Puerto Rico Hoy – Agosto 28, 2018

Investigan “carjacking” en Bayamón BAYAMÓN – Un robo de auto (“carjacking”) que fue reportado a eso de las 2:00 de la madrugada del lunes en la carretera PR-167, frente al Parque Junghans en Bayamón, será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de esta área policiaca. De acuerdo a la información preliminar, Felipe Nieves alegó que un desconocido utilizando un cuchillo y mediante amenaza de muerte, lo despojó de un Kia Rio del 2017, tablilla IUU-418. El asaltante se marchó sin causarle daño a la víctima, según detallaron las autoridades. Por otro lado, las autoridades indicaron que a eso de las 5:38 de la madrugada del martes se reportó un escalamiento en la panadería Kamilas en la carretera PR-152 kilómetro 2.4, en el Barrio Quebradillas de Barranquitas. Iván Rodríguez alegó que desconocidos rompieron la puerta principal de la panadería y se robaron cuatro cajas registradoras, una computadora portátil Apple color gris y siete litros de whisky de diferentes marcas. Las autoridades detallaron que se realiza un inventario en el local y que preliminarmente la propiedad fue valorada 5,220 dólares. Este caso se refirió a la División de Propiedad del CIC de Aibonito para que continúen con la investigación. De otra parte, cerca de las 3:08 de la madrugada del lunes se reportó un escalamiento en la calle España de la urbanización Alturas Villa del Rey en Caguas. Desconocidos forzaron el portón principal de una residencia, de donde se robaron un Kia Optimo color gris del 2002 con la tablilla EVP-342. La propiedad no fue valorada. Agentes adscritos a la División de Propiedad del CIC de Caguas se hicieron a cargo de la investigación. Vandalizan ATH de cooperativa en Cataño CATAÑO – La Policía informó que cerca de las 4:30 de la madrugada del martes se reportó un caso de vandalismo a un cajero automático en la cooperativa COOPACA localizada en la Avenida Barbosa en Cataño. De acuerdo a la información preliminar, la agente Cruz, adscrita al Precinto de Cataño, realizaba un patrullaje preventivo por esta zona, cuando se percató que el cajero automático que ubica en el exterior del local estaba vandalizado. El personal de la División de Robos a Bancos de la Policía determinaría si hubo robo de dinero en efectivo. Se acercan dos cometas a la Tierra SAN JUAN – Un par de cometas estará aproximándose al planeta Tierra y aunque lo harán a distancias totalmente seguras, entusiastas del cielo ya están captando imágenes desde la Isla de uno de los visitantes celestes, según informó el martes el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), Eddie Irizarry. “El cometa 21P/Giacobini-Zinner estará en su punto más cercano a la Tierra el 10 de Septiembre, cuando estará pasando a 36 millones de millas (58 millones de km) de distancia. El leve acercamiento del primer cometa será suficiente para poder verlo con binoculares o un telescopio pequeño, pues se aclaró no sería visible a simple vista”, dijo Irizarry en declaraciones escritas. El cometa 21P había sido descubierto el 20 de Diciembre de 1900 por Michel Giacobini, y posteriormente observado por Ernst Zinner. Agregó que otro cometa llamado Wirtanen, estaría acercándose aún más en Diciembre, y se anticipa pudiera ser algo más brillante, por lo que no se descarta que este segundo cometa sea tal vez visible a simple vista, al menos desde lugares oscuros. “Aunque los cometas han demostrado ser erráticos e impredecibles, de todos modos resulta fascinante observarlos con ayuda óptica y poder apreciar levemente su movimiento”, destacó, el vicepresidente de la SAC. rizarry explicó que aunque la distancia ocasiona que la traslación o movimiento del cometa se percibe luego de estar observándolo durante varios minutos, es sorprendente saber que en el caso del cometa 21P, se está desplazando por el espacio a una velocidad de 50,555 millas por hora (81,360 km/h). “Una vez estos objetos algo rocosos y cubiertos de hielo comienzan a recibir el calor del Sol, desarrollan una coma o atmósfera cometaria que al verla a través de telescopios, luce como una difusa o empañada bola de algodón”, señaló. El directivo de la SAC destacó que observaciones del “21P” sugieren que ese cometa ha desarrollado una atmósfera o coma tan enorme como dos veces el diámetro del planeta Júpiter. La organización indicó que aunque el cometa 21P/Giacobini-Zinner orbita al Sol cada 6.6 años, en esta ocasión coincide en pasar algo cerca de la Tierra. De hecho, se trata de su mayor acercamiento en 72 años. “Imágenes captadas desde la Isla muestran que el cometa ha aumentado gradualmente su brillantez, pero aún así se requiere al menos binoculares para apreciarlo”, indicó por su parte Juan González Alicea, presidente de la SAC. La entidad educativa que ha puesto a miles de personas a mirar hacia el cielo, ha organizado una noche de observación del cometa. Esta será el sábado, 8 de septiembre en la carretera PR-303 kilómetro 11.3 en el camino La Gran Vía, en La Pitahaya, Cabo Rojo. Se aclaró que el cometa 21P comenzará a ser visible tarde en la noche. El portal www.SociedadAstronomia.com tiene un mapa del lugar donde se realizará el evento, que será libre de costo. En vigor nueva ley de protección para afectados en accidentes de tránsito EL CAPITOLIO – El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dio a conocer el martes la firma de la Ley 210 de 12 de agosto de 2018 de su autoría, con la que se enmienda la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor en casos de responsabilidad compartida. Antes de la aprobación de esta ley, los perjudicados en accidentes de tránsito cuyo responsable no se presentara al Seguro Compulsorio no recibían el monto total de su daño, al determinarse que la responsabilidad era compartida, según explicó el legislador. “Esta nueva ley es una protección al conductor perjudicado que cumple con todo el proceso de reclamación y quedaba sin que su daño fuese resarcido por el incumplimiento de la otra parte. Estamos agradecidos que el gobernador Ricardo Rosselló haya dado este paso afirmativo en la protección de los miles de perjudicados en accidentes de tránsito en Puerto Rico”, expresó Rodríguez Aguiló en declaraciones escritas. Detalló que la ley establece que “no se podrá reducir la responsabilidad de su asegurado, en perjuicio de la parte perjudicada, por éste no haber sometido el informe amistoso”. “El hecho de la parte responsable en un accidente no asista a la cita con el seguro compulsorio no es óbice para detener el reclamo y pagar la mitad de los daños. Esta ley hace mandatorio la realización de una investigación, la consideración del informe amistoso y el informe policial”, explicó el representante. Entretanto, detalló que en estos casos una práctica bastante común entre algunas aseguradoras es que a pesar de reconocer el daño, retenían el 50 por ciento del pago de los daños que correspondían. La Oficina del Comisionado de Seguros tendrá que modificar los reglamentos necesarios para atemperarlos a lo establecido en esta legislación. Se cumplen los primeros 100 días de Manuel Claudio como representante EL CAPITOLIO – El nuevo representante del Distrito 27, Manuel Claudio Rodríguez aseguró el martes que radicó cerca de una decena de medidas radicadas en sus primeros 100 días en la Cámara de Representantes. En declaraciones escritas, el legislador destacó el Proyecto de la Cámara 1599, que tiene como fin otorgarle personalidad propia al “Distrito Especial Turístico Porta Caribe”; declarar la actividad turística en la zona sur de Puerto Rico como una de interés prioritario; demarcar el área geográfica del destino; ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración de un “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del Distrito”, entre otros fines. También mencionó la radicación de los Proyecto de la Cámara 1609, 1610 y el 1611. Por otro lado, Claudio Rodríguez destacó que “las Resoluciones Conjuntas 0323, 0324, ordenan al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP), a tomar todas las medidas administrativas o reglamentarias necesarias para que se lleven a cabo aquellas reparaciones que se ameriten en el tramo de la carretera PR-14 que discurre por el Municipio de Coamo y la carretera PR-536 que discurre a través del Sector Balcanes del barrio Ollas del Municipio de Santa Isabel. “Estos proyectos pueda ser incluido en un próximo programa de construcción de mejoras permanentes de la referida agencia gubernamental o en algún otro plan de infraestructura que se financie mediante fondos estatales o federales, entre otros”, dijo el legislador. De otra parte, mencionó las Resoluciones 0941 y 0942 ordenan a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que él preside, llevar a cabo un estudio dirigido a medir el impacto que tuvo el huracán María sobre las operaciones de la industria avícola y agrícola en la antes mencionada zona, en aras de identificar aquellas alternativas que propendan a fortalecer la misma. “Estas medidas son parte de la política pública de nuestro gobierno. La agenda legislativa y el compromiso con nuestros constituyentes van de la mano con lo que es el Plan para Puerto Rico”, expresó. Agregó que gracias a la aprobación de asignación de fondos depositados en la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y a la buena comunicación con los alcaldes, a los Municipio de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Salinas y Santa Isabel se les asignó una partida para la construcción y compra de materiales para la rehabilitación de viviendas, construcción o mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, centros comunales y de servicios, energía renovable, reforestación y ornato, luminarias y para la continuidad a los servicios directos a la ciudadanía fomentando el bienestar social y educativo. “El trabajo en el Distrito 27 desde la Cámara de Representantes se está realizando. Las necesidades que los constituyentes solicitan a través de la oficina ha tenido un resultado positivo para cada uno de los casos entre las distintas agencias gubernamentales, de quienes me s Policías cobrarán $250 más la próxima quincena SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera confirmó el martes que en la quincena pagadera al 30 de agosto los policías verán reflejado el aumento salarial que se había prometido. “Sí. Es correcto. El aumento que el gobernador había prometido se contabilizó ya que el nuevo presupuesto está en vigencia… El primer mes que sería el de julio, no se pudo hacer porque no se sabía exactamente cuál era la gestión del presupuesto. Ahora se está incluyendo en el pago de esta quincena y se están incluyendo los meses de julio y agosto a la vez”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ). Informes de prensa precisan que la JCF liberó la restricción que había impuesto en relación al aumento salarial a maestros y policías. Entonces, estos funcionarios cobrarán 125 dólares adicionales mensualmente. Así las cosas, los uniformados cobrarán 250 dólares adicionales en quincena que se avecina. Pesquera explicó que al año el aumento representa cerca de 19.4 millones de dólares. “Es razonable en el sentido de que no habían tenido un aumento hace más 10 años. Es razonable. Si es razonable en cuanto al aumento que se le debe dar, no, pero las necesidades a base del Plan Fiscal, lo que tenemos es eso. Él (el gobernador) prometió eso y la Junta lo aceptó. En ese sentido, es razonable”, sostuvo el secretario del DSP. Entretanto, dijo que este jueves en la tarde será la reunión con la directora de la JCF, Natalie Jaresko y junto al principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado para discutir el recorte propuesto al presupuesto del DSP de cerca de 38 millones de dólares. Titanes van al Carnaval de Campeones por cuarto año al hilo SAN JUAN (CyberNews) – Por cuarta temporada de forma consecutiva, los Titanes de Florida aseguraron su boleto al Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A. Los Titanes, actuales subcampeones del torneo federativo, pintaron de blanco con pizarra 4-0 a los Guardianes de Dorado el lunes, para coronarse monarcas de la sección Metro. El partido se celebró ante casa llena, en el estadio Tomás Palmares, de Dorado. Florida, que sacó de carrera a los Guardianes en el máximo de cinco partidos, contó con el dominio del lanzador derecho Juan León Falú, quien tiró todo el camino para adjudicarse el triunfo. Ponchó seis bateadores y dio paso a seis hits, con dos boletos. La primera carrera del juego la anotó Heriberto Figueroa, mediante elevado de sacrificio de Dennis Pérez, en el primer episodio. En la quinta entrada, un jonrón de Pérez con un corredor a bordo despegó a los Titanes con resultado 3-0. La cuarta vuelta la impulsó Figueroa con sencillo, en el sexto capítulo. Cargó con el revés por los Guardianes el derecho Iván Maldonado, con cinco capítulos trabajados. Le pegaron seis hits y permitió tres carreras, una inmerecida. En las últimas cuatro temporadas, Florida ha sido campeón de las secciones Metro y Norte. En la Metro, se coronó en el 2015 y 2018. Mientras, en el Norte conquistaron el título en el 2016 y 2017. Con el triunfo de los Titanes, el Carnaval de Campeones quedó listo con sus seis monarcas de sección. Florida se une a los Arenosos de Camuy (Norte), Sultanes de Mayagüez (Oeste), Cariduros de Fajardo (Este), Azucareros de Yabucoa (Sureste) y Toritos de Cayey (Sur). Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del martes, 28 de agosto de 2018. SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que la presencia de una vaguada entre los niveles bajos a medios promoverá el transporte de humedad en el área local. Como resultado, aguaceros de la noche y temprano en la mañana se moverán y afectarán sectores de barlovento de las islas locales. Luego, se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde debido a la combinación de humedad en los niveles bajos con los efectos locales. Por tal razón, inundaciones urbanas y de riachuelos, así como aumentos súbitos a lo largo de los ríos es posible a través de estas áreas. Las temperaturas máximas del día fluctuarán entre los medios a altos 80 grados. Vientos del este a sureste entre 10 y 20 millas por hora con ráfagas más altas y variaciones de la brisa marina persistirán durante el día. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de tres a cinco pies a través de las aguas locales. Se esperan vientos fluctuando de entre 10 a 15 nudos durante los próximos días. Se esperan condiciones marítimas peligrosas el miércoles a medida que los vientos y el oleaje aumenten. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas a lo largo de las áreas costeras del norte, sureste y partes del suroeste de Puerto Rico, así como para el este de Vieques. El cielo prevaleció parcialmente nublado a través de las islas durante las horas tarde al anochecer y la noche, pero se tornó variablemente a mayormente nublado rápidamente a través del cuadrante noreste de Puerto Rico a medida que aguaceros se movieron sobre tierra y afectaron estas áreas. Se observaron lluvias moderadas a fuertes localmente y vientos en ráfaga con esta actividad. Sin embargo, las acumulaciones de lluvia permanecieron por debajo de una pulgada. Las temperaturas bajas de la noche fluctuaron en los medios a altos 70 grados en áreas costeras bajo un flujo de vientos del este entre 10 y 15 millas por hora con ráfagas más altas. Cámara aprueba proyecto tripartita que aclara términos libertad bajo palabra de menores EL CAPITOLIO – El Proyecto de la Cámara 1479, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico con el fin de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra en los casos de menores procesados como adultos, fue aprobado hoy de forma unánime en la Cámara de Representantes. Según se informó en declaraciones escritas, la pieza tripartita de la autoría de los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, María Milagros Charbonier Laureano, Luis Vega Ramos y Denis Márquez Lebrón, también atempera la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra con el Código Penal de Puerto Rico y dispone sobre la retroactividad de la aplicación de esta Ley, con el propósito de brindar garantías en la protección de menores que son juzgados como adultos y fomentar el proceso de rehabilitación en el mejor interés de estos. “La única manera que no se viola la disposición constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se procesa un menor como adulto, es garantizándole un proceso de rehabilitación, que incluya la posibilidad de libertad bajo palabra. A esos menores procesados como adultos se le dio una nueva oportunidad y con este Proyecto se reinsertan a la sociedad para contribuir a la misma”, dijo Márquez Lebrón al presentar la medida. Mientras, el representante Meléndez Ortiz, planteó que sentenciar de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra a un menor es un castigo cruel e inusitado. “La capacidad de los menores para incurrir en conducta delictiva está disminuida por la realidad biológica y social de que, antes de cumplir la mayoría de edad, ni el cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona está plenamente desarrollada”, dijo. Asimismo, Vega Ramos expresó que “esto es cónsono con la constitución y con las normas de humanidad que deben guiar nuestro proceso”. De otra parte, con el fin de evitar los problemas de seguridad, salud y alimentación que sufrió la Isla tras el impacto del huracán María, se concurrió con el Proyecto de la Cámara 1509, que enmienda el “Código Militar de Puerto Rico”, y establece, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia Médica Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública del territorio. De acuerdo al representante Meléndez Ortiz, “fungirá como la milicia autorizada y presta apoyo de seguridad y de servicios de salud a la Guardia Nacional en activaciones ordenadas por el Gobernador o sustituye parcial o totalmente a la Guardia Nacional si la misma fuese activada por orden del Presidente de los Estados Unidos. Sin duda, el cuerpo militar aquí creado le proveerá al Gobernador de Puerto Rico una fuerza médica entrenada y siempre disponible para atender emergencias de seguridad doméstica y hacer labores de manejo de desastre ante situaciones originadas en nuestro límite territorial”. A su vez, se dio paso al Proyecto de la Cámara 320 de la representante Charbonier Laureano, para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del Niño por Nacer”, en aras de promover el derecho a la vida. La legisladora aclaró que la pieza legislativa en nada tiene que ver con el caso Roe v. Wade referente al derecho a la intimidad de una mujer a decidir continuar o no con su embarazo. “Esto nada tiene que ver con Roe v. Wade, tiene que ver con aquella mujer que quiere educarse, orientarse de lo que puede pasar con su hijo antes y durante el embarazo y una vez conciba a su bebé”, dijo. La representante señaló que muchos países han adoptado oficialmente esta celebración. Mencionó que se han unido a esta iniciativa: Ecuador, Filipinas, Perú, Cuba, Eslovaquia, México, España, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Guatemala y Argentina, siendo éste último el primer país en adoptar oficialmente esta dedicación. De otra parte, el Cuerpo favoreció varias medidas que proponen cambios en el Departamento de Educación (DE). Entre ellas, el Proyecto de la Cámara 670 para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, a los fines de requerir que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementará en cualquier emergencia; Proyecto del Senado 514, para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el que toda agencia o dependencia propietaria de fincas, terrenos o remanentes de éstos aledaños a escuelas que cuenten con programas de educación agrícola establezca acuerdos colaborativos con el Departamento para separar un predio a utilizarse como fincas escolares en la enseñanza de dicha materia; Resolución Conjunta de la Cámara 330, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a instalar un rótulo de silencio e identificación de la zona escolar de la Escuela José González Ruiz, ubicada en el Barrio Laguna del Municipio de Aguada. Debido a que en los pasados meses se han destacado en los medios noticiosos a nivel nacional varios eventos en los que está envuelto un tirador activo que ha disparado armas de fuego hiriendo y matando personas, se endosó la Resolución Conjunta de la Cámara 291, para ordenar al Departamento de Seguridad Pública a que en coordinación con el DE desarrolle protocolos para atender situaciones de un tirador activo en un plantel escolar, establecer los planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre situaciones en las que está envuelto un tirador activo. Igualmente, se dio paso al Proyecto del Senado 760, para enmendar la “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación” y ordenarle a la Compañía de Turismo que le provea el registro de hospederías y/o hostelerías al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales y a los municipios en donde se encuentren ubicadas dichas propiedades. Se respaldó además, el Proyecto del Senado 954, que crea la “Ley para el Establecimiento de Sistema de Publicidad Electrónica de Multas por Anuncios Engañosos de Puerto Rico” y se publiquen electrónicamente las multas a establecimientos comerciales que hayan sido notificados sobre infracciones a las leyes y reglamentos que prohíben los anuncios engañosos, por el Departamento de Asuntos al Consumidor; el Proyecto del Senado 999 que enmienda la “Ley de Alianzas Público Privadas”, y así establecer mediante legislación la política pública existente de que cualquier contratante que tenga un Contrato de Alianza con el Gobierno de Puerto Rico está en la obligación de cumplir con las exigencias de la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, siempre que éstas realicen contrataciones de Servicios de Construcción que sean sufragados con fondos públicos, sean estatales o federales; y para otros fines relacionados. Entre un paquete de resoluciones aprobadas figuraron, la Resolución de la Cámara 420 para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales investigar la posibilidad de desarrollar los recursos naturales, los sistemas de cavernas y ríos del área Norte de Puerto Rico en miras de crear un atractivo turístico; y la Resolución de la Cámara 480 para que dicha Comisión realice un estudio sobre la viabilidad de que se promuevan los cultivos hidropónicos como medio de desarrollo de la agricultura. También, se endosaron la Resolución de la Cámara 497 que ordena a la Comisión de Salud realizar una investigación sobre los procesos establecidos en los protocolos de seguridad de los hospitales de Puerto Rico, con miras a auscultar si de ésta puede surgir legislación para mejorar los mismos, y para otros fines relacionados; la Resolución de la Cámara 532 para investigar sobre el andamiaje administrativo y operacional de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico con el fin de identificar alternativas para mejorar su ofrecimiento y rendimiento; la Resolución de la Cámara 572, para investigar el cumplimiento con la “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, en particular lo referente a la contratación de los servicios de las estaciones televisivas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en aquellos casos en que las ramas de gobierno y sus Instrumentalidades determinan pautar anuncios de televisión para divulgar información de interés público de conformidad con los términos de dicha Ley. Además, el Resolución Conjunta del Senado 22, para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de noventa (90) días, la transacción propuesta mediante la cual se propone que se transfieran libre de costo al Municipio de Maricao los terrenos y la antigua Escuela El 27, ubicados en el Barrio Indiera Alta del Municipio de Maricao. Por último, se favoreció la Resolución Conjunta del Senado 219, que ordena a las Agencias, Instrumentalidades y Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico y a los municipios, enmendar sus reglamentos de funcionamiento interno con el fin de atemperarlos con la Ley 5–2018, la cual declara las telecomunicaciones como un servicio público esencial. La Cámara recesó sus trabajos hasta el miércoles 5 de septiembre a la 1:00 de la tarde. Balean joven en Añasco AÑASCO – La Policía informó que se reportó un caso de un herido de bala a eso de las 3:40 de la madrugada del martes en la calle Padre Pérez, intersección con la calle Padre Bernazar en Añasco. De acuerdo con el informe de novedades, el perjudicado fue identificado como Robinson De Jesús de 24 años y residente del barrio carreras de Añasco. Las autoridades confirmaron que el perjudicado presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo y que fue transportado al Centro Médico de Mayagüez. El agente Miguel Blanco del distrito de Añasco investigó la querella inicialmente y se le dio conocimiento al sargento Julio Matos Gotay de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quienes continuarán con la investigación del incidente. Al momento se desconoce más datos de este incidente y la condición del herido. Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito a través del 787-343-2020. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov . Herido en balacera carro a carro en Caguas

CAGUAS – La Policía informó que un individuo fue herido de bala en un incidente reportado cerca de las 9:47 de la noche del lunes a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 y que ocurrió en la carretera PR-1, intersección con la carretera PR-175, frente al Restaurante McDonald’s en Caguas.

Según el parte policiaco, Ángel Carmona Tapia, de 36 años y residente de Vieques, alegó que conducía su Jeep Grand Cherokee color rojo y que se le acercó un vehículo con varios individuos en el interior que le realizaron varios disparos.

Carmona Tapia, fue transportado al hospital Menonita en el mencionado municipio, donde fue atendido por el doctor Raúl Negrón que le diagnosticó una herida de bala en el bíceps izquierdo. El mismo se encuentra en condición estable.

Las autoridades indicaron que se ocupó el vehículo antes mencionado y un arma de fuego, para la que el perjudicado posee licencia de tiro al blanco.

El agente Izquierdo, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del Área de Caguas se hizo cargo de la investigación.

Sectores Jayuya, Utuado y Lares con porblemas con el agua

ARECIBO – El director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega informó que las plantas de filtración Mameyes Limón de Jayuya y Sabana Grande de Utuado se encuentran fuera de operación por represa tapada y la planta de filtros Lares Espino confrontó problemas eléctricos internos.

“A causa de las lluvias registradas en la tarde de hoy (lunes), las represas de las instalaciones se taparon de sedimentos. Por otro lado, el relevo de la planta de filtros Espino Lares presentó desperfectos”, indicó el funcionario.

Rosario Vega explicó en declaraciones escritas que brigadas realizan ajustes operacionales en el sistema.

Mientras se completan los trabajos, los sectores del municipio de Lares que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable son: Espino, Miraflores, Río Prieto y Cerrote. El sector Sabana Grande del municipio de Utuado se verá afectado. Asimismo, los sectores Las Casitas, Los Ajos, parcelas Corbert, La Salsa y Tetuán 1, 2 y 3 del municipio de Jayuya.

Se les recuerda a los abonados que, ante posibilidad de turbidez, una vez se restablezca el servicio se hierva el agua destinada para el consumo por un periodo de tres minutos.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página en la Internet www. acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 27 de agosto de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 27 de agosto fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 79

Pega 3 —————- 647

Pega 4 —————- 1211

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 49

Pega 3 —————- 914

Pega 4 —————- 6674

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

MSJ hará concierto en aniversario del paso del huracán María

SAN JUAN- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto informó que el 22 de septiembre habrá un concierto gratuito, el sábado 22 de septiembre, en el Coliseo Roberto Clemente, al cumplirse un año del paso por Puerto Rico del huracán María.

“Hasta ahora, va a estar el Coro de la Universidad de Puerto Rico, el Coro de Niños de San Juan, Choco Orta, Pirulo y la Tribu y Yolandita Monge”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Cruz Soto mencionó que esa semana además se dará a conocer un documental grabado por la Fundación Somebody Help Us, creada por la alcaldesa.

“Vamos a hacer una serie de actividades conmemorativas del espíritu de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero sobretodo, para recordar a los miles que murieron por la negligencia de la administración federal, de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump y de la complicidad de algunos en la clase política puertorriqueña que decidieron bailar al son que le tocaba Trump en vez de parársele de frente y reclamar dignidad”, sostuvo.

El miércoles 20 de septiembre de 2017, el huracán María entró a Puerto Rico a las 6:15 de la mañana por el municipio de Yabucoa. Su paso por la Isla destruyó miles de residencias, carreteras, la totalidad de la estructura de energía eléctrica y telecomunicaciones. Cifras no oficiales estiman en miles las personas que murieron directa e indirectamente a consecuencia del fenómeno atmosférico.

El estimado de daños fluctúa entre los 80 a 125 mil millones de dólares.

Sale comisionada interina de Ciencias Forenses

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aceptó el lunes la renuncia de la directora interina del Negociado de Ciencias Forenses, Mónica Menéndez Larrauri.

Según el comunicado de prensa, Menéndez Larrauri presentó su renuncia por razones personales relacionadas a su salud y el bienestar de su familia. La renuncia es efectiva inmediatamente.

“Agradezco la dedicación y el trabajo realizado por Menéndez Larrauri durante todos los años de servicio y su desempeño mientras estuvo liderando el Negociado en momentos cruciales. Le extendemos nuestra solidaridad en los momentos difíciles que confronta y le deseamos el mayor de los éxitos en sus planes futuros”, expresó el gobernador.

El director auxiliar de la División de Investigación Médico-Legal y Toxicológica, Carlos Chávez, fungirá como comisionado interino.

Puerto Rico queda fuera de súper ronda del Mundial de Béisbol Femenino

VIERA, Florida – El Equipo Nacional quedó fuera de la súper ronda de la Copa Mundial de Béisbol Femenino al caer con resultado 9-6 frente a Venezuela, el lunes, en el USSSA Space Coast Complex.

El seleccionado venezolano detuvo la racha de tres victorias de Puerto Rico, que cerró la primera ronda con marca de 3-2.

Las nuestras dominaban con pizarra 4-2 hasta la quinta entrada, cuando Venezuela aprovechó el descontrol de las relevistas para pisar el plato en cinco anotaciones. En total, las boricuas otorgaron ocho boletos y propinaron seis pelotazos.

“Estamos un poco defraudados ya que se trabajó para estar en la súper ronda. Con las bases por bolas y los pelotazos no hay defensa. Si no se tira ‘strike’ es bien difícil ganar. Ellos (Venezuela) nos dieron cuatro hits y con eso hicieron nueve carreras. Nosotros dimos 14 y no pudimos capitalizar la producción ofensiva”, dijo Roberto ‘La Sombra’ Santana, dirigente de la novena nacional en declaraciones escritas.

Kariam Bou lanzó los primeros tres episodios con apenas un hit permitido, dos carreras y dos bases por bolas. Luego, lanzaron en relevo Luz Feliciano, Adrix Paradizo, Jazzmine Rivera y Quetsy Colón.

Paradizo cargó con el revés con apenas una entrada lanzada. Le macaron cuatro vueltas y otorgó tres boletos.

Lisandra Berríos pegó dos hits y remolcó cuatro carreras en el revés. Feliciano y Paradizo pisaron el plato en dos ocasiones.

Venezuela contó con efectiva actuación de las lanzadoras Josefina Cumana y María Rincón. La primera tiró seis episodios y se adjudicó la victoria.

Las venezolanas entraron a la súper ronda junto a Estados Unidos, China Taipéi, Japón, Canadá y República Dominicana. En la ronda de consolación, Puerto Rico estará con Corea, Holanda, Australia, Hong Kong y Cuba.

La súper ronda definirá los primeros seis puestos, mientras en la ronda de consolación se decidirán las posiciones siete al doce.

El equipo puertorriqueño jugará mañana martes a las 6:00 de la tarde frente a Hong Kong, el miércoles a las 6:00 de la tarde con Australia y cerrarán el jueves a la 1:00 de la tarde con Cuba.