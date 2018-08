Puerto Rico Hoy – Agosto 15, 2018

UIA realiza manifestación en Minillas

SAN JUAN – Miembros de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizan una manifestación la mañana en una de las vías importantes de San Juan.

El presidente del gremio, Pedro Irene Maymí indicó en una breve comunicación escrita que la manifestación es en el área de Minillas.

“No recortes al plan médico. No eliminación del bono de navidad. Los trabajadores exigimos justicia”, indica un letrero desplegado por miembros del sindicato en el puente mencionado.

“UIA combativos siempre”, lee otra de las pancartas.

El martes, los obreros hicieron una manifestación como esta en el expreso de Diego y el puente cerca del centro comercial Plaza Las Américas.

Billonaria reenergización de la isla aunque aún habrá más apagones

SAN JUAN – El proceso de reenergización de Puerto Rico luego del azote del huracán María conllevó un gasto de 2.5 billones de dólares, mientras que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entra en una fase de mejorar los trabajos provisionales que se hicieron, por lo que habrá más apagones por los seis meses venideros.

Así lo dijo el miércoles director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.

“El estimado hasta ayer (martes) debe haber sido cerca de 2.5 billones de dólares para restablecer el servicio a todo Puerto Rico”, dijo Ortiz en entrevista radial (WKAQ).

Sin embargo, admitió que muchos de los trabajos se realizaron de manera provisional para poder llevar la energía a los abonados después del huracán.

“Ahora, dentro de eso hay unos trabajos que hay que hacerlos más firmes. Aquí se trabajó para llevarle la luz a la gente… Va a haber uno que otro apagón en uno que otro sector porque tenemos que quitar postes que están instalados no de la mejor manera. Vamos a estar notificándole a la gente con tiempo para que conozcan cuando va a haber algún tipo de relevo de carga para poder cambiar sus postes a unos más firmes y hacer el trabajo bien hecho”, dijo el funcionario.

“En los próximos seis meses van a haber muchos trabajitos de esos, de arreglar las cosas de lo que yo llamo parchos para que tengan un sistema firme… Se hicieron muchos parchos por llevarle luz a muchos sectores y ahora se tiene que hacer de la manera correcta ”, agregó.

Entretanto, Ortiz dijo que el 100 por ciento de la isla ya tiene electricidad y que el martes se energizó el último sector, el barrio Real Anón, un lugar “escarpado y lejano” al norte de Ponce. No obstante, dijo que aún faltan por energizar varias residencias y un negocio en el sector La Muralla en Río Grande que no han podido ser energizados, pues se necesita una autorización del Servicio Forestal Federal para poder colocar unos postes de madera a través de El Yunque. El permiso se solicitó desde el pasado mes de marzo, pero no ha sido concedido.

Por otro lado, Ortiz indicó que gente que se había ido a Estados Unidos después del paso del huracán, están regresando a sus casas en la isla y están solicitando el servicio de la AEE nuevamente.

De otra parte, el director de la AEE indicó que próximamente se implantará un proyecto de iluminación en varios sectores alrededor de la isla; se mejorará el sistema de facturación que fue trastocado tras el fenómeno atmosférico, el establecimiento de un centro de llamadas alterno para minimizar el tiempo de espera de los abonados, la colocación de contadores inteligentes que fueron aprobados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).

Además, Ortiz dijo que Vieques y Culebra serán islas autosuficientes con un sistema solar en un 75 por ciento y el otro 25 por ciento con generadores. Los cables submarinos se utilizarán como respaldo. De otra parte, dijo que la turbina eólica instalada en el área de la Avenida Kennedy comenzará a funcionar nuevamente próximamente para un ahorro de cerca de 60 mil dólares a la AEE.

