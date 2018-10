Puerto Rico Hoy – Octubre 23, 2018

Rosselló Nevares advierte “plan de austeridad” JCF pone en detrimento a la población SAN JUAN – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares aseguró el martes que seguirá adelante con su política pública establecida a pesar que considera que el borrador del plan fiscal del gobierno que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) es más un plan de austeridad. “Esto no es un plan fiscal y de desarrollo económico. Esto es un plan de austeridad. Nuestra opinión es que la Junta de Control Fiscal ha cambiado totalmente su enfoque y su filosofía, no tan solo los números. Hay unos recortes más agresivos en el gobierno. Eso tiene como consecuencias afectar a los servicios y a los más vulnerables”, dijo el mandatario en un mensaje transmitido por las redes sociales. “Estos recortes más agresivos y una serie de acciones adicionales provocarían un superávit de 30 mil millones de dólares en los próximos 16 años, dinero que estaría disponible para los bonistas pero que sería en detrimento a los más vulnerables y a nuestra población. Esto no es justo”, agregó. Aseguró que han llevado a cabo ciertas reformas para mejorar la situación fiscal del gobierno. “Le dejamos saber de manera bien clara a nuestro pueblo que reconociendo los retos históricos que tenemos, los retos fiscales que hay por delante, seguiremos cónsonos con la política pública que hemos establecido porque Puerto Rico no merece en estos momentos un plan de austeridad. Lo que Puerto Rico merece es un plan de transformación que sí tenga como base un componente de compromiso fiscal y desarrollo económico pero cuyo objetivo principal sea el bienestar de nuestro pueblo”, sostuvo el gobernador. La alocución de Rosselló Nevares se dio mientras los miembros de la JCF llevan a cabo la décimo quinta reunión pública en la que se certificarían los planes fiscales del gobierno y de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El lunes el presidente del ente federal, José Carrión, tercero anunció la publicación de borradores de los Planes Fiscales revisados del Gobierno y la UPR. Indicó que el Nuevo Plan Fiscal proyecta un superávit de ahora al año fiscal 2033 y déficits posteriores. Ese superávit a corto plazo requiere la implantación puntual y abarcadora de reformas estructurales, medidas fiscales y fondos federales adicionales. De otra parte, Carrión tercero también anunció ajustes al Plan Fiscal de la UPR que supuestamente se lograron a través de un proceso de colaboración, que incluye la actualización de los datos reales en base a una matrícula reducida de estudiantes, el impacto fiscal de las medidas, e ingresos revisados de subvenciones federales, entre otros. HEEND traslada la desobediencia civil al Recinto de Río Piedras

SAN JUAN – Las acciones de desobediencia civil pacífica de los miembros de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) en defensa del convenio colectivo y el plan de retiro, se trasladaron el martes al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El acto de desobediencia civil pacífica se manifiesta frente a las portones de la institución en donde los manifestantes se ubican en la calle para bloquear el tránsito vehicular, no así el paso peatonal para que no se interrumpan las labores académicas y administrativas.

“La Junta de Control Fiscal, las autoridades universitarias y la administración Rosselló no nos dejan otra salida. Estamos en la calle defendiendo nuestros empleos, los acuerdos logrados en la mesa de negociación y nuestro plan de retiro”, informó el liderato del gremio en declaraciones escritas.

Alegaron que el lunes la JCF, con su nueva revisión al plan fiscal de la UPR, impone más sacrificios a las familias trabajadoras para cuadrar el presupuesto.

“Lo que están cometiendo es una gran injusticia contra nuestras familias trabajadoras. Nuestra matrícula no gana salarios extraordinarios como sí lo hacen las batatas políticas del gobierno de turno y los contratistas de las campaña. Es gente humilde a la que están arrinconando y tratando de empobrecer. Ahora, hablan de despidos y de quitarnos nuestro derecho a la salud con el plan médico. Nuestra respuesta es sencilla: no lo vamos a permitir”, expresó la dirección de la unión.

Mencionaron que para cuadrar la chequera en la UPR solo se está sacrificando a sus empleados y estudiantes. “Aquí no hemos visto medidas de austeridad que impliquen cortar la grasa de contratos y ayudantes, solo nos quitan derechos a los empleados y le aumentan la matrícula al estudiantado para hacer más difícil que los hijos de las familias trabajadoras puedan acceder a la educación. Buscan destruir la Universidad para entregarla en pedazos al sector privado”, indicaron.

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera aún no sale de su asombro sobre el hallazgo del cadáver empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Francisco Anthony Chevres Rivera cuatro días después en la misma guagua en la que tuvo un accidente y que fue ocupada por la Policía.

Para el funcionario, las autoridades tienen que ofrecer una explicación de cómo ocurrió esta situación.

“Yo estoy igual que todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Los familiares… Imagínate. No quiero ni pensarlo. Es embarazoso. Tiene que haber habido algún tipo de circunstancia. Sea negligencia, sea error, lo que fuera. Tiene que haber una explicación que tenemos que buscarla y darla. La que sea. Decirlo como es… Yo tengo un formulario de inventario. Alguien tiene que explicarme a mí también”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

Sin embargo, el funcionario dijo que aún no se ha entrevistado al agente que investigó el caso.

“No. Porque en el momento y hora que se ordenó la investigación administrativa, se paraliza todo hasta que los agentes investigativos tengan los hechos de lo que ocurrió para entonces hacer la investigación (administrativa). Normalmente en este tipo de evento, como el enfoque aquí es quien tenía que hacer el inventario, pues esa persona probablemente será la última que entrevisten después que tengan todos los datos de la investigación”, explicó.

“Todo aquí ‘revuelve’ alrededor de quien hizo el inventario del vehículo, porque si hubieran hecho el inventario de una forma que se entiende correcta, y el cadáver estaba ahí, lo hubieran encontrado. Esa parte se da hasta el final. Se va a hacer. No es que se vaya hacer, pero hay que tener los datos”, añadió.

El cuerpo en estado de descomposición de Chevres Rivera fue hallado en horas de la mañana del lunes en la cajuela de la guagua Mitsubishi Montero en la que tuvo un accidente contra un árbol la madrugada del jueves pasado en la carretera PR-165 entre Toa Baja y Dorado y que fue ocupada y llevada a la Comandancia de Bayamón. Previo a la ocupación del auto, los familiares de Chevres Rivera recogieron sus pertenencias, pero éste no aparecía.

Luego del hallazgo del cadáver, cuatro días después, se manejan tres investigaciones. Una de ellas es la del suceso como tal, la otra es una investigación administrativa ordenada por el comisionado de la Policía, Henry Escalera y otra que ordenó la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez. Sin embargo, la pieza clave serán los resultados de la autopsia.

“¿Cuál es la explicación? Eventualmente habrá una explicación. Ahora lo que tenemos son teorías, conjeturas que tenemos que esperar que venga la investigación… Hay tres investigaciones… pero por un lado está la autopsia. La autopsia tiene que reflejar la causa y manera para entonces poner esto en un contexto y llegar a una determinación lógica. Ahora no existe eso”, dijo el funcionario al señalar que el personal del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) comenzará el proceso de la autopsia el martes.

“Tenemos que buscar una explicación absoluta. Imagínate los familiares. Hay que decir lo que pasó. No hay duda ninguna. ¿Qué procedimientos no se llevaron a cabo? Tiene que haber habido una falta de procedimientos. No hay otra alternativa”, reiteró.

