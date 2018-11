Puerto Rico Hoy – Noviembre 2, 2018

Hallan mujer muerta en Vega Alta VEGA ALTA – La Policía investiga el hallazgo de una mujer sin vida a las 6:53 de la mañana del viernes en la carretera PR-2, en la entrada de Piedras Gordas en Vega Alta. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar la Policía al lugar, localizó en el pavimento el cuerpo de una mujer. Las autoridades indicaron que la infortunada no ha sido identificada al momento. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan el caso junto al fiscal de turno. Asesinato en Cerro Gordo en Bayamón BAYAMÓN – Una muerte violenta se reportó a las 7:08 de la mañana del viernes en la carretera PR-830 en el kilómetro 2.6 en el barrio Cerro Gordo en Bayamón, informó la Policía. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar la policía al lugar localizó el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado al momento. El occiso presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según confirmaron las autoridades. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan el caso junto al fiscal de turno. Jenniffer González anuncia $ 54.7 millones en fondos para salud, desarrollo rural, preparación para desastres y pequeñas empresas ORLANDO, Florida – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció diferentes partidas de fondos federales que totalizan 54 millones 787 mil 950 dólares provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Agricultura (USDA), la Agencia de Logística de Defensa y de la Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (MBDA). González Colón detalló que Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal asignó 1 millón 205 mil 400 dólares en fondos para el Municipio de Juana Díaz bajo el programa de Préstamos Directos y Préstamos Garantizados para Instalaciones Comunitarias. “Esta asignación de fondos del USDA ayudará a financiar la adquisición de vehículos y equipo pesado que prestará servicios a los residentes de Juana Díaz; lo que ayudará al municipio a atender mejor las necesidades de salud, seguridad y protección de sus residentes”, dijo la funcionaria en declaraciones escritas. Asimismo, la comisionada señaló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos asignó 380,741 dólares para la investigación de causas y prevención del cáncer para el Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, para el programa de implementación de políticas de ingreso escolar de vacunación contra el virus del papiloma humano. Por otro lado, la MBDA recibió un Anuncio de Agencia Amplia (BAA) de 273 mil 793 dólares en fondos para la Asociación de Productos de Puerto Rico que se asignará a la Iniciativa de Preparación para Desastres. Estos fondos se extenderán hasta el 31 de agosto de 2019. La Agencia de Logística de Defensa otorgó un contrato con un monto máximo de 52 millones 928 mil dólares para una pequeña empresa en Camuy. Aurora Industries, LLC será responsable de la entrega de las chalecos resistentes a las llamas para el Uniforme de Combate del Ejército y se espera que el proyecto se complete para el 29 de abril de 2021. Lupa Cameral por alegada lentitud rehabilitación Poblado de Boquerón EL CAPITOLIO – La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Maricarmen Mas Rodríguez, estará celebrando este próximo lunes, 5 de noviembre, una vista pública sobre el estado en que se encuentran los trabajos de rehabilitación en el histórico Poblado de Boquerón, en Cabo Rojo. “Durante los pasados meses, un grupo de comerciantes, así como residentes del tradicional Poblado de Boquerón, se nos han acercado para indicarnos lo lento que van los trabajos de rehabilitación y el efecto negativo que ha tenido ciertas construcciones, asociadas al Plan de Desarrollo de 2014, en el turismo y calidad de vida del Poblado, por eso estaremos investigando profundamente la situación”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas. Explicó que a investigación se realiza bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 138 la cual ordena a la mencionada Comisión desarrollar un estudio general de la situación actual de los municipios que componen la región oeste de la Isla. La vista pública está pautada para comenzar a las 10:00 de la mañana en el Salón de Audiencias Número 2, en el Anexo de la Cámara. Entre los deponentes se encuentran la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Comerciantes del Poblado de Boquerón, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Cabo Rojo y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, entre otros. “En el 2014 se implementó un plan de mejoras estructurales al Poblado, que incluían la construcción de nuevas aceras, cunetones, desarrollo de plazas públicas, instalar nuevo sistema de alumbrado, el desarrollo de una serie de quioscos, y mejoras en los accesos vehiculares. Para eso se asignaron unos seis millones de dólares. Se supone que todos los trabajos hubiesen concluido en el 2015 o a lo más, a principios del 2016. Lamentablemente todavía no se han terminado los mismos. Por ejemplo, los comerciantes ambulantes todavía no tienen su área prometida, eso lo vamos a investigar, al igual que el porque se ha retrasado tanto los trabajos”, agregó la representante. Mas Rodríguez resaltó que los comerciantes del Poblado de Boquerón, particularmente los ambulantes, han experimentado dramáticas reducciones en ventas e ingresos debido a que los trabajos de construcción no han terminado. Terminan trabajos en las luminarias LED y las gradas de la pista del Parque Central

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el viernes que ya terminó la instalación de las luminarias LED y el techo de las gradas en la pista del Parque Central con una inversión de más de 54,758 dólares de fondos ordinarios que serán sometidos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) para que sean considerados para reembolso.

“Siguiendo nuestra política pública de utilizar sistemas que consuman menos energía, ayer se completó el reemplazo a tecnología LED en la pista del Parque Central. El plan de trabajo sigue con la reparación y reemplazo de luminarias en otras áreas del Parque que continúan a oscuras, antes extender a horario regular el uso de las instalaciones”, destacó la alcaldesa de San Juan en declaraciones escritas.

Indicó que los trabajos consistieron en el reemplazo de la cablería soterrada de 480 voltios; reparación de las cuatro torres de la pista de trotar; reemplazo de 32 luminarias de 500 watts tecnología LED.

Asimismo, la ejecutiva capitalina dijo que se terminó la reparación del techo de las gradas de la pista, que también resultó dañado a raíz del huracán María. Los trabajos incluyeron el reemplazo 40 planchas de galvalume.

“Continuar el trabajo de regresar nuestras instalaciones a condiciones óptimas para el disfrute de nuestros ciudadanos y visitantes es parte del trabajo prioritario que realizan todos los días nuestros empleados y empleadas. San Juan es la capital del deporte y seguiremos trabajando para que eventos locales e internacionales sigan haciendo de San Juan su lugar predilecto”, concluyó Cruz Soto.

Denis Márquez radica legislación para prohibir energía nuclear en Puerto Rico

EL CAPITOLIO – El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció el viernes la radicación del Proyecto de la Cámara 1878 para prohibir la generación de energía nuclear y la Resolución Concurrente 90 para que la Asamblea Legislativa exprese el más enérgico rechazo a las propuestas de establecer una planta de energía nuclear en Puerto Rico.

Esto, tras la visita de un grupo de ejecutivos de organizaciones norteamericanas que buscan establecer la energía nuclear en Puerto Rico.

“En una isla con las características de densidad poblacional, espacio y recursos naturales como Puerto Rico, proponer una operación de energía nuclear es un crimen ambiental y ecológico que atenta también contra la seguridad de los habitantes de este país. La única razón por la cual este tema ha sido traído a la discusión pública en días recientes es porque un grupo de ejecutivos de empresas contaminantes norteamericanas están de visita en la isla cabildeando para vender proyectos que han sido ampliamente rechazados por la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos”, expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas al cuestionar la propuesta.

El legislador explicó, además, “que existe un consenso entre la comunidad científica del país, sobre lo absurdo de proponer la energía nuclear en nuestro contexto, especialmente cuando esa misma comunidad científica ha propuesto durante décadas las fuentes renovables – especialmente la energía solar- como la solución a los problemas relacionados con nuestro futuro energético”.

Según detalló el portavoz del PIP en la Cámara, la energía nuclear fue ensayada en Puerto Rico durante la década de 1960. Para esa época dijo, además del proyecto petrolífero impulsado por el gobierno, y que hubiese convertido a PR en el tercer complejo petroquímico a nivel mundial, la AEE construyó un pequeño reactor nuclear en Rincón. A ese proyecto se le conoció como la “Planta Nuclear Bonus” que clausuró en el año 1968 debido a la controversia que se desató relacionada con un supuesto escape radioactivo ocurrido en esa instalación.

Sostuvo que estudios de salud pública realizados en la zona de Rincón y pueblos limítrofes unos años después del cierre de la planta Bonus reflejaron un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer entre los residentes de esa región. Además, se prohibió durante un tiempo el acceso a la zona, colindante con el Faro de Rincón, considerado uno de los mejores lugares en el mundo para la práctica del “surfing”.

“No hay más que revisar la historia sobre la energía nuclear en Puerto y en otras jurisdicciones como Ucrania (en la era soviética) y en Japón para darnos cuenta de lo descabellada que resulta una propuesta igual o similar en Puerto Rico. Y si a ello le sumamos que siendo Puerto Rico un país en el que ocurre frecuentemente una gran actividad sísmica (de la cual no nos percatamos habitualmente) no es sensato ni conveniente instalar reactores nucleares pues la posibilidad de que ocurran accidentes sería real, clara e inminente”, sentenció Márquez Lebrón.

“Carjacking” a hombre en Luquillo

LUQUILLO – Un robo de auto (“carjacking”) fue reportado a las 12:30 de la madrugada del viernes en la carretera PR-193 frente al Banco Popular en Luquillo, informaron las autoridades.

Según el informe policiaco, Orlando Arroyo alegó que se le acercó un individuo portando un arma de fuego y bajo intimidación y amenaza le anunció el robo. El ladrón le robó un Kia Rio, color oro del 2018, 20 dólares que había retirado del cajero automático y dos teléfonos celulares que estaban dentro del carro.

El perjudicado resultó ileso y el individuo abandonó el lugar con rumbo desconocido, según detallaron las autoridades.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) del Área de Fajardo, continúan con la pesquisa.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando al 787-343-2020 o al CIC de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Resumen del estado del tiempo para Puerto Rico del viernes, 2 de noviembre de 2018.

SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que aguaceros se desarrollarán en porciones del este interior de Puerto Rico esta mañana, luego aguaceros con tronadas se desarrollarán esta tarde a través de la mayor parte de la isla.

Aguaceros y tronadas continuarán durante el fin de semana como resultado de una vaguada y humedad en aumento.

A través de las aguas regionales, los navegantes pueden esperar oleaje entre cinco y siete pies a través de las aguas del Atlántico. En el resto de las aguas, el oleaje fluctuará entre dos y cuatro pies con vientos del este entre 15 y 20 nudos.

Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para las aguas del Atlántico y el pasaje de Anegada hasta por lo menos el lunes en la tarde. Se esperan que las condiciones marítimas se deterioren lentamente durante el fin de semana.

Las temperaturas altas estarán en los altos 80 a bajos 90 grados en elevaciones bajas, y en los altos 70 a bajos 80 grados en elevaciones más altas. Los vientos serán del este entre 10 y 20 millas por hora con ráfagas más altas.

Cielos nublados fueron observados durante la madrugada y esta mañana con vientos del este entre 10 a 15 millas por hora. Aguaceros y tronadas aisladas permanecieron sobre las aguas del Atlántico y del Caribe.

Alto Cuerpo avala medida para tipificar delitos contra agentes durante manifestaciones

SAN JUAN – El Senado aprobó el Proyecto del Senado 1001, de la autoría del senador Luis Berdiel, Henry Neumann y Ángel Martínez que enmendaría el Código Penal para tipificar como delito todo aquel cometido por una persona contra un agente del orden público mientras este se encuentre ejerciendo funciones en una manifestación pública y establecer las penas aplicables.

Los que incurran en el delito tendrían una pena de tres años de cárcel.

Ante la discusión de esta medida, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz clasificó como “descabellada” la idea de que esta ley interfiere con el derecho a la libertad de expresión.

“Vemos que personas encapuchadas, enmascaradas, fuera de todo control, que lanzan piedras, botellas, dan martillazos, agreden y mutilan a oficiales del orden público; y resulta que para alguna gente eso es democracia, resulta que para alguna gente un peñonazo, un golpe, una golpiza, que algunos medios de comunicación han grabado, mientras varias personas agreden a un oficial de la policía, eso es democracia, para alguna gente”, recalcó.

Rivera Schatz fue enfático al decir que la medida no es una licencia para que se violen derechos civiles, ni tampoco para que no se manifiesten. “Aquí estamos diciendo que el pueblo de Puerto Rico está harto de ver encapuchados y gente que dice tener pueblo y no tiene pueblo y proyectando imágenes negativas de Puerto Rico”, dijo.

Asimismo, explicó que los que se oponen al proyecto insinuando que los esfuerzos de la legislación son retórica o puro papel, “se convierte en un alcahuete de la delincuencia y del desorden”.

Previo a las expresiones de Rivera Schatz, los senadores Eduardo Bhatia, Juan Dalmau, Miguel Pereira y José Vargas Vidot se expresaron en contra de la pieza legislativa.

Asimismo, el senador Henry Neumann resaltó que bajo ningún concepto la medida habla de limitar la libertad que tienen grupo de expresarse, ya que eso es un derecho natural que hay que proteger.

“Sin embargo, llega el momento en que se confunde lo que expresarse públicamente en una manifestación y cruzan la línea y una manifestación que se origina de forma pacífica se convierte en un acto ilegal y se agrede a la Policía de Puerto Rico. Esta medida es otra forma de hoy los policías estén protegidos para hacer cumplir la ley”, indicó Neumann.

Otras medidas aprobadas fueron los Proyectos del Senado 841, 1131 y 1138. También se recibió el Primer Informe Parcial de la Resolución del Senado 600 que está relacionada con asuntos de la Comisión Estatal de Elecciones.

Los trabajos recesaron hasta el próximo martes 6 de noviembre a la 1:00 de la tarde.

‘Johnny’ Méndez irá al cierre de campaña de Rick Scott en Orlando

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, viajará el sábado a Orlando, Florida para participar del cierre de campaña del actual gobernador, Rick Scott, quien aspira a un escaño en el Senado federal durante las elecciones de medio-término pautadas para el próximo martes.

“Rick Scott ha sido un amigo fiel de Puerto Rico en todo momento. Estuvo con nosotros en la crisis causada por el azote del huracán María en septiembre de 2017, ayudando con los trabajos de recuperación y reconstrucción. Eso no se puede olvidar, como tampoco la ayuda que le dio a los miles de puertorriqueños que emigraron a ese estado a consecuencia directa de María. Por eso y por su apoyo incondicional a la admisión de Puerto Rico como estado es que tiene nuestro apoyo y estaremos ahí para compartir con él en la recta final al triunfo anticipado este próximo martes”, comentó el líder legislativo en expresiones escritas.

El presidente de la Cámara participará de una serie de eventos proselitistas, tanto en la ciudad de Orlando como en sectores de Kissimmee, hogar de la mayor concentración de puertorriqueños en todo el estado. Entre los eventos se encuentra una caravana, así como visitas a líderes de la región.

“Reitero mi llamado a todos los puertorriqueños que residen en el estado de la Florida a que salgan a votar este próximo 6 de noviembre por Rick Scott para el Senado federal. La calidad vida de nuestra gente en Puerto Rico mejorará teniendo al amigo Rick Scott en el Senado. Su compromiso ha sido claro desde el primer momento, por eso necesitamos esa voz fuerte en el Congreso, una voz que abogue por nosotros y luche por la estadidad, el derecho de todo ciudadano americano”, agregó el presidente cameral.

Méndez Núñez dijo que la comunidad puertorriqueña en la Florida es de alrededor de un millón, lo que representa un enorme poder político. Los puertorriqueños son ahora el 29 por ciento de todos los votantes hispanos en el estado. “Tenemos la habilidad de influenciar la elección, tomémosla garantizando una voz en el Senado federal en la figura de Rick Scott”, dijo.

Se estima que sobre 400,000 puertorriqueños se trasladaron hacia los estados de la unión, principalmente Florida, a consecuencia directa del huracán María, según dijo el líder cameral.

Tercera en línea para las Cafetaleras

SAN JUAN – Chanita Jordan anotó 21 puntos con 11 rebotes, Whitney Jones agregó 20 tantos y las Cafetaleras de Yauco consiguieron su segunda victoria sobre las Atenienses de Manatí en la temporada, al dominarlos el jueves en esta ocasión, 79-62, en la continuación del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Yauco, que ahora empata con las Cangrejeras de Santurce en el tercer puesto de la tabla global, tuvo cuatro jugadoras en doble figura.

Charity Harris se unió a Jordan y Jones con 14 puntos y 10 capturas, mientras que Zuleimarie Sánchez encestó 11.

Las Cafetaleras llevan tres triunfos en ristra y mejoran su marca a 5-6. Las Atenienses, por su parte, caen a 5-4 en el segundo lugar.

Por Manatí, Pamela Rosado consiguió 20 tantos, Kathryn Westbeld 18 y Yashira Delgado 13.

En la Capital, las Gigantes de Carolina actuando como local sacaron de la cancha a las Cangrejeras en el tercer periodo, 27-7, en ruta a una victoria con marcador de 80-67.

Con el resultado, Carolina permanece en el tope de la Liga con una actuación invicta de 9-0 y aseguró su participación en la ronda semifinal. A su vez, Santurce juega para 4-5.

Whitney Bays fue la mejor con 22 puntos con 10 rebotes, Tayra Meléndez le siguió con 17 tantos y Ali Gibson con 15. En causa perdida, Michelle González marcó 14 unidades, Akilah Bethel 13, Pachis Roberts 12 y Dayshalee Salamán 10.

La temporada 2018 sigue el viernes, 2 de noviembre, con las Pepino Power de San Sebastián (0-8) midiéndose a las Cangrejeras en el coliseo Roberto Clemente, desde las 8:00 de la noche.

Calendario del 2 al 10 de noviembre

viernes, 2 de noviembre – San Sebastián en Santurce 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

sábado, 3 de noviembre – Yauco en Manatí 8:00 p.m. coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu

domingo, 4 de noviembre – Carolina en San Sebastián 6:00 p.m. coliseo Luis Aymat Cardona

martes, 6 de noviembre – San Sebastián en Carolina 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

miércoles, 7 de noviembre – Manatí en Santurce 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente TV (WAPA Deportes)

Yauco en San Sebastián 8:00 p.m. coliseo Luis Aymat Cardona

viernes, 9 de noviembre – San Sebastián en Manatí 8:00 p.m. coliseo Juan Aubin ‘Bincito’ Cruz Abreu TV (WAPA Deportes)

sábado, 10 de noviembre – San Sebastián en Yauco 8:00 p.m. coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras

Carolina en Santurce 8:00 p.m. coliseo Roberto Clemente

Senado aprueba con enmiendas el proyecto de cambios al Código de Rentas Internas

EL CAPITOLIO – Con los votos en contra de las delegaciones de minoría, el Senado aprobó la madrugada del viernes el proyecto de cambios al Código de Rentas Internas con enmiendas.

La pieza ahora contiene alrededor de 200 enmiendas, que en su mayoría eliminan, añaden y renumeran artículos, según se informó en declaraciones escritas.

De la Cámara de Representantes concurrir con las enmiendas del Senado al Proyecto de la Cámara 1544, la próxima semana el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, podría tener el proyecto en sus manos para convertirlo en Ley.

Las virtudes del proyecto según expresó el presidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, incluyen la reducción en las tasas de individuo en un cinco por ciento de descuento sobre sus ingresos y las tasas corporativas de un 39 por ciento a un 37.5 por ciento. También, se elimina el Business to Business al 77 por ciento de los contribuyentes para aquellos que tienen un volumen de menos de 200 mil dólares y se establece un crédito por trabajo de entre 300 a 2 mil dólares y se beneficiarían 400 mil contribuyentes aproximadamente.

Asimismo, Rivera Schatz mencionó que se simplifica el sistema contributivo para que personas que trabajan por cuenta propia en las compañías que se dedican a vender servicios mediante un mecanismo opcional de retención de origen. También, se promueve el reclutamiento de universitarios estableciendo una deducción al patrono de 150 por ciento del salario pagado y se reduce el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados en todas las transacciones.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla detalló la distribución de la ganancia de las máquinas de entretenimiento sería 45 por ciento para los municipios y para el retiro de la Policía se destinaría el 55 por ciento de este recaudo.

También, opinó que la aprobación de este nuevo modelo contributivo “va mucho más allá de lo que es mirar si la máquina deja o no deja chavos. Queremos que se garantice que los municipios y los policías reciban estos recaudos”. En lo que respecta a la legalización de las máquinas tragamonedas, la senadora Padilla Alvelo destacó que ahora “los premios no van a estar por la libre”.

En un turno previo a la aprobación de la pieza, el presidente senatorial dijo que este nuevo modelo contributivo alinea la carga contributiva entre individuos y corporaciones. Asimismo, catalogó como “indispensable” el hecho que la pieza misma es “una herramienta que proveerá a los hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico encaminarse a un retiro digno, como el que se han ganado con su trabajo”.

También, sostuvo que esto se lograría ya que el proyecto contiene un lenguaje en términos legales que permite y asegura que ese dinero esté garantizado. “Esto para nosotros es una política pública prioritaria, defenderlos, apoyarlos y asegurar su bienestar para que puedan combatir eficiente y adecuadamente el crimen”, explicó.

Rivera Schatz detalló que esto tiene lugar a pesar de que los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazaron y se negaron a aceptar otorgarle justicia para el Retiro de la Policía de Puerto Rico, indicando que tuvieron varias reuniones y estos se negaban teniendo siempre una “perfecta excusa” para no atender el asunto de la seguridad.

Detalló que la dispone que se crearía un fideicomiso donde irían destinados los fondos que se utilizarían para la Policía. De igual forma, informó que se aprobaría legislación separada, donde se describiría todo este asunto del fideicomiso.

“Este proyecto sobre el fideicomiso en específico se va a discutir con todos los grupos gremiales y todos los policías de Puerto Rico para que no haya dudas, haya claridad y para que todo quede en perfecto orden y así comencemos entonces a darle el apoyo genuino que los miembros de la Policía tanto se merecen”, reiteró.

El Proyecto de la Cámara 1544, enmendaría el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico para establecer un plan de simplificación del sistema contributivo.

Según indicó el personal del Departamento de Hacienda durante las vistas públicas, este nuevo modelo contributivo incluye que el 95 por ciento de los individuos se verán beneficiados de esta reforma cuya reducción promedio sería de 700 dólares, cantidad que se incluye en el crédito por trabajo. En el caso de las corporaciones sería de 3,400 dólares y en el renglón de impuesto entre comerciantes, el ahorro podría ser de 40 millones de dólares en su primera fase.