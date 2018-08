Puerto Rico Hoy – Agosto 2, 2018

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del jueves, 2 de agosto de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una masa de aire más seca se moverá sobre el área el jueves, por lo que se esperan condiciones del tiempo generalmente estables a través de la mayoría de la región.

Sin embargo, se espera que se desarrollen aguaceros y tronadas aisladas local y diurnamente inducidos a través del oeste de la isla, especialmente a través de Mayagüez y vecindad esta tarde.

Debido a las lluvias fuertes que ocurrieron el miércoles en la tarde, el terreno se encuentra saturado. Por lo tanto, lluvia fuerte adicional puede crear inundaciones urbanas localizadas y de riachuelos.

Se esperan temperaturas máximas que fluctúen entre los altos 80 a alrededor de 90 grados a través de las elevaciones bajas y de los bajos a medios 80 grados a través de las elevaciones altas.

A través de las aguas locales, se esperan vientos del este de 10 a 20 nudos y oleaje de entre tres y cinco pies. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de las aguas regionales debido a vientos mas altos. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas a través de las playas del norte y algunas del sur de Puerto Rico, así como para Vieques y Culebra.

Un cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado prevaleció a través de la región durante la madrugada. Algunos aguaceros pasajeros se movieron a través de las aguas costeras al este de Puerto Rico, sin embargo, las acumulaciones fueron muy ligeras.

Las temperaturas de la madrugada fluctuaron entre los altos 70 y los bajos 80 grados a través de las elevaciones bajas y de los medios 60 a los bajos 70 grados a través de las elevaciones altas. Los vientos estuvieron generalmente del este a menos de 10 millas por hora con variaciones por la brisa terrestre.

De cuidado hombre baleado en Bayamón

BAYAMÓN – Un hombre resultó herido de bala en hechos reportados a las 8:21 de la noche del miércoles en la calle Comerío en Bayamón, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, el perjudicado fue identificado como Axel Villalobos Rivera de 42 años.

De acuerdo a la información preliminar, Villalobos Rivera fue alcanzado por dos impactos de bala; uno en el costado y otro en la espalda. Éste fue atendido por paramédicos que lo transportaron hacia el Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

El agente Pagán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, se hizo cargo de la investigación.

Captan varios volcanes de Marte desde la isla

SAN JUAN – Varias imágenes del acercamiento de Marte fueron captadas desde suelo boricua, entre las que se destaca una que muestra cuatro enormes volcanes del vecino planeta.

El personal de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) indicó que varios de sus astrofotógrafos obtuvieron muy buenas fotos del reciente evento en el que Marte estuvo notablemente cerca de la Tierra durante los últimos días de Julio.

“Entre las imágenes captadas desde la Isla cabe destacar la que obtuvo Efraín Morales desde su residencia en Aguadilla”, indicaron en declaraciones escritas, al explicar que en la foto se puede distinguir el Monte Olympus, que es el volcán más grande del Sistema Solar, así como otros tres inmensos volcanes en línea, que son conocidos como “Tharsis Montes”.

Explicaron que el Monte Olympus mide casi tres veces la altura del Monte Everest, mientras que los otros tres volcanes alineados, y que se aprecian en la foto captada por Morales, son más altos que el Mauna Loa en Hawaii, el volcán más grande de la Tierra.

Uno de los tres volcanes de Tharsis Montes, conocido como el Monte Ascraeus, tiene una altura de entre 16 a 18 kilómetros desde la planicie marciana, en comparación con los nueve kilómetros de altura del Mauna Loa.

Aunque actualmente no hay actividad volcánica en el llamado planeta rojo, se ha encontrado vasta evidencia de que dichos volcanes estuvieron muy activos en el pasado de Marte. La SAC invitó a visitar su portal www.SociedadAstronomia.com en el cual estará compartiendo más imágenes astronómicas captadas desde la isla.

Foto: El Monte Olympus aparece en el lado izquierdo superior de la imagen, y los otros tres volcanes un poco más a la derecha de este. (Efraín Morales / Sociedad de Astronomía del Caribe)

Asalto en gasolinera de Fajardo

FAJARDO – Un robo fue reportado a las 2:49 de la madrugada del jueves en un garaje de gasolina ubicado en la calle Unión en Fajardo.

Según el informe policiaco, Sorangelly Lazu, empleada del lugar alegó que un individuo entró con un cuchillo al establecimiento y mediante amenaza e intimidación, la despojó de dinero en efectivo, producto de las ventas. Al momento se desconoce la cantidad.

La mujer resultó ilesa y el individuo se marchó a pie con rumbo desconocido, según precisaron las autoridades.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Con récord centroamericano equipo de bolos consigue medalla 16 de oro

BARRANQUILLA, Colombia – El equipo de bolos masculino de Puerto Rico oficializó al mediodía del miércoles su revalidación como campeones de Centroamérica y del Caribe en Cali, Colombia.

De esta manera, Puerto Rico supera la cantidad de medallas de oro a dos días de acabarse el evento y con más posibilidades de seguir sumando preseas.

Andraunick Simounet, Francisco Valentín, Israel Hernández, Jean F. Pérez, Cristian Azcona y Javier Díaz se proclamaron bicampeones de Centroamérica y del Caribe en Barranquilla 2018. El quinteto ganó el evento con 6666 puntos. La segunda posición fue para México con 6560 puntos y el bronce para República Dominicana con 6542 puntos.

De esta manera, se hace historia, siendo Puerto Rico el primer país en ganar el evento en dos ocasiones consecutivamente y estableciendo récord de 6666 de puntuación, dejando en el olvido la marca del 2014, también establecida por Puerto Rico, de 6605.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, se comunicó, a través de un video en las redes sociales del organismo, su alegría por el logro obtenido con bolos, ya que la medalla supera las 15 ganadas en Veracruz 2015 para la Delegación.

“Muy contenta de haber sobrepasado las 15 medallas ganadas en Veracruz. Hoy, acabamos de recibir la noticia de la medalla 16 para nuestra Delegación aquí en Barranquilla, que gana el equipo masculino de bolos en la ciudad de Cali, en la cual estuvimos hace dos días para estar un ratito con ellos. Hoy estamos a 1ro de agosto en la jornada final de los Juegos. Muy contenta con lo que ha pasado en los Juegos. Se que vamos a seguir en estos días trayendo más medallas de oro, de planta y de bronce”, dijo Rosario Vélez sonriente.

El equipo de bolos también emitió sus declaraciones en un video compartido por el presidente de la Federación de Bolos de Puerto Rico, Randolph Raldiris, en las redes sociales del COPUR.

Simounet indicó “se repite lo que pasó en Veracruz. Mucho trabajo. Trabajamos duro. Fue bien duro. Pero, aquí está, oro”.

Azcona habló sobre la importancia de ser la medalla 16 de oro para la Delegación y superar las ganadas en Veracruz.

“De verdad que… súper, súper importante. Nosotros tuvimos mucha preparación. Trabajamos duro. Hicimos todo lo que pudimos, aun estando en diferentes lugares. Algunos de nosotros viviendo en Estados Unidos y otros en Puerto Rico. Trabajamos muy duro y esto significa un millón.

El equipo revalidó su campeonato de Centroamérica y del Caribe, a lo que Díaz expresó que “no podemos pedir más nada. Entrenamos fuerte para esto. Lo llevamos soñando por cuatro años para hacer el ‘back to back’. Yo no sé si se había hecho antes. Lo más importante es compartirlo con ellos. Esto es para Puerto Rico”.

Valiente está viviendo la emoción de sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este había ganado plata en individual el primer día de competencia de bolos. Ahora experimenta la sensación del oro.

“Estar aquí ya era un sueño. El evento de quinta es mi favorito. Salir victorioso significa todo. Gracias a todos los que nos apoyaron”, indicó Valiente.

El bolos todavía tiene un día de competencia este jueves con la final maestro.

Hernández, el subcampeón mundial 2017, indicó que Puerto Rico todavía tiene más chance de tener otra medalla en la final de “master”. En el master entra los mejores 16 jugadores del torneo y Puerto Rico tiene cinco clasificados.

Las féminas están compitiendo en equipos y se espera la clasificación a la final de maestro.

Ex oficial de la Policía es encontrada culpable en el foro federal por hacer declaraciones falsas

SAN JUAN – Luego de un juicio de siete días un jurado federal encontró a la agente de la Policía, Iris Rivera Figueroa, culpable de hacer declaraciones falsas a las autoridades federales durante una investigación de derechos civiles, anunció el miércoles, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

El juicio fue presidido por el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Pedro Delgado.

Detalló que el 30 de junio de 2016, se presentó una acusación de 12 cargos que acusó a cuatro ex oficiales de la Unidad de Drogas de Caguas de la Policía de violaciones de derechos civiles y obstrucción de la justicia a raíz de una operación policial realizada en Caguas, en agosto 15, 2015. La acusación alega que durante la operación policial, los agentes usaron fuerza excesiva contra dos detenidos y que incautaron ilegalmente, ocultaron y destruyeron pruebas de su mala conducta.

De acuerdo con la acusación, mientras actuaba bajo el color de la ley, el sargento Máximo Cano Díaz golpeó físicamente a un individuo identificado solo como A.C.N., lo que resultó en lesiones corporales. Mientras actuaba bajo el imperio de la ley, el agente Antonio Rodríguez Ortiz agredió a un individuo, identificado solo como G.A.H., mediante el despliegue de una Taser en el cuerpo de G.A.H., que resultó en lesiones corporales. Cano, Rodríguez y el ex agente Javier Ortiz González le ordenaron a una persona, identificada solo como X.R.C., que dejara de grabar videos y entregara su teléfono celular mientras le apuntaba un Taser. Los acusados ​​supuestamente persiguieron a X.R.C. a la puerta de su casa; se apoderó de su teléfono celular, que fue utilizado, en parte, para registrar la conducta de la policía el 15 de agosto de 2015 o alrededor de esa fecha; y borró el contenido del teléfono celular restableciendo el teléfono a su configuración de fábrica. El mismo día, supuestamente, Cano confiscó y guardó un teléfono celular que pertenecía a otra persona, identificado solo como J.R.D., que también se usó para registrar la conducta de la policía. Según las acusaciones, Cano, Ortiz y la agente de POPR Iris Rivera Figueroa hicieron declaraciones falsas para encubrir la conducta.

Cano se declaró culpable de un cargo de obstrucción de la justicia el 21 de mayo de 2018 y su sentencia está programada para el 21 de septiembre de 2018. Javier Ortiz González se declara culpable de un cargo de privación de derechos bajo el color de la ley el 21 de mayo de 2018 y su la sentencia está programada para el 21 de septiembre de 2018. Antonio Rodríguez Ortiz fue a juicio en junio de 2018 y fue declarado inocente de un cargo de obstrucción de la justicia.

Iris Rivera Figueroa enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión.

La sentencia fue programada para el 9 de noviembre de 2018 a las 10:00 de la mañana. Este caso fue investigado por la División de San Juan del FBI y procesado por el Fiscal Federal Adjunto José Contreras.

Farmacias de Comunidad celebran firma del gobernador de ley para vacunar desde 12 años

SAN JUAN – Miembros de la Asociación de Farmacias de Comunidad felicitaron este miércoles al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por convertir en ley el Proyecto del Senado 40 de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que enmienda la Ley de Farmacia para permitir a los farmacéuticos certificados a vacunar jóvenes entre las edades de 12 y 17 años, el cual contribuirá a facilitar el acceso a esta población que, en muchos municipios, actualmente enfrenta escasez de lugares de vacunación.

“Esta ley nos va permitir ampliar los servicios de vacunación a este grupo entre 12 a 17 años que es cuando bajan los porcientos de inmunización. Esto facilitará la vacunación en municipios de la isla donde no abundan los centros de vacunación ni los pediatras vacunan en sus oficinas”, expresó Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación en declaraciones escritas.

“Lo que se pretende es que éstos jóvenes se puedan inmunizar en las farmacias de comunidad. Esto no implica que esa inmunización sustituya una visita al pediatra para realizarse un examen físico. Durante el pasado brote de influenza en el país, las farmacias de comunidad probaron ser vitales para ayudar a inmunizar a la población porque los pacientes confían en su farmacia de comunidad y cuando esa farmacia vacuna, el porciento de vacunación aumenta. Hay farmacias de comunidad en todo el país y están abiertas los siete días de la semana y en la noche, facilitándole la inmunización a los padres. Además, cuentan con inventario de vacunas disponible”, añadió.

Los farmacéuticos cuentan con protocolos establecidos para identificar cualquier situación comprometedora de salud en los pacientes. A su vez, las farmacias de comunidad son los únicos profesionales de la salud que actualmente mantienen los datos actualizados de inmunización en el Registro de Inmunización de Puerto Rico del Departamento de Salud (DS).

Una auditoría operacional de la Oficina de la Contralora de 2015 de la División de Vacunación de Salud para evaluar la Accesibilidad de los Menores a los Servicios de Vacunación encontró que “El Sistema de Vacunación es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los niños y adolescentes que son beneficiarios públicos, pero no es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los pacientes privados menores de 18 años. El paciente privado se ve afectado por la insuficiente participación de los pediatras en proveer los servicios de vacunación. A diciembre de 2014, 17 municipios (22 por ciento) no contaban con proveedores para atender pacientes privados. Estos son: Ceiba, Ciales, Culebra, Florida, Guánica, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Maunabo, Morovis, Peñuelas, Rincón, Salinas, Santa Isabel, Vieques y Villalba”, decía la auditoría operacional.

En el país hay sobre cincuenta farmacias de comunidad certificadas con servicios de inmunización, así como decenas de otras en proceso de certificarse para colaborar, junto al DS, con los índices de vacunación requeridos por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las farmacias vacunan contra influenza, neumococo, culebrilla, varicela, hepatitis, tétano y Virus del Papiloma Humano, entre otras, las cuales son cubiertas por la mayoría de los planes médicos.

En Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes de comunidad que le brindan servicios a miles de pacientes en toda la Isla.

Presidente de la Cámara reitera apoyo a investigación sobre Ciencias Forences

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, reiteró el miércoles, su respaldo a los presidentes de las comisiones de Salud y Seguridad Pública, Juan Oscar Morales Rodríguez y Félix Lassalle Toro, respectivamente, en todo lo relacionado a los trabajos de investigación bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 506.

“Tanto el presidente de la Comisión de Salud, como el de Seguridad Pública tienen todo mi apoyo y respaldo para continuar los trabajos delineados en la Resolución de la Cámara 506. La función legislativa se encuentra enmarcada en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, promoviendo legislación, fiscalizando cuando sea necesario y realizando investigaciones para atender las necesidades de servicio que requiere nuestros ciudadanos. La investigación que realizan estas dos comisiones es de suma importancia ante los recientes señalamientos públicos vertidos sobre el tema”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“La investigación ya ha rendido resultados positivos, trayendo a la discusión un asunto de gran relevancia para nuestra ciudadanía y logrando que las autoridades federales asistan, de manera directa, en los trabajos forenses. Estamos confiados que luego de concluir el proceso legislativo, los hallazgos de esta investigación serán utilizados para corregir deficiencias, de haber algunas, y mejorar los servicios que rinde el Negociado de Ciencias Forenses. Ese es el objetivo primordial de la Resolución y la función de esta Cámara de Representantes”, añadió.

La jueza de San Juan Lauracelis Roques Arroyo desestimó la demanda radicada por varios representantes para que se le permitiera acceso al interior de los vagones colocados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) en Río Piedras, donde hay decenas de cadáveres almacenados.

“Ante consideraciones de estricto derecho y las formalidades que requieren la expedición de un auto de mandamus, la Cámara no logró demostrar el deber ministerial claramente definido por parte del Negociado de Ciencias Forenses, que no permita grado de discreción alguno. Al contrario, una evaluación minuciosa de la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública no muestra deber ministerial alguno por parte del Negociado de Ciencias Forenses para permitir que una Comisión Legislativa tenga acceso irrestricto a sus instalaciones, sin que medie un grado de discreción”, dicta la sentencia de la jueza.

“Más aún, el Negociado de Ciencias Forenses de permitir acceso a su sede, tiene que tomar en consideración las condiciones y requisitos que surgen de reglamentos y estándares de seguridad y sanidad establecidos por las agencias que le acreditan. A tales fines, este Tribunal concluye que no procede la Demanda de Mandamus”, agrega.

Esto, luego de la controversia desatada durante una inspección ocular de las comisiones camerales de Salud y de Seguridad Pública, presididas por Juan Oscar Morales y Félix Lasalle por virtud de la Resolución de la Cámara 506. En esa ocasión el personal del NCF le prohibió a los miembros de las comisiones acceder a los vagones, luego que se hicieran señalamientos de alegado mal manejo de los cuerpos y de un supuesto hedor en el área.

La jueza determinó que el recurso legal de mandamus no es el adecuado.

“Del estado de derecho vigente no surge la constancia de un deber claramente definido que deba ser ejecutado por el Negociado de Ciencias Forenses con respecto a permitir, sin restricción alguna, que la parte demandante lleve a cabo una investigación y/o inspección ocular del Negociado”, lee la sentencia judicial emitida ante una solicitud urgente de desestimación radicada por la parte demandada.

“Es decir, no se logró establecer un deber ministerial, fuera de la discreción del Negociado de Ciencias Forenses. Al contrario, las facultades del Negociado de Ciencias Forenses están investidas de discreción. Por ello, este Tribunal concluye que no procede expedir el auto de mandamus, ya que este recurso altamente privilegiado sólo procede cuando la obligación que se reclama es de carácter ministerial no discrecional y claramente definido”, agrega el dictamen.

Asimismo, la sentencia indica que las partes involucradas ofrecieron una propuesta de acuerdo sobre la forma en que la Cámara llevará a cabo las inspecciones oculares sorpresa, con lo que “el gobierno estaría permitiendo el acceso de la Cámara al Negociado de forma sorpresiva, por tiempo ilimitado, pero durante días y horas laborables”. Sin embargo, la parte demandante no aceptó la propuesta.

“Este Tribunal invita a las partes a retomar dicha propuesta transaccional de forma que se garanticen los derechos constitucionales y las facultades de los legisladores. La propuesta de estipulación discutida entre las partes durante la audiencia de hoy (martes) podría atender el justo balance de los intereses de ambas partes en el caso”, indica la sentencia fechada al 31 de julio.

La subcomisionada del NCF, Mónica Menéndez acogió la determinación de la jueza Roques Arroyo. “Acogemos la sentencia emitida por el honorable tribunal. En el Negociado de Ciencias Forenses reconocemos la política pública del gobernador Rosselló Nevares de transparencia. Igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar con la importante labor legislativa para mejorar el servicio que a diario ofrecemos al público”, dijo Menéndez en una breve declaración escrita.

Agregó que “el NCF, como ha permitido en el pasado, estará disponible para recibir a los legisladores para que puedan realizar sus informes sobre nuestras importantes funciones”.

Alcalde de Barranquitas dice no aspirará a un séptimo término

SAN JUAN – el alcalde de Barranquitas, Francisco ‘Paco’ López, anunció el miércoles, que no estará aspirando a un séptimo término para los próximos comicios electorales.

“No estaré aspirando a un séptimo término como alcalde de Barranquitas”, dijo López en entrevista con la Red Informativa de Puerto Rico.

“Entiendo que nosotros hemos estado trabajando por mucho tiempo. El trabajo político en un municipio es muy importante, cuando se hace con responsabilidad, nos tenemos que dar cuenta que no somos de piedra y tenemos que ir mirando a otras generaciones que puedan asumir un reto histórico con nuestro pueblo de Barranquitas”, añadió.

El alcalde inició su gestión frente a poltrona municipal en el 1996 durante el segundo término del exgobernador Pedro Rosselló González.

Mencionó que permanecerá al frente de la presidencia del municipio en las filas del PNP hasta que se elija un nuevo presidente.

“El tiempo de Dios es perfecto. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar; tiempo para comenzar y tiempo para terminar”, señaló el alcalde. “Son veintidós años al servicio público; seis términos como alcalde, 1997 hasta el presente, y un término más que estableció las bases de la experiencia política adquirida como presidente de la Asamblea Municipal en el cuatrienio del 1992 al 1996”.