.

Escalera precisó que Colón Cruz poseía una orden de arresto federal y se vinculó como uno de los líderes de la organización criminal “Los Menores”. Además es sospechoso de haber cometido varios asesinatos en Bayamón, Aibonito, San Juan, Guayama y Comerío.

Al momento del arresto se intervino con tres personas adicionales identificadas como Jonathan Kevin Aponte Figueroa, Julián Rivera Berrios y Edgar Iván Zayas Ayala. También, en este operativo se ocuparon dos armas de fuego.

Sin embargo, el comisionado de la Policía indicó que una agente tuvo que ser llevada al hospital por una lesión que sufrió en medio del operativo.

“Debo señalar que esta intervención, aunque fue un éxito al apresar a este sujeto, lamentablemente una agente de la uniformada tuvo que ser trasladada a Centro Médico al sufrir una lesión de cuidado tras recibir un impacto vehicular en el desarrollo del operativo. Estaremos velando por el bienestar de la compañera y continuaremos con la investigación de este caso con las agencias federales y estatales correspondientes”, manifestó.

En un informe policiaco, la Policía precisó que la agente herida, fue identificada como Lisandra Vélez Hernández de 39 años, adscrita al “Task Force” del US Marshalls. La uniformada fue impactada a eso de las 9:00 de la noche en la carretera PR-174, frente al negocio La Parada del Camionero en Bayamón por Frances Reyes Rivera de 19 años, quien manejaba un Acura DSX color gris.

Las autoridades confirmaron que la agente herida fue transportada al Hospital Regional de Bayamón, donde se le diagnosticó fractura craneal, por lo que fue referida al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

El sargento Mario Cintrón, adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Liz López, se hicieron cargo de la investigación.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 30 de julio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 30 de julio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 93

Pega 3 —————- 577

Pega 4 —————- 1555

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 76

Pega 3 —————- 369

Pega 4 —————- 1885

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

JCF anuncia acuerdo preliminar con Bonistas Ad Hoc de la AEE

SAN JUAN – El presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, tercero y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciaron el lunes que se ha llegado a un Acuerdo Preliminar en Apoyo a la Restructuración (“Acuerdo Preliminar” o “PRSA” por sus siglas en inglés) con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), la AEE y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”).

“El Acuerdo Preliminar es un paso importante y un gran avance en el proceso de la restructuración de la deuda de la AEE, el cual apoyará la privatización y transformación de la AEE en una utilidad moderna y de clase mundial”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.

“Estamos esperanzados de que los términos y concesiones financieras acordadas con este grupo de bonistas de la AEE puede llevarnos a una transacción consensual razonable que ajusta el nivel máximo de recuperación de deuda al éxito de la utilidad. A medida en que avanzamos en la reestructuración de la deuda de la AEE y continuamos reduciendo incertidumbre y riesgos, los inversionistas tendrán más confianza en la habilidad de la AEE de lograr un futuro sostenible, lo que a su vez adelantará la recuperación de Puerto Rico”, añadió.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó que “este Acuerdo representa un gran paso hacia adelante en la transformación del sector energético de Puerto Rico. Como hemos expresado en el pasado, la reestructuración de las deudas y obligaciones de la AEE es crítica para completar nuestra visión de un sector energético centrado en el cliente con tarifas que sean financieramente viables y que promuevan el desarrollo económico en la Isla”.

Carrión tercero explicó que a diferencia de resoluciones propuestas anteriormente con los acreedores de la AEE, “este Acuerdo Preliminar, el cual requiere que los bonistas descuenten significativamente sus bonos actuales, alinea los pagos de deuda futuros con la realidad de la recuperación económica de Puerto Rico, mientras también minimiza el riesgo financiero a largo plazo de los clientes de la AEE. Bajo los términos económicos acordados, los bonistas intercambiarán su deuda de bonos vigentes por dos clases de bonos nuevos titulizados. Los bonos de Tranche A se intercambiarán a 67.5 centavos por dólar y se espera que maduren en 40 años, mientras que los bonos “de crecimiento” de Tranche B estarán atados a la recuperación de Puerto Rico y maduran en 45 años. Los bonos Tranche B se intercambiarán a 10 centavos por dólar”.

Mencionó que los términos de este nuevo Acuerdo Preliminar han atendido las preocupaciones de la Junta sobre potenciales aumentos de costo a los clientes de la AEE, estableciendo un cargo de transición fijo cada año a ser pagado por los clientes de la AEE y transfiriendo el riesgo de la demanda a largo plazo a los bonistas. En apoyo al proceso en curso para viabilizar la transformación de la AEE, este PRSA le ahorrará más de 30 por ciento en servicio de deuda por los primeros 20 años en comparación con el RSA anterior, sin requerir aumentos en las tarifas para cubrir servicio de deuda en caso de que la demanda eléctrica disminuya.

“Como próximo paso, la Junta de Supervisión estará trabajando colaborativamente con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE y el Gobierno en la implantación de este Acuerdo Preliminar, incluyendo la ejecución de un Acuerdo definitivo. La Junta se enfocará con más atención a continuar el diálogo con otros acreedores de AEE, incluyendo las aseguradoras “monoline” y los proveedores de líneas de crédito para combustible, con el objetivo de completar una restructuración consensual de la deuda pendiente”, concluyó Carrión, tercero.