Puerto Rico Hoy – Noviembre 3, 2018

Removerán dos puentes peatonales en avenida Baldorioty de Castro que podrían colapsar SAN JUAN – El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Aponte, informó el sábado que dos puentes peatonales sobre la avenida Baldorioty de Castro serán removidos el domingo, 11 de noviembre. El funcionario explicó que varios puentes peatonales a través de la Isla sufrieron daños causados por el huracán María. “En particular, dos puentes sobre la avenida Baldorioty de Castro sufrieron daños estructurales severos. Estos habían sido evaluados antes del huracán por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y por una compañía contratada, con el propósito de realizar mejoras de rehabilitación en ambos. Lamentablemente, los fuertes vientos del huracán María deformaron las estructuras, a tal punto que no es viable su rehabilitación”, señaló Contreras mediante declaraciones escritas. Estos puentes están cerrados debido al peligro que corren de colapsar si se utilizan. La advertencia sobre su uso la hizo Contreras ante la posibilidad de que algunos ciudadanos, equivocadamente, quieran utilizarlos para ver la caravana en homenaje al dirigente Alex Cora, que saldrá del aeropuerto hacia Caguas, pero utilizando la ruta del puente Teodoro Moscoso, la avenida Jesús T. Piñeiro, la avenida Las Américas (PR-18) y el expreso Luis A. Ferré (PR-52) hacia Caguas. “Los puentes peatonales localizados sobre la avenida Baldorioty (PR-26), uno en el Km. 4.1 (Norte Shopping Center) y el otro en el Km. 4.5 (Luis Llorens Torres), no son confiables y pueden colapsar, por eso están cerrados. De todos modos, para evitar que las personas puedan utilizarlos creyendo que la caravana en homenaje a Alex Cora pasará por la Baldorioty de Castro, tendremos personal policíaco en los extremos de ambos puentes para orientar a las personas e impedir su uso”, destacó Contreras. Visto el daño causado por el huracán María a ambas estructuras, la Directoría de Obras Públicas de DTOP solicitó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), asistencia para su remoción debido al peligro que representan, tanto para los peatones como para los conductores que transitan por esta vía principal, abundó el secretario de DTOP. Señaló que la Directoría de Obras Públicas (DOP) y la Autoridad de Carreteras documentaron los daños y los reclamaron a FEMA, mediante la intervención y apoyo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3). Mientras, la DTOP ha estado realizando labores de mantenimiento en el área para rehabilitar los cruces peatonales bajo los viaductos cercanos a los puentes, con el propósito de proporcionar pasos peatonales alternos. “Esta es una obra que cae dentro del plan general de reconstrucción de Puerto Rico, bajo la iniciativa `Construimos´ del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. No habrá detalle vial, por muy pequeño que sea, que no revisemos y reconstruyamos para hacer de Puerto Rico una verdadera Isla resiliente. Esa ha sido la encomienda del Gobernador y la vamos a cumplir”, resaltó Contreras. Según el plan de trabajo presentado, el domingo, 11 de noviembre de 2018, los puentes peatonales serán removidos por la firma Lujani General Contractors, Inc., a un costo de $424,160.00. El tiempo aproximado de trabajo se estima que será de 16 horas. La mayor parte de los trabajos se hará durante la noche. Interesados en beneficios de leyes 20 y 22 tienen hasta el 15 de noviembre para someter solicitudes SAN JUAN – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Lavoy Rivera, informó el sábado que este próximo jueves, 15 de noviembre es la fecha límite para que entidades e individuos hagan la transición a la plataforma digital www.oeci.pr.gov, la presentación de Solicitudes de Exención Contributiva bajo la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20) y Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22). El también director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, recordó que el pasado mes de julio inició la transición relacionada con el proceso de radicación de solicitudes nuevas, con el lanzamiento de la plataforma digital Single Business Portal (SBP) en la dirección electrónica www.businessinpuertorico.com/sbp), donde entidades e individuos pueden realizar diversos trámites y solicitar acogerse a exenciones contributivas bajo diferentes leyes. Por su parte, el director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI) del DDEC, Javier J. Bayón Torres, manifestó que “una solicitud se considera presentada o filed, cuando todos los documentos e información han sido sometidos y se ha presentado en la OECI la cuota de presentación o filing fee. Las solicitudes de leyes comenzadas en la plataforma previa, pero no presentadas en o antes del 15 de noviembre de 2018, tendrán que ser tramitadas a través del SBP”. “Exhortamos a todos los interesados a completar las solicitudes con toda la información requerida en o antes del 15 de noviembre, para que sean evaluadas lo antes posible. Nuestro interés es que cada vez más entidades e individuos puedan beneficiarse de estas leyes que fomentan la inversión y exportación de bienes y servicios de empresarios locales e internacionales, para crear empleos y aportar al desarrollo de la economía puertorriqueña”, exhortó Laboy Rivera. Asesinan a hombre en Caguas

CAGUAS – Un hombre fue asesinado el sábado en el barrio Las Carolinas en Caguas. Según la Policía, los agentes llegaron hasta la calle Ceciliana #186 donde en la parte posterior de un colmado hallaron el cuerpo baleado de un hombre, que al momento no ha sido identificado. Agentes adscritos a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas (CIC) se hicieron a cargo de la investigación, en unión al fiscal de turno. Hombre sufre accidente de tránsito en Vega Baja VEGA BAJA – Un hombre sufrió heridas de gravedad tras sufrir un accidente de tránsito el sábado en la PR-155 de Vega Baja. De acuerdo a las autoridades, mientras José Luis Hernández Cruz, de 37 años, manejaba un Mazda 323, color blanco del año 1987, por razones que aún se investigan, perdió el control del volante e impactó un árbol. Esto provocó que se volcara y cayera en el patio de una residencia, la cual no recibió daños en su estructura. Como resultado del impacto, Hernández Cruz, quien reside en el Sector Las Granjas de Vega Baja, recibió traumas en la cabeza y posible fractura, siendo llevado por paramédicos hasta el hospital Wilma Vázquez, donde sería referido hasta el Centro Médico de Río Piedras. El agente Julio Lugo, adscrito a la Estación B de Vega Baja, y el fiscal Carlos Peña se hicieron a cargo de la investigación. Fallece hombre tras salir expulsado de su vehículo en Manatí

MANATÍ – Un hombre falleció el viernes tras salir expulsado del vehículo que manejaba por la PR-643, jurisdicción de Manatí. De acuerdo a la Uniformada, mientras Oscar Rivas Rodríguez, de 21 años y residente de Morovis, conducía el vehículo Suzuki Samurai, color blanco del año 1991, al llegar al kilómetro 3.3, perdió el control y dominio de volante, por lo que impactó unos palos de bambú a orillas de la carretera. Ante esto, salió expulsado del automóvil, cayendo en el pavimento, y falleciendo a causa de las heridas recibidas. Según las autoridades, Rivas Rodríguez, no tenía puesto el cinturón de seguridad. De otro lado, se informó que Rivas Rodríguez, estaba acompañado por Jorangel Machuca, residente de Morovis, quien resultó con heridas leves y fue transportado al Doctors’ Center Hospital en Manatí, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición de salud fue descrita como estable. El accidente fue investigad por el agente Juan Declet Rosado, de la División de Patrullas de Carreteras de Vega Baja. Al lugar acudió el fiscal Juan Ayala Acevedo, de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación del vehículo para fines de investigación. Resumen del Estado del Tiempo para Puerto Rico SAN JUAN- Se notó un par de aguaceros breves luego de la medianoche a través del norte-central de Puerto Rico. Luego, prevaleció tiempo generalmente estable sobre áreas terrestres hasta las horas de la madrugada. Aguaceros fuertes y tronadas fueron observados sobre las aguas del Caribe. Nubosidad asociada con esta actividad se esparció sobre las islas creando cielos nublados debido a las nubes altas cirrus. Las temperaturas costeras estuvieron entre los altos 70s a los bajos 80s. El viento prevaleció del noreste a alrededor de 10 millas por hora, con ráfagas más altas. Para hoy, una vaguada en los niveles altos interactuando con un antiguo sistema frontal traerá periodos de aguaceros y tronadas a la región, especialmente durante las horas de la noche, sobre sectores del este de Puerto Rico. Se esperan aguaceros en la tarde con posibles tronadas aisladas a través del suroeste de Puerto Rico. Se esperan condiciones más secas para el domingo. Condiciones de brisa prevalecerán durante el fin de semana. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 8 pies mayormente a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen en efecto por el resto del fin de semana. Riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para las playas del norte de las islas. Se esperan vientos del este a noreste de alrededor de 20 nudos hasta temprano el domingo. Números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del viernes, 2 de noviembre fueron los siguientes:

Pega 2 —————- 63

Pega 3 —————- 167

Pega 4 —————- 6377

Loto ——————- 4-7-19-35-39

Revancha ———– 2-11-34-35-38

Multiplicador ——– 2

Powerball (31 de octubre) ———– 7-25-39-40-47

Powerplay (31 de octubre) ———– 3X

Presidente Cameral solicita reunión a JCF para llegar a acuerdos ante oposición a Reforma Contributiva aprobada

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó el sábado una reunión inmediata con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, conjunto con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, para evaluar las objeciones levantadas por el ente federal relacionadas al proyecto de reforma contributiva sometido por la Fortaleza y aprobada por la Asamblea Legislativa.

“Ante las más recientes expresiones de la Junta sobre la viabilidad de implementar una reforma contributiva en Puerto Rico de acuerdo con el marco que nos presentó el Ejecutivo, se hace meritorio celebrar una reunión cumbre con la Directora Ejecutiva para evaluar, punto por punto, cuáles son sus objeciones sobre la medida que sometió el Gobernador y que viabilizaría unos cambios en el Código de Rentas Internas. Entendemos que existen señalamientos de la Junta sobre una variedad de tópicos que ya fueron discutidos por los equipos técnicos, tanto de la Cámara como el Senado, y eso se tiene que atender a la mayor brevedad posible”, comentó el líder legislativo mediante declaraciones escritas.

El Presidente de la Cámara fue más allá, al señalar que “de la Junta tener tantos reparos sobre esta medida del Ejecutivo y no lograr encontrar una solución al impase, entonces que nos deje saber para evitar que esto se convierta en un ejercicio fútil en donde el Gobernador firma otra ley de manera simbólica”.

Méndez Núñez indicó que la cumbre debe darse en los próximos días, antes del 13 de noviembre, último día que la Constitución de Puerto Rico establece para la aprobación de medidas en la Asamblea Legislativa.

“Las puertas de esta Cámara están abiertas para celebrar esta reunión ya. El pueblo, nuestra gente, nuestros pequeños y medianos comerciantes, no pueden esperar más. Aquí es, o se aprueba los cambios o no, pero no puede haber ambigüedad”, sentenció el líder legislativo.

En la noche del viernes, Jaresko, envió una carta al liderato legislativo, al igual que el Gobernador, indicando que la reforma sometida por Rosselló Nevárez, no está alineada con los parámetros establecidos en el Plan Fiscal aprobado.

Entre las objeciones levantadas se encuentran el hecho de que la medida no estaba cónsona con los parámetros implementados en la reforma contributiva federal. También señalaron dudas sobre la manera en que se pagarían por los recortes y corridas (sustitutos) de artículos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

“Nosotros trabajamos con el proyecto que sometió el Gobernador en abril. Fuimos diligentes, actuando con la urgencia que una medida de esta índole requiere. El proceso de escuchar al pueblo mediante vistas públicas comenzó apenas unos días después de radicado el proyecto. La evaluación de este fue extensa y abierta a todos, incluyendo a la Junta. Los cambios realizados en la Cámara fueron hechos en consulta con la Junta. Inclusive, tuve una serie de intercambios sobre este proyecto con la señora Jaresko, quien estaba al tanto de lo que estábamos haciendo”, dijo el Presidente Cameral.

Méndez Núñez adelantó que estará cursando el próximo lunes una carta a Jaresko, al igual que el Presidente del Senado y el Gobernador, para citarlos a la mencionada reunión.