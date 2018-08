Puerto Rico Hoy – Agosto 22, 2018

Secretario de Salud anuncia nuevos beneficios para Certificados de Salud en el Centro de Certificaciones Médicas de Río Piedras SAN JUAN – El secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, anunció el miércoles, la ampliación de los servicios del Centro de Certificaciones Médicas de Río Piedras, siendo la única institución del Departamento de Salud que lleva operando aproximadamente 100 años y ofrece Certificados de Salud, Certificados de Matrimonios a un costo accesible a la ciudadanía y que ahora cuenta con varios métodos de pago como ATH, Master Card o dinero efectivo. Con este anuncio, y alineados con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló de hacer accesibles los servicios de salud, las personas de bajos recursos o que no tienen plan médico pueden obtener con las diferentes formas de pagos sus certificados médicos, prueba de VDRL, la aplicación de la Tuberculina y la Tarjeta del Certificado y Sello por un costo de $25 dólares y exámenes físicos para trabajo o universidad por un costo de 15 dólares. “El Centro de Certificaciones Médicas se ha distinguido en este año 2018 por ofrecer servicios de clínicas externas tanto en égidas, como en centros de trabajo y universidades, creando así un aumento de participantes que se benefician de tener en una sola facilidad médica todos los recursos y equipos de profesionales galardonados por las Agencias Federales con el premio Gold Star por su calidad de servicio”, enfatizó el secretario de Salud en declaraciones escritas. Aparte, el CCM, ubicado en la antigua Unidad de Salud Pública en la Calle García Moreno Esquina Vallejo 1155 Río Piedras, es un centro de práctica el cual le da la oportunidad a estudiantes de la Universidad Interamericana tener una experiencia real y de formación profesional en el área de la enfermería. La directora del Centro, Lyzza Miranda dijo “cada estudiante de enfermería facilita el desarrollo, distribución y asignación de tareas clínicas, al mismo tiempo que son supervisadas por un profesor a cargo de ellos y existe un acuerdo colaborativo”. Describió que el CCM también cuenta con servicios libre de costo de Trabajadora Social para el procesamiento de las solicitudes de la Ley 107 para personas con impedimentos, procesamiento de solicitudes de Ley 51 para que personas con impedimentos no realicen filas en agencias de Gobierno, servicios de clínicas externas a compañías privadas o agencias donde se realiza el proceso de muestra y entrega de Certificados en su lugar de trabajo, servicio de Orientación del Programa de Vacunación y cuentan con su propio Laboratorio, que agiliza el proceso. Ofrece, además, subsidios de energía eléctrica, referidos de placas, cultivos de garganta en el horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para más información, puede comunicarse al 787-250-1330 o al 787-765-2929 ext. 4680. UIA se manifiesta frente a la JCF SAN JUAN – Líderes de la Unión Independiente Auténtica (UIA) y jubilados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se manifestaron frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF) en reclamos a mantener el plan médico y bono de Navidad de miles de empleados públicos. “La Junta revisó recientemente un plan fiscal para la Autoridad de Acueductos que contiene la eliminación del bono de Navidad y una reducción sustancial al plan médico de sobre 4,000 familias trabajadoras” dijo el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí en declaraciones escritas. El liderato de la UIA se ha estado manifestando en distintas áreas de la zona metropolitana y estos han dicho que las protestas irán de menor a mayor. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del miércoles, 22 de agosto de 2018. Por: Servicio Nacional de Meteorología SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una onda tropical se mueve hacia el sur de Puerto Rico, lo que resultará en humedad que afectará el área y creará condiciones favorables para desarrollo de aguaceros dispersos en el este y este interior de la isla en la mañana y luego aguaceros y tronadas en la tarde para gran parte de la isla. Las lluvias mas fuertes afectarán el oeste de Puerto Rico y mayormente el noroeste. Inundaciones urbanas y de riachuelos son posibles. Se esperan cantidades acumuladas de lluvia de hasta cuatro pulgadas en algunas áreas locales. Las temperaturas fluctuarán desde los bajos 90 grados en la costa sur y justo sobre tierra desde la costa norte, a los bajos 80 grados en las áreas montañosas. Los vientos fluctuarán desde 10 a 20 millas por hora, pero ráfagas más fuertes cerca de tronadas pudieran alcanzar 30 millas por hora. Los aguaceros disminuirán al anochecer, pero se esperan más aguaceros en el este de Puerto Rico temprano en la mañana del jueves. A través de las aguas regionales, se espera oleaje hasta cinco pies a través de la mayor parte de las aguas locales, excepto por las aguas costeras del suroeste de Puerto Rico donde se espera oleaje de dos pies, aproximadamente. Los vientos estarán alrededor de 15 nudos en la mayor parte de las aguas locales, excepto levemente mayores a través de las aguas cerca de la costa del Atlántico donde los vientos pudieran alcanzar los 20 nudos y los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la mayor parte de la costa norte, sureste y suroeste de Puerto Rico, y costas del sur y este de Vieques. El cielo estuvo despejado durante la noche y solo se registraron aguaceros pasajeros sobre Puerto Rico. Los aguaceros más fuertes ocurrieron sobre Ceiba y Naguabo y partes de Vieques en horas de la madrugada. Sin embargo, las cantidades de lluvia fueron menos de cinco centésimas de pulgada. Los vientos estuvieron a menos de 10 millas por hora del este. Las temperaturas fluctuaron desde los medios 60 a bajos 80 grados. La temperatura mínima de San Juan fue de 79 grados sin lluvia. Detectan embarcación con indocumentados en el oeste AGUADA – Cerca de las 11:00 de la noche agentes de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de Aguadilla intervinieron con una embarcación a unas 10 millas náuticas de las costas del barrio Guaniquilla en Aguada en la que viajaban 11 hombres y una mujer de estatus migratorio no definido. Las autoridades detallaron que los indocumentados intentaban arribar a la isla de manera ilegal en una embarcación de fabricación casera de 20 pies de eslora color blanco y anaranjada, con un motor 40 caballos de fuerza fuera de borda. La intervención se llevó a cabo en medio de un patrullaje marítimo preventivo a bordo de la embarcación Cobra 54. Los indocumentados fueron entregados en altamar al personal de la Guardia Costanera, quienes se hicieron cargo, tanto de las personas, como de la embarcación. Esta intervención estuvo a cargo de los agentes Marcos Meléndez y Rigoberto Sánchez, supervisados por el sargento Heriberto Sosa, director de la Unidad Marítima de Aguadilla. Peatón atropellado por camión de arrastre en Trujillo Alto TRUJILLO ALTO- Un peatón fue atropellado cerca de las 4:45 de la madrugada del miércoles en la carretera PR-181 kilómetro 62.1, en dirección hacia Río Piedras, frente a Plaza Trujillo. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar la Policía al lugar, encontraron a un hombre que no ha sido identificado tirado en el pavimento. Las autoridades detallaron que el perjudicado fue impactado por el conductor de un camión de arrastre que continuó la marcha y llegó hasta el cuartel de Trujillo Alto Norte, donde informó lo ocurrido. Al lugar llegó personal de Emergencias Médicas, quienes transportaron al peatón al Centro Médico en Río Piedras en condición de cuidado. La Policía indicó que se desconocen las circunstancias mediante las que ocurrió el accidente. Agentes de Patrullas y Carreteras de Carolina, se hicieron cargo de la investigación. Reportan “carjacking” en Guaynabo GUAYNABO – Un “carjacking” se registró a las 8:51 de la noche del martes en la calle Arpegio de la Urbanización Luis Muñoz Rivera en Guaynabo, informó la Policía. De acuerdo a la información preliminar, alegó Rosa García que un individuo trigueño y delgado, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, se apropió de un Honda Fit del 2019, color negro con tablilla JBP-395. El ladrón también se apropió de un teléfono celular valorado aproximadamente en 800 dólares y de 100 dólares en efectivo. Luego se marchó del lugar. Este caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, para su correspondiente investigación. Presidente de la Cámara no entregará informes a JCF (agrega dato)

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez aseguró el miércoles que no cumplirá con la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa, mientras que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que los detalles están disponibles en la Internet.

“Claro que no”, dijo Méndez Núñez en entrevista radial (WKAQ) cuando se le preguntó si cumpliría con el pedido del ente federal.

“Nosotros tenemos la transparencia total, pero no vamos a responder a exigencias absurdas de la Junta de Control Fiscal”, agregó.

Por su parte, Rivera Schatz dijo que toda la información que solicita la JCF está disponible en el portal del Alto Cuerpo. “La inmensa mayoría de la información que ella está pidiendo en esa carta, si ella se mete en el portal cibernético del Senado, la tiene ahora mismo. La inmensa mayoría de esa información”, dijo el líder senatorial en entrevista en la mencionada emisora.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko le envió el martes cartas a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos Johnny Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, para solicitarles el envío de informes de gastos, entre otros asuntos. El pedido incluye un reporte mensual de efectivo y liquidez; un reporte mensual actualizado de los gastos del presupuesto; un reporte mensual de la asistencia de los empleados y una reconciliación mensual bancaria de todas las cuentas bancarias.

“Recibimos la petición de la Junta, curiosamente al día siguiente a que se sometiera un Plan Fiscal enmendado. La Junta fundamenta su petición en las disposiciones de la Ley PROMESA- disposiciones que reflejan nuestra realidad colonial y que han sido denunciadas y combatidas por este servidor desde un principio. De hecho, estamos en un procedimiento judicial en el que estamos cuestionando las facultades de la JCF ante la Rama Judicial de los Estados Unidos por, entre otras cosas, precisamente extralimitarse en sus facultades al intentar vengarse de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por no querer aprobar la derogación de la Ley 80”, sentenció Méndez en declaraciones escritas.

Aseguró que “este nuevo ataque a la separación de poderes y a la democracia, será combatido en todos los foros pertinentes”.

“La Asamblea Legislativa tiene todas sus cuentas financieras al día. En toda nuestra historia no nos hemos sobregirado. La propia JCF es la que ha puesto en precario nuestras facultades constitucionales, con un presupuesto interno, para ellos, exagerado e impuesto mediante el mollero político e intentos de chantaje. No podemos olvidar que el presupuesto total de la Rama Legislativa, que incluye la Cámara y el Senado, no pasa del 1 por ciento del presupuesto que nos ha impuesto la propia JCF. Pero entonces, le piden informes trimestrales al Ejecutivo, que representa el 94 por ciento del presupuesto, pero informes mensuales a la Asamblea Legislativa, ¿esa es su gran capacidad de gerencia fiscal?”, añadió Méndez Núñez.

“¿Tienen ellos la misma apertura y divulgación de su información financiera? ‘Estamos disponibles para discutir a su mejor conveniencia estos requisitos y los formularios modelo’. Es la pretensión de la señora (Natalie) Jaresko. Ella no está en Ucrania donde imponía su voluntad. Esta dama no puede imponer su criterio a los Representantes y Senadores electos por los puertorriqueños”, cuestionó.

Para concluir, el líder legislativo reiteró que el “Notice of Appeal”, lo que procesalmente corresponde a la apelación, aunque el escrito no se haya presentado todavía, fue sometido ante el Primer Circuito en Boston.

Sufre heridas grave mujer que iba contra el tránsito en Ceiba