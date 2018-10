Puerto Rico Hoy – Octubre 30, 2018

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, hizo un llamado a todos los puertorriqueños a participar el 11 de noviembre del Domingo para el Huérfano, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los menores que perdieron a sus padres.

“Como saben yo soy producto de ese inmenso regalo de amor que llamamos la adopción. Gracias a ese amor demostrado por dos seres únicos es que hoy estoy aquí. El amor se manifiesta en diversas formas, es por eso que hago un llamado para apoyar este próximo 11 de noviembre la iniciativa Domingo para el Huérfano en donde iglesias y centros de adoración a nuestro Dios a través de toda la Isla se unirán para llevar un mensaje de comprensión y protección hacia los niños que han perdido a sus padres”, comentó el líder legislativo en expresiones escritas.

Méndez Núñez reconoció la labor de la entidad sin fines de lucro, Adoptando en Puerto Rico, gestor de esta importante iniciativa en Puerto Rico.

El Domingo para el Huérfano es una plataforma creada por la Alianza Cristiana para Huérfanos (CAFO, por sus siglas en inglés), para unir a las iglesias alrededor de los Estados Unidos y el mundo con el propósito de asistir a los menores de edad que perdieron a sus padres.

“Siempre he luchado para proveerle a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, particularmente los niños que no pueden defenderse por sí solos, las herramientas necesarias para lograr una mejor calidad de vida y, como yo, una oportunidad a ese regalo de amor. Por eso es importante que nos unamos en oración por aquellos que más lo necesitan, vamos a hacer realidad esa muestra de amor. Juntos podemos cambiar la vida de un niño, únete a la iniciativa del Domingo para el Huérfano”, añadió el presidente de la Cámara.

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge Navarro Suárez, anunció el martes que como parte de la Resolución de la Cámara 71, ha iniciado una investigación para evaluar el funcionamiento del Departamento de Seguridad Pública (DSP), que encabeza el secretario Héctor Pesquera, tras un año de su creación.

Como parte de dicha investigación, Pesquera había confirmado su asistencia a una vista pública de dicha Comisión, en el Salón de Audiencias I de la Cámara de Representantes.

“Recibimos una llamada de parte de él y su equipo de trabajo pidiéndonos tiempo adicional por la naturaleza de la información requerida para su comparecencia y le concedimos tiempo adicional. La nueva cita ante la Comisión será el martes, 27 de noviembre del año en curso”, indicó Navarro Suárez en declaraciones escritas.

“Cumpliendo con lo que ordena la Resolución de la Cámara 71, estamos evaluando el funcionamiento y las operaciones de todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública. Como ustedes recordaran ese Departamento se fusionó hace un año y queremos evaluar cómo ha transcurrido la creación del mismo. Hay mucha preocupación dentro de nuestro pueblo con la aparente falta de resultados y vamos a evaluarlo y a verlo todo. A ver qué funciona y que no funciona, y recomendaremos al Cuerpo lo que haya que hacer para mejorar este Departamento que es una de las prioridades de esta Administración”, dijo el legislador por el Distrito de San Juan.

Indicó que la semana pasada tuvieron una reunión ejecutiva a la que asistieron los directivos de cada componente, a excepción del Negociado de Ciencias Forenses. Comparecieron: el Comisionado, Héctor López del Negociado de Investigaciones Especiales; el Comisionado Nelson Escalera del Negociado de la Policía; la Comisionada Jazmín González del Negociado del 911; el Comisionado Alberto Cruz del Negociado de Bomberos; el Comisionado Guillermo Torruellas del Negociado de Emergencias Médicas y el Comisionado Carlos Acevedo del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

“En esa reunión ejecutiva los jefes de los componentes alegaron todo estaba funcionando en orden y solo con contratiempos mínimos producto del proceso, pero nosotros estamos haciendo nuestra propia investigación y cumpliremos a cabalidad con nuestra responsabilidad. Para este servidor y para la Comisión este tema es muy importante y lo atenderemos con la rigurosidad y el tiempo que amerita”, puntualizó.

Alerta a la precaución durante celebración de Halloween

SAN JUAN – El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, exhortó el martes a la ciudadanía a tomar precauciones el día de Halloween este próximo miércoles.

“La mayoría de los efectivos de la Uniformada, realizarán patrullajes preventivos y estarán disponible para atender cualquier situación. Nuestros policías están preparados para brindarle seguridad a toda la ciudadanía que celebre dicha actividad”, dijo Escalera Rivera en declaraciones escritas.

Por otra parte, el funcionario exhortó a la ciudadanía a estar vigilantes y al tanto de dónde y cómo sus niños celebran la Noche de Brujas.

“Es sumamente importante que los niños estén acompañados por un adulto en todo momento, que salgan en grupos de amigos, familiares o vecinos y que no visiten residencias que no estén iluminadas. Además, deben dialogar con sus niños sobre la importancia de no entrar en ninguna residencia sin el permiso de sus padres o encargados”, indicó.

Destacó además, la importancia de revisar los dulces antes de que los niños los consuman y descartar aquellas golosinas que tengan su empaque abierto o alterado.

De igual forma, Escalera Rivera anunció que la Policía de Puerto Rico está preparada para brindar seguridad a la ciudadanía en las calles.

En cuanto a los disfraces, indicó que aquellas personas encargadas de menores se aseguren de que utilicen colores claros o con algún tipo de brillo para que puedan ser identificados en la oscuridad. Además, deben verificar que el menor pueda ver y respirar bien mientras utiliza máscaras o accesorios en el rostro.

Por último, el comisionado indicó que impartió instrucciones para que los comandantes de las 13 áreas policíacas estén supervisando directamente los planes de trabajos en sus respectivas áreas. Como parte del plan de trabajo el personal de Relaciones con la Comunidad, estará en diferentes centros comerciales repartiendo a la ciudadanía hojas informativas.

La Policía tiene la línea confidencial 343.2020 para reportar cualquier incidente. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Federación Laborista de Empleados cierra portones de entrada del RUM

MAYAGÜEZ – Desde tempranas horas de la madrugada un grupo de empleados de la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), cerraron todos los portones de entrada del mencionado recinto y evitan la entrada de los estudiantes y del personal docente, informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe policiaco, al lugar se personó el teniente Hiram Lugo de la Comandancia de Mayagüez y se entrevistó con el presidente Daniel Echevarría, quien le indicó que la manifestación es en reclamo al convenio colectivo y que pudiera llevarse a cabo todo el día.

Las autoridades detallaron que el pasado 16 de octubre, también llevaron a cabo una protesta similar, la cual tuvo efecto en la carretera PR-2, con el congestionamiento vehicular.

En la protesta participan entre 25 y 30 personas y agentes del distrito policíaco de Mayagüez llegaron al lugar para atender la misma y controlar el tránsito.

AVISO – AAA continúa los trabajos en la planta de filtros Lares Espino

ARECIBO – La planta de filtración Lares Espino se mantiene fuera de operación debido a ajustes operacionales en el sistema, informó el director de área de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Samuel Rosario Vega.

“Personal de compañía privada realiza trabajos de mantenimiento en la instalación. Para minimizar el impacto a los sectores afectados, la AAA coordinó camiones cisternas”, explicó el funcionario.

Rosario Vega indicó que el proceso de filtración y distribución comenzará una vez se completen las labores de limpieza. Se espera que el servicio se restablezca el viernes, 2 de noviembre.

Como resultado, los sectores que experimentan bajas presiones e interrupción del servicio de agua potable del municipio de Lares son: Espino, Miraflores, Río Prieto, La Torre, Los Quemaos, Planel, Sebruquillo, Urb. Altamira, Urb. Villa Borinquen, Urb. Palmas Del Sol, Urb. Villa Seral, Urb. Brisas, Urb. Jardines, Calle Albizu Campos y Buenos Aires. Asimismo, los sectores Perchas y Mirabales del municipio de San Sebastián.

Ante la posibilidad de turbidez al restablecerse el servicio, se recomienda hervir por tres minutos el agua destinada para consumo humano.

Para más información, los abonados se pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente al (787) 805-2482 o acceder a la página de internet www.acueductospr.com También a través de las redes sociales Twitter y Facebook: @Acueductospr.

Con grillete agente municipal que baleó a su expareja en cuartel de Cataño BAYAMÓN (CyberNews) – Una jueza de Bayamón halló causa contra el policía municipal de Cataño que supuestamente le disparó a su expareja en un alegado incidente de violencia doméstica ocurrido en el fin de semana en el cuartel municipal del mismo municipio.

La fiscal de distrito de Bayamón, Sonia Otero, informó que la fiscal Arlene Patiño Lorenzo, quien investigó el caso junto con la agente Daisy Silva Batista del Negociado de la Policía de Puerto Rico, radicó tres cargos contra Israel Berríos Marrero por artículo 93 por tentativa de asesinato, artículo 215 por alterar o poseer un marbete alterado y violación al artículo 5.15 de la Ley de Armas por disparar un arma de fuego.

La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra Berríos Marrero. La fianza impuesta fue de 170,000 dólares y la vista preliminar será el 15 de noviembre.

Un informe policiaco detalla que el agente municipal prestó la fianza a través de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) y quedó con supervisión electrónica.

La investigación reflejó que Berríos Marrero llegó a un negocio donde se encontraba la víctima quien, al verlo, decidió ir al Cuartel Municipal de Cataño. Él la siguió hasta dicho lugar y comenzaron a discutir. Es entonces que llegan los policías Javier Isaac Martell y María de los Ángeles Sánchez, quienes recomendaron a la perjudicada entrar al cuartel. En ese momento, el imputado sacó, cargó y disparó a la víctima con su arma de reglamento. Fue entonces que Martell disparó a Berríos Marrero y logró arrestarlo. La perjudicada recibió varios impactos de bala, por lo que se encuentra recibiendo tratamiento en el Centro Médico de Río Piedras.

“El Departamento de Justicia reitera su política en contra de la violencia de género, venga de donde venga, y nadie está por encima de la ley. Ahora este policía enfrentará las consecuencias de sus actos”, expresó la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced en declaraciones escritas.