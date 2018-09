Puerto Rico Hoy – Septiembre 9, 2018

Isaac pasará como huracán el viernes al sur de Puerto Rico

MIAMI, Florida – La tormenta tropical Isaac podría pasar el próximo viernes al sur de Puerto Rico como un huracán, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

El último boletín emitido por la agencia meteorológica, a las 5:00 de la mañana del domingo, establece que a cinco días, a eso de las 2:00 de la mañana del viernes, el ciclón se encontraría a unas 160 millas al sur de la isla de Santa Cruz.

Toda la distancia en relación a Puerto Rico no se ha detallado, por lo que sus efectos sobre la isla son inciertos.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan expuso en un tuit que “aún existe incertidumbre respecto a la intensidad futura y a la trayectoria de Isaac. Estas variables determinarán los impactos a nuestra área, si alguno”.

A las 5:00 a.m., Isaac se encontraba a 1,540 millas náuticas al este de las Antillas Menores, específicamente en la latitud 14.5 grados norte y la longitud 38.1 grados oeste. Tenía vientos de 50 millas por hora y se movía al oeste a nueve millas por hora.

“Se espera que Isaac se convierta en un huracán para el lunes”, establece el informe del CNH.

El próximo informe oficial de Isaac será emitido a las 11:00 de la mañana.

Amanda Serrano se equipara con Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao al lograr 6 títulos mundiales

NUEVA YORK – La puertorriqueَña Amanda Serrano, venció el sabado por decisión unánime a la argentina Yamila Reynoso, en combate celebrado en el Barclays Center de Brooklyn por el título mundial vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 140 libras.

Con la victoria, la boricua radicada en Brooklyn, se convierte en la primera boxeadora en la historia del boxeo profesional femenino, en ganar títulos mundiales en seis categorías de peso. En la rama masculina, solo Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao han logrado esta hazaña.

“Estoy contenta porque el boxeo femenino brilló a nivel mundial.Esto significa todo para mí. Trabajo tanto y espero que esta pelea muestre a los fanáticos que las mujeres pueden pelear y podemos darlo todo como lo hacen los hombres. Merecemos tener esta plataforma y merecemos ser exhibidas”,dijo Amanda Serrano.

“Mis respetos y admiración para Yamila que vino a darlo todo y me obligó a usar todas mis herramientas para asegurar la victoria. Se trabajó fuerte y aquí están los resultados. Mi oponente entró al ring bastante pesada, te diría que como en 160 libras ya que ella acostumbra pelear entre las 147 y 154 libras y puso su presión, pero yo tuve que boxearle en varios momentos de la pelea para seguir administrando mi ataque para asegurar más asaltos a mi favor. La pelea fue una muy buena experiencia porque tuve que trabajar al máximo y ahora lo que resta es seguir entrenando fuerte para seguir cosechando logros”, sostuvo Serrano, quien ha ganado títulos mundiales en las 118, 122, 126, 130, 135 libras y ahora se añade a su historial, el título mundial de las 140 libras de la OMB.

Dominan los Vaqueros 2-1

BAYAMÓN – Los Vaqueros de Bayamón tomaron ventaja el sábado de 2-1 en la Serie Final Chrysler al derrotar a los Capitanes de Arecibo 105-103 en partido celebrado en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

“El entusiasmo y la fuerza de los fanáticos es increíble, se siente un ambiente totalmente comprometido con el equipo. Nosotros respondimos a eso, no empezamos bien, pero poco a poco buscamos la manera de regresar. Arecibo es un gran equipo y la serie ha sido bien difícil. Aquí hay corazón, cría y ganas de ganar”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón.

Un canasto de Javi González cuando faltaban 4.6 segundos le dio la victoria a Bayamón. El avance en los últimos dos minutos fue de 10-4, comenzando con 4 puntos al hilo de Javier Mojica.

Mojica fue el mejor anotador de los Vaqueros con 36 puntos, consiguiendo 25 en la segunda mitad. Benito Santiago sumó 19, Ike Diogu 14, Damion James 13, Javi González 12 y el delantero Ysmael Romero 10.

Arecibo arrancó el partido con un avance de 11-2 y mantuvo una buena ventaja en el primer parcial con un ataque eficiente cerca del aro. Bayamón colocó en el cuadro titular a Benito Santiago, sentando a Ysmael Romero, para traer más intensidad defensiva en el perímetro. Arecibo combinó mejor el ataque y terminó arriba 28-18. El líder ofensivo fue Davon Jefferson con 13 puntos. Damion James fue el más consistente del lado vaquero con 8 puntos.

Bayamón se pegó a inicios del segundo parcial con un avance de 8-2 para acercarse 30-26. David Huertas contestó con dos triples al hilo para despegar nuevamente a los Capitanes 36-26 quedando 7:17. El parcial se mantuvo a base de rachas, Bayamón nuevamente vino con un avance de 11-3 para pegarse 39-37 con triple de Javi González.

Los visitantes no se sintieron amenazados y continuaron su ataque consistente para cerrar la mitad arriba 51-45.

En el tercer parcial los Vaqueros se apoyaron de la figura de Mojica que hizo 16 puntos. A cada avance vaquero los Capitanes contestaban con un triple. González lo empató a 75 con dos tiros libres quedando 35 segundos, pero Christian Pizarro le devolvió la ventaja 77-75 al cerrar el parcial.

En los diez minutos finales Arecibo siguió consistente en su ataque y Bayamón se pudo mantener cerca. Una jugada de tres puntos de Davon Jefferson puso el juego 99-95 quedando 2:02 de juego. Luego de eso vino el avance vaquero, combinando su intensidad en defensa con una buena ejecución en transición y del tiro libre.

Jefferson terminó con 30 puntos y 11 rebotes, el importado tiró de 18-13 de campo. Walter Hodge hizo otro doble-doble con 23 y 10 asistencias. El tercer anotador en doble figura fue Huertas con 21.

“Lo primero que hay que hacer es tener concentración por cuarenta minutos. Es un equipo que tenemos que machear en la energía, lo primordial para nosotros es mantener la energía alta todo el tiempo y ejecutar”, expresó Rafael “Pachy” Cruz.

La serie sigue el próximo lunes en Arecibo desde las 8:00 de la noche.

Resumen del Tiempo 9 septiembre

Por: Servicio Nacional de Meteorología

El cielo estuvo mayormente despejado en Puerto Rico. Aunque algunos aguaceros fueron detectados sobre las aguas del Atlántico y Caribe, aguaceros que se movieron sobre tierra resultaran en acumulaciones mínimas a lo largo de la costa noreste. Los vientos estuvieron a menos de 7 mph y las temperaturas fluctuaron desde alrededor de 80 grados en las áreas más bajas a los medios 60s en el interior de Puerto Rico.

La mínima en San Juan a las 5 AM AST fue de 78 grados. Hubo una traza de lluvia después de la medianoche.

Un área de humedad traerá aguaceros por la tarde y una leve probabilidad de tronadas al oeste e interior de Puerto Rico esta tarde con una probabilidad leve de aguaceros en el resto del área.

Algunos aguaceros pudieran ser fuertes y traer inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán de 10 a 15 mph con ráfagas más altas cercana a la costa. Las máximas hoy fluctuaran desde los bajos 90s en las áreas más bajas a los bajos 80s en las montañas más altas. Estará levemente más cálido para hoy.

A través de las aguas regionales, una marejada de periodo largo del este a noreste continúa a medida que la Tormenta Tropical Florence este un poco más cerca, con oleaje de hasta 6 pies en las aguas mar afuera y cercanas a la costa a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Vientos leves a moderados del este de 5 a 15 nudos se esperan que prevalezcan hoy y el lunes con influencias fuertes de la brisa marina. Se espera un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Se espera que el riesgo sea moderado en la punta este de Vieques y sobre la porción norte de Culebra.

Se forma la tormenta tropical Isaac

MIAMI ,Florida (CyberNews)- La depresión tropical nueve se convirtió en la tarde del sábado en la tormenta tropical Isaac, según el informe de las cinco de la tarde del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Según el CNH, el ciclón se encuentra en la latitud 14.5 grados norte, longitud 36.6 grados oeste. A unas 1,640 millas de las islas de Dominica, Martinica y Santa Lucía.

Tiene vientos sostenidos de 40 millas por hora. Se mueve hacia el oeste a unas 7 millas por hora.

Se espera un aumento en su velocidad de movimiento al oeste en los próximos días, de acuerdo con el informe.

El pronóstico indica que entre lunes o martes debería convertirse en huracán.

Comisionado de NMEAD exhorta a ciudadanos que se preparen para temporada de huracanes

SAN JUAN (CyberNews)- El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Carlos Acevedo Caballero, exhortó a la ciudadanía a prepararse para el pico de la temporada de huracanes.

“Históricamente septiembre ha sido el mes en el que la mayoría de los huracanes han afectado a Puerto Rico. En el NMEAD nos hemos dado a la tarea de recalcar la importancia de tener un Plan de Emergencia Familiar y suministros suficientes para que cada familia pueda subsistir por un mínimo de diez días. Cada ciudadano debe analizar las situaciones de su familia para que puedan afrontar las emergencias de una manera responsable. Aquellas personas que tengan condiciones de salud que puedan complicarse en situaciones de emergencia, deben tomar las medidas necesarias y dialogar con su médico sobre los pasos a seguir para preservar su salud”, señaló el funcionario mediante declaraciones escritas.

Acevedo Caballero indicó que se encuentran atentos a la depresión tropical número nueve, que se encuentra en ruta al Caribe.

Según los informes del Servicio Nacional de Meteorología, es muy temprano para tener certeza de la trayectoria e intensidad del fenómeno, aunque se espera que se convierta en tormenta tropical. Además, recalcó la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de las cuentas oficiales del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como del Servicio Nacional de Meteorología y los informes que presentan los meteorólogos activos en medios de comunicación.

“Es de suma importancia que la ciudadanía no preste atención a rumores sobre la trayectoria de los sistemas y que no llegue a sus propias conclusiones en cuanto a la intensidad. Nuestra exhortación es que mantengan la calma y busquen la información necesaria siguiendo a las entidades que cuentan con la preparación para atender este tipo de escenarios”, sostuvo.

Por otra parte, el comisionado explicó que las once zonas del NMEAD se encuentran trabajando y dando seguimiento a los proyectos de mitigación y preparación de los municipios.

“Las instrucciones del gobernador Ricardo Rosselló han sido claras y estamos trabajando para que cada ciudadano esté seguro e informado. Los siete negociados del DSP, así como sus regiones, continuamos trabajando mano a mano para atender cualquier situación de emergencia y proteger nuestra gente”, puntualizó.

Renuncia Secretaria asociada del programa Montessori

SAN JUAN (CyberNews)- La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, anunció el sábado que, en el día de ayer, la secretaria asociada del programa Montessori, Marlyne Rodríguez Fernández, renunció a su puesto debido a razones “estrictamente personales”.

Para cubrir la vacante, Keleher, ha nombrado interinamente a Jimmy Cabán, quien funge como director del programa de Bellas Artes y la unidad de escuelas especializadas del Departamento, y ahora pasará a trabajar con el equipo que estuvo trabajando con Rodríguez Fernández.

La secretaria explicó que, a pesar de tratarse de un puesto de confianza, abrirá una convocatoria para dar paso a un proceso competitivo, como método de selección de la persona que ocupará el puesto.

“Estaré abriendo una convocatoria para que las personas interesadas y con las calificaciones puedan competir por esta plaza. Debemos seguir haciendo esfuerzos por superar la cultura de las simpatías e ir moviendo el Departamento hacia una cultura que basa las decisiones gerenciales en criterios de competencias y calificaciones. Lo estamos haciendo con otros puestos gerenciales, y este no será la excepción”, dijo Keleher mediante declaraciones escritas.

Asimismo, añadió que estará convocando a varios grupos focales de maestros, padres y directores para que participen del proceso y tengan la oportunidad de plantear aquellos criterios que son importantes para ellos como comunidad.

“Quiero que este sea un proceso participativo, en el que pueda tomar en cuenta el insumo de la comunidad montessoriana. Por supuesto que la decisión corresponde a la figura de la Secretaria, y así se hará, pero será de gran valor contar con la opinión de esa comunidad que es proactiva en la defensa de su modelo educativo”, expresó la funcionaria.

Buscan que Gobierno traduzca al español todo documento oficial

EL CAPITOLIO- El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció el sábado que radicó un proyecto para establecer el derecho de toda persona en Puerto Rico a obtener copia traducida al español de cualquier comunicación oral o documento escrito de carácter oficial realizado en inglés por cualquier agencia, departamento, subdivisión política, corporación pública, municipio, oficina o dependencia de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico.

“El Gobierno tiene que proveer a la ciudadanía una oportunidad real de acceder y evaluar la información en su poder. El Estado no puede imponer barreras que dificulten la comprensión de la información por parte del pueblo. Una de las barreras más evidentes para una adecuada comprensión de cualquier información oficial es el idioma en que esta se produzca. De utilizarse un idioma que sectores no dominan, el Gobierno no estaría cumpliendo con su deber constitucional”, apuntó Márquez Lebrón sobre el Proyecto 1753.

El legislador independentista explicó que el lenguaje del Artículo 2 de la Ley 1-1993 es insuficiente, porque que deja a discreción del Gobierno las instancias en que deberá traducir una expresión o un documento oficial al español. Agregó que, según cifras oficiales brindadas por el propio Gobierno de Puerto Rico, el 75 por ciento de las personas en Puerto Rico no domina el inglés, mientras que el 90 por ciento habla español en su hogar.

“Ante esta realidad, la disponibilidad de la información pública del Gobierno en español no es un mero capricho o dádiva adicional que el Gobierno puede ofrecer a conveniencia, sino un derecho constitucionalmente obligatorio para satisfacer el derecho de los puertorriqueños y puertorriqueñas a acceder y entender la información oficial en poder de quienes vienen llamados a representarles”, manifestó el dirigente independentista.

De hecho, sobre el tema, Márquez Lebrón narró que la insuficiencia del Artículo 2 quedó en evidencia recientemente cuando Espacios Abiertos, organización sin fines de lucro dedicada a lograr el acceso a información pública, se vio forzada a demandar al Gobierno para lograr obtener copia en español del denominado “Plan para la Recuperación de Puerto Rico”, exigido por el Gobierno de los Estados Unidos.

“La postura oficial del Gobierno de Puerto Rico ante el tribunal fue que no tenía ninguna obligación de traducir el complejo documento de sobre 400 páginas, para beneficio de los sectores que no dominan el inglés, y este proyecto busca establecer claramente ese deber constitucional del Gobierno. Exhorto a la Legislatura a reconocer estatutariamente dicha responsabilidad”, acotó el también abogado.