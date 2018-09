Puerto Rico Hoy – Septiembre 23, 2018

La Vida De Los Estudiantes Universitarios En La Florida A Un Año Del Paso Del Huracán María Por Puerto Rico El paso del huracán María por Puerto Rico afectó numerosos sectores de la sociedad y de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos de los jóvenes que cursaban sus estudios universitarios tuvieron que cancelar el semestre y otros, esperar varios meses para retomar las clases. Eso obligó a muchos a buscar alternativas, especialmente en la Florida. Ana María Mejía nos cuenta. video Representante quiere eliminar la colegiación compulsoria en 25 profesiones

EL CAPITOLIO- El representante José Aponte Hernández, anunció la radicación de un paquete de medidas que busca eliminar el requisito de colegiación compulsoria en sobre 25 profesiones.

“Consistentes con lo que han sido mis planteamientos sobre obligar a las personas tener que colegiarse para poder ejercer la profesión para la cual estudiaron, se presentará este lunes un paquete de medidas dirigidas a brindarle justica laboral a miles de ciudadanos en nuestra isla que, con título, licencias, certificaciones y bajo un ente regulador, se les requiere pertenecer a una organización lo cual conlleva pagar cuotas anuales. El ingresar a una asociación, se llame colegio u organización, debe ser algo voluntario, no puede ser obligatorio”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escritas.

“Estas asociaciones no regulan las profesiones, lo hacen las Juntas ante el Departamento de Estado, estas son estructuras paralelas. Quiero dejar claro que esto no pretende eliminar ninguna de estas asociaciones o colegios, lo que buscamos es que nadie sea obligado a ser parte de un grupo y por consiguiente tener que pagar cuotas por ello aún si no quiere estar ahí. Defendemos el derecho a organizarse voluntariamente y al igual que la Constitución protege el derecho a la libre expresión, también brinda la libertad de escoger con quien se asocia”, añadió.

Los proyectos a radicarse liberan del requisito de colegiación compulsoria a los Administradores Servicio de Salud, Agrónomos, Barberos, Consejeros en Rehabilitación, Contadores Públicos Autorizados, Delineantes, Dentistas, Diseñador-Decorador de Interiores, Enfermeras, Especialistas en Belleza, Farmacéuticos, Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos, Médicos Veterinarios, Médicos, Nutricionistas, Dietistas, Ópticos, Optómetras, Peritos Electricistas, Planificadores Profesionales, Plomeros, Productores de Espectáculo, Químicos, Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, Tecnólogos Médicos, Terapistas Ocupacionales, Trabajadores Sociales y Actores.

Según explicó Aponte Hernández, ya ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el poder del Estado para reglamentar el derecho de una persona para ejercer una profesión u oficio.

“Al reglamentar las profesiones, el Estado ha delegado en diferentes juntas examinadoras, entre otros, los procesos de certificación o admisión de personas al ejercicio de una profesión u oficio. Sin embargo, los motivos que justifican la intervención del Estado para regular y fiscalizar las profesiones no deben utilizarse como pretexto para requerirle la afiliación a otras entidades u organizaciones. La colegiación obligatoria, como requisito exigido por ley para el ejercicio de una profesión, constituye una restricción o limitación injustificada que violenta el derecho constitucional a la libertad de asociación”, sostuvo.

Con golpe al hígado, La Maravilla Vélez derrota a Orlando ‘El Fenómeno’ Cruz

JUNCOS – Jayson ‘La Maravilla’ Vélez (27-5-1, 19KO’s) venció en la noche del sábado a por la vía del nocaut a Orlando ‘El Fenómeno’ Cruz (25-7-2, 13KO’s), y se coronó como campeón NABA-US Súper Pluma (130 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en combate celebrado en el Coliseo Rafael G. Amalbert en Juncos.

“Agradecido con Orlandito (Cruz) por subirse al ring y aceptar este reto, ya que demuestra que es más hombre que muchos por ahí”, dijo Vélez. “No esperaba que el combate se acabara tan rápido, pero este era el plan que teníamos, meter presión y atacar el cuerpo. Todo salió a la perfección y obtuvimos los resultados que queríamos. Orlandito venía de dar una gran demostración ante un prospecto como Lamont Roach. En esa pelea se llevó un empate, yo lo terminé en dos asaltos, lo que significa que estoy entre los grandes nombres de las 130 libras. Los campeones y figuras grandes de este peso, saben que tienen que contar con Jayson ‘La Maravilla’ Vélez”, sostuvo el púgil al finalizar la pelea.

Vélez atacó desde el inicio el área del hígado de Cruz. En el segundo episodio, el ataque del junqueño llevó por primera vez a la lona su rival. Un gancho de izquierda al hígado envió nuevamente a ‘El Fenómeno’ a la lona, quien no pudo reincorporarse.

En el combate semiestelar, el campeón Latino Súper Pluma de la AMB, Alberto ‘Transformer’ Mercado (15-1-1, 3KO’s), mantuvo un efectivo jab durante toda la pelea para defender con éxito su corona, superando por decisión unánime al hasta entonces invicto Miguel ‘El Gallo’ Marrero (8-1-2, 4KO’s). Las tarjetas de los jueces fueron idénticas 79-73 (x3).

En otros combates, Luis Saúl ‘El Zurdo’ Rosario (10-1-1, 7KO’s), venció por decisión unánime al mexicoamericano Eric Manriquez; el prospecto bayamonés de peso wélter (147 libras), José ‘Cheito’ Román (7-0, 3KO’s), le ganó a Alexander Charneco.

Mientras que Ellionil ‘The Answer’ Colón (1-0) derrotó por decisión unánime a Luis Enrique Rivera y el aguadillano Harold López (4-0, 1KO), superó por decisión unánime a Alexis Díaz.

Entretanto, Darrell ‘X-Men’ Rivera derrotó por decisión unánime a Jesús Feliciano y Jean Carlos Cabral logró apuntarse un triunfo por decisión unánime sobre Fernando Semidey.