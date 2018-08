Puerto Rico Hoy – Agosto 3, 2018

Ultiman hombre en un carro en Dorado DORADO – La Policía informó que se reportó un asesinato a las 12:39 de la madrugada del viernes en la calle Central en el barrio Mameyal en Dorado. Según la información preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar la Policía al lugar localizaron en el interior de un Mazda Protege color verde del 2002 el cuerpo de Javier Cruz Alvarado de 25 años residente de Dorado. El occiso presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según indicaron las autoridades. El agente Manuel Soto del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja en unión a la fiscal Brenda Soto se hicieron cargo de la investigación. Joven muere en accidente en motora en expreso Las Américas SAN JUAN – Un accidente fatal con motociclista se reportó a las 7:16 de la noche del jueves en la carretera PR-18, conocido como el expreso Las Américas, después de la salida 5A en dirección a San Juan, informaron las autoridades. Según la información preliminar, Osvaldo López Contreras de 24 años y residente de San Juan conducía una motora Honda color roja por la referida vía y por causas que se encuentran bajo investigación, perdió el control y falleció en el acto. El paramédico Narváez de Emergencias Médicas estatal certificó la muerte en la escena. El agente Rivera de Patrullas de Carreteras de San Juan junto a la fiscal Gracielis Vega se hizo cargo de la investigación. FBI investiga asesinato de hombre recluido en hospital de Caguas CAGUAS – Un individuo fue asesinado cerca de las 9:25 de la noche del jueves mientras estaba hospitalizado en una habitación del quinto piso del Hospital HIMA en Caguas, informaron las autoridades. Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varias detonaciones en el lugar. Según la información suministrada, al llegar las unidades al hospital, encontraron el cuerpo de Pedro Marrero Díaz, de 33 años y residente de Caguas. La víctima, presenta múltiples heridas de balas en diferente parte del cuerpo. La investigación de las autoridades arrojó que un individuo con un arma de fuego, llegó hasta la habitación del hospital donde se encontraba recluido Marrero Díaz y le hizo varios disparos que le causaron la muerte en el acto. El doctor Badillo certificó la muerte. La agente Lisandra Apontes, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas junto al fiscal Maribel Mojica y el personal del Negociado de Ciencia Forense (NCF) se hicieron a cargo de la investigación. Los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) continuarán con la investigación. En estado crítico joven que cogió 10 tiros en Mayagüez

MAYAGÜEZ – La Policía informó que cerca de las 11:42 de la noche del jueves se reportó un herido de bala en la carretera PR-3349, sector Cerro Las Mesas en Mayagüez.

El parte policiaco indica que el perjudicado es Pablo Andrés Rodríguez Marrero de 18 años y residente en la carretera PR-348 del barrio Quebrada Grande de Mayagüez.

El joven recibió varios impactos de bala y fue transportado al Hospital Bella Vista, donde el doctor de turno de Sala de Emergencia diagnosticó aproximadamente unas 10 heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Luego fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en estado crítico.

El caso referido al agente Carlos Sánchez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

Problema con cadáveres en Puerto Rico lleva años pero se agravó en los pasados cuatro meses

Por Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – No se sabe si la acumulación de cadáveres en los vagones del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se debe a la falta de presupuesto de la agencia, la falta de patólogos forenses, a la ausencia de un comisionado en funciones, o a que los médicos no quieren certificar muertos en los hospitales. Lo que es cierto es que no fue hasta que comenzaron a apestar los cadáveres a mediados de julio que las autoridades comenzaron a movilizarse para atender el problema, que al menos lleva tres meses en aumento exponencial.

El NCF se ampara en su ley orgánica para justificar la acumulación de 52 cadáveres en su sede que ya fueron identificados por sus familiares, pero que no han sido reclamados para su entierro o cremación. Sin embargo, el texto de la ley derrota esta alegación

Intermitencia de servicio en sectores de Lares

ARECIBO – La planta de filtros Lares Nueva Espino se encuentra fuera de operación por variaciones de voltaje, mientras que la planta de filtros Lares Urbana confrontó alta turbidez en la entrada de aguas crudas, informó el director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega.

“Brigadas de la AAA trabajan en conjunto con personal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para restablecer el servicio a la brevedad posible. De igual forma, se trabaja en la limpieza de las parillas en la represa de la planta de filtros Lares Urbana”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Mientras se completan los trabajos, los sectores Espino, Mirasol, Callejones, Piletas, Río Prieto y Buenos Aires del municipio de Lares pudieran experimentar bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del jueves, 2 de agosto de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del jueves, 2 de agosto fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 09

Pega 3 —————- 083

Pega 4 —————- 3936

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 40

Pega 3 —————- 492

Pega 4 —————- 3882

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Jueza de Mayagüez declara No ha lugar demandas que buscaban detener el cierre de escuelas en esa región

MAYAGÜEZ – La jueza del Tribunal Superior de Mayagüez, Lynette Ortíz Martínez declaró el jueves, No ha lugar una demanda que buscaba detener el cierre de varias escuelas en la región oeste del país.

La demanda fue presentada por el Municipio Autónomo de Mayagüez, el Municipio de Añasco y el Municipio de Sabana Grande. De igual forma, demandas presentadas por un grupo de padres en las que participó la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), buscaban detener el cierre de escuelas en esos municipios.

En la demanda, en síntesis, se argumentó que la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher ordenó e los cierres de las escuelas de manera irregular y sin llevarse a cabo los procesos establecidos.

La jueza Ortíz Martínez entendió, que “los demandantes no lograron demostrar” los argumentos de los demandantes.

En la acción civil de Injuction Preliminar y Permanente que radico la administración municipal que dirige el alcalde Rodríguez en nombre de padres y estudiantes de las escuelas públicas, Barbarita Rodríguez, Theodore Roosevelt, Parcelas Castillo, David G. Farragut, Felisa Rincón, Cuesta de las Piedras y Franklin D. Roosevelt, se alega que el mismo fue realizado en forma caprichosa y arbitraria y en violación al debido proceso de ley.