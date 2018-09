Puerto Rico Hoy – Septiembre 21, 2018

Ocupan millonario cargamento de cocaína en aguas de Loíza

LOÍZA – Agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos transfirieron el jueves la custodia de tres contrabandistas y aproximadamente 3.3 millones de dólares en cocaína a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en el Sector San Juan, luego de su ocupación el domingo pasado en aguas cercanas a Loíza.

Según se informó en declaraciones escritas, los tres hombres, dos ciudadanos dominicanos y un ciudadano francés, detenidos en este caso se enfrentan a enjuiciamiento federal en Puerto Rico.

“Cada interdicción exitosa es otro paso exitoso para proteger nuestras fronteras y ciudadanos de la amenaza de organizaciones criminales transnacionales”, dijo el teniente comandante Mario Gil en declaraciones escritas.

Detalló que durante un patrullaje de rutina frente a la costa norte de Puerto Rico el sábado por la noche, la tripulación de un avión de la Guardia Costera detectó una embarcación sospechosa de 35 pies de eslora sin luces de navegación, aproximadamente a 50 millas náuticas al norte del isla.

Entonces se desató una persecución y la tripulación del avión observó a los presuntos contrabandistas desechando por la borda múltiples paquetes sospechosos de contrabando. Los tres hombres que estaban a bordo, fueron embarcados en una embarcación de la Guardia Costera aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de Loíza. Luego se recuperaron cuatro paquetes en el agua, mientras que otros tres paquetes adicionales fueron ubicados por agentes del helicóptero de la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera.

El contrabando incautado pesaba aproximadamente 112 kilogramos y daba positivo por cocaína, confirmaron las autoridades federales.

Hallan persona muerta en Trujillo Alto

TRUJILLO ALTO – La Policía informó el viernes, sobre una persona muerta, a eso de las 8:26 de la mañana, en la calle 3 de las parcelas Carraizo en Trujillo Alto.

Según la información policial, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre el particular. Al llegar la Policía localizaron el cuerpo de una mujer de 44 años, que no ha sido identificada en una habitación, emergencias médicas luego de verificar informó que la perjudicada no presentaba signos vitales.

El cuerpo no presentaba signos de violencia.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, investigan.

Avioneta impacta vehículo de motor en Aeropuerto LMM

CAROLINA – Un incidente con una avioneta ocurrió a las 7:10 de la mañana, en el área de la rampa del aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, informó el viernes, la Policía.

Según el informe policial, mientras Pedro Henríquez se encontraba detenido en la rampa 6, en el vehículo Ford Explorer Sport color negro del año 2001, perteneciente a la compañía GMD, fue impactado en la capota, por una pestaña de metal del ala derecha de la avioneta Beech E18S color verde, de la compañia Seven Star Air Cargo.

Nadie resultó herido en el incidente.

Los daños no fueron estimados.

El agente Alfredo Navarro del precinto Aeropuerto, investigó los hechos.

Adolescente atropella niña de 4 años con una motora