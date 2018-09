Puerto Rico Hoy – Septiembre 12, 2018

Puertorriqueños en alerta meteorológica Para los residentes de Puerto Rico la posible llegada de Isaac a la isla los pone en alerta y les preocupa porque aún no se recuperan por completo del devastador huracán María que los golpeó el 20 de septiembre del 2017. video Gobernador pide la renuncia al senador Abel Nazario tras ser arrestado por federales SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le solicitó la renuncia al senador Abel Nazario y lo relevó de sus cargos en el Partido Nuevo Progresista (PNP), luego que fuera detenido por las autoridades federales la madrugada del miércoles por un alegado esquema de fraude con fondos del Departamento del Trabajo Federal. “Como gobernador de Puerto Rico, tenemos que ser consistentes con nuestra política pública. Por ello, le estamos solicitando la renuncia a su puesto de senador. El senador debe ahora concentrar su tiempo y capacidad en enfrentar las acusaciones federales”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas. “Estamos consternados con la situación que enfrenta el senador Abel Nazario. No obstante, como presidente del Partido Nuevo Progresista, estoy removiendo al senador de los cargos que ocupa en el PNP como vicepresidente y subsecretario”, agregó en calidad de presidente del partido. Nazario fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) la madrugada del miércoles por un alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo Federal mientras fue alcalde de Yauco. El portavoz del FBI en la isla, Carlos Osorio confirmó que el arresto se produjo cerca de las 6:00 de la mañana en su casa en la zona metropolitana. “Estamos asistiendo al Departamento del Trabajo Federal. Agentes de esa agencia y nosotros (FBI) arrestamos al ahora senador Abel Nazario por un caso relacionado al Departamento del Trabajo Federal”, dijo Osorio en entrevista radial (WKAQ). Indicó que el senador no mostró resistencia al arresto y que fue llevado al Edificio Federal en Hato Rey para el procesamiento inicial. La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez ofrecerá los detalles del caso en una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz reaccionó al arresto. “Con suma tristeza escuché la noticia del arresto del compañero senador Abel Nazario por el FBI. No tengo información específica al respecto, sólo lo poco que se ha publicado en los medios. Es lamentable e indignante que esto ocurra. La confianza del pueblo no debe traicionarse. Aguardaré por la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal para conocer los detalles y hacer expresiones adicionales”, dijo Rivera Schatz en su cuenta de Facebook. En una entrevista en la mencionada emisora, Rivera Schatz dijo que Nazario fue relevado de la presidencia de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado y de las demás comisiones de las que era miembro. Roban auto a sujeto en gasolinera en Ponce PONCE – La Policía informó que a eso de las 2:49 de la tarde del martes fue reportado un hurto de vehículo de motor en la estación de gasolina EcoMaxx, ubicada en la Calle Victoria, en Ponce. De acuerdo con el informe policiaco, Arnaldo Colón alegó que un desconocido logró acceso a las llaves de su vehículo que estaban en el conmutador (dash) del mismo. Al llegar donde estaba su auto, un Toyota Yaris del 2015, color azul con tablilla IOU-761, el querellante no lo encontró, por lo que avisó a la Policía. El agente José Martínez de la División de Vehículos Hurtados de Ponce, se hizo cargo de la investigación correspondiente. De otra parte, cerca de las 6:55 de la tarde del martes fue reportado un escalamiento en la calle Gregorio Sabater del Barrio El Tuque, en Ponce. José Rodríguez alegó que un sujeto logró acceso al interior de la residencia y se robó un televisor y prendas. La propiedad fue valorada por el querellante en 6,600 dólares. La querella, fue investigada por el agente Alexander Hernández del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Ponce, quien refirió el caso a la División Daños Contra la Propiedad y Fraude, Zona de Ponce. Representantes populares piden divulgación plan catastrófico SAN JUAN – Los representantes populares José “Conny” Varela, Javier Aponte Dalmau y Ángel Matos García emplazaron el miércoles al gobernador Ricardo Rosselló y al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, a hacer público el Plan Catastrófico de Emergencias que el gobierno tiene para atender y enfrentar cualquier desastre natural que impacte a la isla. “Nuestro país reclama y merece que se les garantice un sistema de comunicación efectiva entre los componentes de seguridad, que el gobierno divulgue los pormenores de este aparente plan de respuesta, que se publique el verdadero estado de las telecomunicaciones, de la infraestructura y de los servicios básicos, máxime cuando nos encontramos en una temporada de huracanes muy activa. El pueblo necesita volver a confiar en las agencias responsables de garantizar su seguridad y está claro que Pesquera no es la persona apta para continuar a la cabeza del DSP, por lo que instamos al gobernador a tomar cartas en el asunto y pedir la renuncia inmediata de este funcionario”, señalaron los representantes en declaraciones escritas. Varela por su parte, señaló que ni Pesquera ni el gobernador, Ricardo Rosselló, le ha comunicado al país en qué consiste el Plan Catastrófico de Emergencias ni ha mostrado evidencia de cuán preparadas están las agencias bajo el DSP. “Esto reitera la ineficiencia del gobierno y de Pesquera para manejar las distintas dependencias de seguridad”, expresó el representante. Varela indicó que desde principios del año 2018 ha radicado una serie de medidas legislativas para investigar las alegadas deficiencias y el alegado mal manejo del gobierno ante el desastre ocasionado por María, destacando la improvisación, la pobre coordinación entre agencias, la falta de sistemas efectivos de comunicación, el poco apoyo brindado a los municipios y la tardanza en el restablecimiento de los servicios básicos, como las cualidades que caracterizaron al aparato gubernamental durante la emergencia. “Sin embargo, al día de hoy la Legislatura del PNP no le ha dado paso a ninguna de éstas ni tan siquiera ha tomado acción para interpelar al Secretario del Departamento de Seguridad Pública ante las serias y constantes irregularidades que se han suscitado en esta agencia y que mantienen al país en una crisis de seguridad”, dijo Varela. Por su parte, Aponte Dalmau cuestionó que no se investigara por medio de la resolución cameral 988 si se ha restablecido el sistema telefónico en los distintos cuarteles de la Policía. “A un año de María, aún existen cuarteles que no cuentan con el servicio de comunicación telefónica para atender emergencias que requieren de la intervención de la Policía”, abundó. “Por un lado, Pesquera asegura estar preparado para enfrentar cualquier desastre natural, pero por otro, todavía hay cuarteles sin teléfonos. Este constante patrón de mentirle al pueblo lo que crea es mayor tensión en la ciudadanía y la desconfianza en sus agencias de gobierno. Pesquera falló con las cifras reales de muertes a causa de María, con las irregularidades en el Instituto de Ciencias Forenses, con el manejo de la situación con los vagones con suministros extraviados y hallados en circunstancias sospechosas, y ahora, también pretende seguir ocultándole al pueblo en qué consiste el supuesto Plan Catastrófico que el gobierno dice tener para enfrentar emergencias por desastres naturales. Vuelvo a reiterar que Rosselló y Pesquera han fracasado en el manejo de la seguridad de nuestro país”, añadió Aponte Dalmau. En ese sentido, el representante de Carolina presentó recientemente el proyecto de ley 1642 a los fines de uniformar los planes de emergencia con el gobierno federal NIMS (National Incident Management System) como guía nacional de respuesta, y para evitar la dilación de asignaciones de fondos para mitigar los efectos de la emergencia. No obstante, a esta legislación tampoco se le ha dado paso, según el legislador. Entre tanto, Matos García cuestionó “¿hasta cuándo el gobernador va a seguir consintiendo la ineficiencia de Pesquera y va a continuar negándose a la realidad de que la política pública que creó el Departamento de Seguridad Pública (DPS) fracasó? Es más que evidente que este señor no ha sido eficiente y su pobre desempeño quedó evidenciado en el cuestionable manejo de la crisis provocada durante y después de María”. Más de $15 millones para control erosión en Loíza, y mitigación en Santa Isabel y San Germán WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, agradeció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés) por las asignaciones de fondos para proyectos de mitigación que ha impulsado para el control de inundaciones en los municipios de Loíza, Santa Isabel y San Germán que suman 15 millones 956 mil 550 dólares. “Impulsé en el Congreso que se aprobaran fondos para que el Cuerpo de Ingenieros continuara o comenzara proyectos de control de inundaciones, sobretodo para evitar estas emergencias que suelen ser inminentes con el azote de eventos atmosféricos; logrando que se aprobaran e incluyeran a Puerto Rico en la asignación de 15 mil millones de dólares aprobadas en la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018 (Ley 115-123). Sobre 2,500 millones de dólares de estos fondos, han sido asignados directamente a Puerto Rico”, dijo la comisionada en declaraciones escritas. Desglosó que las nuevas asignaciones se dividen entre 8 millones 956 mil 550 dólares para el Río Descalabrado en Santa Isabel, 2 millones de dólares para el arroyo Salud en San Germán, que ayudará a proteger un proyecto de alquiler de 56 unidades de la Sección 8 que sirve a familias de bajos ingresos y 5 millones de dólares para trabajos de erosión costera en la Parcela Suárez en Loíza que ayudará a proteger aproximadamente 1000 pies de costa aledañas a un centro comunitario, escuela pública y carreteras. “Estos fondos se dan bajo el Programa de Autoridades Continuas (CAP, por sus siglas en inglés) que autoriza al Cuerpo de Ingenieros a planificar, diseñar y construir proyectos de pequeña escala”, agregó. Asimismo, explicó que tanto el proyecto en Loíza como el de San Germán fueron descritos como de alto interés congresional. Aseguró que ha abogado por los proyectos en conversaciones con el Cuerpo de Ingenieros incluso desde antes del impacto de los huracanes Irma y María. El pasado 8 de marzo, la comisionada residente llevó al Cuerpo de Ingenieros y al Departamento de Recursos Naturales para realizar una especie de vista ocular, que incluyó a la alcaldesa Julia Nazario, la senadora por el Distrito de Carolina, Nayda Venegas y el representante del distrito Ángel Bulerín Ramos, a la playa que colinda con la Parcelas Suárez en Loíza, para atender el problema de erosión de la costa que ha sido constante por los pasados 15 años. “Este proyecto representa una prioridad para ella y comentó llevará a Cabo gestiones para que se incluya en la lista de prioridades del USACE. Con la aprobación de este proyecto, la comisionada cumple su palabra con la comunidad de buscar maneras para proteger la vida y propiedad de los residente así como facilidades públicas como la zona del Paseo del Atlántico, aledaño a la comunidad, el centro Head Start y un centro comunitario, entre otras instalaciones y los predios de la Comunidad Parcelas Suárez”, sostuvo. Hombre se vuelca en su carro tras recibir cinco tiros en Aguadilla AGUADILLA- La División de Homicidios investiga un caso ocurrido a las 8:33 de la noche del martes en la Urbanización El Prado de Aguadilla en el que un sujeto fue herido de bala. De acuerdo con el parte policiaco, el perjudicado fue identificado como Sandy Casiano Aldahondo de 46 años y residente de la citada población. Según datos ofrecidos por las autoridades, los hechos se produjeron mientras el perjudicado conducía su Hyundai Santa Fe color blanco de 2017 y uno o más individuos le realizaron varios disparos. El perjudicado sufrió cinco balazos, tres de ellos en el brazo izquierdo, uno en el área del abdomen y otro en la espalda. Éste continuó la marcha hasta que perdió el control y se volcó. El auto también recibió varios balazos, mientras que los agresores abandonaron el lugar. Casiano Aldahondo fue llevado a un hospital de la región para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como estable. El sargento Adán Cordero, supervisor del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en unión a la agente Rosa Román se hicieron a cargo del proceso investigativo. Estable víctima de agresión con un hacha ISABELA – Las autoridades reportaron un incidente de agresión ocurrido a eso de las 6:50 de la tarde del martes en la Comunidad Mantilla de Isabela. Según el parte policiaco, Félix López Pérez, alegó un individuo, acompañado de otros sujetos, le infligió una herida abierta en la cabeza con un hacha. Éste puede identificar a los agresores. El perjudicado fue atendido en el Hospital CIMA de esa población, donde el médico de turno, le tomó varios puntos de sutura. Su condición es estable. La agente Jessica Lugo, adscrita al Cuartel de Isabela, supervisada por la sargento Iraida Román, se hicieron a cargo de la pesquisa. El caso será consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Aguadilla. Libre bajo fianza acusado de asesinato en Aguadilla AGUADILLA – Un individuo está libre bajo fianza luego que fuera procesado el martes en el Tribunal de Aguadilla por supuestamente darle muerte a un hombre en hechos ocurridos a finales del mes pasado. De acuerdo con el parte policiaco, agentes del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) sometieron cargos contra Johnny Pérez Núñez de 50 años y residente de Aguadilla, por supuestamente haber ultimado de varios disparos a Carlos Javier Sein Grajales de 45 años y residente del Poblado San Antonio de Aguadilla. Las autoridades relataron que los hechos ocurrieron en el Negocio La Vega Sport Bar en la carretera PR-466 kilómetro 0.1 del barrio Guerrero del mencionado pueblo el pasado 31 agosto del presente, a eso de las 8:08 de la noche. A la escena se personaron agentes del Precinto San Antonio y del Negociado de Patrulla de Carreteras, quienes localizaron a Sein Grajales tirado en el piso frente al citado establecimiento. El cuerpo presentaba varios impactos de bala en el área del costado lado derecho. El agente Miguel Chaparro de la División de Homicidios, a cargo de la pesquisa y el fiscal Pier Montaperto, presentaron la prueba ante el juez Dennis Feliciano Crespo, quien determinó causa y le impuso al acusado una fianza de 150 mil dólares que prestó a través de un fiador privado. “Johnny” Méndez no cree explicación sobre agua abandonada en Ceiba EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó el miércoles, al Departamento de Seguridad Pública (DSP) una explicación “lógica y creíble” sobre la aparición de miles de cajas de agua potable en un área de la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba. “Ciertamente alguien tiene que dar una explicación que sea lógica, que sea creíble. Para mi es una falta de respeto. Obviamente nosotros vamos a investigar. Le pido al secretario de Seguridad Pública (Héctor Pesquera) que encuentre una explicación que sea lógica. Pero no únicamente que sea lógica, que sea creíble, para que nosotros podamos brindársela al pueblo de Puerto Rico”, señaló el presidente de la Cámara en declaraciones escritas. Las expresiones del líder legislativo surgen luego de que se reportara el hallazgo de miles de cajas de agua en una pista aislada del aeropuerto regional José Aponte De la Torre, localizado dentro de los terrenos de Roosevelt Roads. En una entrevista radial (WKAQ), Pesquera explicó que las cajas de agua se obtuvieron en mayo como un excedente de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) y que la distribución se había detenido ante alegaciones de que el líquido tenía mal olor y mal sabor. “No puedo entender cómo puede haber tanta agua tirada en un área de Roosevelt Roads sin que aquí se les brindara información a nosotros, los legisladores, a los alcaldes, sobre esos abastos de agua. Sobre todo, esos abastos debieron haber sido distribuidos ya. Eso se debió haber llevado a las casas alcaldías”, dijo Méndez. “Sí es que toda es agua se adquirió, precisamente para brindarla en caso de que viniera un evento atmosférico, pues mira, no era ahí donde tenía que estar. Era para distribuirla en las alcaldías, para que se almacenaran de una forma que estuvieran protegidas y en caso de que viniera un evento, ya hubiese una respuesta inmediata. Debimos haber aprendido de María”, agregó. Mencionó que en la Cámara de Representantes tuvieron que hacer esfuerzos extraordinarios para conseguir agua para entregársela a cada uno de los legisladores, tanto de mayoría como de la minoría, para que la repartieran a través de toda la isla. “Esto de hoy tiene que aclararse”, finalizó. GILA insiste que no se beneficia por las multas de AutoExpreso, mientras representantes quieren investigar el contrato (Sonido) SAN JUAN – Ante las acusaciones de robo por parte de funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico, el vicepresidente de operaciones en Puerto Rico de la empresa GILA, Luis Alberto Sánchez, insistió el martes en rechazar que la empresa que administra el sistema de AutoExpreso obtenga ganancias por emitir multas, argumento que es rechazado por sus detractores. “El operador anterior (del Sistema de AutoExpreso)- y tal vez ahí viene la confusión- si cobraba por cada multa enviada. Nosotros cambiamos ese modelo, porque no queremos que piensen que nosotros estamos detrás de las multas”, dijo Sánchez en conferencia de prensa. “¿Eso está así establecido en el contrato?”, se le preguntó. “No esta así en el contrato. Lo que el contrato habla es de una tarifa única por tránsito (entiéndase por vehículo de motor que pase por un área de cobro de peaje”, contestó Sánchez. “¿Pero entonces ustedes pierden esa transacción? O sea, ¿no la cobran?”, se le preguntó. “Nosotros sí solicitamos reembolso por enviar la multa, pero eso no tiene ningún margen de ganancia. Lo que se reembolsa es el costo exacto de enviar la carta (entiéndase pago de sobre, papel, sellos, etc,). Yo debo tratar de que sean menos, porque reduzco mis costos”, sostuvo Sánchez. El vicepresidente de operaciones aseguró que cada vez que un vehículo de motor pasa por una estación de peaje, GILA recibe entre 4 a 5 centavos. El pago es independientemente de si la persona tiene balance o no en su cuenta. Los pagos los hacen los cuatro operadores de carreteras con peajes en Puerto Rico: Autoridad de Carreteras y Transportación, Metropistas, Puente Teodoro Moscoso y el Municipio de Guaynabo. Sánchez admitió además que el cabildero y exsenador de Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Prats Palerm es asesor legal de la empresa. Por su parte, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló y el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José Memo González aseguraron en conferencia de prensa que el lunes 13 de septiembre comienzas las Vistas Públicas sobre la investigación de la otorgación del contrato a la empresa GILA en el 2015. Rodríguez Aguiló defendió la necesidad de realizar esta investigación, a pesar de que el exrepresentante José Luis Rivera Guerra celebró Vistas Públicas sobre el tema del AutoExpreso en las cuales participó GILA. “Fueron vistas sobre varios temas. Se atendió el proyecto de Tablilla Única, se atendió el de AutoExpreso y atendió el asunto de los pórticos en el Expreso PR-22. Y él se centró en los asuntos generales de cada uno de ellos. Nosotros vamos a investigar el contrato. No vamos a entrar en cuantas multas son y no vamos a pelear por los semáforos (que avisan balance eliminados en la carretera administrada por Metropistas)”, dijo Rodríguez Aguiló. “Lo que pasa es que si nosotros vamos a hacer un referido (al Departamento de Justicia), tienes que hacer un referido responsable, para que la compañía GILA pague por el pillaje que ha hecho. GILA si cobra por dar las multas, porque es parte de los cargos por servicio”, expresó por su parte el representante José “Memo” González. Como deponentes de las Vistas Públicas del próximo lunes figuran el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y funcionarios de GILA. Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del martes, 11 de septiembre de 2018. TOA BAJA – La Policía informó el martes, que se arrestó a Emmanuel Rodríguez Vázquez de 26 años, un boxeador, en la calle Del Carmen Sabana Seca, Levittown Toa Baja.

Según el parte policial, supuestamente Rodríguez Vázquez conducía el vehículo Hyundai Tucson, color gris, año 2016.

Se informó que dicho vehículo fue reportado hurtado del área de Hatillo desde el 23 de octubre de 2017, y poseía una tablilla la cual no le pertenecía.

La Uniformada mencionó que el arresto del púgil responderá a la supuesta violación de los artículos 15 de la Ley 8, posesión de vehículo hurtado y el artículo 215 del Código Penal, falsificación de documentos.

Tormenta Isaac pasará más al sur de Puerto Rico

MIAMI, Florida – El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami, Florida, ubicó en el informe de las cinco de la tarde a la tormenta tropical Isaac una trayectoria más al sur a su paso cercano a Puerto Rico.

El CNH ubicó el sistema en la latitud14.6 grados Norte y longitud 51.3 grados Oeste con vientos sostenidos de 70 millas por hora.

Isaac se traslada al Oeste a razón de 17 millas por hora y su presión barométrica es de 996 milibares o 29.42 pulgadas de mercurio.

El paso bajo pronóstico del CNH es por la parte central de las Antillas Menores y asimismo su aso será por el Mar Caribe entre viernes y sábado.

Los vientos de tormenta tropical se extienden a 105 millas de su centro.

Una vigilancia de huracán fue emitida para Guadalupe, Martinica y Dominica. Una vigilancia de tormenta tropical fue emitida para Antigua, Isla Monserrate, Nevis y St. Kitts.

Denuncian escasez de personal en USDA limita servicio a agricultores

SAN JUAN – Agricultores que necesitan ayuda del WHIP (Wildfires and Hurricane Indemnity Program) está siendo afectados por la falta de personal en la Farm Service Administration (FSA) del Departamento de Agricultura Federal (USDA).

Así lo denunció el martes, el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Héctor Iván Cordero, a la vez que destacó que los agricultores han tenido que visitar las oficinas más de una vez, en particular los agricultores de la montaña, específicamente de Adjuntas, quienes se han visto obligados a acudir a oficinas de la FSA en otros municipios.

“Llenar la solicitud toma tiempo, por lo que es necesario que haya más personal en la FSA para agilizar el proceso”, dijo Cordero en declaraciones escritas.

La limitación de personal ha hecho imposible que la FSA abra sus oficinas en horario de trabajo los cinco días laborables.

Reveló que le informó la situación a la Comisionada Residente Jenniffer González y a la American Farm Bureau Federation, cuyos representantes recientemente visitaron Puerto Rico, “para que nos ayuden en Washington, D.C., a conseguir recursos humanos adicionales, para atender el número de solicitudes que aún no han sido procesadas [en la FSA]”.

Cordero recordó que el secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores recientemente dijo que existe un acuerdo de colaboración entre la agencia que dirige y el USDA, por lo que le exhorta que “ausculte la posibilidad de asignar personal del Servicio de Extensión Agrícola para agilizar la tramitación de las solicitudes WHIP”.

Gobernador anuncia asignación millonaria del Cuerpo de Ingenieros para trabajos de mitigación en cuerpos de agua

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el martes que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) asignó 15.9 millones de dólares para proyectos de control de erosión e inundaciones en zonas susceptibles de la Isla.

“Esta asignación federal nos permitirá proteger comunidades e infraestructura en áreas impactadas por la erosión costera o por inundaciones cuyos problemas incrementaron por el impacto de los huracanes. Con estos proyectos continuaremos atendiendo las necesidades de nuestra gente y garantizaremos más seguridad para sus vidas y propiedades”, destacó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Los proyectos se llevarán a cabo en los municipios de Loíza, San Germán y Santa Isabel.

Explicó que los trabajos del organismo federal se dividen en tres proyectos principales: 5 millones de dólares para proyectos en la comunidad Parcelas Suárez de Loíza, en donde se protegerá mil pies lineales de costa; 2 millones de dólares para la quebrada Salud, en San Germán, para prevenir la erosión a lo largo del cuerpo de agua; y 8.9 millones de dólares para proyectos de control de inundaciones en el río Descalabrado, en Santa Isabel.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, expresó que “una vez más damos un paso afirmativo con el Gobierno federal, siendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el auspiciador principal de estos trabajos”.

Asimismo, la titular del DRNA añadió que “estos proyectos de construcción son prioridad y las obras comenzarán en las próximas semanas; una vez terminados ofrecerán beneficios para el manejo de riesgo de inundaciones en estas comunidades”.

Los fondos de estos trabajos provienen de la asignación que hiciera el Congreso de Estados Unidos por medio de la Ley federal de Presupuesto Bipartidista del 2018.

Policía busca mujer por supuesto fraude en Añasco

AÑASCO – La Policía informó el martes, que en el Tribunal Municipal de Mayagüez, el agente Francisco Cuevas Pérez, adscrito a la División Delitos contra la Propiedad y Fraude del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de esta área policiaca y por instrucciones del fiscal Carlos Cáceres, quien ordenó radicar cargos criminales contra Haydee Bauzá Ortiz, de 44 años, residente en el Barrio Daguey en Añasco por el artículo 18 (Apropiación Ilegal de Vehículo) de la Ley 8 Protección de la Propiedad Vehicular.

Según el parte policiaco, de la investigación surge que, supuestamente Bauzá Ortiz, empeñó el título de propiedad del auto marca Dodge, modelo Nitro, año 2010, a la compañía Borinquen Title Loans ubicada en Aguadilla para el año 2016, por una cantidad de dinero luego de pagar unos meses por el préstamo acordado esta no lo siguió pagando y no es hasta el 19 de febrero de 2018, que logra vender el mencionado vehículo, el cual estaba a la venta en internet por la cantidad de 6,500 dólares, la cual vendió al perjudicado, residente de Mayagüez, a sabiendas que el mismo estaba empeñado por dicha compañía la cual el contrato estipula no podrá realizar ninguna transacción hasta pagar la deuda y así obtener la titularidad del auto nuevamente.

Este caso fue sometido en ausencia ante el juez Luis Vélez Vélez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable, imponiéndole una fianza de 10,000 dólares por lo que emitió una orden de arresto en su contra.

El caso fue sometido e investigado por el agente Francisco Cuevas Pérez, bajo la supervisión del sargento José Rivera Ramos, adscritos a la División de Delitos Contra la Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

Departamento de Justicia radica cargos contra matrimonio por supuesta apropiación ilegal mediante fraude

SAN JUAN – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Delitos Económicos, Lourdes Acevedo, notificaron el martes que se radicaron 28 cargos contra una exempleada de la compañía New Cleaning Services, Inc. y otros dos cargos contra su esposo por supuestamente apropiarse de forma fraudulenta de 137,930.41 dólares.

Las funcionarias explicaron en un parte de prensa, que Zahira Martínez Cabrera enfrenta 28 cargos por Artículo 202 (fraude), Artículo 217 por posesión y traspaso de documentos falsos, Artículo 182 por apropiación ilegal y Artículo 209 por apropiación ilegal de identidad del Código Penal, además de violar la Ley 1 Sección 6030.16 del Código de Rentas Internas de 2011.

Vázquez Garced detalló que, supuestamente, su esposo, Rafael Martínez Castro, enfrenta dos cargos bajo la Ley 1 Sección 6030.16 del Código de Rentas Internas del 16 de enero de 2011.

Detalló que según la pesquisa, los hechos de este caso ocurrieron entre el 30 de septiembre de 2013 hasta el 29 de septiembre de 2014, cuando supuestamente Martínez Cabrera se apropió de forma fraudulenta del número de la cuenta bancaria de New Cleaning Services, Inc., para quien trabajaba como secretaria. Supuestamente, de forma fraudulenta, la hoy imputada depositaba en sus cuentas bancarias dinero ilegal obtenido de varias transacciones realizadas desde la cuenta comercial de la compañía. Ésta disfrazaba las transacciones como gastos operacionales del negocio y servicios profesionales que nunca se rindieron. Las transferencias fueron para su beneficio personal, apropiándose así de 137,920.41 dólares.

Mencionó que, Martínez Cabrera y su esposo supuestamente presentaron ante el Departamento de Hacienda planillas de contribución sobre ingresos falsas y fraudulentas por los años 2013 y 2014, omitiendo ingresos que ascienden a 116,175.08 dólares.

El caso fue investigado por las fiscales Brenda Rosado Aponte y Leilani Dominicci junto con el agente Carlos Pérez Albino del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. También investigó la agente Polo del Área de Inteligencia de Fraudes Contributivos del Departamento de Hacienda, quien está destacada en el Departamento de Justicia por virtud de un Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Hacienda y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

El juez José Luis Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza total de 45,000 dólares. La vista preliminar fue citada para el 24 de septiembre.

Norma Burgos radica recurso de revisión judicial y auxilio de jurisdicción por investigación sobre furgones

SAN JUAN – La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, informó el martes, que acudió al Tribunal de Primera Instancia para que ordene al presidente interino de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Nicolás Gautier, detener una investigación que catalogó de ilegal de corte cuasi criminal, que éste inició sobre el asunto de los contenedores que estuvieron ubicados en la CEE.

“Es importante señalar que el presidente interino posee a su vez el puesto de segundo vicepresidente en representación del Partido Popular por lo cual, es un subordinado del comisionado electoral del PPD y no ha podido representar el interés público como requiere el cargo de presidente. Además, la investigación ilegal que fue ordenada por el presidente interino fue solicitada por el comisionado electoral del Partido Popular, lo que evidencia que dicha investigación ilegal está motivada políticamente”, sostuvo Burgos Andújar en declaraciones escritas.

“El presidente interino, Nicolás Gautier, decidió proceder con la investigación ilegal aun cuando la CEE no tiene jurisdicción sobre el asunto. La facultad de investigar de la CEE está limitada a asuntos de naturaleza electoral conforme a lo dispuesto en los Artículos 3.002 y 3.005 del Código Electoral. La Comisión no tiene jurisdicción para realizar una investigación ilegal de corte cuasi criminal o asuntos correspondientes a otras instituciones o agencias. Dicho sea de paso, actualmente está en curso una investigación exhaustiva ordenada por el secretario de la Gobernación y tanto la Secretaria de Justicia como la jefa de la Fiscalía Federal se han expresado al respecto”, añadió.

“El presidente interino, ordenó ilegalmente la constitución de un comité de investigación y el comienzo de los trabajos, con lo cual han citado testigos con la advertencia de que pueden tener asesoramiento de abogado. Además, han hecho requerimientos de información. Todo esto sin esperar que el término de diez días haya transcurrido, para que la determinación advenga final y firme. Además, han utilizado fondos públicos, so color de apariencia de autoridad sobre el asunto. Como cuestión de hecho, en la más reciente investigación ordenada por Nicolás Gautier, le costó a la CEE 10,000 dólares una sola transcripción”, manifestó.

“Nunca he estado opuesta a las investigaciones de organismos con facultad legal para hacerlo. Nuestro historial lo demuestra y consistente con esto, nuestro reclamo radica en la falta de jurisdicción de la Comisión para investigar este asunto, en particular que solo responde a un reclamo partidista ante la Comisión por parte del Comisionado Electoral del Partido Popular y con la complicidad de la Comisionada Electoral del Partido Independentista”, sostuvo Burgos.

“El reclamo del PPD se presenta habiendo concluido el 16 de agosto de 2018 una legítima investigación administrativa ordenada, corroborada, aceptada e informada a la Comisión por el Presidente Interino, lo que demuestra la parcialidad manifiesta de Nicolás Gautier a favor del PPD”, concluyó.