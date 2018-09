Puerto Rico Hoy – Septiembre 4, 2018

Rosselló Nevares nombra a secretario del Supremo para presidir la CEE LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el martes que nombró al actual secretario del Tribunal Supremo, el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera para presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Dávila Rivera fue nombrado también como juez superior. “Al no lograrse un nominado de forma unánime por los comisionados de la CEE para la posición de presidente, la Ley Electoral dispone que le corresponde al gobernador hacer el nombramiento que pasa ante la consideración de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico”, dijo el mandatario en declaraciones escritas. Actualmente, la posición la ocupa de forma interina el segundo vicepresidente de la CEE, Nicolás Gautier, que pertenece al Partido Popular Democrático (PPD). A principios de agosto Rosselló Nevares nominó a Ramón Bauzá para presidir el ente comicial, pero el mismo fue rechazado por los comisionados electorales del PPD y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En enero pasado, el gobernador nombró al juez Rafael Ramos Sáenz como presidente de la CEE, pero éste tuvo que renunciar al poco tiempo por la controversia desatada por una conversación en WhatsApp en la que se suscitaron irregularidades durante las elecciones de 2016. La Ley electoral dispone para que el presidente de la CEE sea nombrado por el partido de mayoría electo en las elecciones, que corresponde al Partido Nuevo Progresista (PNP), según explicó el mandatario. Indicó que presentó ante ambos cuerpos camerales el nombramiento a la CEE y ante el Senado el nombramiento de juez superior. Mientras, el mandatario precisó que Dávila Rivera posee un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico y un máster en derecho español de la Universidad de Salamanca. Por su excelencia académica, obtuvo el premio de mejor trabajo de fin de máster de la Escuela de Derecho de la Universidad de Salamanca. Además, actualmente es conferenciante en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y director asociado de la revista jurídica de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. El nominado para presidir la CEE fue oficial jurídico de los jueces del Tribunal Supremo, Edgardo Rivera García y Rafael Martínez Torres, y desde el 2016 es secretario del más alto foro judicial en la isla. “El licenciado Dávila Rivera tiene unas cualificaciones incuestionables y es la persona adecuada para liderar las reformas que debe encaminar nuestra institución electoral para darle mejores servicios al pueblo con las limitaciones fiscales que enfrentamos. La CEE no tiene presidente en propiedad y es nuestro deber hacer este nombramiento que pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes y del Senado”, finalizó el gobernador. Cuidadosa la Policía en pesquisa masacre en Humacao SAN JUAN – El teniente Antonio Morales, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao se limitó el martes a ofrecer detalles específicos sobre la masacre ocurrida en Humacao la noche del domingo, aunque dijo esperan poder dar prontamente con los pistoleros. “Esperamos… Esperamos. Tengo fe en eso”, dijo Morales en entrevista radial (WKAQ), a pesar que no quiso abundar en la cantidad de pistoleros, que según se ha indicado, eran cinco. Informes de prensa indican que la matanza podría ser en venganza por otro crimen ocurrido en Yabucoa el pasado mes de abril. “Probablemente puede ser drogas o una venganza. Es parte de lo que estamos investigando, pero no descartamos ninguna de las dos opciones”, expresó. Asimismo, dijo que se crearon unos grupos para investigar el triple crimen y que ya entrevistaron al hombre que resultó herido. No obstante, tampoco ofreció muchos detalles. “Eso es parte de la investigación. Ya fue entrevistado por personal nuestro… Eso es parte de la investigación…”, sostuvo Morales. Aseguró el individuo tiene asignada la seguridad necesaria, mientras recibe asistencia médica. Según la pesquisa de la Policía, los hechos ocurrieron a las 10:04 de la noche del domingo en la carretera PR-3 kilómetro 79, frente a un restaurante de comida rápida en Humacao. Las víctimas venían en dirección de Naguabo hacia Humacao en unos vehículos todo terreno y al llegar a la intersección con la carretera número PR-53 fueron baleados mortalmente. Los occisos fueron identificados como José David Díaz Alicea de 46 años y Vidal Díaz Jr. de 32, ambos residente de Yabucoa. Díaz Alicea, poseía antecedentes penales por los delitos de agresión, escalamiento y Ley de Armas. También fue asesinada Nelia Yamira Rodríguez Olmeda de 45 años, quien presentaba varios impactos de bala en el área de la cabeza y espalda. Luis F. López Medina de 51 años, resultó con heridas de bala en el área del húmero y el pie izquierdo. Ambos eran residente de Las Piedras. Entretanto, la Uniformada indicó que un empleado de otro restaurante de comida rápida que ubica en el área, resultó herido con fragmentos de vidrio de las ventanas del restaurante. El agente Joel De Jesús adscrito a la División de Homicidios del CIC de Humacao en unión al fiscal Israel Umpierre investigaron la escena. Identifican septuagenario ahogado en Fajardo FAJARDO ) – La Policía identificó al septuagenario que falleció ahogados a eso de la 1:51 de la tarde del lunes en el Balneario Seven Seas del barrio Las Croabas en Fajardo. De acuerdo con el informe policiaco, el infortunado es Enrique Rodríguez De Jesús de 74 años y residente del mencionado pueblo. Según se informó, una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades de una persona ahogada. Al llegar los agentes y el personal de Emergencias Médicas localizaron a Rodríguez De Jesús, quien fue transportado al Hospital HIMA San Pablo de Fajardo, donde el doctor Carlos Alfaro certificó su muerte. El agente Jovanny Cantres adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área Fajardo en unión a la fiscal Zulmarie Alverio se hicieron cargo de la investigación. La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda Escrito por Centro Periodismo Investigativo (CPI)

Por Luis J. Valentín Ortiz y Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – El informe sobre la investigación de la deuda que comisionó la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico se queda corto a la hora de fijar responsabilidades e identificar con nombre y apellido a los responsables de la crisis financiera que atraviesa la Isla. Este fue el consenso que recogió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras entrevistar a expertos, funcionarios, activistas y otras fuentes en torno al informe que se divulgó el pasado 20 de agosto.

Accede esta historia en: https://bit.ly/2LWgANc

Se llevan hasta sistema de vigilancia en tienda de celulares

GUAYANILLA – La Policía informó que cerca de las 6:40 de la mañana del martes se reportó un escalamiento ocurrido en el establecimiento Claro, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Guayanilla.

Según el informe policiaco, Melody Rodríguez alegó que desconocidos rompieron el candado, la cerradura y la cadena de la puerta posterior del establecimiento y se apropiaron de accesorios de celulares y el equipo de sistema de vigilancia electrónica.

La propiedad, fue valorada por la querellante en 4 mil dólares, según indicaron las autoridades.

La querella fue investigada por el agente Robert González del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Ponce y fue referida a la División de Daños contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Yauco.

Por otro lado, la Uniformada indicó que un robo se reportó cerca de la 1:30 de la tarde del lunes en la Calle Muñoz Rivera de Barranquitas. Pedro Maldonado alegó que un desconocido utilizando la fuerza lo arrojó al piso y le robó su cartera con 40 dólares en efectivo y luego se marchó del lugar sin ocasionarle daño alguno.

Este caso se refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para que se hagan cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía a brindar información confidencial que conduzca al esclarecimiento de cualquier hecho delictivo a través de las líneas (787)343-2020 o mediante la aplicación Basta Ya.

Intermitente el agua en sectores de Dorado, Ciales y Vega Baja

TOA ALTA – El director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Rivera Ortiz informó el martes que la estación de bombas Río Lajas ubicada en el municipio de Dorado se encuentra fuera de operación por avería mecánica en el motor y la plantas de filtros Frontón de Ciales y Almirante Sur de Vega Baja por ajustes operacionales.

“Personal de la AAA realizará reemplazo del motor averiado en la estación de bombas Río Lajas de Dorado. Por otro lado, trabajan en ambas plantas de filtración que se encuentran fuera de operación por represas obstruidas”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Los sectores que pudieran experimentar desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable del municipio de Dorado son: Asimismo, los sectores que se verán afectados del municipio de Ciales son: Frontón, Yunes, Los Villalobos y parcelas Cordilleras. Del municipio de Vega Baja se verán afectados los sectores: Almirante Sur, La Aldea, La Gallera y El Parque.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Septiembre: mes de la concienciación sobre la fibrilación atrial

SAN JUAN – Una de cada cuatro personas mayores de 40 años están en riesgo de desarrollar fibrilación atrial durante el transcurso de su vida. Entre 1 y 2 por ciento de la población mundial la padece, millones de estas en Estados Unidos. La de fibrilación atrial (FA) es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más comunes y menos tratados.

El mes de septiembre ha sido proclamado en Puerto Rico, por el Departamento de Estado, e internacional como el Mes de la Concienciación sobre la Fibrilación Atrial, para atender la necesidad de educación acerca de esta condición y que las personas reciban el tratamiento adecuado.

Ante esta situación, el doctor Juan C. Sotomonte, especialista Electrofisiólogo Cardíaco, del Hospital Cardiovascular de Puerto Rico. explicó que “muchos pacientes no presentan síntomas o no saben identificarlos. Algunos de esos pueden ser: palpitaciones, desmayos, mareos, sudoración, dolor en el pecho, debilidad y dificultad para respirar o ansiedad. Por este motivo, nos unimos al esfuerzo de educar para que los pacientes puedan reconocer los síntomas, acudir a un médico y recibir tratamiento apropiado a tiempo”.

Se estima que la mitad de todos los pacientes diagnosticados con F.A. no reciben tratamiento farmacológico. Asimismo, quienes lo desconocen, tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir derrame cerebral y una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca o llegar a adolecer un ataque al corazón.

De igual forma, el doctor Francisco Pérez, cardiólogo Electrofisiólogo, del Hospital San Lucas, Ponce, destacó que “cuando las aurículas no se contraen a un ritmo normal, se genera un bombeo ineficaz del corazón, lo que puede provocar síntomas como palpitaciones, mareos, sudoración, dolor en el pecho, debilidad, dificultad para respirar y desmayos”.

Añadió, que “estos síntomas muchas veces son subestimados por el paciente, aumentando los riesgos de padecer ataques al corazón”.

Por su parte, el doctor Luarde Montano, cardiólogo Electrofisiólogo, en el Hospital Auxilio Mutuo resaltó “la importancia de los esfuerzos de los profesionales de la medicina cardiovascular y empresas como Medtronic, dedicada a brindar soluciones para mejorar las vidas y la salud de las personas, lleven a cabo este esfuerzo conjunto dirigido a orientar sobre FA, que amenaza a millones de vidas”.

“Es vital educar a la ciudadanía para esté alerta y pueda buscar ayuda a tiempo. Queremos que los puertorriqueños se familiaricen con los síntomas, señales de alerta y los tratamientos disponibles para tener una mejor calidad y expectativa de vida”, puntualizó el galeno.

Dada la creciente incidencia de Fibrilación Atrial, en el 2009, se designó también el mes de septiembre como el Mes de la Concienciación Nacional sobre la Fibrilación Atrial en Estados Unidos.

La fibrilación atrial (FA) es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más frecuentes y menos tratados, que afecta a más de 33,5 millones de personas en todo el mundo. Se estima que la mitad de todos los pacientes diagnosticados con fibrilación atrial no reciben tratamiento farmacológico, y sin tratar, los pacientes tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca.

La fibrilación atrial paroxística ocurre cuando los latidos cardíacos irregulares en las cámaras superiores comienzan y se detienen repentinamente por sí solos, generalmente con una duración que va de unos cuantos minutos a un par de días. Un corazón en fibrilación atrial late significativamente más rápido que en un latido cardíaco normal. Cuando el corazón no se contrae a un ritmo normal, la sangre no es bombeada completamente fuera de las aurículas, haciendo que se acumule y coagule.

Existen nuevas tecnologías médicas que tienen el potencial de brindar a los pacientes mejores opciones de tratamiento y reducir los riesgos

* Cardioversión, es un procedimiento médico programado que restaura el ritmo cardíaco en las personas con arritmias a través de descargas eléctricas, administradas por medio de electrodos adheridos al tórax, bajo sedación.

* Desfibrilador implantable o marcapasos, que son pequeños dispositivos del tamaño que se colocan en la parte superior del tórax debajo de la piel y que brindan descargas eléctricas o terapia de estimulación sin dolor para restaurar la frecuencia cardíaca. Los dispositivos implantables se pueden usar después de un procedimiento de ablación en todos los tipos de pacientes con fibrilación auricular.

* Ablación por radiofrecuencia, un procedimiento mínimamente invasivo que, mediante un catéter, administra energía por radiofrecuencia para destruir las células causantes de las señales eléctricas anormales en el corazón.

* Crioablación, es un procedimiento mínimamente invasivo que, mediante un balón congela el tejido en las cámaras superiores del corazón -tradicionalmente alrededor de las venas pulmonares-, para bloquear la conducción de señales eléctricas irregulares que desencadenan la FA.

Urgente que el gobierno cumpla con ley para controlar contaminación lumínica

SAN JUAN – Datos obtenidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestran la gravedad del exceso de iluminación inadecuada en la isla, es decir, de contaminación lumínica.

Por eso, miembros de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) señalaron la importancia del cumplimiento de una ley para controlar esta situación en la isla.

“Unos pocos lugares en la isla desde donde aún se puede observar hermosas vistas del firmamento, incluyendo el centro de la Vía Láctea, ya se están afectando, según instrumentos que miden la luz. Es urgente que el gobierno y la comunidad haga cumplir la ley existente 218 para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica en Puerto Rico”, señalaron en declaraciones escritas.

Se refieren a la Ley del Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica del 9 de agosto de 2018. La misma busca crear el mencionado programa, establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección autorizar la aprobación de reglamentos.

Indicaron que se trata de cientos de luces que en lugar de iluminar hacia las carreteras y hacia el suelo, desperdician la luz y el dinero gastado en dicha iluminación, al escaparse gran parte de la luz hacia el cielo. La entidad educativa destacó que la seguridad mejoraría si se enfocan las luces exteriores hacia abajo, a la vez que se evitarían los daños que está ocasionando la contaminación lumínica

Además, indicaron que el problema es cada vez más grave y que muchos parecen desconocer que ya hay evidencia científica que vincula el exceso de iluminación con el aumento en casos de cáncer de seno, de próstata y otros tipos de cáncer.

Entretanto, explicaron que la relación con el cáncer se debe a que el ser humano necesita unos períodos naturales de reposo en oscuridad, en los que el cuerpo produce una hormona o sustancia llamada melatonina, vinculada al sistema inmunológico y la cual nos protege de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer.

“Mientras descansamos o simplemente mientras es de noche, cuando nuestros ojos reciben luz artificial, especialmente luz blanca, en el cerebro se produce una señal que ordena la interrupción de producción de melatonina, afectando nuestra salud”, explicaron.

“El asunto es preocupante, ya que la contaminación lumínica no solo impide apreciar los cielos nocturnos, sino que afecta a diversas especies, incluyendo al ser humano ya que al comparar poblaciones similares, estudios han demostrado que las zonas con más iluminación inadecuada tienen más casos de cáncer”, añadió.

La SAC indicó que los mapas más recientes de la NOAA muestran que el exceso de iluminación hacia el cielo que proviene de diversas áreas, en especial del área metropolitana, ya parecen afectar zonas que anteriormente eran más oscuras, como El Yunque, entre otras.

Precisamente esta semana, habrá un simposio sobre la contaminación lumínica en Puerto Rico. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales indicó que este será el miércoles 5 de septiembre a las 8:00 de la mañana en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en Hato Rey. Para más detalles sobre el evento libre de costo, se puede llamar al (787) 758-2250.

Mientras que el sábado 8 de septiembre, la SAC demostrará parte de lo que la naturaleza nos brinda y no se puede ver desde otras áreas afectadas por la contaminación lumínica, al realizar una noche de observación astronómica en la carretera PR-303 kilómetro 11.3 en La Pitahaya, Cabo Rojo.

Puede ver un mapa de la contaminación lumínica en la isla, en este enlace: https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=8&lat=2061173&lon=-7394773&layers=B0TFFFFFFFF .

Buscan realizar inventario de edificios históricos en Arecibo

EL CAPITOLIO – El representante José ‘Memo’ González Mercado anunció el martes la radicación de una medida que busca realizar un inventario detallado de los edificios históricos abandonados en Arecibo.

“Nuestro objetivo es uno, el de identificar la localización de las estructuras históricas en nuestro pueblo de Arecibo, catalogar sus propietarios y desarrollar un plan de acción, real y viable, tomando en cuenta la realidad fiscal que vivimos, para el uso o disposición de los mismos. Arecibo, la ‘Villa del Capitán Correa’, es muy probablemente uno de los municipios con más edificios históricos en Puerto Rico. Este censo es vital para el desarrollo de estas áreas como atractivo turístico, para así lograr aprovechar al máximo el potencial que tenemos”, comentó el legislador en declaraciones escritas.

La medida, que será radicada en los próximos días, ordena a la Junta de Planificación (JP) a realizar el mencionado inventario.

“El Municipio de Arecibo en su centro urbano cuenta con numerosos edificios históricos de una gran variedad de estilos arquitectónicos. Lamentablemente, al igual que en otros pueblos, los comercios y residentes han emigrado del casco urbano hacia otras áreas. Esto ha provocado que los edificios que encierran largos años de historia queden en estado de abandono. El mal estado de estos edificios ocasiona la depreciación de las propiedades que los rodean además de que representa una exposición a la salud y seguridad de los transeúntes y residentes del área”, agregó el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

Explicó que en el inventario se incluirá la localización exacta del edificio histórico en estado de abandono, información detallada sobre los propietarios del edificio identificado, un breve resumen sobre el estado en que se encuentra la estructura y el cual era el último uso que le fue dado al edificio identificado, si fue uso comercial o residencial.

