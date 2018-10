Puerto Rico Hoy – Octubre 27, 2018

Alcaldes llegan a acuerdos con Corporación del Fondo del Seguro del Estado

SAN JUAN La Corporación del Fondo del Seguro del Estado continúa fortaleciendo sus relaciones con varios municipios desde los cuales buscan impactar de manera directa a los patronos que hagan negocios en los ayuntamientos y que de esa forma estos puedan beneficiarse de la inmunidad patronal que solo proveen las pólizas de la Corporación Pública.

Así lo anunció el administrador, Jesús M. Rodríguez Rosa, al informar que esta semana firmó acuerdos colaborativos con los alcaldes de Cidra, Javier Carrasquillo; el de Las Marías, Edwin Soto; el de Aguada, Manuel Gabina Santiago; y el primer ejecutivo de Camuy, Edwin García.

El funcionario explicó que los acuerdos consisten en un intercambio de información entre la dependencia y los municipios, a los fines de corroborar que todo patrono esté cumpliendo con los requisitos necesarios para operar sus negocios, entiéndase todo lo relacionado a las patentes municipales y la cobertura de la póliza de la CFSE.

“Es sumamente importante que los patronos sean conscientes de las consecuencias a las que se exponen en caso de no cumplir con todo lo que conlleva el establecimiento de un negocio. Es por eso que en la Corporación no descansamos en nuestro esfuerzo de llegar a ellos y orientarlos sobre la importancia de estar protegidos ante la eventualidad de algún accidente laboral”, manifestó Rodríguez Rosa no sin antes agradecer la apertura de los alcaldes con esta iniciativa que se suma a otras tantas implementadas durante la presente administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la CFSE.

Por su parte, los alcaldes se mostraron satisfechos y muy comprometidos con la alianza que resultará en beneficios para todas las partes, en especial, para los ciudadanos que apuestan al desarrollo económico de Puerto Rico y desde sus respectivos comercios se convierten en piezas claves para proseguir con la ruta de recuperación trazada desde el pasado año.

Hasta el momento unos siete acuerdos han sido establecidos con municipios, mientras que otros ya están confirmados para concretarse tan pronto como en las próximas semanas.

