Puerto Rico Hoy – Octubre 18, 2018

Roban camiones de establecimiento en zona industrial en Bayamón BAYAMÓN – La Policía informó que a eso de las 11:54 de la noche del miércoles se reportó un escalamiento en el establecimiento HP Services Corp. de la Zona Industrial Corujo, carretera PR-865 en Bayamón. Según la información preliminar, Rafael Alicea alegó que recibió un reporte de la alarma del establecimiento y pasó al lugar a revisar. Entonces, se percató que ladrones hurtaron un camión International HX-620, color negro de 2019, tablilla 36763R y un camión Freightliner color blanco de 2001, tablilla H-52432 y cinco baterías. El agente Deniss Morales, adscrito al Precinto Bayamón Norte se hizo cargo de la investigación. Muere joven que chocó contra un árbol en Naranjito NARANJITO – Un joven perdió la vida en un accidente ocurrido a eso de las 11:50 de la noche del miércoles en la carretera PR-164 kilómetro 7.9 del Barrio Lomas Jaguas en Naranjito. El infortunado fue identificado como Josué Nieves Torres de 21 años, según dicta el parte policiaco. De la información preliminar se desprende que el joven perdió el control de una Nissan Pathfinder color oro de 2001, tablilla IZA-960 e impactó un árbol, salió expulsado y quedó pillado con el vehículo. El joven fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció por las lesiones recibidas. El agente Luis Hernández adscrito a Patrulla de Carreteras Bayamón junto a la fiscal Michelle Colón García se hicieron cargo de la investigación. Accidente fatal con peatón en Aguadilla AGUADILLA – La Policía informó que a eso de las 6:00 de la mañana del jueves se reportó un accidente fatal con un peatón frente a una farmacia de la carretera PR-107 kilómetro 3.0 en Aguadilla. Por el momento las autoridades no ofrecieron detalles específicos sobre el accidente. Sin embargo, recomendaron a los conductores a tomar vías alternas. Agentes de la Policía están en el lugar atendiendo la escena. Avería en Central de San Juan dejó comunidades sin luz esta mañana SAN JUAN – Comunidades de varios pueblos de la isla se quedaron sin electricidad en horas de la mañana del jueves por una falla en la Unidad 6 de la Central de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “Hace unos minutos se reportó una situación con la Unidad 6 de la Planta de San Juan. La misma salió de servicio. Tenía aproximadamente 160 megavatios de producción y al salir esa Unidad 6 de San Juan se provoca un relevo de carga automático que afecta varias zonas, como el área metropolitana, el área de Arecibo, Bayamón y llegó hasta Fajardo y partes de Caguas”, dijo el jefe de operaciones técnicas de la AEE, Carlos Alvarado en entrevista radial (WKAQ). Más temprano, el personal de la AEE indicó en su cuenta de Twitter @AEEOnline que “personal técnico atiende evento con Alimentador 1907-5 Grana en Guaynabo. Se trabaja para restablecer el servicio lo antes posible”. Sin embargo, usuarios de pueblos como Carolina, Gurabo, Caguas, Juncos, San Lorenzo y Fajardo respondieron en ese tuit y reportaron estar sin servicio. El funcionario dijo que el personal de la AEE ya hizo las gestiones y se está reponiendo la carga. “Ya estamos practicamente normalizando. Uno de los alimentadores que se afectó es el que alimenta el área de ustedes (Guyanabo) y coge el Professional Hospital. El personal del Centro de Control Energético con los ingenieros que tenemos allí hicieron los arreglos y ya estamos reponiendo toda la carga que se vio afectada por el relevo”, dijo Alvarado. Se espera que en los próximos minutos se normalice el servicio a todos los clientes que se quedaron sin luz, según dijo el funcionario. “De acuerdo vaya subiendo la frecuencia y se vaya inyectando generación de las otras unidades generatrices, pues va subiendo frecuencia y vamos disponiendo carga”, explicó. “Una vez ellos repongan la carga con otras unidades, entonces entraría la investigación de qué fue lo que pasó con la Unidad 6 de San Juan para verificar qué fue lo que ocasionó que saliera de servicio”, sostuvo Alvarado. Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del jueves, 18 de octubre de 2018.

Por: Servicio Nacional de Meteorología

SAN JUAN (CyberNews) – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que una onda tropical continuará alejándose de las islas locales durante el día. Una masa de aire algo más seca y estable se espera tarde el jueves hasta por lo menos el fin de semana, por lo que se espera un patrón de buen tiempo a través de la mayor parte de las islas.

Sin embargo, aguaceros y tronadas localmente inducidas son posible sobre el oeste de Puerto Rico cada tarde. Estará ventoso. Vientos del este noreste continuará promoviendo temperaturas máximas en los medios y altos 80 en zonas costeras.

A través de las aguas regionales, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para las aguas mar afuera debido a oleaje de hasta siete pies. Vientos del este a noreste prevalecerán entre 15 a 20 millas por hora con ráfagas ocasionalmente más altas.

Existe un riesgo de moderado a alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.

Cielos parcialmente nublados prevalecieron a través del área de pronóstico en la madrugada y temprano esta mañana con aguaceros frecuentes observados en el este de Puerto Rico como también en las aguas circundantes. Sin embargo, las acumulaciones asociadas a estos aguaceros fueron mínimas.

Vientos desde el este a 10 millas por hora o menos con temperaturas costeras en los medios a altos 70 grados.

Ojo a deteriorado estacionamiento del RUM

EL CAPITOLIO – La presidenta de la Comisión cameral de Desarrollo Integrado del Oeste, Maricarmen Mas Rodríguez, anunció que estará celebrando el próximo martes una inspección ocular para investigar el estado de deterioro que se encuentra el estacionamiento de estudiantes y profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

“Durante las pasadas semanas se nos han acercado estudiantes, profesores, así como personal no-docente del RUM para traernos su preocupación ante el avanzado estado de deterioro que se encuentra el estacionamiento. Por eso, este próximo martes, 23 de octubre, estaremos celebrando una inspección ocular en dicha facilidad, con el propósito de evaluar las verdaderas condiciones del estacionamiento y buscarle alternativas, viables, para su reparación y rehabilitación a la mayor brevedad posible”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas.

La inspección pública está pautada para comenzar a las 10:00 de la mañana justo en la entrada del mencionado estacionamiento. Fueron citados a deponer personal administrativo del RUM, al igual que funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entre otros.

“Entre las inquietudes que nos han manifestado se encuentran los estragos de la inundaciones. Cada vez que llueve copiosamente en la zona, parte del estacionamiento no se puede utilizar y los vehículos que están en esas áreas inundables son sujeto a daños. Vamos a verificar los sistemas de drenaje. También nos han dicho sobre la falta de iluminación en horas de la noche y que la pintura reflectiva usada para demarcar los estacionamientos, ya no se puede apreciar. Estos tres asuntos son de vital importancia para brindarle seguridad al estudiantado, así como a la facultad del Colegio”, añadió la legisladora del Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

Entretanto, la legisladora detalló que la investigación se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 138, que ordena a la mencionada Comisión desarrollar un estudio general de la situación actual de los municipios que componen la región oeste de la isla.

Mas Rodríguez también adelantó que estará solicitando datos específicos del estado procesal que se encuentra el proyecto de Alianza Pública-Privada que se estaría gestionando para la rehabilitación del complejo de viviendas en el RUM, y el cual además tenía como objetivo reparará ciertas áreas del estacionamiento.

Manatí domina a las Cangrejeras en BSNF

MANATÍ – Por segunda ocasión, las Cangrejeras de Santurce no pudieron descifrar a las Atenienses de Manatí, que dominaron de punta a punta el desafío, camino a una victoria 71-54 en el coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu, de las ganadoras.

Las Atenienses (3-1), que venían de un triunfo más luchado 67-57 en su último encuentro precisamente frente a las Cangrejeras, lograron la friolera de 28 asistencias ante solo 11 de las visitantes.

Pamela Rosado fue la jugadora más destacada con 16 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias. Kathryn Westbeld aportó 15 tantos y 10 capturas, mientras Corinne Costa marcó 11 en su debut. Yashira Delgado agregó 13 pases para anotación.

Manatí fue el primer equipo en anotar y nunca cedió la delantera e incluso no permitió que Santurce nivelara el marcador. Las Atenienses se llevaron los primeros 10 minutos con puntuación de 17-8.

El segundo cuarto arrancó con una corrida 9-0 de Manatí para abrir el juego, 23-8. Las locales se fueron al descanso del medio tiempo con ventaja de nueve, 38-29.

La historia no fue muy distinta en la segunda parte. Luego de los primeros cinco minutos del tercer parcial, las Atenienses consiguieron 14 puntos de forma consecutiva para colocar las hostilidades en caja de seguridad, 50-29. El segmento concluyó con pizarra de 55-38.

Por las Cangrejeras (1-2), Dayshalee Salamán encestó 18 tantos y Sonia Román 10.

El torneo 2018 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) sigue el jueves, 18 de octubre, con las Gigantes de Carolina (4-0) midiéndose a las Cafetaleras de Yauco (2-4) en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, desde las 8:00 de la noche.

Para más información del BSNF pueden visitar la página oficial en el Internet a la dirección www.bsnfpr.com, así como todas las plataformas en las redes sociales, Facebook: www.facebook.com/bsnfpr y Twitter: www.twitter.com/bsnfpr.

Pamela Rosado fue la jugadora más destacada con 16 puntos. Foto Suministrada

Calendario del 18 al 25 de octubre

jueves, 18 de octubre – Carolina en Yauco 8:00 p.m. coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras

viernes, 19 de octubre – Santurce en San Sebastián 8:00 p.m. coliseo Luis Aymat Cardona

sábado, 20 de octubre – Manatí vs. Carolina 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

domingo, 21 de octubre – Yauco vs. Carolina 4:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

San Sebastián en Santurce 7:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

martes, 23 de octubre – San Sebastián en Yauco 8:00 p.m. coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras

miércoles, 24 de octubre – Santurce en Manatí 8:00 p.m. coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu

jueves, 25 de octubre – Santurce en San Sebastián 8:00 p.m. coliseo Luis Aymat Cardona TV (WAPA Deportes)

Alvin Canales: guantes de bronce

BUENOS AIRES, Argentina – El púgil carolinense de los 91 kilogramos, Alvin Canales, deseó tanto y tanto una medalla en sus primeros Juegos Olímpicos, que trabajó para conquistarla. Sus puños se bañaron de bronce.

La presea del joven carolinense llegó a través de una una victoria unánime sobre el checo Daniel Mikustak, donde la fanaticada fue su delegación de Puerto Rico en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico.

Entre los asistentes de Puerto Rico, estuvo la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, que bajó a la zona mixta de la prensa para abrazar al medallista.

“Estamos gozando. Felicitaciones”, fueron las primeras expresiones de la líder del Movimiento Olímpico nacional al ganador del tercer lugar de los 91 kilos.

Rápidamente, Alvin compartió que “estoy sumamente agradecido con los de Puerto Rico por el apoyo que nos han dado. Hicimos lo que pudimos. Tuvimos medalla de bronce, gracias a Dios, al entrenamiento de José Bonilla (entrenador de la Escuela de los Deportes de Carolina), a Cholito y a todos los que han estado ahí apoyando desde el día uno. Se lo agradezco”.

Alvin tuvo en su esquina a Carlos “Cholo” Espada, entrenador de la escuadra nacional de Puerto Rico juvenil en Buenos Aires. Estuvo asistido por el médico Carlos Rivera.

En las gradas recibió los vítores del equipo de trabajo del COPUR y la delegación de Puerto Rico con sus medallistas en atletismo, de plata Jorge Contreras y de bronce Jan Morue. El coro que retumbaba en las gradas era “¡Puerto Rico!” “¡Puerto Rico!” “¡Puerto Rico!”, llamando la atención de los asistentes.

“Llena de satisfacción el trabajo que se está haciendo de base estos últimos años. Está rindiendo fruto. El compromiso de los entrenadores de Puerto Rico siempre ha sido genuino, viendo que esto (Alvin Canales) es parte de la prueba”, dijo Espada.

“Alvin llegó aquí muy seguro de que se iba a ir con una medalla. Cuando se montó en el avión me lo dijo. Qué lo demostró trabajando todo este tiempo que tuvimos previo a la competencia, independientemente de situaciones que pasaron previo a la competencia. Muchos no lo saben, el peleo con una mano lastimada, prácticamente todo el torneo. Aún así tuvo el orgullo deportivo y dentro del ring dio el máximo”, añadió el entrenador nacional.

La medalla de bronce de Alvin llega con una primera victoria sobre el chileno, Andrews Salgado. Se enfrentó al subcampeón mundial juvenil 2018 y ahora campeón de Buenos Aires, Aibek Oralbay de Kazajistán, para perder su único combate.

Esta es la segunda medalla que Puerto Rico gana en boxeo, siendo la primera de oro en el púgil Emmanuel Rodríguez en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010.

Para más información ver entrevista completa en las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico y www.buenosaires2018.com . Para la transmisión www.olympic.org.

Investigan muerte de confinado en cárcel de Ponce

PONCE- A eso de las 6:34 de la tarde del miércoles se reportó a la Policía el caso de la muerte de un confinado en hechos ocurridos en el área médica de la institución Ponce 500, Complejo Correccional de Ponce.

Según el informe policiaco, el confinado fue identificado como Emanuel Román Rodríguez de 30 años.

Las autoridades detallaron que el hombre se encontraba confinado, en la Institución 1000 del Complejo Correccional, se sintió mal de salud y fue transportado al área médica. A eso de las 4:08 de la tarde, el doctor Martínez certificó su fallecimiento. El cuerpo, no presentaba signos de violencia.

El infortunado cumplía una sentencia por el artículo 195 de escalamiento agravado.

Al lugar se personó el agente Cottman Rosario de la División de Homicidios, en unión a la fiscal Camillie Soto, quien ordenó el traslado del cuerpo al Negociado de Ciencias Forenses para fines de autopsias. La recopilación de evidencia y toma de fotos de la escena, fue trabajada por el agente Doel Santos, de la Unidad de Servicios Técnicos.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del miércoles, 17 de octubre de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del miércoles, 17 de octubre fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 08

Pega 3 —————- 250

Pega 4 —————- 8157

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 86

Pega 3 —————- 474

Pega 4 —————- 6134

Loto ——————- 1-7-11-17-28-4

Multiplicador —— 5

Revancha ———– 4-6-7-16-33-12

Powerball ———– 03-57-64-68-69-15

Powerplay ———- 3X

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Representante Ángel Matos reclama se revele informe de Turismo sobre la video lotería

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Popular Democrático (PPD) por Carolina, Ángel Matos García, informó el miércoles que radicó durante la tarde las Resoluciones 1144 y 1145, que ordenan la divulgación del estudio “Market Analysis: Projected Impact of Adding 30,000 Slot Machines in Puerto Rico”, preparado por la firma Spectrum Gaming Group encomendado por la Compañía de Turismo, en donde se informa la pérdida de cientos de millones dólares para el país, tanto con la aprobación de la Video lotería como la legalización de las máquinas de vicio para adultos.

También le hizo un requerimiento de información y cumplimiento al Departamento de Hacienda a un año de la aprobación de la ley 108-2017 de la presente administración, que aumenta el costo de licencias y marbetes a las máquinas de entretenimiento de adultos.

“La Resolución de la Cámara 1144, ordena a Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que provea a todos los Representantes, copia del estudio “Market Analysis: Projected Impact of Adding 30,000 Slot Machines in Puerto Rico”, preparado por la firma Spectrum Gaming Group conforme a la Sección 16.2 del “Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico” (R. de la C. 1), para lo cual se deberá proveer a la señora Directora un término de cinco (5) días calendarios. En ese informe secreto está la verdad que se le esconde a todos los representantes y senadores de mayoría y minorías. Ese reporte debe estar disponible para el análisis de la reforma contributiva”, señaló el representante en declaraciones escritas.

Matos García, precisó que en Puerto Rico, los casinos en los hoteles han pasado por momentos difíciles en los últimos diez años. De 21 casinos que operaban, actualmente quedan unos 16 con una empleo manía que sobrepasa las 1,800 personas. El área metropolitana contaba con 13 casinos y actualmente solo quedan 5. Esta merma, no tan solo afecta a la industria turística, sino que el Gobierno de Puerto Rico está recibiendo un 54 por ciento menos de los ingresos provenientes de estas máquinas. Conforme a los informes rendidos por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, hace una década las jugadas en las “traga monedas” ascendían a 4,055,000,000 de dólares. Hoy día, esta cifra reflejó una disminución de 694 millones de dólares para un total de 3,361,000,000 de dólares. Esto significa una reducción de 154.2 millones de dólares en ingresos al gobierno que van dirigidos a la Universidad de Puerto Rico, al Fondo General y a la operación de la Compañía de Turismo.

“La Resolución 1145 solicita a Teresa Fuentes, secretaria del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, que provea información certificando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Ley 108-2017, que enmendó la Sección 3050.02 del “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de establecer el pago por derechos de licencia para máquinas operadas con monedas a partir del 1 de julio de 2017. Hay que cuestionar porque esta administración aprueba esta ley de marbetes a máquinas de juego y no se fiscaliza, qué tiene que ver en esto el pasado secretario de Hacienda y hoy Secretario de la Gobernación Raúl Maldonado”, cuestionó el representante.

En su exposición de motivos, dicha Ley estableció y precisó que, en el 2009, en Puerto Rico se reportaban 1,002 máquinas velloneras, billares, electrónicas o de pasatiempos y había 8,355 máquinas de entretenimiento de adultos. No obstante, en el 2014 el Departamento de Hacienda reportó casi 20,000 máquinas velloneras, billares, electrónicas o pasatiempos, a la misma vez que no reportó ninguna en el renglón de máquinas de entretenimiento de adultos. Es decir, en 5 años, entre 2009 y 2014, la expedición de licencias a máquinas velloneras, billares, electrónicas o de pasatiempos aumentó a casi 17,000 mil y se redujo a cero el permiso para operar las máquinas de entretenimiento de adultos.

Hieren de bala a hombre en Gurabo

GURABO – La Policía informó el miércoles, que en horas de la tarde, se reportó un herido de bala en la carretera 181, ramal 943, barrio Celada, sector Collazo en Gurabo.

Según el parte policial, alegó la víctima que mientras se encontraba frente a la residencia, éste recibió una herida de bala en el costado y una laceración en la mano derecha.

La Uniformada precisó que el perjudicado fue transportado en vehículo privado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Gurabo, donde la doctora Jiménez diagnosticó herida de bala sin salida.

Posteriormente fue trasportado el Centro Médico de Rio Piedras en condición estable.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área del Caguas investigan.

Hallan persona fallecida en estado de descomposición en Villalba

VILLALBA – La Policía informó el miércoles, que a eso de las 3:49 de la tarde, fue reportada una persona de muerta en estado de descomposición, en carretera PR-149 del Barrio Palmarejo, en Villalba.

Según el informe policial, al ser entrevistado el querellante Pedro Rosado Estela, éste alegó que encontró en el cuarto dormitorio de la residencia, el cuerpo de su hermano, Geraldo Rosado Estela, de 55 años y el mismo, se encontraba en estado de descomposición.

Supuestamente, no fueron encontrados signos de violencia en el lugar.

La agente Rebecca Rosado de Homicidios Ponce, en unión a la fiscal Camillie Soto, realizan la investigación y la escena, está siendo trabajada por el Agente Abdón López de Servicios Técnicos.