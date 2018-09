Puerto Rico Hoy – Septiembre 26, 2018

Ponce contará con guías turísticos PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri anunció el miércoles que en conjunto con la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Karla Campos, unieron esfuerzos para promover el crecimiento de la industria brindando la oportunidad a ciudadanos a que se certifiquen como guías turísticos. “Agradezco a la Compañía de Turismo por este esfuerzo, por depositar la confianza en nuestra gente que ama a Ponce tanto como yo. Estoy segura que harán excelente trabajo y que nuestros visitantes aprenderán mucho de su estadía en nuestra Ciudad Señorial”, destacó la alcaldesa en declaraciones escritas. Explicó que el pasado mes de mayo realizaron la primera sesión informativa y el pasado 21 de septiembre se inició la segunda fase que consistió en un primer examen teórico. En total han participado unas 30 personas. Asimismo, precisó que como parte de la preparación todos los integrantes cumplen con unos requisitos previamente evaluados por el programa de Certificación de Guía Turístico de la CTPR, agencia que otorga el certificado. “Una vez completado el curso las personas estarán capacitados para brindar información a los visitantes sobre la historia, atractivos de interés de Ponce, la apertura de nuevos hoteles, la llegada de futuros cruceros, entre otros temas”, sostuvo Meléndez Altieri. Del mismo modo, el Municipio de Ponce y la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su Departamento de Calidad Turística y Asuntos Educativos estarán ofreciendo varios talleres para las personas del área sur, estudiantes, comerciantes, empleados del gobierno y empresas privadas que interesen adquirir más conocimientos sobre la industria turística. Para más detalles puede comunicarse con la Oficina de Fomento Turístico y Desarrollo Económico al 787-284-4141, extensión 2234 y a la Oficina Regional de Porta Caribe al 787-290-2911. Anuncian Ferias de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento CAGUAS – La Alianza Municipal de Servicios Integrados, Inc. (AMSI) anunció la celebración de dos eventos para promover oportunidades de empleo y de adiestramiento para residentes de Caguas, Gurabo y Aguas Buenas. “Con estas iniciativas de servicio fortalecemos la oferta programática de la AMSI y la accesibilidad para las personas que necesiten empleo u adiestramiento en ocupaciones en demanda. Además, proveemos talento humano a los negocios que buscan empleados para sus operaciones en la región”, expresó en declaraciones escritas Joaquín Santiago Santos, administrador ejecutivo de AMSI. La Feria de Reclutamiento, denominada Conectando Oportunidades de Empleo en Las Catalinas Mall en Caguas, iniciará el jueves, 27 de septiembre de 2018 con el ofrecimiento de talleres sobre el mercado laboral, así como la preparación de resumés libres de costo. De igual forma, el viernes, 28 de septiembre los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a oportunidades de empleo en el centro comercial, participar de entrevistas de empleo y compartir sus resumés con patronos y personal de la AMSI. Además, las empresas y negocios establecidos en Las Catalinas Mall tendrán acceso al banco de talento que asista al evento e interese un empleo en el centro comercial. Por otra parte, la AMSI anunció también la celebración de la Primera Feria de Adiestramientos para residentes de Caguas, Gurabo y Aguas Buenas. El evento, a celebrarse el miércoles, 3 de octubre en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas servirá de plataforma de acceso para jóvenes y adultos que requieran de continuar estudios post secundarios para ubicarse en empleos. Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de orientarse sobre los servicios de adiestramiento en ocupaciones en demanda y sobre los programas académicos ofrecidos por instituciones educativas registradas en la AMSI. Para obtener información adicional los interesados pueden acceder el portal en Facebook www.facebook.com/amsipr; el portal de Internet www.amsipr.com o comunicarse a las oficinas centrales de la AMSI a través del (787) 744-5329. M-18 pide turno ante Comisión de Derechos Humanos OEA SAN JUAN – Las integrantes del Junte de Mujeres M-18 solicitaron un turno para las vistas del 5 de diciembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la querella del exgobernador, Pedro Rosselló contra Estados Unidos por no conceder a Puerto Rico el voto presidencial y asientos congresionales. En una carta enviada el martes a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay y sus otros seis comisionados, el Junte anticipa que se opondrá a la posición del exgobernador “como un ardid para imponer la anexión saltándose el derecho internacional a la libertad y libre determinación de los pueblos”. “El anexionismo es primeramente un asunto político. Pretender transformarlo en un asunto de derechos humanos para saltarse el derecho fundamental a la libertad y la libre determinación de los pueblos, consignada en el derecho internacional es un ardid que debe ser impugnado en este foro. Validar la imposición del anexionismo en una colonia no tiene cabida en los estatutos y reglamentos que rigen la CIDH”, indicaron en la carta. La Comisión de la OEA verá el viernes 5 de octubre dos querellas de los anexionistas que sostienen que no permitir a los puertorriqueños votar por el presidente de Estados Unidos y elegir congresistas representa una violación de los derechos humanos y civiles de los residentes en la colonia de Puerto Rico. Roban equipo solar y comestibles de una casa en Peñuelas PEÑUELAS – Las autoridades informaron que un escalamiento se reportó cerca de las 11:14 de la noche del martes en una residencia del Barrio Caracoles 3, en Peñuelas. Según el informe de novedades, Sharleen Pacheco alegó que desconocidos rompió la ventana de la residencia y logró acceso al interior, de donde se apropiaron de un televisor, juegos electrónicos, tres bultos con herramientas, una estufa de gas portátil, equipo solar y comestibles. La propiedad fue valorada por la querellante en mil dólares. La querella, fue investigada por el agente Elving Medina, adscrito al Distrito de Peñuelas, quien refirió el caso a la División de Daños Contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Yauco. De otra parte, se reportó una apropiación ilegal a las 2:18 de la tarde del martes en el establecimiento Home Depot en la Avenida Baramaya, en Ponce. Julio Santiago alegó que un hombre se apropió de dos demoledores (chipping hammer), valorados en 1,158 dólares por el querellante. La querella, fue investigada por el agente Héctor Santiago del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Área de Ponce, quien refirió a la División de Daños Contra la Propiedad y Fraude de la Zona de Ponce. Causa contra hombre que supuestamente causó fractura craneal a su bebé de tres meses

ARECIBO – Un individuo fue procesado por supuestamente agredir a su hija de tres meses de nacida y causarle fractura craneal en hechos ocurridos en Camuy, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, el imputado es Joshean Manuel Millán Esquilín, alias El Yochi de 24 años y residente de Camuy.

La agente Yahaira Pérez Vélez, de la División Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Lucinda Jiménez Torres, en unión al fiscal Gamalier Oliveras, de la Fiscalía de Arecibo, radicó un cargo por maltrato contra el sujeto.

La juez Michelle Camacho Nieves, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo determinó causa y le fijó al acusado una fianza global de 30,000 dólares que prestó. La vista preliminar será el 5 de octubre.

La investigación policiaca arrojó que el pasado 27 de agosto a eso de las 11:30 de la noche en el Barrio Quebrada de las Parcelas Nueva en Camuy, el imputado agredió con sus manos a su hija de tres meses de nacida. La niña resultó con fractura craneal.

Arrestan uno de los más buscados de Fajardo

FAJARDO – Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en unión a personal de la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo arrestaron a eso de las 4:30 de la madrugada del miércoles a un hombre en el barrio Paraíso en Fajardo, que figuraba en la lista de los 10 más buscados de la mencionada área policiaca.

De acuerdo con el informe de novedades, Ángel G. Cruz Ríos, conocido por “Bebo Bory” de 28 años y residente de Fajardo.

Las autoridades detallaron que contra el detenido pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, expedida por la juez Vanessa Sánchez del Tribunal de Fajardo, con una fianza de 100,000 dólares.

En la intervención los agentes ocuparon una pistola Glock, modelo 22 calibre .40 con cargador extendido y 30 municiones calibre .40.

El agente Ángel G. Rodríguez diligenciaría la orden en el tribunal de Fajardo ante el juez de turno.

Cuatro accidentes en el expreso PR-22

SAN JUAN – La Policía informó que en horas de la mañana del miércoles en el expreso PR-22 se registraron cuatro accidentes vehiculares.

Las autoridades detallaron que dos de las colisiones se dieron en los kilómetros 73.3 y 74.7 en dirección de Arecibo a San Juan y las otras dos en los kilómetros 66.3 y 70.8 en dirección contraria.

Hasta el momento ninguno de los accidentes es de carácter grave, según confirmaron las autoridades.

No se ofrecieron detalles sobre el manejo del tránsito en la zona.

Al lugar acudieron los agentes de la División de Autopista de Arecibo.

En riesgo calidad de agua y salud de usuarios por recorte AAA

SAN JUAN – El presidente de la Unión Independiente Auténtica de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí denunció el miércoles que la reducción al presupuesto de la corporación propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) tendrá un efecto en la calidad del agua que procesan y la salud de los usuarios.

“No. Definitivamente (el presupuesto), no (es bueno). Este presupuesto pretende que Acueductos cambie los químicos y compre de menor calidad para ahorrar dinero. Eso pone en entredicho el servicio que se rinde al país. (Podría afectar) la calidad del agua y la salud del pueblo”, dijo Irene Maymí en entrevista radial (Radio Isla).

Las declaraciones del líder sindical se dieron luego que el martes la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko anunciara la certificación del presupuesto revisado para la AAA para el año fiscal 2019. Informes indican que entonces, el presupuesto de la corporación será menor y que los empleados se quedarían sin el beneficio del bono de navidad.

“Este presupuesto lo que indica es que la Junta tiene un revanchismo porque no se eliminó la Ley 80 y cumplió su palabra o intenta cumplir su palabra de que si no se eliminaba la Ley 80, se eliminaba el bono de Navidad. Demuestran que no vinieron a sanear las finanzas. Con esta acción demuestran eso: que no vinieron ni a sanear (las finanzas) ni a enseñar al gobierno a hacer las finanzas de la manera correcta”, agregó el líder sindical.

Indicó que le plantearon a Jaresko algunos contratos que se pueden eliminar para mantener los beneficios de los empleados.

Entretanto, el martes el representante del Gobernador ante la JCF, Christian Sobrino, rechazó que en la AAA no se pueda pagar el bono de navidad a sus empleados. Sostuvo que “la AAA cuenta con los fondos y ha ejecutado los ahorros necesarios para pagar el bono sin afectar el presupuesto de la corporación pública. El gobernador Rosselló y la gerencia de la AAA se mantienen comprometidos y decididos de efectuar dicho pago a nuestros servidores públicos”.

Congreso aprueba transformación servicios de salud de veteranos en la isla

WASHINGTON, D.C. – La Cámara de Representantes federal dio paso la noche del martes a legislación impulsada por la comisionada residente, Jenniffer González Colón, que busca que el Departamento de Asuntos de Veteranos comience una evaluación de los servicios de salud que se ofrecen a los veteranos en todos los territorios de los Estados Unidos para atender deficiencias.

González Colón dijo que la Sección 209 de la medida refleja el trabajo en conjunto con el delegado de las Islas Marianas del Norte, Kilili Sablan, ambos miembros del Comité de Veteranos de la Cámara de Representantes federal.

“El S. 3479, Department of Veterans Affairs Expiring Authorities Act of 2018, autoriza la extensión de ciertos programas del Departamento de Veteranos federal previo al fin del año fiscal corriente y su sección 209, autoriza al Secretario del Departamento de Veteranos a evaluar las facilidades que mantiene el Departamento de Veteranos en los territorios”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Explicó que esta evaluación debe incluir la capacidad que tiene el Departamento y sus facilidades para proveer servicios médicos, de hospital, de salud mental, geriatría y cuidado extendido.

“La sección también requiere que el Departamento evalúe la posibilidad de abrir nuevas instalaciones en los territorios que actualmente no cuentan con estas instalaciones o que las que tienen no son apropiadas”, sostuvo la funcionaria.

González Colón explicó, entretanto, que gracias a esta legislación que ahora va a la firma del presidente de Estados Unidos, se iniciaría un proceso para identificar punto por punto las necesidades, retos y alternativas para mejorar los servicios que reciben los veteranos en los territorios.

“Hemos reclamado mejores servicios de salud para todos los veteranos en la isla consiguiendo la atención del Congreso, incluso logró que se celebrara por primera en Puerto Rico una vista pública del Comité de Veteranos. Precisamente, fue el Subcomité de Salud que celebró la vista, se reunió con diferentes organizaciones de veteranos y visitaron las instalaciones del hospital de Veteranos y la Clínica temporera en Arecibo”, sostuvo la comisionada.

El huracán María destruyó las clínicas de veteranos ubicadas en Arecibo y en Vieques lo que limitó los servicios a esta población. La comisionada alegó que logró la asignación de los fondos para la reconstrucción de las mismas y para instalar clínicas temporeras; precisamente el jueves, se inaugura una de estas clínicas temporeras en Vieques.

Sujetos abren fuego tras no poder meterse a robar en garaje 7

YABUCOA – Varios ladrones abrieron fuego luego que no lograran su objetivo de robar en un garaje de hojalatería y pintura en la carretera PR-901 kilómetro 2.7 del barrio Camino Nuevo en Yabucoa a eso de las 3:01 de la madrugada del miércoles, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, el incidente fue reportado a través de una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar las autoridades, el guardia de seguridad del local alegó que dos individuos intentaban escalar el garaje y al éste hacer acto de presencia, los individuos abandonaron el lugar en una van, no sin antes realizar varios disparos.

La Uniformada detalló que nadie resultó herido.

El agente Rodríguez adscrito a distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y el caso fue referido a la sección de agresiones de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continúan con la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Arrestan expresidente Asociación de Farmacias tras armar balacera Borracho en su casa GUAYNABO – Agentes adscritos al Cuartel de Guaynabo detuvieron a un sujeto que abrió fuego en su residencia en hechos ocurridos cerca de las 10:53 de la noche del martes en la Urbanización Artesia Residences en Guaynabo. Según el parte policiaco, el arrestado fue identificado como Elliot Pacheco Beauchamp de 39 años. Informes de prensa indican que el sujeto es el expresidente de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. La información preliminar apunta a que se recibió una llamada al Cuartel de Guaynabo por parte de la seguridad local, que alertaba sobre detonaciones, por lo que agentes se presentaron al lugar. Supuestamente Pacheco Beauchamp llegó a su residencia y bajo efectos del alcohol, comenzó a disparar en el interior de la casa. La parte frontal de la residencia recibió daños, así como una columna de cemento y un auto, propiedad de un vecino. Tanto agentes de la Policía estatal como municipal llegaron al lugar y arrestaron a Pacheco Beauchamp, pero no se recuperó el arma. Éste fue llevado al Cuartel de Guaynabo, para la posible radicación de cargos. La directora ejecutiva de la Asociación, Linda Ayala lamentó la situación y aseguró que el detenido no ocupa ningún cargo en la entidad. “Lamentamos la situación personal por la que está pasando el señor Elliot Pacheco. Al momento de su arresto, el señor Rivera no ocupa ningún cargo de liderato en la Asociación de Farmacias de Comunidad”, dijo Ayala en declaraciones escritas. Investigan carro quemado en Comerío COMERÍO – Un vehículo incendiado se reportó a eso de las 6:12 de la mañana del miércoles en la carretera PR-781 kilómetro 6.1 en el Sector Las Torres Barrio Cedrito de Comerío. El agente Díaz del Distrito de Comerío indicó que el vehículo se quemó en su totalidad. Por el momento se desconocen detalles adicionales. Se notificó a las unidades de Vehículos Hurtados de Aibonito y Explosivos de Caguas, cuyos agentes se harán cargo de la investigación.

Borracho arrestado por armar balacera dentro de su casa