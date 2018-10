Puerto Rico Hoy – Octubre 2, 2018

Presidente Asociación Alcaldes pide a alcaldes penepés acción contra reforma contributiva

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez hizo un enérgico llamado el martes a sus colegas de la Federación de Alcaldes para que cabildeen en contra de la propuesta reforma contributiva.

Su pedido se basa, según alegó, en que la medida falla en no proveer alternativas realistas a la eliminación del impuesto sobre los inventarios, lo que afectaría a los 78 municipios de Puerto Rico.

“Aunque en principio se manifestó que hay que buscar una alternativa viable a este impuesto, que de hecho, no fue concebido para la realidad de una isla, nuestra realidad geográfica nos pone en riesgo como lo hemos visto en caso de un desastre natural. Nos quedamos sin abastos, pues los inventarios en alimentos y suministros de emergencia pagan impuestos y los comerciantes prefieren mantener los inventarios bajitos para pagar pocos impuestos”, argumentó Ortiz Velázquez en declaraciones escritas.

El también alcalde de Cayey dijo que ante esta realidad, debe buscarse una alternativa a este impuesto, sin afectar los municipios, pues los municipios podrían quedarse sin recursos para ayudar a la gente en caso de algún desastre.

“Ciertamente el mayor desastre es creado por las medidas que se proponen para dejar a los 78 municipios sin dinero para dar servicios esenciales. Esa es una lucha que tenemos que dar todos los primeros ejecutivos municipales”, añadió Ortiz Velázquez.

Entretanto, el alcalde cayeyano dijo que en medio de la polémica sobre la propuesta reforma contributiva, la secretaria de Hacienda Teresita Fuentes ya advirtió que el proyecto de la Cámara que ajusta el sistema tributario vigente en Puerto Rico no cumple con el plan fiscal y aseguró que como está, sería vetado por el ente federal. La medida eliminaría 168 millones de dólares del impuesto a los inventarios y aunque el liderato cameral entiende que hay vías para sustituir esos fondos, dichas alternativas están por verse.

Agregó que la secretaria de Hacienda estima que la eliminación del impuesto a los inventarios debe atenderse con otra legislación y no como parte de la Reforma del Código de Rentas Internas. Con dichas aseveraciones concuerda también Cecilia Colón Ouslán, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Dicho tributo forma parte de la ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Actualmente hay asesores del Departamento del Tesoro examinan las contribuciones sobre la propiedad para emitir recomendaciones.

“Personalmente recibí en Cayey a dos asesores del Tesoro Federal, quienes quedaron complacidos con la manera en que trabajamos los recaudos. Mientras llegan las recomendaciones, es importante que los compañeros alcaldes se expresen, que hablen con sus legisladores y se opongan a la actual propuesta que haría mucho daño a los municipios y por ende, a los ciudadanos en general”, finalizó el líder de los alcaldes populares.

Contralora refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética Gubernamental

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso emitó el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela, según Valdivieso, supuesto favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

“Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas C.O.D (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago C.O.D., Cash Pago C.O.D. o Requiere Pago C.O.D. Un examinador de documentos (perito) del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas”, detalló Valdivieso en comunicación escrita.

Explicó que esta situación se refirió a la secretaria de Justicia y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo. Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de C.O.D. y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

Este Informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce. Todos están disponibles en www.ocpr.gov.pr.

“Mi administración es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, dijo por su parte, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri.

Ésta aseguró que desde que advino en conocimiento, el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor.

El informe, que envuelve acciones que se remontan al comienzo de la administración Meléndez Altieri, alega que existieron irregularidades en la evaluación y adjudicación de cotizaciones para la adquisición de muebles y enseres electrodomésticos como parte de un programa de donativos de la Oficina de Servicios al Ciudadano, tras las funciones conflictivas realizadas por una empleada municipal en el que estableció un esquema de falsificación de información para beneficiar a un proveedor en la compra de dichos bienes muebles.

El Municipio aclara que, no obstante lo anterior, y aun cuando no se tenía conocimiento de los señalamientos, desde noviembre de 2015 la empleada señalada como Oficial de Compras, y de quien se hace referencia en este señalamiento, había sido trasladada a otra unidad en el Municipio de Ponce, por lo que no realizaba las labores objeto de señalamiento.

“Es importante recordar también que el 3 de marzo de 2017 la Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza 23 que declaraba emergencia fiscal dejando congeladas todas las partidas asignadas para donativos”, sostuvo la alcaldesa.

Meléndez Altieri explicó que en septiembre de 2017 el Municipio de Ponce completó el proceso de centralizar sus compras en una sola unidad (Oficina de Compras), de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Sección 2 del Reglamento para la Administración Municipal, reforzando así los controles internos relacionados a las operaciones de compras. Entre otras funciones, dicha unidad se encarga de verificar la autenticidad de los documentos en la adjudicación de las mismas.

“Nos reiteramos que siempre estaremos en la disposición de cooperar con la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia y cualquier agencia concerniente para promover y procurar la sana administración pública y el buen manejo de los fondos”, concluyó.

Alcaldesa de Ponce nombra nuevo comisionado de la Policía Municipal

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri anunció el martes, el nombramiento del teniente Juan Gerardo Molina Pérez como nuevo comisionado de la Policía Municipal.

“Una de las prioridades principales de mi administración es la seguridad y tranquilidad de los ponceños, por eso he depositado mi confianza en este excelente servidor público, quien conoce muy bien cómo trabaja este cuerpo porque comenzó su carrera profesional como policía municipal de Ponce”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

Ésta explicó que Molina Pérez ingresó a la Policía Municipal en el 1995 y en el 2000 se trasladó a la Policía Estatal donde su desempeño y trabajo de excelencia lo llevaron a alcanzar el rango de teniente segundo. Éste se ha destacado en investigaciones importantes, esclarecimiento de casos de alto interés, desarticulación de organizaciones de narcotráfico y ha sido condecorado con la Medalla al Valor por sus funciones en el cumplimiento del deber.

Como parte de su preparación académica posee un bachillerato y maestría en Justicia Criminal y otra maestría en Criminología. Además, posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

“Conozco lo que siente el policía, sé lo duro que es estar ocho horas de pie o bajo el sol. Estaré 100 por ciento abierto a escucharlos para trabajar juntos y brindar seguridad a Ponce. También sé lo que es perder un hermano policía en el cumplimiento del deber”, mencionó el comisionado, quien ocupará el puesto interinamente hasta que su nombramiento sea aprobado por la Legislatura Municipal.

De igual forma, manifestó que como parte de sus nuevos planes de trabajo comenzarán a patrullar en las calles con los biombos encendidos, así como extender la vigilancia preventiva en todas las comunidades, con mayor énfasis en las de alta incidencia criminal en conjunto con la Policía Estatal. Además, trabajar para integrarse a los consejos vecinales y establecer comunicación con los comerciantes.

“Que los ponceños estén seguros que estaré accesible para escuchar sus necesidades y sugerencias”, indicó Molina Pérez, quien añadió que mantiene excelente comunicación con el jefe policiaco de la región de Ponce, coronel Carlos Cruz.

Incidente entre varias menores termina con una de ellas agredida con una botella