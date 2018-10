Puerto Rico Hoy – Octubre 22, 2018

Es importante saber si será gratis, preguntan los asfalteros ante posibilidad de recibir libre de costo la goma triturada para la mezcla de asfalto (Sonido)

EL CAPITOLIO – Al enterarse de que podrían recibir libre de costo e inclusive ganar dinero por el uso de las gomas trituradas, varios representantes de empresas dedicadas al negocio del asfalto en Puerto Rico, no se cerraron totalmente el lunes a la propuesta de utilizar el material en las carreteras del país.

“¿Y qué tal si yo le digo a ustedes que estamos evaluando en la Ley 42 del manejo de neumáticos, ver de qué manera las compañías que ya reciben fondos por reciclar esas gomas le pasan el material a los asfalteros sin ningún gasto, porque ya fue absorbido por la empresa recicladora?”, preguntó el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José “Memo” González.

“Sería esencial saber si recibir la goma sería gratis”, contestó Jorge Díaz, presidente de Puerto Rico Asphalt.

Por su parte, Jorge Luis Díaz, padre del presidente de Puerto Rico Asphalt y a su vez presidente de Better Road expresó que “queremos auscultar lo que ustedes nos están explicando de que primero, la goma viene gratis. Segundo, lo que dice mi hijo es que hay un impacto en el costo, porque hay diferentes tipos de costos que debemos estar estudiando”.

Los Díaz se oponían al proyecto de la Cámara 1652 que establece que “todo licitador que interese la adjudicación de un contrato que incluya construcción o reparación de carreteras, entre otros, tendrá que utilizar asfalto con contenido de neumáticos desechados”.

Entre los argumentos para la oposición establecieron que no necesariamente utilizar la goma triturada mejora la calidad del asfalto y por ende, con eso no desaparecerán los hoyos en las vías de rodaje. Otra de las objeciones tenía que ver con el costo de instalar la tecnología en sus asfalteras. En la vista pública se dijo que el costo aproximado sería de 100 mil dólares por planta. Better Road tiene 10 plantas en Puerto Rico, lo que totaliza un millón de dólares en su caso. Díaz padre entiende que no existe una entidad bancaria dispuesta a prestarle el dinero para la inversión.

Bajo el proyecto Abriendo Camino, se supone que llegarán 652 millones de dólares para la reparación de carreteras. De estos, solamente se han subastado 80 millones de dólares.

Por su parte, el representante Manuel Claudio, uno de los coautores de la medida, explicó que el objetivo es crear una nueva industria para el uso de neumáticos triturados, que actualmente se exportan porque en la Isla no se utilizan. Se dijo que hay entre 4 a 5 compañías en Puerto Rico que reciclan las gomas y las exportan.

“Ellos tienen la preocupación de los costos del asfalto con goma triturada, pero eso es si compran la goma fuera de Puerto Rico. Hoy tenemos el mercado. Además que las asfalteras pueden convertirse en procesadoras del material. Y poder obtener fondos o simplemente que las procesadoras les entreguen gratuitamente este material. Y eso es algo que no lo consideraban en los costos de hacer la mezcla”, explicó el representante quien entiende que de esta forma inclusive podría bajar el costo de producción.

“Entretanto, Pedro Guevara, de la Junta de Calidad Ambiental (ahora fusionada con el Departamento de Recursos Naturales) entiende que la Asamblea Legislativa no debe solamente enfocarse en que la única alternativa para el manejo de los neumáticos sea triturarlo para mezclarlo con asfalto.

“El complemento de todas las alternativas si ofrece una alternativa local. Ya que los mercados internacionales los materiales reciclables se están limitando y más difíciles de hacer. El problema principal en este país es el manejo de los desperdicios sólidos y hay que buscarle alternativas concretas”, sostuvo Guevara.

Finalmente, la licenciada Miriam Stefan, ayudante especial en Asuntos Legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras insistió en que se le debe dar el tiempo a la agencia de hacer un estudio sobre el impacto económico que tendría exigir el neumático triturado como parte del material de asfalto. El DTOP y la ACT no respaldan la medida tal como fue presentada.

El representante González expresó que está dispuesto a que la entidad realice el estudio, pero tampoco puede tardar lo que queda de cuatrienio en el mismo.

Contraloría de Puerto Rico suscribe acuerdo para potenciar las nuevas tecnologías en la fiscalización

SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico, suscribió un acuerdo que reafirma el uso de las tecnologías de información y comunicación en la fiscalización de las transacciones y de los fondos públicos, trascendió el lunes.

El compromiso, firmado por 21 países en la reunión de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) celebrado en Argentina, apuesta de manera “indeclinable e irreversible en avanzar en el uso de las herramientas y las innovaciones” que proveen las tecnologías para el control de la gestión pública.

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, concurrió en declaraciones escritas en que el uso de las nuevas tecnologías “es un camino que aportará confianza a la ciudadanía sobre la calidad, transparencia y oportunidad de nuestro trabajo”, como reza la declaración. De hecho, “el mantenimiento y desarrollo de una infraestructura moderna y tecnológica ha sido uno de los objetivos principales en la transformación de la Oficina del Contralor en los últimos años”.

Algunos de los proyectos innovadores de la Contraloría en el manejo de la evidencia digital en las auditorías, es la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico (AFD) en el 2011. Esta División provee a los auditores apoyo técnico especializado para detectar o corroborar la posible comisión de un delito o irregularidad y develar la identidad de las personas responsables con prueba confiable y admisible en foros administrativos y judiciales. Al presente se han trabajado 45 casos forense digital de posibles esquemas de fraude y se ha brindado apoyo al Departamento de Justicia de Puerto Rico en 10 casos y a la Oficina de Ética Gubernamental en tres casos.

Además, el personal de auditoría cuenta con su portal de Business Intelligence, entre otras aplicaciones tecnológicas, que ayudan a extraer información de los registros de las entidades auditadas.

En la Declaración de Buenos Aires, como también se ha denominado el acuerdo, la Contraloría se compromete a compartir experiencias en políticas y procedimientos, promoción de buenas prácticas, y a la innovación tecnológica. El documento firmado el 12 de octubre, reconoce que las entidades fiscalizadoras deben “construir un puente entre los gobiernos y la ciudadanía y constituirnos en una fuente confiable de información, independencia y objetividad” mediante las evaluaciones de las políticas, programas y actividades gubernamentales y los resultados que producen.

El acuerdo fue suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, España, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico. El documento está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Realizarán Inspección Ocular de la Cámara sobre problemas de inundaciones en estacionamiento del RUM

EL CAPITOLIO – La Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste, presidida por la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, informó que llevará a cabo el martes una inspección ocular para investigar el estado de deterioro que se encuentra el estacionamiento de estudiantes y profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

“Muchos estudiantes, profesores y demás personal universitario nos ha traído la preocupación del avanzado estado de deterioro que se encuentra las facilidades del estacionamiento del RUM, es por eso que mañana estaremos celebrando una inspección ocular en dicha facilidad para evaluar cómo se encuentra dicho parking y buscarle alternativas, viables, para su reparación y rehabilitación a la mayor brevedad posible”, comentó Mas Rodríguez en comunicación escrita.

La inspección ocular, detalló, está pautada para comenzar a las 10 de la mañana justo en la entrada del mencionado ‘aparcamiento’. Fueron citados a deponer personal administrativo del RUM, al igual que funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entre otros.

“Entre las inquietudes que nos han manifestado se encuentran los estragos de la inundaciones. Cada vez que llueve copiosamente en la zona, parte del estacionamiento no se puede utilizar y los vehículos que están en esas áreas inundables son sujeto a daños. Vamos a verificar los sistemas de drenaje. También nos han dicho sobre la falta de iluminación en horas de la noche y que la pintura reflectiva usada para demarcar los estacionamientos, ya no se puede apreciar. Estos tres asuntos son de vital importancia para brindarle seguridad al estudiantado, así como a la facultad del Colegio”, añadió la legisladora del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán.

La investigación se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 138 la cual ordena a la mencionada Comisión desarrollar un estudio general de la situación actual de los municipios que componen la región oeste de la isla.

Mas Rodríguez también adelantó que estará solicitando datos específicos del estando procesal que se encuentra el proyecto de Alianza Pública-Privada que se estaría gestionando para la rehabilitación del complejo de viviendas en el RUM, y el cual además tenía como objetivo reparará ciertas áreas del estacionamiento.

A principios del mes de mayo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas anunció el inicio del proceso de subasta para rehabilitar las viviendas de estudiantes en el RUM, así como para ampliar el área de estacionamiento.

Policía abre investigación por supuesto mal manejo en el protocolo en caso de hallazgo de empleado de la AEE dentro de auto

SAN JUAN – El teniente Rolando Trinidad, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón del Negociado de la Policía de Puerto Rico sostuvo el lunes, que no se cumplió con el protocolo establecido ante el hallazgo del cuerpo del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dentro de una guagua.

“La persona que llevó a cabo el PPR 128 no cumplió con lo establecido. Ya el comisionado (de la Policía, Henry Escalera) ya ordenó una investigación administrativa a esos efectos y obviamente pues tendrá sus consecuencias a aquellos que no cumplieron con su deber ministerial y los protocolos establecidos dentro de la Policía”, dijo el teniente Trinidad en entrevista radial (Radio Isla 1320).

La Policía informó, que a eso de las 9:30 de la mañana, agentes de Patrullas de Carreteras custodian el cuerpo de Francisco Antonio Chevres Rivera, de 48 años, quien fue localizado en el interior de una guagua Mitsubishi Montero, del año 1998, color oro.

De acuerdo a la información policial, en horas de la mañana mientras el agente Joel Ríos, encargado de custodiar los vehículos involucrados en choques graves, se encontraba en el estacionamiento, percibió un fuerte olor que provenía del vehículo, percatándose del cuerpo localizado en la tercera fila de asientos.

Chevres Rivera era buscado por la Policía desde el 18 de octubre, luego de ser reportado desaparecido. La búsqueda fue realizada en la Carretera 165 kilómetro 21.1 en Dorado donde tuvo un accidente de tránsito.

Al momento no se ha informado si el cuerpo presenta señales de violencia ya que el personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra en el lugar para trabajar la escena.

El agente Carmelo Salgado de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de (CIC) Vega Baja, investiga los hechos.

Desarrollan iniciativa para mejoras permanentes en escuelas y comunidades