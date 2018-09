Puerto Rico Hoy- Septiembre 29, 2018

FAJARDO – Un carjacking fue reportado esta madrugada en la PR-3, cerca del establecimiento Pep Boys de Fajardo.

De acuerdo a la Uniformada, Javier Rodríguez, alegó que mientras se encontraba en el lugar se le acercaron cuatro individuos, uno de ellos portando un arma de fuego, y le anunciaron el asalto. A este le despojaron un vehículo marca Kia, modelo Rio, color blanco del año 2015.

El perjudicado resultó ileso en el incidente y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del viernes, 28 de septiembre fueron los siguientes:

Pega 2 —————- 49

Pega 3 —————- 393

Pega 4 —————- 8628

Loto ——————- 6-9-16-19-31

Revancha ———– 2-8-10-29-31

Multiplicador ——– 4

Powerball (26 de septiembre) ———– 1-2-7-30-50

Powerplay (26 de septiembre) ———– 5X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Resumen del Estado del Tiempo para Puerto Rico

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN- El cielo prevaleció de variablemente a mayormente nublado a medida que los remanentes de la Tormenta Tropical Kirk, actualmente onda tropical, continuaban moviéndose a través de la región.

Aguaceros y tronadas aisladas persistieron a través de las aguas costeras y algunos alcanzaron partes de las islas ocasionalmente produciendo periodos de lluvia de moderada a fuerte. La mayor parte de las áreas afectadas por lluvia, fueron en la mitad este y sur de Puerto Rico, al igual que en las islas adyacentes.

Los vientos estuvieron leves y variables hasta en calma, excepto por ráfagas de vientos acompañando la actividad de aguaceros. Se espera nubosidad con periodos de aguaceros y tronadas continuando y extendiéndose a través del resto de las islas durante el día, asistido por los efectos locales y diurnos. Periodos de lluvias fuertes con tronadas de aisladas a dispersas continuarán siendo posibles, particularmente sobre el interior, norte y oeste de Puerto Rico durante la tarde. Por lo tanto, la vigilancia de inundaciones repentinas permanecerá en efecto hasta tarde el anochecer.

A medida que una marejada generada por la Tormenta Tropical Leslie, en el medio Atlántico, continúe extendiéndose a través de las aguas locales, y los remanentes de Kirk se muevan a través del este del Caribe, el oleaje estará hasta 10 pies a través de la mayor parte de las aguas locales. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen en efecto. Un riesgo alto de corrientes marinas se extenderá para la mayor parte de las playas de Puerto Rico hoy.

Existe riesgo de inundaciones costeras para todas las costas expuestas al noroeste a noreste incluyendo a Culebra hasta el anochecer. Una advertencia de inundaciones costeras está en efecto para estas áreas. Información adicional y actualizaciones están disponibles en el Pronostico Marítimo, Pronostico de Resacas, Perspectivas sobre Condiciones peligrosas del tiempo y Mensajes de peligros costeros.

UPR-CAYEY recibe fondos para estudiar los impactos de Irma y María sobre la salud en Puerto Rico e Islas Vírgenes

CAYEY – La Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-C) anunció la aprobación de la propuesta denominada Resilience and Helpseeking in Health and Illness by and for the Elderly, realizada por Patria López de Victoria, adscrita al departamento de inglés de la institución, trascendió el viernes.

Mediante la propuesta, que fue aprobada con un presupuesto de 391,545 dólares por un periodo de dos años, la doctora López de Victoria realizará investigaciones acerca del concepto de resiliencia en la población de personas de edad avanzada en Cayey luego del paso del huracán María.

“El estudio ilustrará el concepto de resiliencia, utilizando un enfoque lingüístico, centrado en las prácticas culturales y sociales de estos grupos. También examinará factores emergentes del concepto de resiliencia en un contexto de adversidad para caracterizar la reorganización de la asistencia social y los tratamientos médicos ofrecidos a la población de adultos de edad avanzada con posterioridad al huracán María”, explicó la doctora López de Victoria en declaraciones escritas.

Como parte de la investigación, también se analizarán entrevistas hechas a personas de edad avanzada, cuidadores y profesionales de la salud.

Según el doctor Eliseo Pérez –Stable, director del NIMHD, “la meta es que estos proyectos sirvan de cimiento para desarrollar medidas preventivas y también considerar el manejo de enfermedades crónicas con la finalidad de mejorar la calidad de vida luego de que ocurran desastres naturales”.

Aprueban propuesta para desarrollar una Clínica legal-psicológica en UPR Cayey

La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, a través de la Fundación Segarra Boerman, aprobó una propuesta para desarrollar el proyecto Clínica legal-psicológica, a cargo de la Dra. Patricia Noboa del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Dicha iniciativa se desarrolló a partir de un estudio etnográfico sobre los efectos psicosociales del huracán María realizado el pasado año académico que contó con la colaboración de los profesores Juan F. Caraballo y Rosana Grafals, del departamento y el auspicio del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y el proyecto IPERT de la UPR-Cayey.

“Estos son grandes logros para el avance de investigaciones y servicios comunitarios que promoverán mejorar nuestra calidad como pueblo”, expuso la doctora Glorivee Rosario Pérez, rectora interina de la UPR-Cayey.