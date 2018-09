Puerto Rico Hoy – Septiembre 25, 2018

Contundente oposición de la comunidad Espeleológica a orden ejecutiva del gobernador SAN JUAN – Delegados de la comunidad espeleológica ante la Federación Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR), se unieron a los reclamos de organizaciones ambientales de la isla y manifestaron su total indignación ante la orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que elimina la Reserva Agrícola de la Costa Norte y la Reserva Natural del Río Camuy. “Con esta desacertada orden ejecutiva del gobernador Rosselló quedan totalmente desprotegidos los terrenos de alto valor agrícola comprendidos en la Reserva, así como toda la zona kárstica en cuenca del Río Camuy”, dijo en declaraciones escritas, Miguel Babilonia, presidente de la FEPUR. Esto, según alegó, ante la inminente amenaza de desarrollos como la expansión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla, lo que sería detrimental para la subsistencia de estas áreas de incalculable valor agrícola, hidrológico y ecológico. Indicó que ambas reservas fueron creadas mediante orden ejecutiva en el año 2016 por el gobernador Alejandro García Padilla y están delimitadas por 17,294 cuerdas de alto valor agrícola y de la industria de la leche en los pueblos de Arecibo, Hatillo, Camuy y Quebradillas. De igual manera, la Reserva Natural del Río Camuy es comprendida por 2,610 cuerdas de incalculable valor ecológico, kárstico e hidrológico en la cuenca del Río Camuy en los Municipios de Camuy y Hatillo. El presidente de la FEPUR, también cuestionó la posición de la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, quien alegó que dichas áreas están protegidas por el Plan de Uso de Terrenos (PUT) cuando el mismo puede ser modificado por la propia Junta de Planificación y que precisamente al ya no estar designadas como reservas, quedan totalmente desprotegidas y a la merced de cualquier desarrollador que solicite un cambio en la clasificación del suelo. De otra parte, Babilonia emplazó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, para que se exprese públicamente sobre este asunto que envuelve la eliminación de siete reservas naturales alrededor de la isla. De otra parte, Babilonia dijo que avalan los Proyectos del Senado 1063 y 1064 y de la Cámara 1734 y 1735, que buscan convertir en ley las designaciones de la Reserva Agrícola de la Costa Norte y la Reserva Natural del Río Camuy. Los proyectos son de la autoría del senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Dennis Márquez Negrón. Además, emplazó a los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales en Cámara y Senado, Joel Franqui Atiles y Carlos Rodríguez Mateo, al igual que a los senadores por Lares y Utuado, Nelson Cruz y Luis Berdiel, quien es presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, a los senadores por el Distrito de Arecibo, Ángel Martínez y José Pérez Rosa y al representante por el distrito de Lares-Utuado, Michael Quiñones Irizarry, a que se hagan coautores de dichos proyectos y aboguen por su aprobación. La Jurado #10 Por Luis Trelles, Centro de Periodismo Investigativo (CPI) SAN JUAN – ¿Cómo se toma una decisión de vida o muerte? Un jurado puertorriqueño se enfrenta a la pena capital. Accede esta historia en: https://bit.ly/2Q4234m . Proponen “line ups”’ virtuales para víctimas de delitos que no residan en Puerto Rico EL CAPITOLIO – El portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo Ríos anunció el martes que radicó una medida para que toda persona que no resida en Puerto Rico y haya sido víctima de un delito dentro de la jurisdicción estatal, identifique al posible agresor a través de una rueda de confrontación virtual que se podrá llevar a cabo desde el estado o país donde resida el perjudicado. “Desafortunadamente, desde hace varios meses han aumentado los delitos contra turistas que visitan la isla. Si bien es cierto que esta situación afecta emocionalmente al perjudicado, el hecho de que no sean residentes de Puerto Rico complica más el panorama de la investigación. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la víctima regresa a su hogar dejando el proceso de identificación inconcluso y como consecuencia de ello el sospechoso puede ser liberado. Por esta razón, es necesario que se modernicen los métodos de identificación tradicionales y se utilice la tecnología como aliada en contra del crimen”, aseguró Ríos en declaraciones escritas. Detalló que el Proyecto del Senado 1083 establece que la Policía de Puerto Rico deberá contactar a las autoridades pertinentes, de la jurisdicción donde resida el perjudicado, para llevar a cabo este proceso.Tras dicha gestión, la víctima podrá llevar a cabo la identificación a distancia siempre y cuando se encuentre supervisada por un oficial y esté en un cuartel o tribunal. Por último, el legislador alegó que datos provistos por el Instituto de Estadísticas indican que al 31 de agosto de este año se han cometido 4,551 delitos Tipo I en la Región de San Juan, que incluyen asesinatos, robos, violaciones y escalamientos, entre otros. El “revolú” del reglamento de los “car seats”

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representante, José “Memo” González calificó como un “revolú” la legislación atendida en esa comisión y aprobada en la Cámara, que viabiliza cambios al reglamento de la Comisión para a Seguridad en el Tránsito (CST) para que los conductores obtengan una certificación sobre la colocación adecuada de los asientos protectores (“car seats”).

“Es un revolú. La realidad es que se tiene que trabajar ahora en enmiendas… No está bien y hay que resolverlo. Esa legislación viene desde el 2000, la Ley 22 de Tránsito. Ahora vamos a trabajar sobre ella, la vamos a enmendar y la vamos a resolver”, sostuvo González en entrevista radial (Radio Isla).

Indicó que el Proyecto de la Cámara 1744, que está en espera de ser aprobado en el Senado, es un proyecto de exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF) y del Plan Fiscal de Puerto Rico. “Viene de administración. No podemos tampoco pretender echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, ni a nadie, porque la realidad es que esto es una ley que data de mucho tiempo”, dijo.

El legislador, quien preside la Comisión que aprobó el informe positivo del proyecto, además alegó que la CST no llevó a cabo la orientación adecuada sobre este asunto.

“La realidad es que cuando tu tienes un hijo el hospital no te deja sacar a tu hijo si tu no tienes una certificación de Bomberos para sacar el niño. No lo sacas del hospital, punto. Y eso es efectivo desde el 2000… Se supone que el hospital tiene que certificarte”, sostuvo el representante.

El lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez rechazó que esta idea haya sido producto de una legislación de su autoría. Dijo en entrevista radial (WKAQ) que la disposición de la certificación de los “car seats” se incluyó en la medida, de la que es autor junto a González, por pedido de la CST por una cuestión de pérdida de fondos federales de la Autoridad Federal de Carreteras.

Así las cosas, Méndez explicó que solicitará la devolución a la Cámara de la medida para eliminar la enmienda sobre la certificación y esperar que el ejecutivo radique una medida de administración. Entretanto, en una entrevista previa en la mencionada emisora, la directora de la CST, Darelis López atribuyó la autoría de la medida a Méndez.

De otra parte, el domingo Rosselló Nevares ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que extienda por seis meses la moratoria sobre la certificación, por lo que el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico y las policías municipales no podrán emitir las multas de 100 dólares a los conductores que no tengan la certificación.

“Se pospone porque hay un error en lo que dicen las certificaciones que obliga a cada una de las personas que va a utilizar el ‘car seat’ a tener esa certificación, adicional a eso, no tienes el personal necesario para esa avalancha de certificaciones y le estas dando una multa a las personas que no la tengan y esas son las cosas que tenemos que mejorar en las enmiendas que hay que hacer ahora”, dijo González al indicar que la moratoria del gobernador es necesaria.

Arrestan uno de los más buscados en el Área de Aguadilla