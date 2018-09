Puerto Rico Hoy – Septiembre 17, 2018

CIC informa que Puerto Rico es el país más desigual de América El Centro de El Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey anunció hoy que la desigualdad económica en Puerto Rico creció de 2016 a 2017 y de 2013 a 2017. Este crecimiento hizo que Puerto Rico clasificara como el tercer país más desigual entre los 101 países que publicaron estos datos durante el periodo 2013 a 2017. Estas diferencias sociales entre familias en Puerto Rico fueron mayores que para cualquier país en las Américas que publican datos en el Banco Mundial. “Estos datos ponen de relieve la importancia de considerar la desigualdad social que hay en Puerto Rico a la hora de ejecutar políticas públicas. Las medidas que impactan negativamente a todas las familias por igual se consideran regresivas y tienden a aumentar la desigualdad. Por eso, en economía se recomienda que para reducir la desigualdad se tomen medidas impositivas progresivas que impacten proporcionalmente más a las familias más adineradas y medidas dirigidas a proveer mayores oportunidades para las familias desventajadas”, explicó el doctor José Caraballo Cueto, Director del CIC. Los datos surgen del coeficiente de Gini (Gini) utilizado por el Banco Mundial y la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2017, publicada hoy. Gini mide la desigualdad económica entre familias. Cuando el Gini es igual a cero indica que todas las familias tienen el mismo ingreso y cuando es igual a 100 indica que las familias más ricas tienen todo el ingreso del país. El Gini de Puerto Rico ha sido relativamente alto durante la crisis económica que atraviesa la Isla. El Centro de Información Censal informó hace casi cuatro años que Puerto Rico ubicaba entre los cinco países más desiguales del mundo durante el periodo 2010 a 2013. Los datos surgen del coeficiente de Gini (Gini) utilizado por el Banco Mundial y la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2017, publicada hoy. Gini mide la desigualdad económica entre familias. Cuando el Gini es igual a cero indica que todas las familias tienen el mismo ingreso y cuando es igual a 100 indica que las familias más ricas tienen todo el ingreso del país. El Gini de Puerto Rico ha sido relativamente alto durante la crisis económica que atraviesa la Isla. El Centro de Información Censal informó hace casi cuatro años que Puerto Rico ubicaba entre los cinco países más desiguales del mundo durante el periodo 2010 a 2013. Investigan derogación de órdenes ejecutivas que eliminan reservas naturales

EL CAPITOLIO – Bajo la lupa del senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, se encuentra la derogación de siete órdenes ejecutivas, de parte del gobierno actual, que eliminan casi una decena de áreas ya establecidas como reservas naturales alrededor de todo Puerto Rico.

“El pasado 3 de julio de 2018, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo A. Rosselló Nevares, firmó las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27 para derogar las órdenes ejecutivas OE-2016-69, OE-2016-74, OE-2016-76, OE-2016-078, OE-2016-064, OE-2016-077 y OE-2016-081… Se desprende de la Orden Ejecutiva firmada por el Gobernador, durante el mes de diciembre de 2016, el exgobernador Alejandro García Padilla designó estas áreas como reservas naturales para asegurar, a través de un plan de desarrollo sustentable, el uso prudente de los terrenos y fomentar la conservación de los recursos naturales y el medioambiente”, dijo el también Presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales en declaraciones escritas.

Explicó que la Resolución del Senado 826, de su autoría y que forma parte de la Cuarta Sesión Ordinaria, ordena a la Comisión de Gobierno “realizar una investigación exhaustiva sobre la derogación de las órdenes ejecutivas … cuyos propósitos establecían la designación de reservas naturales a Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona”.

Agregó que la exposición de motivos de la resolución indica que “la argumentación presentada por el Gobernador, puntualiza en que el proceso llevado a cabo por la pasada administración, para el establecimiento de las reservas naturales, fue uno atropellado y rápido, provocando serios problemas para implementar los planes y la documentación. De igual forma, se esboza que la pasada administración de la Junta de Planificación (JP) no propuso una participación activa al DRNA para recomendar sobre el valor ecológico y presentar un inventario de recursos, entre otras labores… A pesar de lo expuesto en las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio realizar una investigación exhaustiva sobre la toma decisional y trámites llevados a cabo antes de la firma de las órdenes del ejecutivo”.

“Luego de la firma de las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, el tema ha tomado una atención preponderante en los medios de comunicación del país. Esto, debido a que se trata de una acción que va en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico. Así las cosas, diversos rotativos han argumentado que la decisión del Gobernador fue una contraria a derecho, pues según se presenta en el caso particular del Humedal Playa Lucía, su designación como reserva natural está aprobada por la Ley Número 58-2014. También, se expone que no se realizaron vistas públicas, además de no consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, sostuvo el legislador.

Roban caja fuerte con tres armas en escalamiento en Juana Díaz

JUANA DÍAZ – La Policía investiga un escalamiento reportado a eso de las 3:25 de la tarde del domingo en hechos ocurridos en la calle 2 del Barrio Lomas, en Juana Díaz.

De acuerdo con el informe de novedades, William Torres alegó que un desconocido logró acceso al dormitorio de la residencia, de donde se apropió de una caja fuerte con tres armas de fuego.

La propiedad no fue valorada por el querellante, según indicaron las autoridades.

La querella, fue investigada por la agente Luz Vargas del Distrito de Juana Díaz, quien refirió el caso a la División Daños Contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Juana Díaz.

Mujer agrede amiga con cuchillo de cocina

HUMACAO (CyberNews – Una agresión agravada se reportó a eso de las 11:03 de la mañana del domingo en la calle Balajú de las Parcelas Nuevas del barrio Punta Santiago en Humacao, informaron las autoridades.

Según el informe de novedades, Jessica Díaz Hernández de 35 años, alegó que su amiga portando un cuchillo de cocina la agredió en varias ocasiones y le causó tres heridas punzantes en el área del abdomen.

Díaz Hernández, fue transportada en ambulancia al hospital Ryder de Humacao en condición estable, indicó la Policía.

Al momento se desconoce que desató tal agresión. La agente Aracelis Aponte adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Humacao, continúa con la investigación.

Le queman el carro a sujeto en Santa Isabel

SANTA ISABEL – Las autoridades informaron que cerca de la 1:53 de la madrugada del lunes fue reportado un incendio de un vehículo de motor en la calle Unión, en Santa Isabel.

Según la información ofrecida por el personal de Centro de Mando, Luis Aguirre alegó que un desconocido roció algún tipo de acelerante sobre su Nissan Frontier, color rojo del 2000 e incendió la misma.

Al lugar se personaron efectivos de Bomberos Estatales quienes extinguieron el fuego, pero el auto se quemó en su totalidad.

En este incendio, no fueron reportadas personas lesionadas. Al momento no fueron estimados los daños.

El agente Arsenio Febus, adscrito al Distrito de Santa Isabel realizó la investigación inicial y refirió a la División de Explosivos de Ponce para continuar la investigación correspondiente.

Quieren que ‘Johnny’ Méndez sea vicepresidente PNP

EL CAPITOLIO – Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitaron el lunes, al gobernador y presidente de la colectividad, Ricardo Rosselló Nevárez, que nombre al presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, como el próximo vicepresidente del partido.

En declaraciones escritas, los legisladores, encabezados por Urayoán Hernández Alvarado, dejaron saber que el líder cameral cuenta con la “energía, experiencia, dinamismo y convicciones” para trabajar por la causa de todos los estadistas: la admisión de Puerto Rico, desde la vicepresidencia del partido.

“Nos unimos a las palabras del compañero representante y secretario general del PNP, Rafael ‘June’ Rivera Ortega, quien el viernes en una exitosa y muy concurrida reunión del PNP en Naranjito, precisamente convocada por nuestro presidente y amigo, Carlos ‘Johnny’ Méndez, declaró que este sería el próximo vicepresidente del Partido. Solicitamos al Gobernador que realice la designación, como quiere el pueblo progresista”, comentó Hernández Alvarado, quien también se desempeña como el portavoz alterno de la delegación novoprogresista en la Cámara baja.

El pedido surge luego que la pasada semana el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario fue detenido por autoridades federales por alegado fraude con fondos del Departamento del Trabajo Federal. Nazario fue destituido de sus cargos en la Palma como vicepresidente y como subsecretario.

El pasado viernes en un conversatorio progresista, iniciativa de Méndez Núñez, el secretario general del PNP dejó claro que el líder cameral ‘será el nuevo vicepresidente’ de esa colectividad.

Los representantes José Aponte Hernández, Michael Abid Quiñones Irizarry, José Alberto Banch Alemán, Joel Franqui Atiles, Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago Guzmán, Eddie Charbonier Chinea, José ‘Memo’ González Mercado, Juan Oscar Morales, Néstor Alonso Vega, Víctor Parés Otero, Víctor Torres González, Manuel Claudio Rodríguez, Reynaldo ‘Rey’ Vargas Rodríguez, entre muchos otros, se expresaron contundentemente a favor de la designación.

“Pedimos al gobernador y presidente del PNP que haga este nombramiento. El presidente de la Cámara ha trabajado incansablemente por el PNP, la estadidad y Puerto Rico. Ha demostrado liderato y trabajo en equipo. Por eso lo necesitamos en la vicepresidencia del Partido”, recalcó Guzmán Santiago.

Del mismo modo se expresó González Mercado, quien destacó la manera metódica en la cual trabaja el líder legislativo. “El presidente siempre ha dado un paso al frente para luchar por lo más importante para el PNP y para Puerto Rico, la estadidad. Lograr la admisión en este generación es su meta y hacia eso trabaja. Será un gran vicepresidente del PNP”, dijo el representante.

“Definitivamente el presidente tiene el entusiasmo y la dedicación de trabajar por lo que mas quiere, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Además, tiene las convicciones necesarias para el puesto en estos momentos históricos en la isla”, señaló Quiñones Irizarry.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos también apoyó que Méndez sea vicepresidente de la colectividad. Afirmó que independientemente el rumbo que tome el caso de Nazario, la posición no puede permanecer vacante por más tiempo, por lo dijo que Méndez le puede proveer a la posición la mesura, profundidad de discernimiento y el compromiso que demanda el cargo.

Insistió el pedido cuenta con el amplio apoyo de la base del PNP.

