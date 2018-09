Puerto Rico Hoy – Septiembre 13, 2018

El “éxito” de Trump se ahoga en 22.000 paletas de agua destinadas a las víctimas de Puerto Rico



No pasaron ni veinticuatro horas desde que el presidente Donald Trump catalogara como una “exitosa victoria” el manejo de la ayuda a Puerto Rico tras el paso del huracán María, cuando salen a la luz pública fotografías de cientos de miles de botellas de agua abandonadas en una pista de aterrizaje en Ceiba, cocinándose al sol. La controversia está servida y la indignación es rampante. ¿Quién es el responsable? Kay Guerrero nos detalla los pormenores.

$22 millones de dólares en agua perdida en Ceiba

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera confirmó el jueves que las 20,833 paletas con cajas de agua almacenadas a la intemperie en una pista de la antigua Base Naval Roosevelt Roads de Ceiba están valoradas en 22 millones de dólares aproximadamente.

“(Valen) 22 millones 259 mil dólares. Deben estar allí. ¿Quién la va a recoger? Son unos cuántos millones de botellas”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

“Esa agua en ningún momento la debieron haber puesto a disposición de nadie si estaba en la pista sabe Dios cuántos meses… ”, agregó al indicar que están en proceso de devolver el agua al gobierno federal.

Además, dijo FEMA tendrá que decidir si decomisa el producto. “Nunca la debimos haber recogido. Admito eso. Fue un error de apreciación. Eso no quita que el agua estuviera allí una serie de meses que no sabemos. Le estamos pidiendo la información a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) y nos la van a dar. FEMA no va a ocultar eso. FEMA lo va decir, estoy seguro”, sostuvo el titular del DSP al asegurar que el gobierno local tampoco va a recibir el agua.

El miércoles el administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez, informó que se ordenó una investigación administrativa para conocer los pormenores del recibo de miles de botellas de agua que fueron donadas por el gobierno federal que no se pueden utilizar por su mal olor y sabor. La pesquisa busca saber por qué se solicitó una cantidad de mercancía que no había forma de manejarla rápido; por qué transcurrió un mes desde que la Administración federal de Servicios Generales autorizó a la ASG local para el recogido de la mercancía y conocer por qué el empleado que participó en el recibo de la mercancía no alertó que la misma, supuestamente, se encontraba a la intemperie.

La autorización se dio, según Pesquera, el 24 de abril y la ASG tomó posesión del agua el 30 de mayo.

Alegó que el agua fue colocada en la pista por personal de FEMA. “Cuando la ASG va, ya el agua está en la pista. Ese es uno de los problemas que nosotros ahora mismo hemos identificado”, sostuvo el funcionario.

97 mil personas emigraron a Estados Unidos en el 2017 según el Instituto de Estadísticas

SAN JUAN – El United States Census Bureau publicó el jueves, los estimados más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico conocida como Puerto Rico Community Survey (PRCS, por sus siglas en inglés).

“Aunque nuevamente en el 2017 la emigración vuelve a romper records en la Encuesta sobre la Comunidad, esto era de esperarse luego del paso del Huracán María. Por otro lado, al momento de analizar estas cifras, es importante reconocer que la Encuesta sobre la Comunidad no está diseñada para adecuadamente capturar el desplazamiento poblacional que puede ocurrir rápida y volátilmente luego de un desastre natural. Como resultado, advertimos que estas cifras solo incluyen algunas de las personas que se movieron a raíz del huracán María. Muchas otras personas que se podrían haber movido temporera o permanentemente no se capturan en esta Encuesta, ya sea porque se trasladaron a otros países extranjeros, se relocalizaron a viviendas temporeras donde no llega el cuestionario de la Encuesta o incluso se están quedando en hogares de familiares que estaban viviendo en los Estados Unidos desde antes del 2017, entre otras posibles razones. En ese sentido, va a ser necesario esperar a ver los resultados de la Encuesta para 2018 para tener un cuadro más completo de la migración post-María”, explicó el doctor Mario Marazzi Santiago, director ejecutivo del Instituto en declaraciones escritas.

Detalló que, estas estadísticas hacen referencia a la información recopilada durante el año natural 2017 e incluye características sociales, económicas y de la vivienda para Puerto Rico y municipios con población de 65 mil personas o más. Como la entidad líder de la Red StateData Center del United States Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presenta este breve resumen de varios hallazgos de esta divulgación:

1) Durante el año 2017, 97 mil personas se movieron de residencia desde Puerto Rico a Estados Unidos, mientras 20 mil personas lo hicieron en dirección opuesta, resultando en un movimiento migratorio neto de -77 mil personas. Desde que se comenzó a realizar la PRCS en 2005, este movimiento migratorio, tanto en términos absolutos como en términos netos, representa el más alto. Estos datos serán descritos con mayor profundidad en el Perfil del Migrante 2017 del Instituto, el cual se estará publicando en los próximos meses.

2) La mediana de ingreso del hogar en Puerto Rico decreció en 3.7% entre el 2016 ($20,078) y el 2017 ($19,343). Las categorías de ingreso del hogar mostraron que 60% de los hogares tuvo ingresos menores a $25 mil dólares. De estos, cerca de la mitad (29%) tuvieron ingresos menores a $10 mil dólares.

3) En el 2017, 44% de las personas y 41% de las familias estaban bajo el nivel de pobreza. En familias donde la mujer es jefa de hogar sin esposo presente, el porcentaje fue 59%.

4) Puerto Rico tuvo un índice GINI de 0.55, posicionándose como la jurisdicción de mayor desigualdad en la distribución del ingreso frente a otras jurisdicciones en los Estados Unidos. El índice GINI mide la desigualdad, donde un valor de 0 es una distribución perfecta del ingreso y un valor de 1 es una distribución completamente desigual.

Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del United States Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras.

El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.

Informe revela pagos no autorizados por $138 mil a los miembros de la Junta de la Comisión de Puertos de Mayagüez

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso, informó el jueves, que emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Comisión de los Puertos de Mayagüez.

“El operar con déficit es perjudicial para la Comisión y no fomenta una política de ahorro y reducción de gastos”, opinó Valdivieso en declaraciones escritas.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Valdivieso explicó que el Informe revela que se pagó 138,000 dólares a los miembros de la Junta de la Comisión de los Puertos de Mayagüez, en estipendios o diferenciales no autorizados por reglamentación. Nuestro examen reveló que el Reglamento Permanente aprobado en el 2007, no contempla el pago de diferenciales o estipendios a los miembros de la Junta por lo cual recomienda a su presidente determinar si procede recuperar los dineros pagados a los comisionados.

La auditoría de un hallazgo comenta que la Comisión de los Puertos de Mayagüez mantiene una reclamación a la compañía que administra y desarrolla el Puerto por 191,050 dólares ante la Corte Federal de Quiebras. La disputa que comenzó en el 2009 por la interpretación de la cláusula relacionada al canon de arrendamiento se resolvió con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dictó que el contratista le adeudaba dicha cantidad a la Comisión. Tras el contratista solicitar quiebra en el 2015, la Comisión presentó un proof of claim en la Corte para darle a conocer la deuda del contratista con la Comisión.

La Comisión mantiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de 74,581 dólares, 196,515 dólares, 103,343 dólares y 6,818 dólares para los años fiscales del 2013 a 2016 respectivamente.

El Informe cubre el periodo del 13 de agosto de 2013 al 30 de junio de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Compañía de Policía Militar de la GNPR Regresa a Casa

SAN JUAN –Soldados de la Compañía 755 de Policía Militar del Batallón 125 de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), regresaron en días recientes luego de completar con éxito su misión de casi un año en la base aérea de Soto Cano en Honduras, se informó el jueves.

“La función de nuestros soldados junto con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos es muy importante ya que además de mantener la ley y el orden en la instalación militar, también ofrecen seguridad en eventos de iniciativa humanitaria”, indicó el ayudante general de Puerto Rico, general de Brigada Isabelo Rivera en declaraciones escritas.

Informó que, además de la misión en destaque los miembros de la GNPR, también se integran en actividades solidarias que incluyen servicios médicos a comunidades necesitadas, entrega de artículos de primera necesidad en comunidades aisladas y brindan seguridad en el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional.

“Esto representa parte de nuestra misión como Guardia Nacional, de servir a las comunidades, en un intento de llevar una mejor calidad de vida a los necesitados”, añadió Rivera.

Explicó que el trabajo de estos Ciudadanos – Soldados de la GNPR y su preparación en áreas de antiterrorismo y seguridad física ha demostrado ser tan efectiva que por primera vez varios de sus miembros han tenido la oportunidad de continuar misiones extendidas en la base militar.

“No cabe duda de que nuestros soldados se dejan sentir a donde van por su profesionalismo, compromiso y la conservación de las relaciones internacionales”, concluyó Rivera.

Colegio de CPA presenta el “Retrato del Fraude” en la Isla

SAN JUAN – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebró el miércoles, el seminario “Retrato del Fraude en Puerto Rico – Otra Perspectiva” en su sede en Hato Rey. Como parte de la actividad educativa se presentaron los resultados del Estudio de Fraude Ocupacional que el Colegio de CPA realizó recientemente junto a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (CFE, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Auditores Internos Certificados (CIA, por sus siglas en inglés).

“El fraude es un problema que afecta tanto a las pequeñas como a las medias y grandes empresas. El Estudio realizado por el Colegio provee un “retrato” o fotografía de esta actividad delictiva en la Isla. En el seminario se analizaron los hallazgos, así como las circunstancias en que se realizan estos actos. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas con las cuales puedan explicar en qué consiste y qué representa el fraude en el ambiente de negocios en Puerto Rico y cómo podemos trabajar para prevenirlo”, expresó la CPA Cecilia Colón Ouslán, presidenta del Colegio de CPA en declaraciones escritas.

El Estudio fue diseñado para toda organización, incluyendo al Gobierno. El total de personas que contestó la encuesta fue de 281 de los cuales 131 experimentaron o participaron en la investigación de algún incidente de fraude en los pasados 3 años, y donde dicha investigación ya concluyó y el perpetrador ya fue identificado.

“Los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal), y estados financieros adulterados o fraudulentos. De acuerdo con el estudio, el estimado del costo del fraude ocupacional es de aproximadamente 1,954.66 millones de dólares, lo que es equivalente al 2.77 por ciento del producto bruto nacional del 2017 (70,565.4 millones de dólares)”, dijo la presidenta del Colegio de CPA.

En el seminario también estuvo Yesmín Valdivieso, CPA, contralora de Puerto Rico, quien habló sobre el fraude desde la perspectiva de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Valdivieso indicó que la corrupción se manifiesta tanto a nivel gubernamental y como de empresas privadas. También presentó ejemplos de acciones o conductas corruptas, tales como: apropiación ilegal, uso de fondos públicos o propiedad para fines no públicos, presentación de cotizaciones falsas, esquema de pago por bienes o servicios no recibidos y soborno.

Además, participó en el seminario el licenciado Harry Padilla Martínez quien presentó un análisis de casos desde el punto de vista de la defensa. Al finalizar hubo un panel reactor sobre el Estudio de Fraude Ocupacional que estuvo a cargo del CPA Alberto Fernández Pelegrina, representante de los CFE.

Se registra asesinato en Canóvanas

CANÓVANAS – La Policía informó el jueves, que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investigan un asesinato reportado al as 11:38 de la mañana en la calle 16 del barrio Central en Canóvanas.

Según el parte policial, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía de un hombre herido de bala en el lugar.

Se informó que el individuo fue transportado al Hospital de la UPR de Carolina donde el doctor de turno certificó su muerte.

La Uniformada indicó que desconoce la identidad del infortunado.

Sujeto a JCF y Tribunal de Quiebra acuerdo para reestructurar el BGF

SAN JUAN – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) anunciaron el jueves que los resultados preliminares recibidos indican que se han obtenido los votos necesarios en el proceso de solicitud de votos para la aprobación de la modificación cualificada para el BGF, conforme al Título VI de la Ley Federal PROMESA.

La misma está contemplada en el acuerdo de apoyo de reestructuración entre el BGF y ciertos acreedores del BGF de 15 de mayo de 2017, según enmendado, modificado o suplementado, el “Acuerdo de Apoyo de Reestructuración”.

“La información preliminar provista por el Agente de Cálculo indica que, antes de las 5:00 de la tarde, hora de la Ciudad de Nueva York, del 12 de septiembre, fecha límite para votar, el BGF recibió los votos necesarios de tenedores de Reclamaciones de Bonos Participantes para aprobar la Modificación Cualificada conforme a PROMESA”, dijo el principal oficial ejecutivo de AAFAF y presidente del BGF, Christian Sobrino Vega en declaraciones escritas.

Sin embargo, dijo que la consumación de la Modificación Cualificada está sujeta, entre otras cosas, a que la Junta de Control Fiscal (JCF) certifique las Aprobaciones Requeridas y a que el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico emita una orden aprobando la Modificación Cualificada tras concluir que satisface los requisitos de la Sección 601 de PROMESA.

“La AAFAF y el BGF tienen la intención de solicitar dicha certificación de la JCF tan pronto como sea posible. Actualmente se espera que la orden del Tribunal de Distrito se emita en o luego del 6 de noviembre”, adelantó el funcionario.

De otra parte, Sobrino Vega detalló que la solicitud está sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Declaración de Solicitud de Votos de 9 de agosto, el Memorando de Oferta Preliminar anejado a la misma y todas las divulgaciones suplementarias, factores de riesgo, exhibits, apéndices y los anejos de cada uno de ellos (conjuntamente, la “Declaración de Solicitud”). Todos los términos aquí utilizados pero no definidos tendrán el significado que se les da en la Declaración de Solicitud.

Indicó que específicamente, un examen preliminar de las Papeletas de Votación recibidas por el Agente de Cálculo antes de la Fecha Límite para Votar reveló que los votantes elegibles enviaron al Agente de Cálculo Papeletas de Votación en las que votan más de 70 por ciento de la cantidad principal agregada de Reclamaciones de Bonos Participantes en los Grupo Clasificados de Reclamaciones de Bonos de BGF, con más de 95 por ciento de las Reclamaciones de Bonos Participantes votando a favor de la aprobar la Modificación Cualificada.

Además, dijo que los resultados preliminares indican que también se recibieron los votos necesarios del Grupo Clasificado de Reclamaciones de Bonos Garantizados. Estos resultados son preliminares y están sujetos al cómputo de los votos, reconciliación y verificación por parte del Agente de Cálculos en todos sus aspectos y, por lo tanto, pueden cambiar. Se espera que los resultados finales de la Solicitud estén disponibles en o alrededor del 19 de septiembre de 2018.

Entretanto, el presidente del BGF confirmó que cinco de los seis municipios que tienen más depósitos de lo que adeudan al BGF, votaron a favor de la reestructuración de la deuda del BGF y 26 de un total de 30 municipios firmaron un acuerdo bajo el cual recibieron o recibirán el 55 por ciento del exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) de años anteriores, retenidos en el BGF, lo que ayudará a su vez con la liquidez de dichos municipios.

Sobrino Vega informó que otro de los beneficios que aporta el acuerdo para los municipios es la mediación compulsoria bajo la Ley 109 de 2017, según enmendada, que protege a los municipios de demandas por parte de suplidores dentro de un tiempo determinado.

Además, dijo que BofA Merrill Lynch fungió como agente líder de la Solicitud y Barclays como co-agente de la Solicitud. Epiq Corporate Restructuring fungió como agente de cálculo e informativo de la Solicitud (“Agente de Cálculo”).

“Con la culminación del proceso de solicitud de votos para la reestructuración de la deuda del BGF, el Gobierno de Puerto Rico da un paso adelante para completar la primera transacción consensual bajo el Título VI de PROMESA”, finalizó Sobrino.

Asaltan septuagenaria en su casa en Las Piedras

LAS PIEDRAS – Un robo se reportó cerca de las 9:47 de la mañana del miércoles en una residencia que ubica en la carretera PR-926, sector Monte Alicea del barrio Collores en Las Piedras, informó la Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, la perjudicada de 71 años alegó que mientras se encontraba en su residencia, un individuo portando un objeto color oscuro, le anunció el asalto.

Las autoridades detallaron que el sujeto entró a la residencia y mediante intimidación se apropió de una cartera con una tarjeta de crédito y documentos personales en su interior. El individuo abandonó el lugar y la septuagenaria resultó ilesa del incidente.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúan con la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Sigue la sequía anómala en 43 pueblos

SAN JUAN – El por ciento de la isla que enfrenta condiciones anómalas de sequía se redujo de 42.89 a 36.18 desde que se emitió el último informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos la pasada semana.

Según el informe divulgado el jueves el 63.82 por ciento del país no encara condiciones de sequía. Esto representa decenas de municipios del oeste, norte, centro y este de la isla.

Los pueblos que sí presentan condiciones anormalmente secas son Cabo Rojo, San Germán, Lajas, Guánica, Sabana Grande, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Santa Isabel, Coamo, Orocovis, Salinas, Guayama, Cayey y Aibonito.

Asimismo, están Barranquitas, Corozal, Naranjito, Comerío, Cidra, Patillas, Arroyo, Caguas, Aguas Buenas, Bayamón, Guaynabo, Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Las Piedras, San Lorenzo, Naguabo, Ceiba, Fajardo y Luquillo.

Sin embargo, el estimado de población en las áreas con condiciones anormalmente secas es cero, según indica el informe del Monitor de Sequía. El máximo nivel de sequía es sequía excepcional.

Accede el informe del Monitor de Sequía aquí: https://bit.ly/2sC2idV.

Próximamente en alzada caso por alegado regateo contra Somoza Colombani

SAN JUAN – El teniente coronel Juan Hernández Peña, director de la División de Tránsito del Negociado de la Policía, dijo el jueves que el caso por alegado regateo contra el exsecretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo Somoza Colombani próximamente será sometido en alzada.

“Sí (vamos en alzada). Es un proceso que se tiene que dar porque dentro de la línea es una opción para nosotros y vamos agotar, nosotros la Policía y la Fiscalía, todos los remedios. Ahora iríamos en alzada con el caso y ya entonces ahí estaríamos completamente acompañados de fiscales y el caso someterse en el tribunal superior”, dijo Hernández Peña en entrevista radial (Radio Isla).

Detalló que ya entablaron comunicación con la fiscal general la semana pasada y que los agentes fueron instruidos. Además, se tomaron las declaraciones juradas a los agentes y esperan que en cualquier momento que la Fiscalía “nos dé luz verde para entonces citar las personas para someter en alzada”.

De acuerdo con las autoridades, agentes de la División de Patrullas y Carreteras de Carolina detuvieron dos vehículos que supuestamente se encontraban regateando por la carretera PR-26, conocida como la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección a Carolina el pasado 26 de agosto.

Según la información preliminar, el conductor de un Mercedes Benz, identificado como José Moreno, fue detenido a la altura del kilómetro 13.9, mientras que Somoza Colombani, quien viajaba en un Porsche, fue detenido en la autopista Ruta-66. En aquella ocasión, Hernández Peña detalló que al Porsche que conducía el exsecretario de Justicia se le registraron 94 millas por hora (mph), mientras que al Mercedes Benz se le registraron 92 mph en una zona de 50 mph.

Somoza Colombani, quien fue secretario del DJ durante el gobierno de Luis Fortuño, fue citado para el 6 de septiembre pasado, cuando la jueza Larisa Ortiz del Tribunal de Primera Instancia de Carolina no halló causa en su contra. El exfuncionario llegó a la vista junto a seis abogados.

Hernández Peña, aseguró que esta vez los agentes irán acompañados de fiscales y que agotarán todos los remedios para que el exfuncionario cumpla con la ley.

“Con honestidad, se siente un poquito de angustia porque se trabaja todos los días para esta situación y cuando se dan eventos como este, pues crea molestia realmente. Decir lo contrario falta a la verdad, pero no nos detuvimos. Tuvimos la firmeza porque la razón no grita, la razón convence. Por eso nos reunimos con el comisionado (de la Policía) y el comisionado impartió las instrucciones para que coordináramos con Fiscalía y someter el caso en alzada”, dijo ante el hecho de que un solo agente estuvo en la pasada vista.

Los vehículos le fueron devueltos a los implicados pero de hallarse causa en el proceso en alzada, los mismo serían ocupados nuevamente para entonces diligenciar el debido proceso de confiscación, según dijo el Jefe de Tránsito.

Isaac y Florence complican situación marítima para Puerto Rico