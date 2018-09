Puerto Rico Hoy – Septiembre 11, 2018

Cámara investigará el estado sistemas telefónicos en cuarteles de la policía EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó una medida del portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en dicho cuerpo, Urayoán Hernández Alvarado que da paso a una investigación sobre el estado en que se encuentra el servicio telefónico en los cuarteles del Negociado de la Policía. “La infraestructura de las telecomunicaciones fue afectada sustancialmente por el paso de María, dejando desprovistos de servicio a casi la totalidad de los clientes en Puerto Rico. Poco a poco, el sistema ha ido restableciéndose, empezando por la zona metropolitana y luego al resto de la isla, pero aún, luego de un año del paso del huracán María, muchos residentes continúan sin contar con tan esencial servicio. En la montaña, dado a la topografía de la zona, los trabajos de recuperación han sido más lentos y los clientes sin servicio son proporcionalmente más que en las zonas urbanas”, comentó el representante por el Distrito #26, de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo. “Lamentablemente de la misma forma, ciertos cuarteles del Negociado de la Policía de Puerto Rico todavía no cuentan con el servicio de comunicación telefónica para atender las emergencias y situaciones de la ciudadanía que requieren intervención de la Policía. Esta situación merece ser atendida con urgencia”, agregó. Explicó que la Resolución de la Cámara 988 ordena a la Comisión de Seguridad Pública a realizar la mencionada pesquisa con el fin de identificar alternativas para agilizar el restablecimiento de dicho servicio. El legislador también recalcó el esfuerzo que está haciendo del Departamento de Seguridad Pública para mitigar la histórica situación a causa de María. “Tenemos que buscar alternativas para ayudar a nuestros constituyentes a comunicarse mejor con los cuarteles. Los números telefónicos provisionales deben darse a la publicidad, de manera expedita, al igual que buscar otras alternativas, algo que estaremos también evaluando en la investigación”, finalizó. Se puede ir el agua en Canóvanas tras avería en tubería SAN JUAN – La estación de bombeo El Comandante en Canóvanas, estará fuera de operación el martes debido trabajos de reparación que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), informó el director ejecutivo de la Región Metropolitana Roberto W. Martínez Toledo. Por tanto, los clientes aledaños a esta zona podrían experimentar desde intermitencias hasta la suspensión del servicio. “Para completar los trabajos de reparación de una línea de ocho pulgadas averiada en kilómetro 4.5 de la carretera PR-185 se detuvo el bombeo de la estación para poder controlar el flujo de agua en el sistema. Se espera que no surgir inconvenientes, los trabajos sean completados durante la tarde de hoy y se restablezca el servicio de forma paulatina a los sectores afectados en horas de la noche”, explicó el funcionario en declaraciones escritas. Debido a esta situación, los sectores que pudieran experimentar desde intermitencia hasta interrupción del servicio de agua potable son los residentes aledaños a la PR-185, PR-954 incluyendo los sectores del Bo. Cambalache, Bo. Campo Rico, las parcelas Campo Rico, así como las urbanizaciones; River Valley, Florest Plantation y Las Haciendas. Se recomienda a la comunidad hervir el agua por tres minutos, una vez se restablezca el servicio de agua, ante la posibilidad de turbidez. Para mantenerse informado sobre el progreso de los trabajos, y obtener información de interés, visite nuestro portal www.acueductospr.com o síganos en las cuentas en Twitter, Facebook e Instagram. Piden la remoción de secretaria del DRNA

HUMACAO – Organizaciones de la Resistencia contra la quema del carbón y sus cenizas tóxicas, circularon una declaración en la que exponen su rechazo a las ejecutorias y alegadas “nefastas actuaciones” de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera y solicitan al gobernador un cambio en la dirección de la agencia ambiental.

Según se informó en declaraciones escritas, en el extenso documento se hace un listado de las instancias en que Vázquez Rivera no ha cumplido con sus funciones ni como presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ni como secretaria del DRNA.

“Ante la inminencia de los huracanes y fenómenos naturales que nos amenazan en medio de la temporada, debemos recordar que el pasado año, ante el paso de los huracanes Irma y María, la JCA ordenó (Ref. Núm. 17-14 y 17-21) a la empresa AES cubrir las cenizas de carbón que mantienen al descubierto, para evitar el polvo fugitivo y salvaguardar la salud y seguridad de los residentes de las áreas circundantes a la planta. Sin embargo, la carbonera AES se negó a cumplir y a casi un año la montaña de cenizas continúa a la intemperie. ¿Por qué Tania Vázquez no ha hecho cumplir las órdenes de la JCA?”, comentó Eric Abreu representante de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud.

Alegó que el pasado año se detectaron partículas radiactivas y metales pesados como arsénico, cromo, selenio y molibdeno en las aguas subterráneas de la carbonera: situación que se agravó luego de las copiosas lluvias del huracán María, y que recurrirá con el paso de nuevos fenómenos naturales.

Por su parte, Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), explicó que la secretaria del DRNA mintió públicamente sobre la confección del reglamento para el manejo de las cenizas, el cual debió presentar en octubre de 2017, según la Ley 40.

“El 7 de marzo de 2018, Tania Vázquez aseguró que el reglamento sobre el manejo de cenizas estaba hecho, que en ese momento el documento se encontraba bajo evaluación de la EPA y que en dos meses estaría disponible para recibir comentarios públicos. Sin embargo, cinco meses después, durante una actividad del Colegio de Químicos de Puerto Rico, la directora de la EPA a nivel del Caribe, Carmen Guerrero Pérez, aseguró que la agencia federal no había recibido el reglamento. Al día de hoy no se ha presentado el mismo”, dijo Boyle.

De igual forma, Lydia M. Díaz, portavoz del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, alegó que Vázquez Rivera mantiene una política de no contestar solicitudes de reunión o de información.

“Contrario a sus propias expresiones, Vázquez Rivera no tiene las puertas abiertas para escuchar los reclamos de las comunidades ni existe oportunidad de diálogo con ella. Incluso, Legisladores de todos los partidos han acusado a la secretaria de no contestar sus comunicaciones, no atender querellas y de ignorar solicitudes escritas de información. Vázquez ha enfrentado procesos judiciales y hasta solicitud de renuncia de parte de los Legisladores”, expresó Díaz.

En cuanto a sus funciones como secretaria del DRNA, Juan Camacho, portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente, criticó el alegado silencio y la inacción de Vázquez sobre la desarticulación de Reservas Naturales y cambios en zonificaciones que ha hecho la Junta de Planificación.

“Ahí tienes el caso de la eliminación de las siete Reservas Naturales por parte del gobernador; la situación con la privatización y restricción del acceso público que intentan en el Balneario de Carolina; el cambio de zonificación en Peñuelas para permitir construir un hotel en zona marítimo terrestre, y las denuncias del abandono por parte del DRNA en las playas de Guánica y los cayos en Lajas. ¿Dónde está la secretaria del DRNA?. Es momento de que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, la cambie”, sentenció Camacho.

Por último, José M Díaz, portavoz del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, informó que esta Declaración se circulará a otras organizaciones y comunidades para recabar apoyo.

“Tania Vázquez Rivera se ha convertido en la peor secretaria que ha tenido esa agencia en toda su historia. Por eso entendemos que es el momento propicio para que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realice un cambio necesario en la dirección del DRNA, y nombre a una persona que entienda los retos ambientales y de salud a los que se enfrentan las comunidades, que esté dispuesta a cumplir con sus funciones ministeriales y que establezca una comunicación efectiva con las personas, organizaciones y comunidades. No podemos tener en el DRNA ni en la JCA a alguien que tenga las manos manchadas con las cenizas tóxicas de la AES”, concluyó Díaz.

Orientaciones y talleres a envejecientes el Día Nacional de Servicio y Recuerdo 9/11

LA FORTALEZA – La directora ejecutiva de la Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado y Servicio Comunitario en Puerto Rico, adscrita a la Oficina de la Primera Dama, Iliana S. Malaret Yordán, en conjunto a la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez Salgado, anunciaron este lunes el Día Nacional de Servicio y Recuerdo 9/11.

“Mediante el servicio conmemoramos las vidas de las personas que perdimos o resultaron heridas como consecuencia del terrorismo del 11 de septiembre y honramos a las personas que se han levantado en el servicio para ayudar a las comunidades vulnerables”, expresó la directora ejecutiva en declaraciones escritas.

Indicó que el objetivo es movilizar a las organizaciones y miembros AmeriCorps State a participar en actividades de servicio que satisfagan las necesidades vitales de la comunidad; además de honrar el sacrificio de aquellos que en toda la Nación perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001 o que levantaron a sus comunidades al brindar servicios como resultado de esa tragedia.

Malaret Yordán añadió que “en conjunto a varias organizaciones y con la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada —quienes han realizado una campaña titulada Mano a mano por el bienestar de nuestros mayores— impactaremos de forma positiva a nuestras comunidades”.

El objetivo principal de esta conmemoración titulada Mano a mano por el bienestar de nuestros mayores es servir de apoyo a todos los mayores de edad. Además, se les enseñará de qué manera podrían estar preparados ante une emergencia y se les brindará materiales de apoyo. Esto incluye el Pasaporte a la Salud, un libro donde las personas de edad avanzada pueden tener anotaciones sobre sus condiciones, qué medicamentos ingieren y contacto principal familiar, entre otros datos de importancia.

Por su parte, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada expresó que “la capacitación a líderes comunitarios en manejo de emergencia ofrece la oportunidad para llegar a las personas de edad avanzada en las comunidades y beneficiarles con la información”.

Esta capacitación se estará brindando a líderes en las égidas Centros de Actividades y Servicios Múltiples para adultos mayores y la comunidad el 19 de octubre de 2018 en Ponce.

Los miembros AmeriCorps y sus organizaciones estarán en distintos centros de envejecientes de la Isla: Bayamón, Caguas, Cataño, San Juan, Mayagüez, Arecibo, Juncos y Aguada.

Capturan en San Lorenzo a hombre buscado en Pennsylvania Escrito por Gabriel Orlando Santos OrtegaVisto: 7

SAN LORENZO – A eso de las 5:00 de la tarde del lunes personal de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones en unión a personal del Task Force de Ofensores Violentos de los US Marshal lograron el arresto de un sujeto en el barrio Jagual de San Lorenzo.

Según el parte policiaco, el arrestado fue identificado como Ángel D. González Vélez de 34 años.

Las autoridades detallaron que contra González Vélez pesa una orden de arresto por violación estatutaria expedida en el estado de Pennsylvania. El mismo será ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de su extradición al estado reclamante.

Los agentes Ronald Liboy y Juan Rosa, ambos adscritos a la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación.

Se acerca el planeta Venus