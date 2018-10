Puerto Rico Hoy – Octubre 15, 2018

Aviso: La AAA anuncia trabajos de reemplazo en la PR-31 de Naguabo NAGUABO – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informa que el miércoles, 17 de octubre a partir de las 7:00 de la mañana, la agencia realizará trabajos de reemplazo en la carretera PR-31 kilómetro 10.4, en el barrio de Río Blanco de Naguabo. El director del área operacional de Humacao, José Cruz Alicea, detalló que “se reemplazarán varios tramos de tubería de 30 pulgadas de diámetro correspondientes al sistema de distribución que suple el agua potable a los municipios de Humacao y Naguabo. Debido a la complejidad de este tipo de trabajos, se estima que tengan una duración de 48 a 72 horas”. Como medida de seguridad, y en colaboración con el Departamento de Trasportación y Obras Públicas (DTOP), dicho tramo permanecerá cerrado, por lo que exhortamos a utilizar vías alternas tales como: tránsito local hasta el kilómetro 10.4, carretera 31 barrio Peña Pobre y en el Ramal 950 kilómetro 14.5 interior del barrio Higüerillo. En el caso del tránsito de vehículos pesados, se recomienda utilizar el expreso José Celso Barbosa. Mientras se desarrollan los trabajos de reparación en la zona, se realizarán trasferencias de agua potable desde una tubería alterna de 20 pulgadas diámetro para minimizar el impacto en las comunidades. No obstantes, los residentes del barrio Mambiche, Candelero, Cataño, Caserío Roig, La Rolina, Mariana, Buena Vista, Villa Universitaria, Dr. Palou, Antón Ruíz, Pasto Viejo, Junquito, Los Catalanes y Palmas del Mar en Humacao. Así como, partes de Río Blanco, Salvador Nieves, sector Cienaga y Peña Pobre del municipio de Naguabo podrían experimentar desde intermitencia hasta interrupción del servicio de agua potable. Cruz Alicea indicó que la AAA en coordinación con Manejo de Emergencias de los municipios de Humacao y Naguabo, tendrá disponible camiones oasis para los abonados afectados en: Carretera 906 cerca de la estación de bombas Buena Vista y desvío Boulevard del Río frente al Centro de Bellas Artes. En el caso de Naguabo, en el Centro Comunal del barrio Peña Pobre. Las labores de reparación se desarrollarán durante el día y en comunicados posteriores se informará el progreso de los mismos. Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio se recomienda a hervir el agua por tres minutos previo a su consumo.De necesitar más información puede comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También puede mantenerse informado con los comunicados de prensa de la AAA accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter. Segunda ronda vistas públicas sobre acceso a fondos CDBG-DR SAN JUAN – El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, invitó el lunes a organizaciones y entidades del sector público y privado, alcaldes y público en general a formar parte de las segundas vistas públicas de los fondos del programa de desarrollo comunitario “Community Development Block Grant Disaster Recovery” (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), que dieron inicio en Toa Baja y Guayama, y se extenderán durante toda la semana, en diferentes puntos de la isla. Reunidos en Fortaleza para la Reforma Contributiva LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se encuentra reunido el lunes con los presidentes de Cámara y Senado Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente y los presidentes de las Comisiones de Hacienda, Migdalia Padilla y Antonio Soto para discutir los pormenores del proyecto de Reforma Contributiva. Según adelantó Méndez, el asunto de las tragamonedas y el uso de los fondos será uno de los asuntos a discutirse en la reunión. Más adelante habrá más detalles. Caballos considerados vehículos por lo que no se pueden prohibir llamadas “cabalgatas” SAN JUAN – El director de la División de Tránsito de la Policía, Jorge Hernández Peña dijo el lunes que las llamadas cabalgatas que se están dando a menudo en las calles del país, no pueden ser prohibidas, pues los caballos son considerados como un vehículo bajo la Ley 22 de Tránsito. “El equino es un vehículo en la vía pública y la propia ley los cobija al caminar con unas regulaciones, reflectores… Un expreso es un expreso. La ley habla de una carretera secundaria. En los expresos están prohibidos hasta los peatones. En las carreteras secundarias, sí está organizado”, dijo Hernández Peña en entrevista radial (WKAQ). Detalló que el viernes tuvo una reunión con Wilma Rivera, directora de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del Departamento de Salud y con el doctor Carrazo para buscar alternativas a estas situaciones. “Tenemos unas áreas en las leyes que hay que trabajarlas. Hay que encaminar unos unos grupos de trabajo para poder resolver este asunto de los equinos porque cuando venimos a ver, puede ser que las cabalgatas estén autorizadas, pero aquí hay maltrato de animales que hay que trabajar y en la Ley 154 se establece a todo tipo de animal pero nosotros estamos tratando de ser específicos en la ley y que se regulen las cabalgatas y que sean en un horario específico y en unas áreas específicas. No se van a prohibir pero se van a tener que hacer en áreas específicas”, explicó. Indicó que en la carretera PR-177 en Guaynabo no se debe dar este tipo de situación como ocurrió en el fin de semana, pues se trata de una carretera primaria. Ante cuestionantes sobre la falta de agentes, Hernández Peña dijo que el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera está evaluando las gestiones precisas para contrarrestar la escasez de uniformados. “No obstante, con lo que tenemos; con lo mucho o poco que tenemos, vamos a seguir trabajando. No vamos a bajar la guardia”, afirmó. Tras las rejas hombre que lanzó perro desde un piso 14 SAN JUAN – Un individuo está tras las rejas luego que fuera procesado por varios cargos relacionados a un incidente en el que agredió a su pareja y terminó lanzando un perro desde un piso 14. De acuerdo con el informe de novedades, el imputado fue identificado como Edgar D. Vélez Martínez. Las autoridades detallaron que el agente Carlos Colón, adscrito a la Unidad de Violencia Doméstica de San Juan radicó cargos contra el sujeto por violaciones al Código Penal artículo 93 por tentativa de asesinato, a la Ley 54 artículo 3.2 B por grave daño corporal y a la Ley 154 artículo 7(ii) de maltrato agravado de animales que le ocasionan la muerte. Vélez Martínez fue llevado ante el juez Jimmy Sepúlveda quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto en todos los cargos imputados y le impuso una fianza de 200,000 dólares. El imputado fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón al no pagar la fianza. Los hechos, según detalló la Uniformada, ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando Vélez Martínez supuestamente agredió a su pareja y además lanzó el perro por el balcón del apartamento en el piso 14 del Condominio Alameda Tower en Puerto Nuevo. DTOP extiende hasta el 15 de noviembre para pago de peajes post María SAN JUAN – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras informó el lunes que ha extendido, por última vez, la fecha límite para pagar los peajes post María, por lo que ahora los usuarios tendrán hasta el 15 de noviembre. “De esta forma, los conductores que hayan utilizado el sistema de AutoExpreso entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017, tendrán otro mes adicional para poder pagar los mismos de forma fácil, sin exponerse a multas, ya sea a plazos o en un solo pago”, dijo Contreras en declaraciones escritas. Detalló que en caso de que el usuario entienda que dichas transacciones no le corresponden, puede pasar por las oficinas de AutoExpreso en Metro Office Park, Guaynabo, e impugnar las mismas, solicitando una revisión. Actualmente, y ahora hasta el 15 de noviembre próximo, los usuarios de AutoExpreso que deben peajes post María, pueden elegir pagar a plazos o en un solo pago, sin que esto conlleve ninguna penalidad, ni se le descuente de su balance regular de recarga, explicó el funcionario. Sin embargo, agregó que una vez culmine el período para pago del 15 de noviembre, el DTOP podría comenzar a descontarles el pago de los peajes post María de los balances regulares de recarga, como ocurre regularmente. Los conductores deberán estar atentos para mantener balances suficiente para su uso posterior y evitar multas. Tras el paso del huracán María, tanto Metropistas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dieron un período de gracia de cinco días, lo que permitió que los conductores utilizaran los peajes de forma gratuita del 20 al 24 de septiembre de 2017. A partir del 25 de septiembre, tal y como fue informado en múltiples ocasiones a través de los medios de comunicación y las redes sociales, el sistema de AutoExpreso registró cada transacción por el uso de peajes de miles de conductores, a los cuales, eventualmente, se les cobrarían los peajes, pero no se les darían multas. Explicó también que en junio pasado se estableció este sistema mediante el cual, los usuarios de AutoExpreso tendrían 90 días -hasta el 15 de septiembre- para pagar a su ritmo, ya fuera a plazos o en un pago global, sin que se afecte su balance diario, y sin exponerse a multas. Ahora se extiende hasta el 15 de noviembre, y el proceso para efectuar los pagos seguirá siendo el mismo. Para hacer los pagos, el proceso es el siguiente: · El usuario accede a la página de AutoExpreso (www.autoexpreso.com), donde aparecerá una segunda pantalla (pop-up window) invitándole a entrar, revisar los peajes pasados entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017.

· Tan pronto el usuario entra a esta segunda pantalla, podrá acceder a su factura utilizando 2 de los siguientes 3 métodos: o Número del sello electrónico que empieza con PRHT. o Número de su tarjeta de AutoExpreso que comienza con 6276070. o Número de su factura. · En la siguiente pantalla, el usuario verá su número de cuenta, su balance en su tarjeta de AutoExpreso, y la cantidad adeudada. Más abajo podrá ver el detalle de cada transacción, y las opciones para realizar un pago completo o parcial. (Si elige pago parcial, el usuario deberá escoger las transacciones que desea pagar.)

· El pago se realizará con el balance que tenga el usuario en su tarjeta de AutoExpreso. En caso de que dicho balance sea menor a la cantidad que el usuario ha decidido pagar, este deberá inyectarle fondos a su cuenta de AutoExpreso, ya sea a través de la página web, utilizando una tarjeta de crédito, o en una caseta de recarga.

· Una vez completada la transacción y emitido el pago completo o parcial, el sistema le llevará a otra pantalla donde puede imprimir su recibo de pago.

· Aquellas personas que pasaron los peajes sin el sello de AutoExpreso, también pueden hacer las transacciones de revisión y pago, utilizando el número de tablilla de su vehículo.

· Cabe señalar que las personas que elijan pagar a plazos, tendrán hasta el 15 de noviembre de 2018 para saldar la totalidad de la deuda. En este tiempo no se le descontará ningún dinero de su balance regular de AutoExpreso.

· Sin embargo, una vez pasada la mencionada fecha, a aquellos que todavía tengan algún balance, se les descontará de sus balances regulares en la tarjeta de AutoExpreso.

· Los usuarios jamás recibirán multas por las transacciones durante el período entre el 25 de septiembre y 5 de noviembre de 2017, pero podrían exponerse a multas por transacciones nuevas, en caso de no saldar su deuda en o antes del 15 de noviembre de 2018, y quedar sin balance suficiente. Aquellos que no tengan acceso al Internet, pueden emitir sus pagos a través de la línea telefónica llamando al 1-888-688-1010, o en las oficinas de AutoExpreso en Metro Office Park. Más información será publicada en nuestras redes sociales de DTOP en Facebook y Twitter. Hallan cadáver descompuesto de deambulante en un carro en Guaynabo GUAYNABO – La Policía reportó el hallazgo de un cadáver descompuesto a eso de las 5:46 de la tarde del domingo en el kilómetro 4.9 de la carretera PR-169 en Guaynabo. Según el parte policiaco, el infortunado fue identificado como Pablo Urbina Nevárez de 51 años. De acuerdo a la información preliminar, el cuerpo de Urbina Nevárez fue localizado dentro de una guagua Nissan Pathfinder color blanca del año 2007 en la parte posterior de un negocio de mantenimiento de autos. Éste fue identificado por un familiar. Se informó que se trataba de una persona sin hogar y acostumbrara a pernoctar en ese auto abandonado. Los hechos fueron referidos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. José Aponte mantiene rechazo a las tragamonedas EL CAPITOLIO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández dijo el lunes que votará en contra de cualquier medida que viabilice la legalidad de las máquinas de entretenimiento para adultos. He sido consistente durante toda mi trayectoria por el servicio público de rechazar que se legalice este tipo de mal llamadas máquinas de video juego para adultos que están siendo utilizadas por menores en los negocios. Hoy reitero mi oposición a cualquier medida que viabilice la propuesta de Caribbean Cage y otros, o la de los dueños de locales, la legalización de estos juegos de azar, que le causarían al pueblo de Puerto Rico mucho más gastos que beneficios”, sentenció el legislador en declaraciones escritas. Las declaraciones del legislador se dan en medio de la discusión de la propuesta de la videolotería como parte de la Reforma Contributiva y como mecanismo para sustituir la pérdida de ingresos que supone la eliminación del impuesto al inventario. La iniciativa busca establecer un marco de regulación y fiscalización de las máquinas. Aponte Hernández añadió que “no creo que los alegados beneficios económicos, en términos de ingresos al erario, de legalizar estas maquinitas se logren materializar, tal como nunca llegó a concretarse, ni tan siquiera estuvo cerca, las fantasiosas proyecciones de ingresos que brindó la pasada administración con el proyecto de este tipo de maquinitas en el hipódromo Camarero o las instaladas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, que, de hecho, fueron removidas”. “Lo que sí puedo dar constancia es que existen datos reales y verificables que la legalización de estas maquinitas tendrá un efecto devastador en la salud de nuestra gente y, por ende, un aumento en los gastos del gobierno”, agregó. Indicó que un detallado estudio de la National Coalition Against Legalized Gambling, establece que el costo al gobierno de cada jugador compulsivo ronda entre los 14,006 y 22,077 dólares por año. Esto supera por mucho cualquier proyección de ingresos que se ha brindado en relación con la operación de estas maquinitas. “No es un negocio viable para Puerto Rico y yo me opongo al mismo”, dijo. “Si a estos costos le añadimos lo que representará en el área de seguridad, donde tan siquiera se habla de establecer el ‘background check’ que se hace a los dueños de casinos para los dueños de las máquinitas y locales, ni control sobre jugadores dudosos, en momentos donde la Policía enfrenta una baja en efectivos y recursos, colocamos a nuestra gente contra la pared”, denunció. Para culminar, Aponte Hernández enfatizó que un estudio abarcador de la respetada firma Spectrum, encomendado por la Compañía de Turismo en el año 2009, estableció que, con la eliminación de todas las maquinitas ilegales de la calle, el gobierno podría obtener unos 171.7 millones de dólares adicionales en ingresos. El cáncer le regresó a Héctor Ferrer y la Junta de Gobierno decide dejarlo como presidente hasta el dos de diciembre, si finalmente decide no buscar la reelección

SAN JUAN –El cáncer regresó al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, expresó en la noche del domingo el secretario de la colectividad, Carlos Delgado Altieri.

Delgado Altieri – tanto en la conferencia de prensa, como en la reunión de la Junta de Gobierno- dio sus razones para no abundar sobre el tema.

“Cuando hay una condición de salud, uno tiene que tener la prudencia de no cuestionar la prognosis medica sobre esa condición. Los que hemos tenido a un familiar que ha pasado por una condición de cáncer, está recibiendo noticias y prognosis de los médicos y eso es impactante. Lo que está viviendo Héctor y su familia es sumamente difícil, porque aparentemente regresó la enfermedad y obviamente el que nosotros estemos presionando a Héctor Ferrer para que nos diga si va a correr o no va a correr, pues no es lo correcto. Así que hemos decidido todos darle un espacio para que él pueda comunicar y transmitir cuál es su posición”, expresó el secretario.

Delgado Altieri se defendió de las críticas recibidas por supuestamente ocultar la situación del presidente de la colectividad.

“A mí se me señala de que estamos cerrando todo esto para que no se sepa, para que no fluya la información. Nada más lejos de la verdad. Hemos dado la información que habíamos podido recibir de él y su familia siendo prudentes en términos de la condición de él y de su prognosis que no se cual es”, sostuvo.

“Yo no puedo entrar en lo que es su condición de salud y decir absolutamente nada, porque primero no lo sé. No lo pregunté, segundo. Y tercero, si lo supiera, no lo diría”, sostuvo.

Los participantes de la reunión de la Junta de Gobierno determinaron darle espacio adicional a Ferrer Ríos para que comunique la situación por la que atraviesa.

“La Junta de Gobierno, por una moción presentada acordó que si Héctor Ferrer Ríos mañana en o antes de las cuatro de la tarde no presenta su candidatura a la reelección como presidente, él seguirá siendo presidente hasta el dos de diciembre”, expresó la presidenta en funciones, Brenda López de Arrarás.

López de Arrarás explicó que si una persona (en este caso el senador Aníbal José Torres) es el único que radica para la posición de presidente, se certificaría como presidente electo hasta que sea ratificado por la Asamblea el dos de diciembre, fecha en que culmina la presidencia de Ferrer Ríos.

La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), determinó mantener para el dos de diciembre la Asamblea General para validar las posiciones de liderato de la colectividad.

La votación fue de 18 a favor, 5 en contra y uno abstenido. El argumento para no posponer la Asamblea fue el Reglamento de la colectividad, según Delgado Altieri.

“Nosotros no podemos cambiar las reglas de juego que se establecieron. El 6 de febrero se votó de manera unánime por un proceso de reorganización, que es el que estamos conduciendo. Eso se convierte en la regla de juego. Ahora, a mitad de juego, cambiar el reglamento para hacer otra cosa en esa Asamblea obviamente, no es lo correcto”, dijo Delgado Altieri al culminar la reunión de la Junta de Gobierno.

Según el también alcalde de Isabela, luego de que se celebre la Asamblea, en el mes de enero se pueden atender las preocupaciones traídas por algunos integrantes del partido.

“Lo que ocurre es que hoy no podemos interrumpir el plan que se aprobó y lo que dice el Reglamento para hacer otra cosa.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, una de las proponentes de que se cambiara el propósito de la Asamblea General para enmendar el Reglamento, insistió que su propuesta no viola el Reglamento.

“Derrotada fue. Pero para que todo el mundo quede claro que ambas propuestas están dentro de las capacidades de la Junta y del Reglamento del Partido Popular Democrático”, expresó Cruz Soto quien participó de la conferencia de prensa.

En anticipo a la derrota de la propuesta, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá- quien salió de la reunión antes de que culminara bajo el alegato de que iba a cumplir con un compromiso familiar- expresó que al momento las radicaciones para las posiciones de liderato en el partido rojo demuestran el poco interés de los populares en formar parte de la estructura.

“Lo que se desprende del informe que se dio en la junta es que si va la Asamblea, nadie va a radicar para nada que no sea uno para presidente, uno para vicepresidente, uno para vicepresidenta de la mujeres, una para presidenta de las mujeres, uno para presidente de los jóvenes, uno para los servidores públicos, de los siete distritos que se supone que se escojan, en seis solamente hay un candidato. Por eso yo usé el argumento de que hace falta una primaria para que la gente se motive”, sostuvo.

“Los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”