Puerto Rico Hoy – Septiembre 7, 2018

Buscan padre que supuestamente huye con hijos menores sin tener custodia legal MAYAGÜEZ- Las autoridades trabajan en la búsqueda de un sujeto que supuestamente anda con sus hijos menores de edad y que tiene una orden de arresto por violación al artículo 121 de privación ilegal de custodia del Código Penal. De acuerdo con el parte policiaco, el sujeto fue identificado como Miguel Cabán Morales de 55 años, con domicilio en la Calle Ramírez de Arellano del barrio Dulces Labios en Mayagüez y en el barrio Cuchillas de Moca. La Policía indicó que el sujeto está huyendo con sus dos hijos menores, un varón de seis años y una niña de tres. Los menores tienen una orden de protección para que no sean sacados de Puerto Rico y se teme por la seguridad de éstos, ya que Cabán Morales, posee un amplio record criminal por delitos de escalamiento, Ley 54, Ley de Armas y por Ley 8 de Protección Vehicular. Las autoridades indicaron que la orden de arresto contra el sujeto fue expedida por la jueza María de Pilar Vázquez Muñiz, con una fianza de 100 mil dólares. Entretanto, la Policía precisó que el pasado mes de mayo se celebró una vista en el Tribunal de Mayagüez, a la que éste no asistió, ni tampoco la madre de los menores, identificada como Ana Del Carmen Rivera, residente en el residencial Sábalos Gardens en Mayagüez. En dicha vista se ordenó que los menores fueran removidos por maltrato físico y negligencia educativa por parte de sus padres, a través de Ley 246 Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La Policía, ha realizado múltiples gestiones y visitado lugares donde pudieran estar ubicados y no han podido localizarlos. La Uniformada solicita la cooperación de la ciudadanía para que ayude a localizar al hombre y a los menores. De tener información, favor de comunicarse lo antes posible de manera confidencial con la División de Arrestos Especiales al 787-832-9696 extensión 1570, 1571 y 1572 o al 787-343-2020. Asteroide pasará entre la Tierra y la Luna este fin de semana SAN JUAN – Un asteroide de aproximadamente 138 pies de diámetro (42 metros) estará pasando cerca de la Tierra en la mañana del domingo y aunque no existe riesgo de impacto, se trata de uno de los acercamientos más notables de una roca espacial de ese tamaño. La información la dio a conocer el viernes Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC). “El asteroide, que ha sido denominado como 2018 RC, estará pasando entre la Tierra y la Luna a una distancia de solo 0.58 distancias lunares, es decir a la mitad de la distancia a nuestro satélite natural. Aunque existen asteroides mucho más grandes, el diámetro del 2018 RC es de 2.5 veces del que penetró los cielos de Chelyabinsk en Rusia, en Febrero de 2013”, dijo Irizarry en declaraciones escritas. Entretanto, precisó que el asteroide estaría acercándose en la noche del sábado 8, siendo su mayor acercamiento ya para el domingo 9 a eso de las 8:08 de la mañana. Durante la noche del sábado, el asteroide estará desplazándose frente a las estrellas de Acuario, una constelación que se aprecia hacia el Sureste cerca de las 9:00 de la noche. Aunque no sería visible a simple vista, podrá ser avistado a través de telescopios, por lo que la entidad educativa intentará observarlo durante la Noche de Observación que realizará el Sábado 8 en La Pitahaya, en Cabo Rojo. La roca espacial viaja por el espacio a 11,856 millas por hora (19,080 km/h), una velocidad que aunque pudiera sonar alta para muchos, curiosamente es algo lenta comparada con la velocidad registrada en otros asteroides, indicó la SAC. “Aun así, la cercanía del asteroide permitirá apreciarlo moviéndose ‘lentamente’ frente a las estrellas al verlo con ayuda óptica”, indicó Irizarry. El 2018 RC fue descubierto apenas el 3 de Septiembre desde Mauna Loa, en Hawaii. Jenniffer González anuncia $426 millones para remoción de escombros, centros de salud 330, manufactura y otros



WASHINGTON, D.C.- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes varias asignaciones que suman 426 millones 160 mil 142 dólares por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio federal y la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF por sus siglas en inglés).

“Los reembolsos por parte de FEMA suman 412 millones 651 mil 956 dólares y se dan bajo el programa de Asistencia Pública por los gastos incurridos por agencias y municipios por trabajos de reconstrucción y recuperación por el impacto del huracán María”, precisó la funcionaria en declaraciones escritas.

Aseguró que el dinero proviene de asignaciones que ha trabajado desde el Congreso, por medio de los proyectos de presupuesto o mediante los proyectos de asignaciones suplementarias para desastres.

Según detalló, bajo la categoría A, dentro del Programa Piloto de Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (PAAP) por gastos de remoción de escombros, el Municipio de Cidra recibirá 7 millones 437 mil 133 dólares y el Municipio de Barceloneta 2 millones 56 mil 65 dólares.

Entretanto, bajo la categoría B, que cubre las medidas tomadas para proporcionar “asistencia esencial” para enfrentar las amenazas inmediatas a la vida y a la propiedad producto de un desastre mayor, el Municipio de Cidra recibirá 2 millones 853 mil 268 dólares y la Autoridad de Energía Eléctrica recibirá 178 millones 511 mil 250 dólares, dividida entre nueve asignaciones. En esta misma categoría, el Departamento de la Vivienda recibirá 221 millones 794 mil 240 dólares para el programa de refugio y energía esencial provisional (STEP, por sus siglas en inglés) –que ayuda en las reparaciones a la vivienda con dinero federal pero manejo a nivel local.

González Colón detalló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos mediante la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó 12 millones 793 mil 425 dólares a 19 centros de salud 330 en Puerto Rico. Estos fondos se dan bajo el programa de asistencia de capital para los esfuerzo de respuesta y recuperación por huracanes (CARE) financiado por la Ley Bipartita de Presupuesto firmada el pasado mes de febrero.

El Centro De Salud De Lares Inc. recibirá 647,025 dólares. El resto de los centros recibirán 674,800 dólares. Éstos son: Camuy Health Services Inc, el Centro De Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. en Arroyo, el Centro De Servicios Primarios de Salud de Patillas Inc. en Florida, el Centro De Servicios Primarios De Salud Inc Florida, el Concilio De Salud Integral De Loíza, Inc., el Consejo De Salud De Puerto Rico, Inc. Ponce, la Corporación De Salud Asegurada Por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) en Caguas.

Asimismo, se beneficiarán de esta asignación la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada Cidra, la Corporación De Servicios Médico Primario Y Prevención De Hatillo, el Costa Salud Community Health Centers Inc. en Rincón, el Hospital General De Castañer, Inc. en Adjuntas, HPM Foundation, Inc. en San Juan, Migrant Health Center Western Region Inc en Mayagüez, el Morovis Community Health Center Inc Morovis, NEOMED Center In. en Gurabo, Prymed Medical Care, Inc. en Ciales, Salud Integral en La Montana Inc. en Naranjito y Servicios De Salud Primarios De Barceloneta.

Por otro lado, la expresidenta cameral indicó que el Instituto Nacional de Medidas y Tecnologías (NIST por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio federal, asignó 629,761 dólares a Puerto Rico Manufacturing Extension Partnership, Inc. (PRIMEX). La organización lleva a cabo un proyecto para mejorar la competitiva de pequeños fabricantes con menos de 100 empleados que operan en la industria alimenticia en Puerto Rico. El proyecto ayudará a los establecimientos de fabricación de alimentos a cumplir con los requisitos de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, así como a implementar mejoras en los procesos a través del conocimiento de Industry 4.0.

Por último, la NSF asignó 85,000 dólares que se irán sumando hasta llegar a 255,000 dólares al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico para el programa I-Corps Sites: Type I. El objetivo principal de este proyecto es acelerar la comercialización de nuevas tecnologías desarrolladas por investigadores y estudiantes en Puerto Rico.

