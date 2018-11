Puerto Rico Hoy – Noviembre 1, 2018

Arrestada al ocuparle cinco kilos de cocaína en Aeropuerto de Aguadilla

AGUADILLA – Una mujer fue arrestada a eso de la 1:00 de la madrugada del jueves en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla luego que le ocuparan cocaína, varios celulares y dinero en efectivo, informaron las autoridades.

El parte policiaco indica que la detenida fue identificada como Génesis Darylis Acevedo Jiménez, 24 años y vecina de Aguada.

A la mujer le ocuparon cinco kilos de cocaína, cinco teléfonos celulares y 78 dólares en efectivo.

La intervención fue realizada por personal de la División Drogas Aguadilla, en coordinación con efectivos de la Administración Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) en medio de una inspección rutinaria de un vuelo con destino a Orlando Florida.

Los agentes Javier Pérez, Alfredo Díaz de la División de Drogas de Aguadilla y Martín Burgos de la DEA, supervisados por el sargento Luis Acevedo y el teniente Rubén Lorenzo, director de la División de Drogas Aguadilla, consultaron la intervención con la Fiscalía local. La mencionada agencia federal asumió jurisdicción del caso.

Esta intervención es parte del Plan Anticrimen del Área Policiaca de Aguadilla, dirigida por el teniente coronel José M. Rodríguez Rivera.

Gobernador participa de encuentro entre empresarios disponibles a ofrecer experiencias de trabajo a jóvenes

GUAYNABO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares participó el jueves, del evento Construyendo un camino hacia el empleo para estudiantes de nivel secundario del Departamento de Educación, dirigido a propiciar conversaciones entre el estudiantado y patronos de diversas industrias.

“Queremos que los estudiantes próximos a graduarse entren en contacto con patronos de diversas industrias que puedan proveer opciones de aprendizaje basado en experiencias de trabajo. Agradezco a las compañías que han respaldado este proyecto y que apuestan a nuestra juventud pues queremos ayudar a nuestros jóvenes a que logren adquirir experiencias de trabajo mientras estudian y se prepararan para alcanzar sus metas”, expresó el primer ejecutivo.

Explicó que el encuentro —en el que participaron sobre 80 compañías y entidades— sirvió de intercambio para discutir cómo las escuelas y el sector privado pueden trabajar en conjunto a fin de proveer a los estudiantes nuevas oportunidades que los ayuden a alcanzar el éxito profesional; esto incluye aprendizaje basado en trabajo, internados y prácticas, entre otros.

Durante el evento, los patronos tuvieron la oportunidad de discutir las necesidades de fuerza laboral que tienen hoy día y las destrezas requeridas por parte de los candidatos que quieran sumarse a sus equipos de trabajo.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, explicó que las ventajas de creación de internados y otras formas de aprendizaje basado en experiencia de trabajo sirve tanto a estudiantes como a patronos.

“Este tipo de experiencias permite al patrono desarrollar un banco de talento con las habilidades que necesita su industria, reduce los costos de reclutamiento y produce una nueva cantera de fuerza laboral. Por otra parte, permite a los estudiantes aprender sobre la industria al tiempo que les dota de destrezas y un entendimiento sobre el entorno o escenario laboral”, agregó la funcionaria.

El evento celebrado en la sede de la Asociación de Industriales contó con deponentes de varias agencias de Gobierno, entre ellos, estuvo la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Laboy Rivera; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, Omar Marrero; y en representación del secretario del Departamento del Trabajo, la secretaria auxiliar de estadísticas, Elda Parés.

El evento también contó con la participación de otros líderes del Departamento de Educación y expertos en Educación en Carreras Técnicas (CTE, por sus siglas en inglés).

Empresas como Amgen, Danosa, First Bank, Garaje Isla Verde, Claro, Marriot, Wal-Mart, la Asociación de Industriales, Microsoft, JetBlue, la Asociación de Constructores de Puerto Rico y Worldnet Telecommunications se han unido a la iniciativa.

“Con esta iniciativa, el Departamento busca que la agencia pueda servir de facilitadora mediante diálogo colaborativo con representantes de distintas empresas, para garantizar que todo estudiante tenga la oportunidad de desarrollar las destrezas necesarias para participar y ser exitosos en el ámbito laboral”, concluyó Keleher.

Gobernador confirma que refirió a secretaria de Justicia a OEG

GUAYNABO – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares confirmó el jueves que fue entrevistado por fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sobre la pesquisa que realizan contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, por supuestamente intervenir en la sentencia de un joven que robó en la casa donde vive su hija.

“Yo sí contesté unas preguntas que tenían unos fiscales del FEI. Yo pedí, como ustedes saben, la investigación (del chat) de WhatsApp (en el que participaron varios funcionarios y exfuncionarios de su gabinete y el exjuez Rafael Ramos Sáenz) y como parte de todo ese proceso cuando llegan denuncias siempre las referimos a las entidades pertinentes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Sobre eso, yo lo que le pido al FEI y a las otras entidades pertinentes es que puedan llevar a cabo su investigación y que le puedan decir al pueblo de Puerto Rico cuales son los resultados”, añadió.

Rosselló Nevares confirmó además que el principal asesor legal Alfonso Orona hizo el referido a las autoridades que investigan estos asuntos.

El gobernador mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con la secretaria de Justicia sobre el particular. El primer ejecutivo reiteró su confianza a Vázquez Garced.

Según trascendió, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario confirmó el recibo de la querella.

Por su parte, Vázquez Garced arremetió se defendió por las alegaciones en su contra FEI y aseguró que su agencia seguirá adelante con sus pesquisas. Indicó que la presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives tuvo la querella por 10 días “para saber el momento apropiado en que la iba a utilizar”.

“Qué casualidad que sacan (la investigación) hoy, cuando le van a radicar cargos al juez (Ramos Sáenz). Que casualidad que no le van a radicar a los funcionarios como Itza (García)… Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que la investigación del FEI está amañada, no es confiable y la Oficina de Ética Gubernamental si se ha prestado para esto, nunca le ha dado la oportunidad a la secretaria de Justicia por deferencia al puesto. Yo fui la que pedí la investigación y no fui entrevistada. Salí supuestamente, según ellos, siendo la persona contra quien están haciendo la investigación. Nadie puede decir que esta secretaria ha intervenido de alguna manera en el caso de mi hija o en el caso de nadie para que se haga una sentencia en particular”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (WKAQ).

Entretanto, Vázquez mencionó que en el pasado, mientras fue Procuradora de la Mujer, le canceló a la presidenta del FEI un contrato de asesoría. Dijo que Cotto Vives también tenía contratos con otras agencias.

“Si eso de alguna forma influye en ella, pues verdaderamente lo que demuestra es que la investigación del FEI no es una investigación seria, no ha sido una investigación confiable. Ha sido una investigación amañada para hacerme daño, para afectar mi credibilidad… Yo le quiero decir a ella y a todos los que estén en este asunto que las investigaciones que tiene el Departamento de Justicia van a continuar. Si lo que quieren de alguna manera es afectar la credibilidad del Departamento, no lo van a lograr porque mis investigaciones van a continuar contra quien sea”, afirmó.

Aseguró que la fiscal en San Juan que tenía asignado el caso del robo de su hija y la Fiscal de Distrito “jamás, ni ellos ni nadie, pueden decir que yo como secretaria de Justicia le di alguna instrucción relacionada al acuerdo, al procesamiento, a nada. Este individuo estaba asesorado por su abogada”.

La titular del DJ aseguró que el gobernador tiene conocimiento de esta situación y que éste ha expresado públicamente que confía en ella.

“Hasta que el gobernador entienda, voy a seguir siendo la secretaria de Justicia y tengo su apoyo y él lo ha dicho públicamente. Estas personas que se han prestado para esto, y le digo al pueblo, que le dije al gobernador que yo vine a combatir la corrupción. El que no pueda manejar la integridad de un ser humano, de una persona, de una secretaria de Justicia, se tiene que ir. Mis investigaciones van a continuar y voy a seguir la línea de cero tolerancia a la corrupción”, expresó.

Gabriel O. Santos Ortega colaboró en esta historia.

Más del 90% de la isla se mantiene fuera de condiciones de sequía

SAN JUAN – Más del 90 por ciento de la isla se mantiene fuera del patrón de sequía anómala que se había reportado, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El informe emitido el jueves por la entidad, no refleja cambios en relación a la pasada semana. De esta forma, el patrón se queda igual por tercera semana corrida.

Los municipios de Coamo, Barranquitas, Comerío, Cidra, Cayey, Salinas y Aibonito enfrentan condiciones de sequía anómala para un 3.67 por ciento. Por otro lado, el informe precisa que un 96.33 del país no enfrenta condiciones de sequía.

El estimado de población en las áreas con condiciones anormalmente secas es cero, según indica el informe del Monitor de Sequía. El máximo nivel de sequía es sequía excepcional.

Accede el informe del Monitor de Sequía aquí: https://bit.ly/2sC2idV.

Gobernador nombra comisionada interina para Ciencias Forenses